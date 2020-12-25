Зеленський очікує підйом економіки в 2021 році: "невеликий, але буде"

Президент України Володимир Зеленський очікує, що в 2021 році економічна ситуація в країні трохи покращиться.

Про це він сказав в інтерв'ю журналу "Фокус.ua", передає Цензор.НЕТ.

"Економічно також буде легше. Очікується підйом в економіці, невеликий, але буде", - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що в майбутньому році Україна відзначить 30-річчя своєї незалежності. "Вважаю, що ми зробимо велике свято, у нас багато ідей. Гадаю, що приїде багато іноземних лідерів, які поважають Україну", - зазначив він.

Глава держави також вважає, що пандемія коронавірусу не так сильно впливатиме на настрій людей: "Ми навчилися боротися з коронавірусом. Тому, думаю, людям буде легше. Прикро, що люди вже не так бояться і іноді не одягають маски. З іншого боку, чудово, що вони не бояться і психологічно їм легше".

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