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На оккупированный Донбасс за неделю отправили более 300 тонн гумпомощи, - Госпогранслужба

На оккупированный Донбасс за неделю отправили более 300 тонн гумпомощи, - Госпогранслужба

На оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей в течение недели отправили более 368 тонн гуманитарной помощи.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что через контрольный пункт "Новотроицкое" за неделю проследовали 34 грузовика с гуманитаркой.

Гуманитарную помощь жителям оккупированного Донбасса в течение недели отправляли Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международный комитет Красного Креста, а также миссия Украинской православной церкви.

"Для потребностей жителей временно оккупированного Донбасса направлено продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы, медицинские средства, бытовое и медицинское оборудование", - рассказали пограничники.

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Автор: 

Госпогранслужба (6466) Донбасс (26956) гуманитарная помощь (1261)


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Топ комментарии
+8
Зачем? чеПушилу с ходаковским подкармливать?
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25.12.2020 13:21
+8
Я не понимаю этих усложнений с погрузкой, отправкой.. Почему сразу не перечислять бабло на карту тамошним руководителям?
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25.12.2020 13:23
+7
Знакомая беженка из дамбаса рассказывала как всю ету *помощь* от Ахметова и *красного креста* везут на склады а потом газельками развозят по магазинам и ларькам принадлежащим террористам и продают там. Ето финансирование войны а не помощь
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25.12.2020 13:43
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Зачем? чеПушилу с ходаковским подкармливать?
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25.12.2020 13:21 Ответить
Искренне желаю лугандонам, крысчанам и свинокацапсинам на масковии вместе с ******.
На окупований Донбас за тиждень надіслали понад 300 тонн гумдопомоги, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7693
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25.12.2020 13:53 Ответить
Я не понимаю этих усложнений с погрузкой, отправкой.. Почему сразу не перечислять бабло на карту тамошним руководителям?
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25.12.2020 13:23 Ответить
есть вариант проще- скидывание бабла с беспилотников, всем желающим сепарам...
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25.12.2020 20:55 Ответить
Они оценили как усилия путла , а не международного комитета Красного Креста и миссии Украинской православной церкви ?
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25.12.2020 13:25 Ответить
Помогают руснявым оккупировать Украину?
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25.12.2020 13:25 Ответить
"Для потребностей жителей временно оккупированного Донбасса направлено продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы, медицинские средства, бытовое и медицинское оборудование", - рассказали пограничники.Источник: https://censor.net/ru/n3239101
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А патроны и боеприпасы чего не передали? И бабла. Бабла для террористов.
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25.12.2020 13:27 Ответить
в Харькове этого биооружия хватает, как показали захоронения тела....
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25.12.2020 14:04 Ответить
Давайте, уроды, финасируйте боевиков и войну. Ато глядишь разбегутся и стрелять перестанут.
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25.12.2020 13:39 Ответить
Знакомая беженка из дамбаса рассказывала как всю ету *помощь* от Ахметова и *красного креста* везут на склады а потом газельками развозят по магазинам и ларькам принадлежащим террористам и продают там. Ето финансирование войны а не помощь
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25.12.2020 13:43 Ответить
оне же когда то кормили всю Украину........... не кажеться что неувязочка с гуманитаркой? не нужно помогать развитым и экономичесски сильным регионам
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25.12.2020 13:44 Ответить
Расслабься... гуманитаркой кормят всю Украину... и запад и восток...
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25.12.2020 17:53 Ответить
Расслабься... гуманитаркой кормят всю Украину..

Медикаментами "Дарниця" и тоже через аптеки?
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25.12.2020 18:27 Ответить
ты сначала флаг смени, а потом буде ....здеть
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25.12.2020 19:31 Ответить
Це допомога тим що топтались по канхветах і звали *****?
На окупований Донбас за тиждень надіслали понад 300 тонн гумдопомоги, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 286
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25.12.2020 14:33 Ответить
интересно, а прифронтовым и еще не оккупированным что-то досталось? или переселенцам там
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25.12.2020 17:00 Ответить
Дамбасянин !
Прожирая кремлёский бюджет (и заssырая себе желудок консервами)
ТЫ ПОМОГАЕШЬ УКРАИНЕ ! ! !
Жри и бухай побольше !
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25.12.2020 17:34 Ответить
Началась торговля с ДНР (под прикрытием гуманитарки)
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25.12.2020 17:51 Ответить
Пора звать Сэмёна...!
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25.12.2020 17:55 Ответить
Боже, які ідіоти... Українців там майже не залишилось. Огородитись від них та розбудовувати країну, боротись з корупцією, кумовством, ментовським та суддівським свавіллям. Тоді не тільки дирляндія, а й Крим з Кубанню захочуть повернутись
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25.12.2020 18:28 Ответить
 
 