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ВР може ухвалити закон про референдум у лютому, - Арахамія

ВР може ухвалити закон про референдум у лютому, - Арахамія

Верховна Рада зможе в лютому 2021 року прийняти у другому читанні та в цілому законопроєкт №3613 про народовладдя через референдум.

Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Законопроєкт про референдум ми хотіли проголосувати в грудні, але оскільки там 2000 поправок, то потрібно провести роботу з їхніми авторами, щоб вони їх або відкликали, або не дуже наполягали на їх розгляді, тобто не блокували прийняття закону. Тому що у разі готовності його можна було проголосувати в грудні. Думаю, що ми його приймемо в лютому", - сказав політик.

Після цього закону, за його словами, будуть ще ініціативи про електронний референдум, про локальні референдуми, а також весь пакет законопроєктів про народовладдя.

Читайте: Профільний комітет Ради схвалив до розгляду в другому читанні законопроєкт Зеленського про референдум

Також Арахамія вважає, що Раді необхідно до кінця 2021 року напрацювати модель електронного голосування, принаймні на місцевому рівні.

"Хотілося б дістатися до кінця року до прообразу хоча б на місцевому рівні електронного голосування, щоб, можливо, за допомогою якогось різновиду застосунку за прикладом "Дія", все-таки, прийти до якоїсь цієї моделі. Оскільки це теж наша програмна обіцянка - перейти в діджиталізований процес", - пояснив глава фракції "Слуга народу".

Автор: 

ВР (14994) референдум (627) Арахамія Давид (1104)


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Топ коментарі
+19
после вовочкиного опроса, аж страшно себе представить что они понимают под словом "референдум"..
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25.12.2020 10:42
+8
ВР может принять закон о референдуме в феврале, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4362
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25.12.2020 10:45
+5
З цими придурками дуже небезпечно приймати закон про референдум, якщо в ньому передбачено вирішення глобальних проблем. Брекзит це довів. А ще раніше, в 1934 році, такий собі Адольф, теж клоун без освіти, захопив абсолютну владу в країні, використавши референдум, і розумний народ перетворив на купу лайна всього за три роки.
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25.12.2020 10:56
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после вовочкиного опроса, аж страшно себе представить что они понимают под словом "референдум"..
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25.12.2020 10:42 Відповісти
Головне, "правильно" порахувати.
"23 декабря коммуникационщики Офиса президента, ссылаясь на наш с КМИСом https://dif.org.ua/article/shcho-perezhili-ukraina-ta-svit-u-2020-rotsi-y-chogo-nam-chekati-2021-go-politichni-y-ekonomichni-prognozi?fbclid=IwAR2Q3Fwjy9vInnWZG6R9WH5RGE5Jv21jcWeZNjs-******************* опрос , сделали целую "новость": https://www.president.gov.ua/news/prezidentska-iniciativa-velike-budivnictvo-stala-golovnoyu-p-65753?fbclid=IwAR1Lz2jrMKHKGqj5w5137dRRXmrhgyoNYZ9E23fP10tJWVWf52yiRr8kNgM "Президентская инициатива "Большая стройка" стала главным позитивным событием 2020 года" . Мол, "согласно опросу, такого мнения придерживается подавляющее большинство респондентов (93%)". На самом деле эту инициативу отметило лишь 11,3% опрошенных."
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25.12.2020 12:54 Відповісти
Ну всё, теперь заживём! Конец эпохе бедности!
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25.12.2020 10:42 Відповісти
ВР может принять закон о референдуме в феврале, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4362
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25.12.2020 10:45 Відповісти
Не агрохимия, а ХЛАМИДИЯ!
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25.12.2020 11:39 Відповісти
Слава! Слава! Слава!
Під мудрим керівництвом Зю!-партії ми досягнемо дна незвіданих глибин...
Яких глибин? А хвіст його знає. Незвіданих.
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25.12.2020 10:54 Відповісти
З цими придурками дуже небезпечно приймати закон про референдум, якщо в ньому передбачено вирішення глобальних проблем. Брекзит це довів. А ще раніше, в 1934 році, такий собі Адольф, теж клоун без освіти, захопив абсолютну владу в країні, використавши референдум, і розумний народ перетворив на купу лайна всього за три роки.
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25.12.2020 10:56 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2020/12/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3.html Зеленский ради спасения кремлевского агента Татарова готов даже на конфликт с Западам 25 декабря, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/12/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3.html#comments Комментарии: 7 https://www.economics-prorok.com/2020/12/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3.html ВР може ухвалити закон про референдум у лютому, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3994 НАБУ и САП не собираются уступать Зеленскому и сдавать дело Татарова…
https://www.economics-prorok.com/2020/12/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3.html#more-121198 Читать далее
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25.12.2020 11:04 Відповісти
Одно хорошо ,что электронное голосование исключит старушек у подъездов.
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25.12.2020 11:05 Відповісти
сначала будет бумажное, если получится конечно
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25.12.2020 11:28 Відповісти
и включит хакеров. за бабло.
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25.12.2020 11:40 Відповісти
Бедные эстонцы -дурачьё?
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25.12.2020 13:27 Відповісти
зато подключит умельцев-хакеров для нужного результата нужным людям
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25.12.2020 12:09 Відповісти
На электронном референдуме будут "голосовать" исключительно "правильно" для власти.

То что нельзя проверить приведет к концу демократии благодаря сплошной фальсификации.
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25.12.2020 11:10 Відповісти
так они сначала вроде бумажный референдум пытаются ввести
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25.12.2020 11:29 Відповісти
Ось і проведемо референдум чи варто розпродувати українську землю. Нехай народ скаже своє слово.
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25.12.2020 11:12 Відповісти
с июля месяца закон вступает в силу
уже никаких референдумов
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25.12.2020 12:39 Відповісти
Як у кіно ,,или я веду ее в ЗАГС, или меня ведут к прокурору,,
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25.12.2020 11:15 Відповісти
"После этого закона, по его словам, будут еще инициативы об электронном референдуме, о локальных референдумах, а также весь пакет законопроектов о народовластии.'

Источник: https://censor.net/ru/n3239089

И нарисуют дубилетьі такие результаті, какие им нужньі. И никто не сможет проверить их правдивость.
Зеленая банда задумала много гадостей, которьіе протянет через свои "референдумьі".
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25.12.2020 11:19 Відповісти
у бумажного референдума можно проверить правдивость. С погрешностями, но можно. И они сначала вроде бумажный пытаеются ввести.
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25.12.2020 11:31 Відповісти
Они и в бумажньіх опросах брешут, перекручивают чужие опросьі с ног на голову, как с дорогами-достижениями. Вместо 11 процентов нарисовали почти 90.
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25.12.2020 12:10 Відповісти
Это правильно. Я за референдумы. В Швейцарии ни один серьезный закон без референдума не принимается. И это правильно. Хотя, возможно, нас опять обманывают.
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25.12.2020 11:33 Відповісти
А почему возможно ?
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25.12.2020 12:43 Відповісти
потому что надежда умирает последлней
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25.12.2020 12:46 Відповісти
И на первом же референдуме: "Вы за представлении Величайшему Лидеру чрезвычайных полномочий, чтобы барыги не могли ему помешать сделать доллар по 8, газ по 50 и колбасу по 2,20," - и будет тебе Швейцария.
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25.12.2020 12:55 Відповісти
Давно пора прийняти цей закон та провести справжній референдум з ключових питань. а то щось там "базікають" про "волю народу" не маючи на це ніяких питань. Але в законі має бути чітко прописано що на референдум можна виносити всі питання, варто набрати певну кількість підписів. А то зараз почнеться - це питання не можна виносити, те - також.......
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25.12.2020 11:53 Відповісти
І ще добавлю. Крім варіантів "підтримую" та "не підтримую" потрібно добавити варіант - "питання не коректне". Це щоб запобігти маніпуляціям за допомогою формулювання самого питання, як було в 1991 році стосовно "незалежної України в складі СНГ"
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25.12.2020 11:57 Відповісти
вот именно из-за таких дебилов в Украине долго и не было своего государства
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25.12.2020 12:38 Відповісти
Если на референдуме проголосуют за отставку Зеленского, он уйдет?
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25.12.2020 18:56 Відповісти
Ні.
Згідно закону - президента обирають на виборах.
На референдум можна винести питання про позачергові вибори президента або ВР.
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25.12.2020 19:51 Відповісти
Когда лохам зедебилы впаривают что как только приймут закон про референдум, то сразу заживем как в Швейцарии - это чистой воды разводняк. Потому, что в этой стране 73% живут без мозгов, а вы прикиньте что они нареферендумят если им дать небольшой кусочек власти!
И кстати, в Украине народовластие осуществляется через выборы преза-рады-местной власти, как и в той же Швейцарии, Франции, Германии, ЮК и тд
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25.12.2020 12:09 Відповісти
В Швейцарии народ на референдуме отказался от безусловного дохода.
Вы себе можете представить зебила, готового отказаться от халявных, скажем, 1 тыс. грн. в месяц? Я - нет.
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25.12.2020 12:37 Відповісти
Да вы не одного закона правильно принять не можете. Лучше отползайте из ВР, прямо, за перебрик.
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25.12.2020 12:23 Відповісти
А не пошёл бы в жопу со своей диджытализацией?
Я желаю настоящего референдума, на участке с защищёнными анкетами!
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25.12.2020 12:26 Відповісти
Арахамия - неуч.
В Украине представительская демократия. Это при прямой нужны постоянные референдумы по буквально всем вопросам (как это происходит в Швейцарии). А при представительской избранные народом депутаты заседают в парламенте и принимают законы.
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25.12.2020 12:36 Відповісти
шо небуть аби не закони на благо нації
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25.12.2020 13:26 Відповісти
Хламидия перепутала...
Вроде бы как должен был быть закон о народовластии, а не о референдуме.
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25.12.2020 18:54 Відповісти
Все антинародні постанови і закони вони вже взяли за вказівкою МВФ і інших ляльководів ...! На референдумі (якщо вони нарешті приймуть його) може стояти одне питання - про довіру президенту і уряду! Ложка хороша к обеду..!!!
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19.01.2021 15:20 Відповісти
 
 