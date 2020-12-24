Драка с поножовщиной произошла в киевском троллейбусе. ВИДЕО
В следующем на Троещину троллейбусе №31 произошла массовая драка, один из пассажиров получил ранение.
Видео происшествие опубликовано на странице "Вартові Еспресо" в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Трое пассажиров решили выяснить отношения с тремя другими мужчинами. В качестве "аргументов" в ход пошли кулаки и даже нож. Один из участников инцидента получил ранения.
На место были вызваны полиция и медики. Судя по видео, мужчин безуспешно пытались унять другие пассажиры.
ВНИМАНИЕ! НА ВИДЕО ПРИСУТСТВУЕТ НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА!
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+20 Horvi Hor #59085
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Хехе, слопатоеда бомбануло...
(и кстати писать путин-стало уже неприлично,порядочные люди пишут ***** )