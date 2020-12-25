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Новини Коронавірус і карантин
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У ЗСУ за добу виявили 126 нових випадків COVID-19, - командування Медсил

У ЗСУ за добу виявили 126 нових випадків COVID-19, - командування Медсил

Станом на ранок 25 травня в Збройних силах на коронавірус хворіє 2436 осіб. За останню добу виявили 126 нових випадків.

Про це в Facebook повідомляє пресслужба командування Медсил, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 10.00 25 грудня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє - 2436 осіб. Упродовж минулої доби зареєстровано 126 нових випадків захворювання", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, нині в установи охорони здоров'я госпіталізовано 13 осіб. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 385 осіб.

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Автор: 

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