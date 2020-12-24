Ракетні підрозділи на Херсонщині навчалися знищувати противника за допомогою "Смерчів", - командування ОС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На одному з полігонів бойової підготовки Херсонської області проводяться заняття з готовності ракетних підрозділів до виконання завдань за призначенням із залученням ракетної батареї реактивної системи залпового вогню "Смерч".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зі зв'язків з громадськістю командування Об'єднаних сил ЗС України.
"До практичної фази було залучено військовослужбовців підрозділів, які підпорядковані Командуванню об’єднаних сил Збройних Сил України та несуть бойову службу на південному напрямку.
Зокрема, воїни-ракетники відпрацьовували елементи підготовки до нанесення ракетних ударів по визначених цілях умовного противника.
За словами командувача об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, захисники півдня країни здійснили висування колоною в район тимчасових стартових позицій, здійснили розгортання, а також виконали заходи підготовки до пусків з елементами безпосередньої охорони та оборони стартових позицій.
– В умовах максимально наближених до бойових, батарея швидко та злагоджено здійснила марш та зайняла стартові позиції. Після цього вона розгорнулася і відпрацювала точне наведення по визначених цілях, – зазначив командувач.
Він також додав, що наразі заняття з готовності ракетних підрозділів проводяться щотижня як вдень, так і вночі. Особовий склад діє згуртовано й демонструє свою професійну майстерність, показуючи добрий результат.
Разом переможемо!"- йдеться в повідомленні.
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отаких "відслуживших" тисяч 100 напевно. Типу десь "служили". Отставнічкі-дармоїди.
Просиділо десь, пропило горілку, отримало квартиру і швидку пенсію та й присіло в 50 років на шию якомусь фермеру чи програмісту.
А армії де ділася, служака?!
"служака".
"Служило воно".
Масло сьели - день прошел, два яйца - неделя, чтобы мне такого сьесть, чтобы два года пролетело.
Це вся твоя служба.
Просто прошарився. Думаю і "трудовий шлях" у тебе подібний.
Десь числився. Дармоїд.
Іди на...
И по сути: А почему на своей земле солдату нельзя стрелять первым? А, забыл: "нада проста перестать стрилять".
Провокатор дырявый.
Каков главнокомандующий, таков и результат...
Развертывание, слаживание - это дело нужное и важное. Но не надо из этого делать пафосные видосики с громким названием "учения".