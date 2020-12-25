Ми повинні говорити з Путіним тет-а-тет, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський має вести прямий діалог з російським колегою Володимиром Путіним.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю виданню "Фокус.юа", інформує Цензор.НЕТ.

"Я можу йому зателефонувати, він точно зі мною поспілкується", - зазначив Зеленський, відповідаючи на запитання щодо контакту з Путіним.

Відповідаючи на питання щодо того, чому глава держави не телефонує Путіну, він зазначив: "Тому що немає предмета для розмови. Якщо продовжиться затримка із зустріччю радників, то я буду з ним спілкуватися обовʼязково. Як президент України я повинен вирішувати з ним усі складні питання. І якщо це допоможе швидше зупинити війну, я повинен з ним спілкуватися. До того ж, я вважаю, що повинен бути як діалог на кшталт у нормандському форматі, так і прямий діалог. Тому що є питання, які ми не порушуємо в нормандському форматі – ні питання заручників у Росії або Криму, ні питання Криму. Цей формат суто про Донбас. Тому ми повинні говорити з ним глобально тет-а-тет", - зазначає Зеленський.

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При цьому президент висловив упевненість у тому, що українська сторона зробила багато з того, про що домовлялася в рамках мінського формату.

"Перше. Ми зробили, я вважаю, багато з того, про що домовилися. Крім обміну, ми відкрили КПВВ "Щастя" і "Новотроїцьке", більше будували доріг у Донецькій і Луганській областях. Щоб та сторона бачила, як ми ставимося до наших територій. Ще будували в Закарпатській області, де нам говорили, що угорці вкладають гроші в Україну, а Україна в свою країну – ні. Я хотів показати, що ми робимо по-іншому. Також дороги будувалися в Херсонській області. У нас було завдання показати людям у Криму, що тут робиться. Це геополітичний крок, повʼязаний з інфраструктурою. І в асфальт ми нічого не закатували", - говорить Зеленський.

"Як я і сказав на одному з брифінгів, вважаю, що ми з мінських домовленостей просто так вийти не можемо ... Тепер, сидячи в шпагаті, треба щось робити, ставати на ноги, бо інакше будеш просуватися вперед надто повільно. Тому ми сказали, що з деякими моментами ми не згодні. І пропишемо детальний план припинення війни. Для цього запропонували режим тиші та його дотримання з конкретної дати, не звертаючи уваги на провокації. Вважаю, що перший крок зроблено", - заявив глава держави.

"Далі – зустрічаються наші радники в нормандському форматі, готують зустріч лідерів. Вважаю, що ніхто не хоче закінчувати війну, крім України. Ні, європейські партнери теж хочуть. Тільки Росія не дуже поспішає, бойовикам це невигідно. Виходить проста ситуація, з якої треба знайти складний вихід", - додав він.

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При цьому він також нагадав, що запланована на грудень зустріч радників так і не відбулася.

"Після того, як зустріч відбудеться, ми будемо готувати план з усіма датами. Складно, але рухаємося вперед. Це все план А", - заявив Зеленський.