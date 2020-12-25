Бійка з різаниною сталася в київському тролейбусі. ВIДЕО

У тролейбусі №31, що прямував на Троєщину, сталася масова бійка, один із пасажирів зазнав поранень.

Відео події опубліковано на сторінці "Вартові Еспресо" в Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

Троє пасажирів вирішили з'ясувати стосунки з трьома іншими чоловіками. Як "аргумент" у хід пішли кулаки і навіть ніж. Один із учасників інциденту зазнав поранень.

На місце були викликані поліція і медики. Судячи з відео, чоловіків безуспішно намагалися вгамувати інші пасажири.

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