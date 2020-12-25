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У Києві вранці пролунав вибух біля ресторану на Оболоні

У Києві вранці пролунав вибух біля ресторану на Оболоні

У Києві сьогодні вранці стався вибух поруч із рестораном в Оболонському районі. Поліція встановлює, що саме вибухнуло поблизу закладу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Нацполіції.

Зазначається, що близько 4 години ранку правоохоронцям надійшла інформація про те, що на вулиці Автозаводській біля одного з ресторанів стався вибух.

"Правоохоронці переглянули камери відеоспостереження та встановили, що за кілька хвилин до вибуху до ресторану підійшов невідомий чоловік, поставив біля східців пакет із невідомим вмістом та пішов, а згодом стався вибух", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок вибуху потерпілих немає, однак пошкоджені вікна і фасад закладу. Фахівці профільних служб встановлюють походження вибухнув предмета.

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За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до десяти років. Правоохоронці розшукують людину, яка причетна до кримінального правопорушення.

Як пише "РБК-Україна", вибух стався поряд з рестораном "Золотий Шафран".

Автор: 

вибух (4482) Київ (19528) Оболонь (31) Нацполіція (15198)


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Топ коментарі
+23
Проверьте, где был в это время Коля Тищенко. По его убеждению, работать во время эпидемий должен только Велюр.
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25.12.2020 12:09
+7
А це все через те, що "Книгу скарг" відмінили.
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25.12.2020 12:12
+6
То у якогось виборця Шмарклі пердачину бомбануло )))0))0)))
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25.12.2020 12:13
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25.12.2020 12:09 Відповісти
Проверьте, где был в это время Коля Тищенко. По его убеждению, работать во время эпидемий должен только Велюр.
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25.12.2020 12:09 Відповісти
Коля бомбы-котлеты подкинул
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25.12.2020 12:27 Відповісти
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25.12.2020 13:52 Відповісти
А це все через те, що "Книгу скарг" відмінили.
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25.12.2020 12:12 Відповісти
То у якогось виборця Шмарклі пердачину бомбануло )))0))0)))
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25.12.2020 12:13 Відповісти
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25.12.2020 12:56 Відповісти
это взорвался мой пукан от трагикомического абсурда происходящего в стране
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25.12.2020 12:21 Відповісти
Интересно, а почему к нам туристы не едут?
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25.12.2020 12:26 Відповісти
К кому это вам не едут?! В Киеве все хорошо с туристами - из 5млн горожан - 2 млн понаехавших
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25.12.2020 12:40 Відповісти
а те 3 млн понаоставались?
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25.12.2020 12:52 Відповісти
Було 3:38 за київським часом
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25.12.2020 12:28 Відповісти
Улица Автозаводская в воспаленном сознании журнашлюх переместилась на Оболонь.
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25.12.2020 12:30 Відповісти
Югик, автозаводская территориально относится к Оболонскому району!
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25.12.2020 12:34 Відповісти
Дурик, в этот момент в его состав входят https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8C Оболонь , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0 Приорка , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%91%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Куренёвка , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2 Минский массив и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2) Вышгородский массивы. А было время, даже Пуща-Водица.
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25.12.2020 12:37 Відповісти
Предурь, а в чем я ошибся, или ты урод не умеешь нормальным языком разговаривать?
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25.12.2020 12:41 Відповісти
Дебил, ты хоть заголовок статьи читал?
Лишь бы в бочку пернуть!
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25.12.2020 12:43 Відповісти
Ты урод с какого мухозасранска в Киев приехало? Научись по людски общаться с людьми. ПНХ, кацап.
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25.12.2020 12:49 Відповісти
Поцелуй меня в зад, село занюханное.
А то для тебя один хрен, если в твоей Сквире что-то взорвется, а журнашлюхи напишут, что дело было в Билой, что в 40 км.
Это ж один район.
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25.12.2020 12:58 Відповісти
Уймись, он тя по красоте уделал - давно тут сидит, еще со времен УЕЫ на корре.
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25.12.2020 13:32 Відповісти
Этот кацап не меня уделал, а себя обделал.
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25.12.2020 13:48 Відповісти
Противсех, село тупое, тебе же, чучундре, люди пытаются сказать, что Оболонь и Оболонский район это не совсем одно и то же. Просто удивительно, 5-7 лет колхоз в Городе проживёт - и уже, ****, аборигеном себя считает. Кабак этот азеровский находится на Приорке, рядом с Минским, но аж никак не на Оболони. А так-то да, район Оболонский.
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25.12.2020 16:11 Відповісти
Ты хоть до начала войны в киев приехал, кацап?
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25.12.2020 16:15 Відповісти
Чучундра, я родился в Городе, у моей семьи 3 могилы на Байковом и одна на Лукьяновском. Я, кстати, особо ничего против свежей крови в Киеве не имею, если, конечно, это не такие упыри, как ты.
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25.12.2020 16:22 Відповісти
Ты может и в Киеве родилось, но твои предки приехали с мухозасранска когда в начале 70х годов начали Оболонь застраивать.
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25.12.2020 16:28 Відповісти
Я с Нижнего Печерска, у прадеда полдома на Куреневке было, дед с бабушкой угол Чкалова и БЖ жили. Ты бы, ***** тупой, определился - кацап я, после войны как ты, недоумок, в Киев приехал или с 70 на Оболони.
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25.12.2020 16:41 Відповісти
Ты урод, не зная человека воняешь на весь интернет, у меня и деды и прадед с Подола в 41м на фронт уходили, а ты ипало разеваешь.
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25.12.2020 16:45 Відповісти
Если ты такой всратый киевлянин, чего же ты полез в ******, чудило тупое, и споришь, что Приорка это Оболонь?
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25.12.2020 16:49 Відповісти
Перечитай весь диалог и не лезь в салупу. автозаводская территориально относится к Оболонскому району! И где же я написал, что это Оболонь?
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25.12.2020 16:56 Відповісти
В заголовке статьи написано Оболонь, а не Оболонский район. Автозаводская не Оболонь.
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25.12.2020 17:02 Відповісти
И если найдут то скажут хулиганство. А если бы квалифицировали такие шалости как терроризм, желающих бы сразу поуменьшилось.
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25.12.2020 12:31 Відповісти
ВсьО, позакривати всі злачниє мєста на новий рік!!! Работать будєт только Вілюр!
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25.12.2020 13:19 Відповісти
Незрозуміло лише ця самоспоптанна протестна акція була проти карантину, чи навпаки - за?
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25.12.2020 14:35 Відповісти
Як не є доволі грейцірів за душею і стєгнутиси не є звідки, навіть статечний ґазда мо сплюндруватиси в андруси з креміналу і вчинити ґвалт з покинутої на приспі тайстри.
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25.12.2020 17:21 Відповісти
 
 