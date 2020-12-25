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В Киеве утром прогремел взрыв возле ресторана на Оболони

В Киеве утром прогремел взрыв возле ресторана на Оболони

В Киеве сегодня утром произошел взрыв рядом с рестораном в Оболонском районе. Полиция устанавливает, что именно взорвалось вблизи заведения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Нацполиции.

Отмечается, что около 4 часов утра правоохранителям поступила информация о том, что на улице Автозаводской возле одного из ресторанов произошел взрыв.

"Правоохранители просмотрели камеры видеонаблюдения и установили, что за несколько минут до взрыва к ресторану подошел неизвестный мужчина, поставил возле ступенек пакет с неизвестным содержимым и ушел, а потом произошел взрыв", - говорится в сообщении.

В результате взрыва пострадавших нет, однако повреждены окна и фасад заведения. Специалисты профильных служб устанавливают происхождение взорвавшегося предмета.

По факту взрыва открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до десяти лет. Правоохранители разыскивают человека, который причастен к уголовному правонарушению.

Как пишет "РБК-Украина", взрыв произошел рядом с рестораном "Золотой Шафран".

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Автор: 

взрыв (6770) Киев (25575) Оболонь (28) Нацполиция (16492)


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Топ комментарии
+23
Проверьте, где был в это время Коля Тищенко. По его убеждению, работать во время эпидемий должен только Велюр.
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25.12.2020 12:09
+7
А це все через те, що "Книгу скарг" відмінили.
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25.12.2020 12:12
+6
То у якогось виборця Шмарклі пердачину бомбануло )))0))0)))
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25.12.2020 12:13
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25.12.2020 12:09 Ответить
Проверьте, где был в это время Коля Тищенко. По его убеждению, работать во время эпидемий должен только Велюр.
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25.12.2020 12:09 Ответить
Коля бомбы-котлеты подкинул
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25.12.2020 12:27 Ответить
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25.12.2020 13:52 Ответить
А це все через те, що "Книгу скарг" відмінили.
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25.12.2020 12:12 Ответить
То у якогось виборця Шмарклі пердачину бомбануло )))0))0)))
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25.12.2020 12:13 Ответить
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25.12.2020 12:56 Ответить
это взорвался мой пукан от трагикомического абсурда происходящего в стране
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25.12.2020 12:21 Ответить
Интересно, а почему к нам туристы не едут?
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25.12.2020 12:26 Ответить
К кому это вам не едут?! В Киеве все хорошо с туристами - из 5млн горожан - 2 млн понаехавших
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25.12.2020 12:40 Ответить
а те 3 млн понаоставались?
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25.12.2020 12:52 Ответить
Було 3:38 за київським часом
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25.12.2020 12:28 Ответить
Улица Автозаводская в воспаленном сознании журнашлюх переместилась на Оболонь.
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25.12.2020 12:30 Ответить
Югик, автозаводская территориально относится к Оболонскому району!
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25.12.2020 12:34 Ответить
Дурик, в этот момент в его состав входят https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8C Оболонь , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0 Приорка , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%91%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Куренёвка , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2 Минский массив и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2) Вышгородский массивы. А было время, даже Пуща-Водица.
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25.12.2020 12:37 Ответить
Предурь, а в чем я ошибся, или ты урод не умеешь нормальным языком разговаривать?
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25.12.2020 12:41 Ответить
Дебил, ты хоть заголовок статьи читал?
Лишь бы в бочку пернуть!
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25.12.2020 12:43 Ответить
Ты урод с какого мухозасранска в Киев приехало? Научись по людски общаться с людьми. ПНХ, кацап.
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25.12.2020 12:49 Ответить
Поцелуй меня в зад, село занюханное.
А то для тебя один хрен, если в твоей Сквире что-то взорвется, а журнашлюхи напишут, что дело было в Билой, что в 40 км.
Это ж один район.
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25.12.2020 12:58 Ответить
Уймись, он тя по красоте уделал - давно тут сидит, еще со времен УЕЫ на корре.
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25.12.2020 13:32 Ответить
Этот кацап не меня уделал, а себя обделал.
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25.12.2020 13:48 Ответить
Противсех, село тупое, тебе же, чучундре, люди пытаются сказать, что Оболонь и Оболонский район это не совсем одно и то же. Просто удивительно, 5-7 лет колхоз в Городе проживёт - и уже, ****, аборигеном себя считает. Кабак этот азеровский находится на Приорке, рядом с Минским, но аж никак не на Оболони. А так-то да, район Оболонский.
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25.12.2020 16:11 Ответить
Ты хоть до начала войны в киев приехал, кацап?
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25.12.2020 16:15 Ответить
Чучундра, я родился в Городе, у моей семьи 3 могилы на Байковом и одна на Лукьяновском. Я, кстати, особо ничего против свежей крови в Киеве не имею, если, конечно, это не такие упыри, как ты.
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25.12.2020 16:22 Ответить
Ты может и в Киеве родилось, но твои предки приехали с мухозасранска когда в начале 70х годов начали Оболонь застраивать.
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25.12.2020 16:28 Ответить
Я с Нижнего Печерска, у прадеда полдома на Куреневке было, дед с бабушкой угол Чкалова и БЖ жили. Ты бы, ***** тупой, определился - кацап я, после войны как ты, недоумок, в Киев приехал или с 70 на Оболони.
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25.12.2020 16:41 Ответить
Ты урод, не зная человека воняешь на весь интернет, у меня и деды и прадед с Подола в 41м на фронт уходили, а ты ипало разеваешь.
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25.12.2020 16:45 Ответить
Если ты такой всратый киевлянин, чего же ты полез в ******, чудило тупое, и споришь, что Приорка это Оболонь?
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25.12.2020 16:49 Ответить
Перечитай весь диалог и не лезь в салупу. автозаводская территориально относится к Оболонскому району! И где же я написал, что это Оболонь?
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25.12.2020 16:56 Ответить
В заголовке статьи написано Оболонь, а не Оболонский район. Автозаводская не Оболонь.
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25.12.2020 17:02 Ответить
И если найдут то скажут хулиганство. А если бы квалифицировали такие шалости как терроризм, желающих бы сразу поуменьшилось.
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25.12.2020 12:31 Ответить
ВсьО, позакривати всі злачниє мєста на новий рік!!! Работать будєт только Вілюр!
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25.12.2020 13:19 Ответить
Незрозуміло лише ця самоспоптанна протестна акція була проти карантину, чи навпаки - за?
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25.12.2020 14:35 Ответить
Як не є доволі грейцірів за душею і стєгнутиси не є звідки, навіть статечний ґазда мо сплюндруватиси в андруси з креміналу і вчинити ґвалт з покинутої на приспі тайстри.
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25.12.2020 17:21 Ответить
 
 