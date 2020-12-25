Спецпризначенці прикордонної комендатури швидкого реагування успішно завершили навчання за стандартами НАТО, - ДПСУ. ВIДЕО

Українські прикордонники продемонстрували злагодженість підрозділів і здатність виконувати покладені на них завдання за стандартами НАТО під час навчань на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Бійці прикордонної комендатури швидкого реагування "ШКВАЛ" завершили підготовку за програмою "Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна" (JMTG-U), що проходили на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

Як зазначається, заключний етап бригадних тактичних навчань проходив з 22 по 25 грудня.

"За умовами навчань прикордонна комендатура швидкого реагування виконувала завдання у два етапи. На першому етапі бійці прикордонної комендатури забезпечували охорону тилового району бригади та виконували завдання на рубежах військових загороджень. На другому етапі – здійснювали охорону тилового району бригади та забезпечували прикриття державного кордону", - підкреслюють у прикордонній службі.

Завершальним етапом було прийняття від бригади Збройних Сил України державного кордону України, а також в оперативне підпорядкування ротно-тактичної групи ЗСУ.

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"Прикордонники продемонструвати злагодженість підрозділів та здатність виконувати покладені на них завдання за стандартами НАТО. Інструктори JMTG-U (Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна) і Міжнародного центру миротворчості та безпеки оцінили прикордонний підрозділ як "готовий" до виконання завдань за призначенням", - підсумували в пресцентрі.

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