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Драка с поножовщиной произошла в киевском троллейбусе. ВИДЕО

В следующем на Троещину троллейбусе №31 произошла массовая драка, один из пассажиров получил ранение.

Видео происшествие опубликовано на странице "Вартові Еспресо" в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Трое пассажиров решили выяснить отношения с тремя другими мужчинами. В качестве "аргументов" в ход пошли кулаки и даже нож. Один из участников инцидента получил ранения.

На место были вызваны полиция и медики. Судя по видео, мужчин безуспешно пытались унять другие пассажиры.

ВНИМАНИЕ! НА ВИДЕО ПРИСУТСТВУЕТ НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА!

Также на Цензор.НЕТ: Устроили драку и крушили мебель: в Мариуполе депутаты от ОПЗЖ пытались сорвать голосование за бюджет

Автор: 

драка (2021) Киев (25572) транспорт (1758)


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Топ комментарии
+20
из-за него тоже. Бо он несёт совково-московитский мирок. А это быдло голосовало за зебилов и других петушариев, кои и есть его часть...
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25.12.2020 03:31
+17
суровые троещенские будни
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25.12.2020 00:01
+16
в какой то мере ты прав: судя по манере общения-это были фанаты *****!
(и кстати писать путин-стало уже неприлично,порядочные люди пишут ***** )
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25.12.2020 03:35
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25.12.2020 09:37 Ответить
Это же все наши пацаны. Слава Украине!
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29.12.2020 13:16 Ответить
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25.12.2020 10:29 Ответить
Роботяги після важкої праці до дому ідуть. Добряче випили, а побитися після цього - це святе. Алкоголь - головний збудник агресії. Ненавиджу агресивних людей як в житті, так і в Інтернеті. Такій істоті одразу хочеться сказати: досить бухати і одразу подобрішаєш.
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25.12.2020 01:38 Ответить
Та вони досить мило вели розмову... Просто трохи посперечалися. Гідний їх розвитку засіб
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25.12.2020 06:48 Ответить
Мабуть, ті добродії розійшлися в оцінці творчого доробку Ремарка або Кафки.
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25.12.2020 01:42 Ответить
Интересная ветка, чую руским духом тут несет) Чучела оперились и самоутверждаются))
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25.12.2020 01:59 Ответить
В Киеве разное живет. И, к сожалению, перевес не в пользу культурных и воспитанных людей. Не обязательно, что понаехали, но в большинстве своем - потомки понаехавших еще при советской власти из рабочих кварталов.
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25.12.2020 02:06 Ответить
Синие Аватары мега счастье встретить в троллейбусе , озонирущи с пасти запахом сырой креветки , докажут любому свою адекватность .....
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25.12.2020 02:25 Ответить
И ВСЁ ИЗ ЗА ПУТИНА ЭТО ...!!!
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25.12.2020 02:43 Ответить
из-за него тоже. Бо он несёт совково-московитский мирок. А это быдло голосовало за зебилов и других петушариев, кои и есть его часть...
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25.12.2020 03:31 Ответить
Откуда ты знаешь за кого оно голосовало, у нас же тайное голосование. А может оно за тебя голосовало, петушарий?
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25.12.2020 10:00 Ответить
я вижу, что попал в точку, своим сообщением выше.
Хехе, слопатоеда бомбануло...
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25.12.2020 18:54 Ответить
в какой то мере ты прав: судя по манере общения-это были фанаты *****!
(и кстати писать путин-стало уже неприлично,порядочные люди пишут ***** )
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25.12.2020 03:35 Ответить
Хахах
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25.12.2020 18:25 Ответить
Чуваки посперечались щодо темпів проведення судової реформи...
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25.12.2020 05:09 Ответить
Теж мені драка...))))
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25.12.2020 05:45 Ответить
Самозащита?
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25.12.2020 06:04 Ответить
да хтож так дереца? надо шылом в попку..БАЦ БАЦ БАЦ!..следующему БАЦ БАЦ..никто ничего не видит и море крови. при выходе из тролейбуса обнаруживают шо все дырявые.
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25.12.2020 06:39 Ответить
Щоб знищити країну потрібно знищити вчителів і виховати бидло і бажано іншомовне. Бидло вб'є економіку, науку, культуру, с/г , ЗСУ і в кінці-кінців Україну.
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25.12.2020 06:39 Ответить
Троєщина ще не самий поганий район столиці і на Печерські бидла не менше, тільки вони багатше, що є на багато огідним.
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25.12.2020 06:56 Ответить
A чому без масок ?
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25.12.2020 07:46 Ответить
Ухххх, скіко хрестиків. Жарка тема.
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25.12.2020 09:13 Ответить
ЭУЭРОПЕЙЦЫ, мать их так)))) 100%ная вата. вот из за таких украина и блукает 30 лет.
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25.12.2020 09:21 Ответить
Эх, надо бы разрешить свободное ношение пистолетов ))
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25.12.2020 09:28 Ответить
Тогда каждому водителю троллейбуса на Троещину как минимум АК надо выдавать, ну и штук пять гранат РГД - 5 впридачу.
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25.12.2020 11:21 Ответить
Ну прямо GTA Kyiv City ))
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25.12.2020 18:27 Ответить
Зачем ножи, статья это, купите газовые баллончики, вышли на остановке попшикались, потолкались и разошлись. Каждому гражданину по баллончику!)
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25.12.2020 09:45 Ответить
работягам самое правильное носить бензопилу, она и в работе и на отдыхе пригодицца
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25.12.2020 11:02 Ответить
Угу, и выкидные топоры.
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25.12.2020 11:26 Ответить
все таки выкидная бензопила серьезней будет
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25.12.2020 11:40 Ответить
Ага,Трансформер итить колотить.
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25.12.2020 11:55 Ответить
Пьянь-рвань!
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25.12.2020 10:01 Ответить
А что удивительного? На карантине сидеть активным мужикам, что на зоне в одинокой камере. Решили поразвлекаттся😂
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25.12.2020 12:18 Ответить
УКРАЇНА ЦЕ ЄВРОПА !
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25.12.2020 13:20 Ответить
Уже начали наступление Нового Года праздновать
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25.12.2020 14:17 Ответить
Троещина или Борщага, судорожно думал Штирлиц)
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25.12.2020 19:18 Ответить
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