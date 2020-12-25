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Новини Коронавірус і карантин
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Пандемія коронавірусу поки тільки на середині шляху, - ВООЗ

Пандемія коронавірусу поки тільки на середині шляху, - ВООЗ

Директор Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге вважає, що зараз пандемія коронавірусу перебуває на середині шляху.

Про це він розповів в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Є загальні знання про те, що подібні віруси розвиваються десь два роки, так що ми поки тільки на середині шляху", - сказав він.

Водночас він додав, що ВООЗ обережна з прогнозами, бо "немає більш невдячної роботи, ніж передбачати непередбачуване".

Клюге також підкреслив, що коронавірус йде на спад, як тільки застосовуються заходи профілактики, вводяться локдауни і посилюється контроль за його поширенням. Однак варто розслабитися - і крива захворюваності знову йде вгору, додав він.

Читайте: Тяжкість симптомів COVID-19 залежить від того, на яку частину вірусу націлені антитіла, - дослідження

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) Євросоюз (13443) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
ВОЗ буде рятувати людство, поки не "зарятує" зайвих мільярдів 7-6.
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25.12.2020 12:53
+4
Для початку називати речі на своє ім'я хочаб
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25.12.2020 13:12
+3
ковид- самая лживая искусственная пирамида в истории человечества
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25.12.2020 14:41
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ВОЗ буде рятувати людство, поки не "зарятує" зайвих мільярдів 7-6.
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25.12.2020 12:53 Відповісти
У тебя есть конкретные предложения по спасению человечества?
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25.12.2020 12:58 Відповісти
Для початку називати речі на своє ім'я хочаб
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25.12.2020 13:12 Відповісти
дать переболеть и лечить тяжелых...
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25.12.2020 13:34 Відповісти
Так, что, будем лечить или пускай живет?
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25.12.2020 13:56 Відповісти
ну может где то в мирах и на полпути. а вот по отчётам степашки они уже прошли полпути за полмесяца ))
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25.12.2020 13:04 Відповісти
Пандемия будет накатывать бесконечными волнами и разновидностями до тех пор, пока не прогонят эфиопа.
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25.12.2020 13:21 Відповісти
медсестра в США которую первую вакцинировали умерла!
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25.12.2020 13:36 Відповісти
Два вопроса, от чего вакцинировали и от чего умерла?
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25.12.2020 13:58 Відповісти
От Короны... Через 17 минут потеряла сознание... через три дня умерла и не на фронте и не в автокатастрофе....
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25.12.2020 14:01 Відповісти
Умерла от короны или от алергии?
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25.12.2020 14:21 Відповісти
Хотіла, мабуть, жити довго. Тепер буде жити вічно..
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25.12.2020 16:15 Відповісти
Всі ці заяви нагадують гадання на кавовій гущі.
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25.12.2020 13:36 Відповісти
щас Украина поможет Вам улучшить результат до выше среднего а то и болье. для этого даже ражрешили кабакам работать на все 100 и без перекуура. так что ждите.
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25.12.2020 13:49 Відповісти
ковид- самая лживая искусственная пирамида в истории человечества
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25.12.2020 14:41 Відповісти
Уважаемый, а американцы были на Луне?
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25.12.2020 17:38 Відповісти
ВОЗ надо расформировать, это вредоносная организация, но она действует не сама по себе, надо знать кто за этим всем стоит.
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25.12.2020 15:03 Відповісти
предсказатели хреновы.
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25.12.2020 15:18 Відповісти
интересно ,в каком месте у этого ВОЗовского афериста, вирус установил спидометр и измерил пол пути ???
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25.12.2020 15:29 Відповісти
Спідометр шлях не виміряє. Це робить одометр
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25.12.2020 16:16 Відповісти
як одометр може показати шлях в км,коли не буе вказана половина шляху,котру людство пройшло з вірусом (на думку ВОЗівського 3,14ра,,,я?
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25.12.2020 20:11 Відповісти
Ми пройшли половину початкової стадії першого етапу шляху.
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25.12.2020 17:22 Відповісти
 
 