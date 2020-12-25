Зеленський очікує підйом економіки в 2021 році: "невеликий, але буде"
Президент України Володимир Зеленський очікує, що в 2021 році економічна ситуація в країні трохи покращиться.
Про це він сказав в інтерв'ю журналу "Фокус.ua", передає Цензор.НЕТ.
"Економічно також буде легше. Очікується підйом в економіці, невеликий, але буде", - сказав Зеленський.
Президент нагадав, що в майбутньому році Україна відзначить 30-річчя своєї незалежності. "Вважаю, що ми зробимо велике свято, у нас багато ідей. Гадаю, що приїде багато іноземних лідерів, які поважають Україну", - зазначив він.
Глава держави також вважає, що пандемія коронавірусу не так сильно впливатиме на настрій людей: "Ми навчилися боротися з коронавірусом. Тому, думаю, людям буде легше. Прикро, що люди вже не так бояться і іноді не одягають маски. З іншого боку, чудово, що вони не бояться і психологічно їм легше".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На crafta.ua продают бюст Зеленского в натуральную величину (18 см).
- А для вуду сгодится?
Dennis Fedoseyeff:
Мужик заходит в магазин сувениров. Видит маленькую гипсовую фигурку кошки. На ценнике написано: "Кошка - 1000 грн., ее история - 10 000 грн.".
- Я могу купить кошку без истории? - спрашивает он продавца.
- Конечно, - отвечает продавец. - Но за историей вы все равно вернетесь.
Мужик покупает маленькую гипсовую кошку и идет по городу. Вдруг он замечает, что следом за ним сначала идет одна кошка, потом другая, потом еще. Через некоторое время за ним уже идут тысячи кошек. Мужик в ужасе начинает убегать. Кошки не отстают.
Тогда он размахивается и бросает маленькую гипсовую фигурку кошки в реку. Все кошки, бежавшие до этого за мужиком, тут же прыгают вслед за статуэткой и исчезают под водой... Мужик бежит обратно, в тот же магазин сувениров.
- Я же предупреждал вас, что вы вернетесь за историей... - говорит ему продавец.
- К черту историю! - отвечает мужик - У вас есть бюсты зеленского?
ВТОРНИК, 29 ОКТЯБРЯ 2019, 15:20
Президент Владимир Зеленский убежден, что в стране в ближайшем будущем произойдет экономический прорыв, о чем говорят ключевые профильные показатели.
Об этом он сказал на инвестиционном форуме в Мариуполе.
"Я уверен, что мы сейчас стоим на пороге экономического прорыва. Мы все уверены, очень в это верим и все для этого делаем", - подчеркнул президент...