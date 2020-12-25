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Спецпризначенці прикордонної комендатури швидкого реагування успішно завершили навчання за стандартами НАТО, - ДПСУ. ВIДЕО

Спецпризначенці прикордонної комендатури швидкого реагування успішно завершили навчання за стандартами НАТО, - ДПСУ. ВIДЕО

Українські прикордонники продемонстрували злагодженість підрозділів і здатність виконувати покладені на них завдання за стандартами НАТО під час навчань на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Бійці прикордонної комендатури швидкого реагування "ШКВАЛ" завершили підготовку за програмою "Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна" (JMTG-U), що проходили на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

Як зазначається, заключний етап бригадних тактичних навчань проходив з 22 по 25 грудня.

"За умовами навчань прикордонна комендатура швидкого реагування виконувала завдання у два етапи. На першому етапі бійці прикордонної комендатури забезпечували охорону тилового району бригади та виконували завдання на рубежах військових загороджень. На другому етапі – здійснювали охорону тилового району бригади та забезпечували прикриття державного кордону", - підкреслюють у прикордонній службі.

Завершальним етапом було прийняття від бригади Збройних Сил України державного кордону України, а також в оперативне підпорядкування ротно-тактичної групи ЗСУ.

Також дивіться: Ракетні підрозділи на Херсонщині навчалися знищувати противника за допомогою "Смерчів", - командування ОС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Прикордонники продемонструвати злагодженість підрозділів та здатність виконувати покладені на них завдання за стандартами НАТО. Інструктори JMTG-U (Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна) і Міжнародного центру миротворчості та безпеки оцінили прикордонний підрозділ як "готовий" до виконання завдань за призначенням", - підсумували в пресцентрі.

Також дивіться: Спецпризначенці прикордонної комендатури швидкого реагування провели навчання з прикриття держкордону за стандартами НАТО. ФОТОрепортаж+ВІДЕО

Спецпризначенці прикордонної комендатури швидкого реагування успішно завершили навчання за стандартами НАТО, - ДПСУ 01
Спецпризначенці прикордонної комендатури швидкого реагування успішно завершили навчання за стандартами НАТО, - ДПСУ 02

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6020) НАТО (6460) військові навчання (2777)


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Тай пішов ты нах
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25.12.2020 17:13 Відповісти
"Пограничники продемонстрировали слаженность подразделений и способность выполнять возложенные на них задачи по стандартам НАТО. Источник: https://censor.net/ru/n3239110
А кто подскажет? Сколько раз отжаться надо по нашим (совковым) нормативам и по стандартам НАТО?
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25.12.2020 15:06 Відповісти
Приблизно о 10.30 24 серпня, офіцери штабу Сектору Д ....з передового командного пункту в лісопосадці на трасі Амвросіївка-Кутейникове спостерігали колону .....а також великої кількості тентованих КАМАЗів з ************ та особовим складом, які на великій швидкості рухались вглиб території України.
На автомобилях были трафареты "Боеприпасы" и "Люди"?
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25.12.2020 15:16 Відповісти
В эти дни я была в Еленовке (сперва нашей, потом не нашей)

Вопрос по тексту донесения. На автомобилях были трафареты "Боеприпасы" и "Люди"
Или "я полагаю" и "возможно"
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25.12.2020 15:47 Відповісти
Стоишь на обочине. Проходит колонна техники. Бензовозы не перепутаешь. Идут грузовые машины закрытые тентами. Что везут? Что надо, то и везут. Если только от жары отрыли полог, видно солдаты едут. На автобусах и редко возят.
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25.12.2020 16:17 Відповісти
Папіроски контрабасом добіжать до своїх ще швидше.
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25.12.2020 15:22 Відповісти
Теперь можно спать спокойно - в случае вторжения гимн споют как в Крыму в 2014-ом, чтобы агрессору не скучно было.
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25.12.2020 15:56 Відповісти
"Обеспечение прикрытия тылов бригады"..Непылная работёнка судя по всему.
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25.12.2020 16:39 Відповісти
 
 