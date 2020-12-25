В ВСУ за сутки выявили 126 новых случаев COVID-19, - командование Медсил

По состоянию на утро 25 мая в Вооруженных силах коронавирусом болеет 2436 человек. За последние сутки обнаружили 126 новых случаев.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба командования Медсил, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 10.00 25 декабря в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 2436 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 126 новых случаев заболевания", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время в учреждения здравоохранения госпитализированы 13 человек. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 385 человек.

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