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Зеленский ожидает подъем экономики в 2021 году: "небольшой, но будет"

Зеленский ожидает подъем экономики в 2021 году:

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что в 2021 году экономическая ситуация в стране немного улучшится.

Об этом он сказал в интервью журналу "Фокус.юа", передает Цензор.НЕТ

"Экономически также будет легче. Ожидается подъем в экономике, небольшой, но будет", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что в будущем году Украина отметит 30-летие своей независимости. "Считаю, что мы сделаем большой праздник, у нас много идей. Считаю, что приедет много иностранных лидеров, которые уважают Украину", - отметил он.

Глава государства также полагает, что пандемия коронавируса не так сильно будет влиять на настроение людей: "Мы научились бороться с коронавирусом. Поэтому, думаю, людям будет легче. Досадно, что люди уже не так боятся и иногда не одевают маски. С другой стороны, замечательно, что они не боятся и психологически им легче".

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Автор: 

Зеленский Владимир (20474) экономика (3881)


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Топ комментарии
+25
Зеленский ожидает подъем экономики в 2021 году: "небольшой, но будет" - Цензор.НЕТ 8915
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25.12.2020 11:18
+18
"небольшой, но будет" - это если тебя, быдло квартальное, посадят с конфискацией.
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25.12.2020 11:18
+17
яка ж нікчема керує моєю країною!! Жах!
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25.12.2020 11:24
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конечно будет, 95 квартал получит гонорар от бени за НГговношоу...))
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25.12.2020 13:03 Ответить
"небольшой, но будет" - уже есть, побольше не нашли....
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25.12.2020 13:15 Ответить
Ну хоть один верит . Это уже хорошо .
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25.12.2020 13:20 Ответить
Тут бы пережить подъём на 40%, а он еще больше обещает...
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25.12.2020 13:22 Ответить
Куда мы катимся
На crafta.ua продают бюст Зеленского в натуральную величину (18 см).
- А для вуду сгодится?

Dennis Fedoseyeff:
Мужик заходит в магазин сувениров. Видит маленькую гипсовую фигурку кошки. На ценнике написано: "Кошка - 1000 грн., ее история - 10 000 грн.".
- Я могу купить кошку без истории? - спрашивает он продавца.
- Конечно, - отвечает продавец. - Но за историей вы все равно вернетесь.

Мужик покупает маленькую гипсовую кошку и идет по городу. Вдруг он замечает, что следом за ним сначала идет одна кошка, потом другая, потом еще. Через некоторое время за ним уже идут тысячи кошек. Мужик в ужасе начинает убегать. Кошки не отстают.

Тогда он размахивается и бросает маленькую гипсовую фигурку кошки в реку. Все кошки, бежавшие до этого за мужиком, тут же прыгают вслед за статуэткой и исчезают под водой... Мужик бежит обратно, в тот же магазин сувениров.
- Я же предупреждал вас, что вы вернетесь за историей... - говорит ему продавец.
- К черту историю! - отвечает мужик - У вас есть бюсты зеленского?
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25.12.2020 13:23 Ответить
10 баллов.
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25.12.2020 13:50 Ответить
брехун і слуга горелігархів
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25.12.2020 13:24 Ответить
Враньё, враньё и ещё раз еврейское враньё Зеленского!!
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25.12.2020 13:43 Ответить
Вже тридцять років нам цю лапшу вішають
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25.12.2020 13:54 Ответить
В 14-18 хоч помаленьку, але росла, але хох...ли захотілибільше, ось і мають.
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25.12.2020 19:56 Ответить
Так, так. Курс долара з 8 виріс до 28.
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25.12.2020 20:06 Ответить
Сомневаюсь, что сделаешь праздник, идей у тебя много, но, выкинут тебя к тому времени, если нет, глупо поступят, птицу по полету определяют, а не по языку. Соловей нашелся. 95 квартал прошел, аплодисментов нет, вот таким ты оказался, не-у-да-хой.
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25.12.2020 14:09 Ответить
Зеленський очікує підйом економіки в 2021 році: "невеликий, але буде" - Цензор.НЕТ 6419
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25.12.2020 15:06 Ответить
Зеленський очікує підйом економіки в 2021 році: "невеликий, але буде" - Цензор.НЕТ 4783
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25.12.2020 15:12 Ответить
Что это за бред? В Швеции электроэнергия в 5 раз дороже, чем у нас. В Германии и Дании - почти в 8 раз дороже.
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25.12.2020 15:53 Ответить
На півшишечки.
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25.12.2020 15:47 Ответить
Зеленский: Украина находится на пороге экономического прорыва
ВТОРНИК, 29 ОКТЯБРЯ 2019, 15:20

Президент Владимир Зеленский убежден, что в стране в ближайшем будущем произойдет экономический прорыв, о чем говорят ключевые профильные показатели.

Об этом он сказал на инвестиционном форуме в Мариуполе.

"Я уверен, что мы сейчас стоим на пороге экономического прорыва. Мы все уверены, очень в это верим и все для этого делаем", - подчеркнул президент...
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25.12.2020 16:14 Ответить
Зеленський очікує підйом економіки в 2021 році: "невеликий, але буде" - Цензор.НЕТ 6890
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25.12.2020 17:12 Ответить
подъем экономики в 2021 году: "небольшой, но будет"/ крокодилы летают но низко и медленно.
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25.12.2020 18:08 Ответить
Мечтать не вредно. Вредно валять дурака.
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25.12.2020 19:04 Ответить
чувак оторван от жизни на 100%. Я ПРЕДСТАВЛЯЮ, ЧТО ЕМУ ЛЬЕТ В УШИ ЕЛДАК, ЕСЛИ ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ ОН НЕСЁТ СПЛОШНУЮ ЧУШЬ
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25.12.2020 19:16 Ответить
17:31....
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25.12.2020 19:26 Ответить
Ну так, на декілька грам порошку!
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26.12.2020 11:22 Ответить
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