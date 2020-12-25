Зеленский ожидает подъем экономики в 2021 году: "небольшой, но будет"

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что в 2021 году экономическая ситуация в стране немного улучшится.

Об этом он сказал в интервью журналу "Фокус.юа", передает Цензор.НЕТ.

"Экономически также будет легче. Ожидается подъем в экономике, небольшой, но будет", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что в будущем году Украина отметит 30-летие своей независимости. "Считаю, что мы сделаем большой праздник, у нас много идей. Считаю, что приедет много иностранных лидеров, которые уважают Украину", - отметил он.

Глава государства также полагает, что пандемия коронавируса не так сильно будет влиять на настроение людей: "Мы научились бороться с коронавирусом. Поэтому, думаю, людям будет легче. Досадно, что люди уже не так боятся и иногда не одевают маски. С другой стороны, замечательно, что они не боятся и психологически им легче".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тупицкий не может быть главой КС. Перезагрузка суда должна начаться именно с этого, - Зеленский