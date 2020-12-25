У Києві вранці пролунав вибух біля ресторану на Оболоні
У Києві сьогодні вранці стався вибух поруч із рестораном в Оболонському районі. Поліція встановлює, що саме вибухнуло поблизу закладу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Нацполіції.
Зазначається, що близько 4 години ранку правоохоронцям надійшла інформація про те, що на вулиці Автозаводській біля одного з ресторанів стався вибух.
"Правоохоронці переглянули камери відеоспостереження та встановили, що за кілька хвилин до вибуху до ресторану підійшов невідомий чоловік, поставив біля східців пакет із невідомим вмістом та пішов, а згодом стався вибух", - йдеться в повідомленні.
Унаслідок вибуху потерпілих немає, однак пошкоджені вікна і фасад закладу. Фахівці профільних служб встановлюють походження вибухнув предмета.
За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до десяти років. Правоохоронці розшукують людину, яка причетна до кримінального правопорушення.
Як пише "РБК-Україна", вибух стався поряд з рестораном "Золотий Шафран".
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Лишь бы в бочку пернуть!
А то для тебя один хрен, если в твоей Сквире что-то взорвется, а журнашлюхи напишут, что дело было в Билой, что в 40 км.
Это ж один район.