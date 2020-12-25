Бійка з різаниною сталася в київському тролейбусі. ВIДЕО
У тролейбусі №31, що прямував на Троєщину, сталася масова бійка, один із пасажирів зазнав поранень.
Відео події опубліковано на сторінці "Вартові Еспресо" в Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.
Троє пасажирів вирішили з'ясувати стосунки з трьома іншими чоловіками. Як "аргумент" у хід пішли кулаки і навіть ніж. Один із учасників інциденту зазнав поранень.
На місце були викликані поліція і медики. Судячи з відео, чоловіків безуспішно намагалися вгамувати інші пасажири.
УВАГА! НА ВІДЕО ПРИСУТНЯ НЕНОРМАТИВНА ЛЕКСИКА!
Топ коментарі
+20 Horvi Hor #59085
показати весь коментар25.12.2020 03:31
+17 Rhodesian
показати весь коментар25.12.2020 00:01
+16 alex lagun
показати весь коментар25.12.2020 03:35
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хехе, слопатоеда бомбануло...
(и кстати писать путин-стало уже неприлично,порядочные люди пишут ***** )