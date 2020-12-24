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Ракетні підрозділи на Херсонщині навчалися знищувати противника за допомогою "Смерчів", - командування ОС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На одному з полігонів бойової підготовки Херсонської області проводяться заняття з готовності ракетних підрозділів до виконання завдань за призначенням із залученням ракетної батареї реактивної системи залпового вогню "Смерч".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зі зв'язків з громадськістю командування Об'єднаних сил ЗС України.

"До практичної фази було залучено військовослужбовців підрозділів, які підпорядковані Командуванню об’єднаних сил Збройних Сил України та несуть бойову службу на південному напрямку.

Зокрема, воїни-ракетники відпрацьовували елементи підготовки до нанесення ракетних ударів по визначених цілях умовного противника.

Також дивіться: Військовослужбовці 25-ї ОПДБр відпрацювали безпарашутне десантування з вертольота. ФОТО

За словами командувача об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, захисники півдня країни здійснили висування колоною в район тимчасових стартових позицій, здійснили розгортання, а також виконали заходи підготовки до пусків з елементами безпосередньої охорони та оборони стартових позицій.

– В умовах максимально наближених до бойових, батарея швидко та злагоджено здійснила марш та зайняла стартові позиції. Після цього вона розгорнулася і відпрацювала точне наведення по визначених цілях, – зазначив командувач.

Він також додав, що наразі заняття з готовності ракетних підрозділів проводяться щотижня як вдень, так і вночі. Особовий склад діє згуртовано й демонструє свою професійну майстерність, показуючи добрий результат.

Разом переможемо!"- йдеться в повідомленні.

Ракетні підрозділи на Херсонщині навчалися знищувати противника за допомогою Смерчів, - командування ОС 01
Ракетні підрозділи на Херсонщині навчалися знищувати противника за допомогою Смерчів, - командування ОС 02
Ракетні підрозділи на Херсонщині навчалися знищувати противника за допомогою Смерчів, - командування ОС 03
Ракетні підрозділи на Херсонщині навчалися знищувати противника за допомогою Смерчів, - командування ОС 04
Ракетні підрозділи на Херсонщині навчалися знищувати противника за допомогою Смерчів, - командування ОС 05

Автор: 

військові навчання (2776) військовослужбовці (4765) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+8
Може вже пора по-справжньому знищувати противника?
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24.12.2020 09:16
+4
Ти забув про "нада проста перестать стрелять"? Ти на цьому відео бачив, щоб стріляли? Отож...
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24.12.2020 09:34
+4
Вставай с дивана и начинай.
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24.12.2020 09:51
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Може вже пора по-справжньому знищувати противника?
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24.12.2020 09:16 Відповісти
Ти забув про "нада проста перестать стрелять"? Ти на цьому відео бачив, щоб стріляли? Отож...
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24.12.2020 09:34 Відповісти
Вставай с дивана и начинай.
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24.12.2020 09:51 Відповісти
Я своє відслужив вже
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24.12.2020 09:57 Відповісти
О))) вишивата.
отаких "відслуживших" тисяч 100 напевно. Типу десь "служили". Отставнічкі-дармоїди.
Просиділо десь, пропило горілку, отримало квартиру і швидку пенсію та й присіло в 50 років на шию якомусь фермеру чи програмісту.
А армії де ділася, служака?!
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24.12.2020 10:03 Відповісти
ну то я про таких совків і пишу.
"служака".
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24.12.2020 10:27 Відповісти
Погань ти совкова.
"Служило воно".
Масло сьели - день прошел, два яйца - неделя, чтобы мне такого сьесть, чтобы два года пролетело.
Це вся твоя служба.
Просто прошарився. Думаю і "трудовий шлях" у тебе подібний.
Десь числився. Дармоїд.
Іди на...
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24.12.2020 10:38 Відповісти
девочки не ссорьтесь
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24.12.2020 14:10 Відповісти
А приказ стрелять есть? Твой говнокомандующий штрафует тех, кто стреляет и платит деньги тем, кто не стреляет. Или ты не в курсе, что происходит в твоей стране?
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24.12.2020 09:57 Відповісти
троляка, не перекручивай. Ограничивают стрельбу по противнику первыми, в ответ стрелять можно.
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24.12.2020 10:01 Відповісти
Тупица, у меня нет ни желания, ни времени искать тебе ссылки. Штрафуют тех, кто стреляет и материально поощряют тех, кто не стреляет.
И по сути: А почему на своей земле солдату нельзя стрелять первым? А, забыл: "нада проста перестать стрилять".
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24.12.2020 10:18 Відповісти
Ты не ссылки ищи, а бери автомат и в атаку.
Провокатор дырявый.
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24.12.2020 10:28 Відповісти
один залп и Путин в )
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24.12.2020 09:22 Відповісти
Да! и мой сарай вместе с ним! нет уж..нада жавелинов поболе...Ррраз!..готов.
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24.12.2020 09:36 Відповісти
это с какого бодуна артиллеристы стали ракетчиками?
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24.12.2020 09:26 Відповісти
Тому що "Смерч" стартує як ракета, а не як снаряд.
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24.12.2020 09:59 Відповісти
а реактивная артиллерия куда делась?...)
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24.12.2020 10:26 Відповісти
Что это за позорище? О чем это видео? Мол "ми працюєм"? Во времена "кровавой хунты" не было такого месяца, чтобы не показывали то масштабные учения, то новинки ВПК Украины. Ракетная программа развивалась семимильными шагами. А это что за хрень уже почти два года показывают?
Каков главнокомандующий, таков и результат...
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24.12.2020 09:33 Відповісти
А где бум?
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24.12.2020 10:31 Відповісти
Та щас. Скажи спасибо что солярку дали для покатушек. Представляю как в мордоре ржут над такими "учениями".

Развертывание, слаживание - это дело нужное и важное. Но не надо из этого делать пафосные видосики с громким названием "учения".
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24.12.2020 11:30 Відповісти
З ким воювати плануєте? Бубочка торгівлю з москалями налагоджує, а ви з вашими ракетами.
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24.12.2020 10:54 Відповісти
и учения по принципу, - не стрелять, дно.
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24.12.2020 11:01 Відповісти
а зачем ??? думаешь не настрелялись ?
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24.12.2020 14:11 Відповісти
Так есть же целевой полигон - Дамбасия - на дамбасах и обучайтесь
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24.12.2020 11:35 Відповісти
По предателям Родины - по дамбасам - Огонь
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24.12.2020 11:37 Відповісти
некуда ракеты девать?
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24.12.2020 12:33 Відповісти
Хомчак сказав, що на складах повно "Ольхи" для Смерчів, цілих 7 (сім) пакетів. Тут настріляєшся...
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24.12.2020 14:38 Відповісти
Главное прицелились точно. Враг обделался и смылся!
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24.12.2020 16:14 Відповісти
Бачу не всі ГАЗ 66 прапора "посписували".
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24.12.2020 20:36 Відповісти
Не дай Бог Байроктари, то в артилерійску бусоль довго не надивешся.
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24.12.2020 20:52 Відповісти
При стрельбе и отходе необходимо ставить очень сильную дымзавесу(мало ли,что там сверху).
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24.12.2020 23:28 Відповісти
При стрельбе и отходе необходимо ставить очень сильную дымзавесу(мало ли,что там сверху).
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24.12.2020 23:29 Відповісти
Пацаны, епоните пару зарядов по конче заспе. Там как раз главные враги Украины обитают: янелох, мертведчук, чучма, ахметов, тюлька и прочие казнокрады.
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25.12.2020 12:46 Відповісти
а ні авіарозвідки , а ні радіолокаціі , а ні прикриття НІДЕ НЕМА ... як у 1941 викатилися дурні у степ - жарьте нас кому завгодно ... 98 ракет Вільха командуючому здається ЗАБАГАТО , більш не виробляють , пусков ракет смерча НЕМА ... і це після Сіріі , Лівіі та Карабаха .... берить нас голими руками . здається в ВСУ або примітивні дурні , або відпрацьовють наказ кремля ....
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25.12.2020 12:53 Відповісти
ракет нет(((
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25.12.2020 14:57 Відповісти
интересно какие на таких машинах пробеги???
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26.12.2020 00:25 Відповісти
 
 