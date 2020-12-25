Спецназ пограничной комендатуры быстрого реагирования успешно завершил учения по стандартам НАТО, - ГПСУ. ВИДЕО

Украинские пограничники продемонстрировали слаженность подразделений и способность выполнять возложенные на них задачи по стандартам НАТО во время учений на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования "Шквал" завершили подготовку по программе "Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина" (JMTG-U), которая проходила на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, заключительный этап бригадных тактических учений проходил с 22 по 25 декабря.

"По условиям учений, пограничная комендатура быстрого реагирования выполняла задачи в два этапа. На первом этапе бойцы пограничной комендатуры обеспечивали охрану тылового района бригады и выполняли задания на рубежах военных заграждений. На втором этапе - осуществляли охрану тылового района бригады и обеспечивали прикрытие государственной границы", - подчеркивают в погранслужбе.

Завершающим этапом было принятие от бригады Вооруженных сил Украины государственной границы Украины, а также в оперативное подчинение ротно-тактической группы Вооруженных сил Украины.

"Пограничники продемонстрировали слаженность подразделений и способность выполнять возложенные на них задачи по стандартам НАТО. Инструкторы JMTG-U и Международного центра миротворчества и безопасности оценили пограничное подразделение как "готово" к выполнению задач по назначению", - подытожили в пресс-центре.

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