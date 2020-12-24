Ракетні підрозділи на Херсонщині навчалися знищувати противника за допомогою "Смерчів", - командування ОС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На одному з полігонів бойової підготовки Херсонської області проводяться заняття з готовності ракетних підрозділів до виконання завдань за призначенням із залученням ракетної батареї реактивної системи залпового вогню "Смерч".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зі зв'язків з громадськістю командування Об'єднаних сил ЗС України.

"До практичної фази було залучено військовослужбовців підрозділів, які підпорядковані Командуванню об’єднаних сил Збройних Сил України та несуть бойову службу на південному напрямку.

Зокрема, воїни-ракетники відпрацьовували елементи підготовки до нанесення ракетних ударів по визначених цілях умовного противника.

Також дивіться: Військовослужбовці 25-ї ОПДБр відпрацювали безпарашутне десантування з вертольота. ФОТО

За словами командувача об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, захисники півдня країни здійснили висування колоною в район тимчасових стартових позицій, здійснили розгортання, а також виконали заходи підготовки до пусків з елементами безпосередньої охорони та оборони стартових позицій.

– В умовах максимально наближених до бойових, батарея швидко та злагоджено здійснила марш та зайняла стартові позиції. Після цього вона розгорнулася і відпрацювала точне наведення по визначених цілях, – зазначив командувач.

Він також додав, що наразі заняття з готовності ракетних підрозділів проводяться щотижня як вдень, так і вночі. Особовий склад діє згуртовано й демонструє свою професійну майстерність, показуючи добрий результат.

Разом переможемо!"- йдеться в повідомленні.









