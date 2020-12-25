ВР може ухвалити закон про референдум у лютому, - Арахамія

Верховна Рада зможе в лютому 2021 року прийняти у другому читанні та в цілому законопроєкт №3613 про народовладдя через референдум.

Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Законопроєкт про референдум ми хотіли проголосувати в грудні, але оскільки там 2000 поправок, то потрібно провести роботу з їхніми авторами, щоб вони їх або відкликали, або не дуже наполягали на їх розгляді, тобто не блокували прийняття закону. Тому що у разі готовності його можна було проголосувати в грудні. Думаю, що ми його приймемо в лютому", - сказав політик.

Після цього закону, за його словами, будуть ще ініціативи про електронний референдум, про локальні референдуми, а також весь пакет законопроєктів про народовладдя.

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Також Арахамія вважає, що Раді необхідно до кінця 2021 року напрацювати модель електронного голосування, принаймні на місцевому рівні.

"Хотілося б дістатися до кінця року до прообразу хоча б на місцевому рівні електронного голосування, щоб, можливо, за допомогою якогось різновиду застосунку за прикладом "Дія", все-таки, прийти до якоїсь цієї моделі. Оскільки це теж наша програмна обіцянка - перейти в діджиталізований процес", - пояснив глава фракції "Слуга народу".