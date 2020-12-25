На оккупированный Донбасс за неделю отправили более 300 тонн гумпомощи, - Госпогранслужба
На оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей в течение недели отправили более 368 тонн гуманитарной помощи.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что через контрольный пункт "Новотроицкое" за неделю проследовали 34 грузовика с гуманитаркой.
Гуманитарную помощь жителям оккупированного Донбасса в течение недели отправляли Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международный комитет Красного Креста, а также миссия Украинской православной церкви.
"Для потребностей жителей временно оккупированного Донбасса направлено продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы, медицинские средства, бытовое и медицинское оборудование", - рассказали пограничники.
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А патроны и боеприпасы чего не передали? И бабла. Бабла для террористов.
Медикаментами "Дарниця" и тоже через аптеки?
Прожирая кремлёский бюджет (и заssырая себе желудок консервами)
ТЫ ПОМОГАЕШЬ УКРАИНЕ ! ! !
Жри и бухай побольше !