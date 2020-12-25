ВР може ухвалити закон про референдум у лютому, - Арахамія
Верховна Рада зможе в лютому 2021 року прийняти у другому читанні та в цілому законопроєкт №3613 про народовладдя через референдум.
Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Законопроєкт про референдум ми хотіли проголосувати в грудні, але оскільки там 2000 поправок, то потрібно провести роботу з їхніми авторами, щоб вони їх або відкликали, або не дуже наполягали на їх розгляді, тобто не блокували прийняття закону. Тому що у разі готовності його можна було проголосувати в грудні. Думаю, що ми його приймемо в лютому", - сказав політик.
Після цього закону, за його словами, будуть ще ініціативи про електронний референдум, про локальні референдуми, а також весь пакет законопроєктів про народовладдя.
Також Арахамія вважає, що Раді необхідно до кінця 2021 року напрацювати модель електронного голосування, принаймні на місцевому рівні.
"Хотілося б дістатися до кінця року до прообразу хоча б на місцевому рівні електронного голосування, щоб, можливо, за допомогою якогось різновиду застосунку за прикладом "Дія", все-таки, прийти до якоїсь цієї моделі. Оскільки це теж наша програмна обіцянка - перейти в діджиталізований процес", - пояснив глава фракції "Слуга народу".
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"23 декабря коммуникационщики Офиса президента, ссылаясь на наш с КМИСом https://dif.org.ua/article/shcho-perezhili-ukraina-ta-svit-u-2020-rotsi-y-chogo-nam-chekati-2021-go-politichni-y-ekonomichni-prognozi?fbclid=IwAR2Q3Fwjy9vInnWZG6R9WH5RGE5Jv21jcWeZNjs-******************* опрос , сделали целую "новость": https://www.president.gov.ua/news/prezidentska-iniciativa-velike-budivnictvo-stala-golovnoyu-p-65753?fbclid=IwAR1Lz2jrMKHKGqj5w5137dRRXmrhgyoNYZ9E23fP10tJWVWf52yiRr8kNgM "Президентская инициатива "Большая стройка" стала главным позитивным событием 2020 года" . Мол, "согласно опросу, такого мнения придерживается подавляющее большинство респондентов (93%)". На самом деле эту инициативу отметило лишь 11,3% опрошенных."
Під мудрим керівництвом Зю!-партії ми досягнемо
днанезвіданих глибин...
Яких глибин? А хвіст його знає. Незвіданих.
https://www.economics-prorok.com/2020/12/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3.html#more-121198 Читать далее
То что нельзя проверить приведет к концу демократии благодаря сплошной фальсификации.
уже никаких референдумов
Источник: https://censor.net/ru/n3239089
И нарисуют дубилетьі такие результаті, какие им нужньі. И никто не сможет проверить их правдивость.
Зеленая банда задумала много гадостей, которьіе протянет через свои "референдумьі".
Згідно закону - президента обирають на виборах.
На референдум можна винести питання про позачергові вибори президента або ВР.
И кстати, в Украине народовластие осуществляется через выборы преза-рады-местной власти, как и в той же Швейцарии, Франции, Германии, ЮК и тд
Вы себе можете представить зебила, готового отказаться от халявных, скажем, 1 тыс. грн. в месяц? Я - нет.
Я желаю настоящего референдума, на участке с защищёнными анкетами!
В Украине представительская демократия. Это при прямой нужны постоянные референдумы по буквально всем вопросам (как это происходит в Швейцарии). А при представительской избранные народом депутаты заседают в парламенте и принимают законы.
Вроде бы как должен был быть закон о народовластии, а не о референдуме.