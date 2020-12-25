В Киеве утром прогремел взрыв возле ресторана на Оболони
В Киеве сегодня утром произошел взрыв рядом с рестораном в Оболонском районе. Полиция устанавливает, что именно взорвалось вблизи заведения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Нацполиции.
Отмечается, что около 4 часов утра правоохранителям поступила информация о том, что на улице Автозаводской возле одного из ресторанов произошел взрыв.
"Правоохранители просмотрели камеры видеонаблюдения и установили, что за несколько минут до взрыва к ресторану подошел неизвестный мужчина, поставил возле ступенек пакет с неизвестным содержимым и ушел, а потом произошел взрыв", - говорится в сообщении.
В результате взрыва пострадавших нет, однако повреждены окна и фасад заведения. Специалисты профильных служб устанавливают происхождение взорвавшегося предмета.
По факту взрыва открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до десяти лет. Правоохранители разыскивают человека, который причастен к уголовному правонарушению.
Как пишет "РБК-Украина", взрыв произошел рядом с рестораном "Золотой Шафран".
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Лишь бы в бочку пернуть!
А то для тебя один хрен, если в твоей Сквире что-то взорвется, а журнашлюхи напишут, что дело было в Билой, что в 40 км.
Это ж один район.