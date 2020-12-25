УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9560 відвідувачів онлайн
Новини
34 871 428

Ми повинні говорити з Путіним тет-а-тет, - Зеленський

Ми повинні говорити з Путіним тет-а-тет, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський має вести прямий діалог з російським колегою Володимиром Путіним.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю виданню "Фокус.юа", інформує Цензор.НЕТ.

"Я можу йому зателефонувати, він точно зі мною поспілкується", - зазначив Зеленський, відповідаючи на запитання щодо контакту з Путіним.

Відповідаючи на питання щодо того, чому глава держави не телефонує Путіну, він зазначив: "Тому що немає предмета для розмови. Якщо продовжиться затримка із зустріччю радників, то я буду з ним спілкуватися обовʼязково. Як президент України я повинен вирішувати з ним усі складні питання. І якщо це допоможе швидше зупинити війну, я повинен з ним спілкуватися. До того ж, я вважаю, що повинен бути як діалог на кшталт у нормандському форматі, так і прямий діалог. Тому що є питання, які ми не порушуємо в нормандському форматі – ні питання заручників у Росії або Криму, ні питання Криму. Цей формат суто про Донбас. Тому ми повинні говорити з ним глобально тет-а-тет", - зазначає Зеленський.

Також читайте: Зеленський про справу Татарова: Це позначається на мені особисто. Ми говоримо, щоб ішов і доводив, що ні в чому не винен

При цьому президент висловив упевненість у тому, що українська сторона зробила багато з того, про що домовлялася в рамках мінського формату.

"Перше. Ми зробили, я вважаю, багато з того, про що домовилися. Крім обміну, ми відкрили КПВВ "Щастя" і "Новотроїцьке", більше будували доріг у Донецькій і Луганській областях. Щоб та сторона бачила, як ми ставимося до наших територій. Ще будували в Закарпатській області, де нам говорили, що угорці вкладають гроші в Україну, а Україна в свою країну – ні. Я хотів показати, що ми робимо по-іншому. Також дороги будувалися в Херсонській області. У нас було завдання показати людям у Криму, що тут робиться. Це геополітичний крок, повʼязаний з інфраструктурою. І в асфальт ми нічого не закатували", - говорить Зеленський.

"Як я і сказав на одному з брифінгів, вважаю, що ми з мінських домовленостей просто так вийти не можемо ... Тепер, сидячи в шпагаті, треба щось робити, ставати на ноги, бо інакше будеш просуватися вперед надто повільно. Тому ми сказали, що з деякими моментами ми не згодні. І пропишемо детальний план припинення війни. Для цього запропонували режим тиші та його дотримання з конкретної дати, не звертаючи уваги на провокації. Вважаю, що перший крок зроблено", - заявив глава держави.

"Далі – зустрічаються наші радники в нормандському форматі, готують зустріч лідерів. Вважаю, що ніхто не хоче закінчувати війну, крім України. Ні, європейські партнери теж хочуть. Тільки Росія не дуже поспішає, бойовикам це невигідно. Виходить проста ситуація, з якої треба знайти складний вихід", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС відреагував на слова Путіна про "допомогу Донбасу": Справді можете допомогти, якщо припините агресію проти України

При цьому він також нагадав, що запланована на грудень зустріч радників так і не відбулася.

"Після того, як зустріч відбудеться, ми будемо готувати план з усіма датами. Складно, але рухаємося вперед. Це все план А", - заявив Зеленський.

Автор: 

агресія (1194) Зеленський Володимир (23946) путін володимир (23862) Донбас (22356)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+98
Россия не очень спешит заканчивать войну. Мы должны говорить с Путиным тет-а-тет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8541
показати весь коментар
25.12.2020 09:41
+82
ВОНО відморожене на всю дерев"яну голову. Зазирни ще раз ***** вглаз.Россия не очень спешит заканчивать войну. Мы должны говорить с Путиным тет-а-тет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3623
показати весь коментар
25.12.2020 09:41
+67
Він так нічого і не зрозумів. Клініка.
показати весь коментар
25.12.2020 09:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 5 з 5
100% ідіот.
показати весь коментар
25.12.2020 20:45 Відповісти
Зе всё сказал совершенно верно.
показати весь коментар
25.12.2020 21:03 Відповісти
смешно
показати весь коментар
25.12.2020 21:52 Відповісти
"Мы должны говорить с Путиным тет-а-тет.

Потому что Деркач где-то рядом"- Зеленский.
показати весь коментар
25.12.2020 21:59 Відповісти
Вова,а папа,мама,Лена,дети,пока будет тет-а-тет...?Пусть летят на Ростов?
показати весь коментар
25.12.2020 22:05 Відповісти
з ним нема про шо балакати. це терорист. нехай з ним санкцii сша розмовляють
показати весь коментар
25.12.2020 22:32 Відповісти
Намекает на Оман2. Он не туп, он предатель
показати весь коментар
25.12.2020 23:04 Відповісти
Не могу дочитать до конца-тошнит!
показати весь коментар
25.12.2020 23:29 Відповісти
Ми повинні говорити з Путіним тет-а-тет, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6228
показати весь коментар
26.12.2020 00:22 Відповісти
Дуже шкода,що наше керівництво досі не розуміє,що говорити з Путіним тет-а-тет не можна.
Бо не можна вірити жодному його слову.
Справа Навального- яскравий доказ.
З Кремлем слід говорити виключно через міжнародні формати єдиною мовою-мовою жорстких санкцій, все !
Але ж Зелений ідіот цього не розуміє , так як йому це не дано !!
показати весь коментар
26.12.2020 00:50 Відповісти
Тыпил, это - пол беды.
Тыпил и предатель, это - полная беда.
Тыпил и предатель Президентом, это ВООБЩЕ ПИПЕЦ!!!
показати весь коментар
26.12.2020 00:59 Відповісти
... а что Вы так осторожно..Тыпил...Тыпил..??? . Да падаль она зелёная... То что Зеленский отъявленная мразь... Вы стесняетесь сказать?
показати весь коментар
26.12.2020 10:37 Відповісти
Лучше пошли его в зад!
показати весь коментар
26.12.2020 01:04 Відповісти
Ну да , согласен ,все логично,лизать жо*у х*йлу на людях просто неприлично!
показати весь коментар
26.12.2020 01:16 Відповісти
зЕ*анько.
показати весь коментар
26.12.2020 01:28 Відповісти
Ми повинні говорити з Путіним тет-а-тет, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2093
показати весь коментар
26.12.2020 03:34 Відповісти
Блазень здатний тільки плазувати перед клятим , кремлівським фашистом , а не захищати краіну !
показати весь коментар
26.12.2020 07:20 Відповісти
стыд, а не президент!
показати весь коментар
26.12.2020 06:00 Відповісти
рыгать хочется от Зеленского!
показати весь коментар
26.12.2020 06:00 Відповісти
Знову добрі очі?
! Знову хоче с торгувати Україну Путіну.
Це зелене непорозуміння ще не второпало, що Хану потрібно ліквідувати назавжди Україну, що ніякого ВІЧ-НА-ВІЧ розмови ніколи не буде, а за стіною сидітиме майор ФСБ, який все записуватиме для подальшого шантажування блазня,
показати весь коментар
26.12.2020 07:18 Відповісти
Тет-а-тет ты будешь для него на корпоративах выступать. Приватный танец, так сказать. Какой херни ты способен нагородить, не сможет ни один психиатр спрогнозировать. Наше бубочка, как и майор фсб Трампов, спешит по максимуму выполнить задания кремля до инаугурации Байдена. А потом - фсьо... Чемодан, вокзал, Ростов. Вова, тебя вся Украина провожать выйдет! Пинками...
показати весь коментар
26.12.2020 09:53 Відповісти
Так ,саме так.
показати весь коментар
26.12.2020 11:31 Відповісти
Ми повинні говорити з Путіним тет-а-тет, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5542
показати весь коментар
26.12.2020 10:04 Відповісти
Тет-а-тет нельзя. Бывалый Путлер загипнотизирует труса Зелепуцкого как удав кролика...
показати весь коментар
26.12.2020 11:44 Відповісти
ХЙЛО С ОЧКОМ !!!??? ЧТО ЗА ТЕТ А ТЕТ !?)
показати весь коментар
26.12.2020 11:53 Відповісти
"Мы должны говорить с Путиным тет-а-тет... я вижу в его глазах желание поцеловать меня в пупок....
показати весь коментар
27.12.2020 17:35 Відповісти
Сторінка 5 з 5
 
 