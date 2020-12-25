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Новости Коронавирус и карантин
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Пандемия коронавируса пока только на середине пути, - ВОЗ

Пандемия коронавируса пока только на середине пути, - ВОЗ

Директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге считает, что сейчас пандемия коронавируса находится на середине пути.

Об этом он рассказал в интервью НВ, передает Цензор.НЕТ.

"Есть общее знание о том, что подобные вирусы развиваются где‑то два года, так что мы пока только на середине пути", – сказал он.

В то же время он добавил, что ВОЗ осторожна с прогнозами, так как "нет более неблагодарной работы, чем предсказывать непредсказуемое".

Клюге также подчеркнул, что коронавирус идет на убыль, как только применяются меры профилактики, вводятся локдауны и усиливается контроль за его распространением. Однако стоит расслабиться – и кривая заболеваемости снова идет вверх, добавил он.

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ВОЗ (777) карантин (16729) Евросоюз (17145) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
ВОЗ буде рятувати людство, поки не "зарятує" зайвих мільярдів 7-6.
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25.12.2020 12:53
+4
Для початку називати речі на своє ім'я хочаб
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25.12.2020 13:12
+3
ковид- самая лживая искусственная пирамида в истории человечества
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25.12.2020 14:41
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ВОЗ буде рятувати людство, поки не "зарятує" зайвих мільярдів 7-6.
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25.12.2020 12:53 Ответить
У тебя есть конкретные предложения по спасению человечества?
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25.12.2020 12:58 Ответить
Для початку називати речі на своє ім'я хочаб
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25.12.2020 13:12 Ответить
дать переболеть и лечить тяжелых...
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25.12.2020 13:34 Ответить
Так, что, будем лечить или пускай живет?
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25.12.2020 13:56 Ответить
ну может где то в мирах и на полпути. а вот по отчётам степашки они уже прошли полпути за полмесяца ))
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25.12.2020 13:04 Ответить
Пандемия будет накатывать бесконечными волнами и разновидностями до тех пор, пока не прогонят эфиопа.
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25.12.2020 13:21 Ответить
медсестра в США которую первую вакцинировали умерла!
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25.12.2020 13:36 Ответить
Два вопроса, от чего вакцинировали и от чего умерла?
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25.12.2020 13:58 Ответить
От Короны... Через 17 минут потеряла сознание... через три дня умерла и не на фронте и не в автокатастрофе....
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25.12.2020 14:01 Ответить
Умерла от короны или от алергии?
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25.12.2020 14:21 Ответить
Хотіла, мабуть, жити довго. Тепер буде жити вічно..
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25.12.2020 16:15 Ответить
Всі ці заяви нагадують гадання на кавовій гущі.
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25.12.2020 13:36 Ответить
щас Украина поможет Вам улучшить результат до выше среднего а то и болье. для этого даже ражрешили кабакам работать на все 100 и без перекуура. так что ждите.
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25.12.2020 13:49 Ответить
ковид- самая лживая искусственная пирамида в истории человечества
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25.12.2020 14:41 Ответить
Уважаемый, а американцы были на Луне?
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25.12.2020 17:38 Ответить
ВОЗ надо расформировать, это вредоносная организация, но она действует не сама по себе, надо знать кто за этим всем стоит.
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25.12.2020 15:03 Ответить
предсказатели хреновы.
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25.12.2020 15:18 Ответить
интересно ,в каком месте у этого ВОЗовского афериста, вирус установил спидометр и измерил пол пути ???
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25.12.2020 15:29 Ответить
Спідометр шлях не виміряє. Це робить одометр
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25.12.2020 16:16 Ответить
як одометр може показати шлях в км,коли не буе вказана половина шляху,котру людство пройшло з вірусом (на думку ВОЗівського 3,14ра,,,я?
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25.12.2020 20:11 Ответить
Ми пройшли половину початкової стадії першого етапу шляху.
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25.12.2020 17:22 Ответить
 
 