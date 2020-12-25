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Спецназ пограничной комендатуры быстрого реагирования успешно завершил учения по стандартам НАТО, - ГПСУ. ВИДЕО

Спецназ пограничной комендатуры быстрого реагирования успешно завершил учения по стандартам НАТО, - ГПСУ. ВИДЕО

Украинские пограничники продемонстрировали слаженность подразделений и способность выполнять возложенные на них задачи по стандартам НАТО во время учений на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования "Шквал" завершили подготовку по программе "Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина" (JMTG-U), которая проходила на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, заключительный этап бригадных тактических учений проходил с 22 по 25 декабря.

"По условиям учений, пограничная комендатура быстрого реагирования выполняла задачи в два этапа. На первом этапе бойцы пограничной комендатуры обеспечивали охрану тылового района бригады и выполняли задания на рубежах военных заграждений. На втором этапе - осуществляли охрану тылового района бригады и обеспечивали прикрытие государственной границы", - подчеркивают в погранслужбе.

Завершающим этапом было принятие от бригады Вооруженных сил Украины государственной границы Украины, а также в оперативное подчинение ротно-тактической группы Вооруженных сил Украины.

"Пограничники продемонстрировали слаженность подразделений и способность выполнять возложенные на них задачи по стандартам НАТО. Инструкторы JMTG-U и Международного центра миротворчества и безопасности оценили пограничное подразделение как "готово" к выполнению задач по назначению", - подытожили в пресс-центре. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спецназ пограничной комендатуры быстрого реагирования провел учения по прикрытию госграницы по стандартам НАТО. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Спецназ пограничной комендатуры быстрого реагирования успешно завершил учения по стандартам НАТО, - ГПСУ 01
Спецназ пограничной комендатуры быстрого реагирования успешно завершил учения по стандартам НАТО, - ГПСУ 02

Автор: 

Госпогранслужба (6466) НАТО (9999) военные учения (3459)


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Тай пішов ты нах
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25.12.2020 17:13 Ответить
"Пограничники продемонстрировали слаженность подразделений и способность выполнять возложенные на них задачи по стандартам НАТО. Источник: https://censor.net/ru/n3239110
А кто подскажет? Сколько раз отжаться надо по нашим (совковым) нормативам и по стандартам НАТО?
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25.12.2020 15:06 Ответить
Приблизно о 10.30 24 серпня, офіцери штабу Сектору Д ....з передового командного пункту в лісопосадці на трасі Амвросіївка-Кутейникове спостерігали колону .....а також великої кількості тентованих КАМАЗів з ************ та особовим складом, які на великій швидкості рухались вглиб території України.
На автомобилях были трафареты "Боеприпасы" и "Люди"?
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25.12.2020 15:16 Ответить
В эти дни я была в Еленовке (сперва нашей, потом не нашей)

Вопрос по тексту донесения. На автомобилях были трафареты "Боеприпасы" и "Люди"
Или "я полагаю" и "возможно"
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25.12.2020 15:47 Ответить
Стоишь на обочине. Проходит колонна техники. Бензовозы не перепутаешь. Идут грузовые машины закрытые тентами. Что везут? Что надо, то и везут. Если только от жары отрыли полог, видно солдаты едут. На автобусах и редко возят.
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25.12.2020 16:17 Ответить
Папіроски контрабасом добіжать до своїх ще швидше.
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25.12.2020 15:22 Ответить
Теперь можно спать спокойно - в случае вторжения гимн споют как в Крыму в 2014-ом, чтобы агрессору не скучно было.
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25.12.2020 15:56 Ответить
"Обеспечение прикрытия тылов бригады"..Непылная работёнка судя по всему.
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25.12.2020 16:39 Ответить
 
 