Драка с поножовщиной произошла в киевском троллейбусе. ВИДЕО

В следующем на Троещину троллейбусе №31 произошла массовая драка, один из пассажиров получил ранение.

Видео происшествие опубликовано на странице "Вартові Еспресо" в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Трое пассажиров решили выяснить отношения с тремя другими мужчинами. В качестве "аргументов" в ход пошли кулаки и даже нож. Один из участников инцидента получил ранения.

На место были вызваны полиция и медики. Судя по видео, мужчин безуспешно пытались унять другие пассажиры.

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