Зеленский ожидает подъем экономики в 2021 году: "небольшой, но будет"
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что в 2021 году экономическая ситуация в стране немного улучшится.
Об этом он сказал в интервью журналу "Фокус.юа", передает Цензор.НЕТ.
"Экономически также будет легче. Ожидается подъем в экономике, небольшой, но будет", - сказал Зеленский.
Президент напомнил, что в будущем году Украина отметит 30-летие своей независимости. "Считаю, что мы сделаем большой праздник, у нас много идей. Считаю, что приедет много иностранных лидеров, которые уважают Украину", - отметил он.
Глава государства также полагает, что пандемия коронавируса не так сильно будет влиять на настроение людей: "Мы научились бороться с коронавирусом. Поэтому, думаю, людям будет легче. Досадно, что люди уже не так боятся и иногда не одевают маски. С другой стороны, замечательно, что они не боятся и психологически им легче".
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На crafta.ua продают бюст Зеленского в натуральную величину (18 см).
- А для вуду сгодится?
Dennis Fedoseyeff:
Мужик заходит в магазин сувениров. Видит маленькую гипсовую фигурку кошки. На ценнике написано: "Кошка - 1000 грн., ее история - 10 000 грн.".
- Я могу купить кошку без истории? - спрашивает он продавца.
- Конечно, - отвечает продавец. - Но за историей вы все равно вернетесь.
Мужик покупает маленькую гипсовую кошку и идет по городу. Вдруг он замечает, что следом за ним сначала идет одна кошка, потом другая, потом еще. Через некоторое время за ним уже идут тысячи кошек. Мужик в ужасе начинает убегать. Кошки не отстают.
Тогда он размахивается и бросает маленькую гипсовую фигурку кошки в реку. Все кошки, бежавшие до этого за мужиком, тут же прыгают вслед за статуэткой и исчезают под водой... Мужик бежит обратно, в тот же магазин сувениров.
- Я же предупреждал вас, что вы вернетесь за историей... - говорит ему продавец.
- К черту историю! - отвечает мужик - У вас есть бюсты зеленского?
ВТОРНИК, 29 ОКТЯБРЯ 2019, 15:20
Президент Владимир Зеленский убежден, что в стране в ближайшем будущем произойдет экономический прорыв, о чем говорят ключевые профильные показатели.
Об этом он сказал на инвестиционном форуме в Мариуполе.
"Я уверен, что мы сейчас стоим на пороге экономического прорыва. Мы все уверены, очень в это верим и все для этого делаем", - подчеркнул президент...