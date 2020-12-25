Пандемия коронавируса пока только на середине пути, - ВОЗ

Директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге считает, что сейчас пандемия коронавируса находится на середине пути.

Об этом он рассказал в интервью НВ, передает Цензор.НЕТ.

"Есть общее знание о том, что подобные вирусы развиваются где‑то два года, так что мы пока только на середине пути", – сказал он.

В то же время он добавил, что ВОЗ осторожна с прогнозами, так как "нет более неблагодарной работы, чем предсказывать непредсказуемое".

Клюге также подчеркнул, что коронавирус идет на убыль, как только применяются меры профилактики, вводятся локдауны и усиливается контроль за его распространением. Однако стоит расслабиться – и кривая заболеваемости снова идет вверх, добавил он.

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