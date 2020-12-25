Пандемія коронавірусу поки тільки на середині шляху, - ВООЗ

Директор Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге вважає, що зараз пандемія коронавірусу перебуває на середині шляху.

Про це він розповів в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Є загальні знання про те, що подібні віруси розвиваються десь два роки, так що ми поки тільки на середині шляху", - сказав він.

Водночас він додав, що ВООЗ обережна з прогнозами, бо "немає більш невдячної роботи, ніж передбачати непередбачуване".

Клюге також підкреслив, що коронавірус йде на спад, як тільки застосовуються заходи профілактики, вводяться локдауни і посилюється контроль за його поширенням. Однак варто розслабитися - і крива захворюваності знову йде вгору, додав він.

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