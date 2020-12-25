ВР может принять закон о референдуме в феврале, - Арахамия

Верховная Рада сможет в феврале 2021 года принять во втором чтении и в целом законопроект №3613 о народовластии через референдум.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Законопроект о референдуме мы хотели проголосовать в декабре, но поскольку там 2000 поправок, то нужно провести работу с их авторами, чтобы они их либо отозвали, либо не слишком настаивали на их рассмотрении, то есть не блокировали принятие закона. Потому что по готовности его можно было проголосовать в декабре. Думаю, что мы его примем в феврале", – сказал политик.

После этого закона, по его словам, будут еще инициативы об электронном референдуме, о локальных референдумах, а также весь пакет законопроектов о народовластии.

Также Арахамия считает, что Раде необходимо до конца 2021 года наработать модель электронного голосования, по крайней мере на местном уровне.

"Хотелось бы добраться к концу года до прообраза хотя бы на местном уровне электронного голосования, чтобы, может быть, с помощью какой-то разновидности приложения по примеру "Дия", все-таки, прийти к какой-то этой модели. Потому что это тоже наше программное обещание – перейти в диджитализированный процесс", – объяснил глава фракции "Слуга народа".

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