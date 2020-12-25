УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3455 відвідувачів онлайн
Новини Відео
27 520 140

Бійка з різаниною сталася в київському тролейбусі. ВIДЕО

У тролейбусі №31, що прямував на Троєщину, сталася масова бійка, один із пасажирів зазнав поранень.

Відео події опубліковано на сторінці "Вартові Еспресо" в Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

Троє пасажирів вирішили з'ясувати стосунки з трьома іншими чоловіками. Як "аргумент" у хід пішли кулаки і навіть ніж. Один із учасників інциденту зазнав поранень.

На місце були викликані поліція і медики. Судячи з відео, чоловіків безуспішно намагалися вгамувати інші пасажири.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влаштували бійку і трощили меблі: в Маріуполі депутати від ОПЗЖ намагалися зірвати голосування за бюджет

УВАГА! НА ВІДЕО ПРИСУТНЯ НЕНОРМАТИВНА ЛЕКСИКА!

Автор: 

бійка (740) Київ (19525) транспорт (1396)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+20
из-за него тоже. Бо он несёт совково-московитский мирок. А это быдло голосовало за зебилов и других петушариев, кои и есть его часть...
показати весь коментар
25.12.2020 03:31
+17
суровые троещенские будни
показати весь коментар
25.12.2020 00:01
+16
в какой то мере ты прав: судя по манере общения-это были фанаты *****!
(и кстати писать путин-стало уже неприлично,порядочные люди пишут ***** )
показати весь коментар
25.12.2020 03:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
показати весь коментар
25.12.2020 09:37 Відповісти
Это же все наши пацаны. Слава Украине!
показати весь коментар
29.12.2020 13:16 Відповісти
показати весь коментар
25.12.2020 10:29 Відповісти
Роботяги після важкої праці до дому ідуть. Добряче випили, а побитися після цього - це святе. Алкоголь - головний збудник агресії. Ненавиджу агресивних людей як в житті, так і в Інтернеті. Такій істоті одразу хочеться сказати: досить бухати і одразу подобрішаєш.
показати весь коментар
25.12.2020 01:38 Відповісти
Та вони досить мило вели розмову... Просто трохи посперечалися. Гідний їх розвитку засіб
показати весь коментар
25.12.2020 06:48 Відповісти
Мабуть, ті добродії розійшлися в оцінці творчого доробку Ремарка або Кафки.
показати весь коментар
25.12.2020 01:42 Відповісти
Интересная ветка, чую руским духом тут несет) Чучела оперились и самоутверждаются))
показати весь коментар
25.12.2020 01:59 Відповісти
В Киеве разное живет. И, к сожалению, перевес не в пользу культурных и воспитанных людей. Не обязательно, что понаехали, но в большинстве своем - потомки понаехавших еще при советской власти из рабочих кварталов.
показати весь коментар
25.12.2020 02:06 Відповісти
Синие Аватары мега счастье встретить в троллейбусе , озонирущи с пасти запахом сырой креветки , докажут любому свою адекватность .....
показати весь коментар
25.12.2020 02:25 Відповісти
И ВСЁ ИЗ ЗА ПУТИНА ЭТО ...!!!
показати весь коментар
25.12.2020 02:43 Відповісти
из-за него тоже. Бо он несёт совково-московитский мирок. А это быдло голосовало за зебилов и других петушариев, кои и есть его часть...
показати весь коментар
25.12.2020 03:31 Відповісти
Откуда ты знаешь за кого оно голосовало, у нас же тайное голосование. А может оно за тебя голосовало, петушарий?
показати весь коментар
25.12.2020 10:00 Відповісти
я вижу, что попал в точку, своим сообщением выше.
Хехе, слопатоеда бомбануло...
показати весь коментар
25.12.2020 18:54 Відповісти
в какой то мере ты прав: судя по манере общения-это были фанаты *****!
(и кстати писать путин-стало уже неприлично,порядочные люди пишут ***** )
показати весь коментар
25.12.2020 03:35 Відповісти
Хахах
показати весь коментар
25.12.2020 18:25 Відповісти
Чуваки посперечались щодо темпів проведення судової реформи...
показати весь коментар
25.12.2020 05:09 Відповісти
Теж мені драка...))))
показати весь коментар
25.12.2020 05:45 Відповісти
Самозащита?
показати весь коментар
25.12.2020 06:04 Відповісти
да хтож так дереца? надо шылом в попку..БАЦ БАЦ БАЦ!..следующему БАЦ БАЦ..никто ничего не видит и море крови. при выходе из тролейбуса обнаруживают шо все дырявые.
показати весь коментар
25.12.2020 06:39 Відповісти
Щоб знищити країну потрібно знищити вчителів і виховати бидло і бажано іншомовне. Бидло вб'є економіку, науку, культуру, с/г , ЗСУ і в кінці-кінців Україну.
показати весь коментар
25.12.2020 06:39 Відповісти
Троєщина ще не самий поганий район столиці і на Печерські бидла не менше, тільки вони багатше, що є на багато огідним.
показати весь коментар
25.12.2020 06:56 Відповісти
A чому без масок ?
показати весь коментар
25.12.2020 07:46 Відповісти
Ухххх, скіко хрестиків. Жарка тема.
показати весь коментар
25.12.2020 09:13 Відповісти
ЭУЭРОПЕЙЦЫ, мать их так)))) 100%ная вата. вот из за таких украина и блукает 30 лет.
показати весь коментар
25.12.2020 09:21 Відповісти
Эх, надо бы разрешить свободное ношение пистолетов ))
показати весь коментар
25.12.2020 09:28 Відповісти
Тогда каждому водителю троллейбуса на Троещину как минимум АК надо выдавать, ну и штук пять гранат РГД - 5 впридачу.
показати весь коментар
25.12.2020 11:21 Відповісти
Ну прямо GTA Kyiv City ))
показати весь коментар
25.12.2020 18:27 Відповісти
Зачем ножи, статья это, купите газовые баллончики, вышли на остановке попшикались, потолкались и разошлись. Каждому гражданину по баллончику!)
показати весь коментар
25.12.2020 09:45 Відповісти
работягам самое правильное носить бензопилу, она и в работе и на отдыхе пригодицца
показати весь коментар
25.12.2020 11:02 Відповісти
Угу, и выкидные топоры.
показати весь коментар
25.12.2020 11:26 Відповісти
все таки выкидная бензопила серьезней будет
показати весь коментар
25.12.2020 11:40 Відповісти
Ага,Трансформер итить колотить.
показати весь коментар
25.12.2020 11:55 Відповісти
Пьянь-рвань!
показати весь коментар
25.12.2020 10:01 Відповісти
А что удивительного? На карантине сидеть активным мужикам, что на зоне в одинокой камере. Решили поразвлекаттся😂
показати весь коментар
25.12.2020 12:18 Відповісти
УКРАЇНА ЦЕ ЄВРОПА !
показати весь коментар
25.12.2020 13:20 Відповісти
Уже начали наступление Нового Года праздновать
показати весь коментар
25.12.2020 14:17 Відповісти
Троещина или Борщага, судорожно думал Штирлиц)
показати весь коментар
25.12.2020 19:18 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 