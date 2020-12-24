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Ракетные подразделения на Херсонщине учились уничтожать противника при помощи "Смерчей", - командование ОС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На одном из полигонов боевой подготовки Херсонской области проводятся занятия по готовности ракетных подразделений к выполнению задач по назначению с привлечением ракетной батареи реактивной системы залпового огня "Смерч".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу по связям с общественностью командования Объединенными силами ВС Украины.

"К практической фазе были привлечены военнослужащие подразделений, которые подчинены командованию Объединенными силами Вооруженных Сил Украины и несут боевую службу на южном направлении.

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В частности, воины-ракетчики отрабатывали элементы подготовки к нанесению ракетных ударов по определенным целях условного противника.

По словам командующего Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, защитники юга страны осуществили выдвижение колонной в район временных стартовых позиций, осуществили развертывание, а также выполнили мероприятия подготовки к пускам с элементами непосредственной охраны и обороны стартовых позиций.

- В условиях максимально приближенных к боевым, батарея быстро и слаженно осуществила марш и заняла стартовые позиции. После этого она развернулась и отработала точное наведение по определенным целях, - отметил командующий.

Он также добавил, что сейчас занятия по готовности ракетных подразделений проводятся еженедельно как днем, так и ночью. Личный состав действует сплоченно и демонстрирует свое профессиональное мастерство, показывая хороший результат.

Вместе победим!" - говорится в сообщении.

Ракетные подразделения на Херсонщине учились уничтожать противника при помощи Смерчей, - командование ОС 01
Ракетные подразделения на Херсонщине учились уничтожать противника при помощи Смерчей, - командование ОС 02
Ракетные подразделения на Херсонщине учились уничтожать противника при помощи Смерчей, - командование ОС 03
Ракетные подразделения на Херсонщине учились уничтожать противника при помощи Смерчей, - командование ОС 04
Ракетные подразделения на Херсонщине учились уничтожать противника при помощи Смерчей, - командование ОС 05

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военные учения (3458) военнослужащие (6147) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+8
Може вже пора по-справжньому знищувати противника?
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24.12.2020 09:16
+4
Ти забув про "нада проста перестать стрелять"? Ти на цьому відео бачив, щоб стріляли? Отож...
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24.12.2020 09:34
+4
Вставай с дивана и начинай.
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24.12.2020 09:51
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Може вже пора по-справжньому знищувати противника?
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24.12.2020 09:16 Ответить
Ти забув про "нада проста перестать стрелять"? Ти на цьому відео бачив, щоб стріляли? Отож...
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24.12.2020 09:34 Ответить
Вставай с дивана и начинай.
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24.12.2020 09:51 Ответить
Я своє відслужив вже
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24.12.2020 09:57 Ответить
О))) вишивата.
отаких "відслуживших" тисяч 100 напевно. Типу десь "служили". Отставнічкі-дармоїди.
Просиділо десь, пропило горілку, отримало квартиру і швидку пенсію та й присіло в 50 років на шию якомусь фермеру чи програмісту.
А армії де ділася, служака?!
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24.12.2020 10:03 Ответить
ну то я про таких совків і пишу.
"служака".
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24.12.2020 10:27 Ответить
Погань ти совкова.
"Служило воно".
Масло сьели - день прошел, два яйца - неделя, чтобы мне такого сьесть, чтобы два года пролетело.
Це вся твоя служба.
Просто прошарився. Думаю і "трудовий шлях" у тебе подібний.
Десь числився. Дармоїд.
Іди на...
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24.12.2020 10:38 Ответить
девочки не ссорьтесь
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24.12.2020 14:10 Ответить
А приказ стрелять есть? Твой говнокомандующий штрафует тех, кто стреляет и платит деньги тем, кто не стреляет. Или ты не в курсе, что происходит в твоей стране?
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24.12.2020 09:57 Ответить
троляка, не перекручивай. Ограничивают стрельбу по противнику первыми, в ответ стрелять можно.
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24.12.2020 10:01 Ответить
Тупица, у меня нет ни желания, ни времени искать тебе ссылки. Штрафуют тех, кто стреляет и материально поощряют тех, кто не стреляет.
И по сути: А почему на своей земле солдату нельзя стрелять первым? А, забыл: "нада проста перестать стрилять".
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24.12.2020 10:18 Ответить
Ты не ссылки ищи, а бери автомат и в атаку.
Провокатор дырявый.
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24.12.2020 10:28 Ответить
один залп и Путин в )
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24.12.2020 09:22 Ответить
Да! и мой сарай вместе с ним! нет уж..нада жавелинов поболе...Ррраз!..готов.
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24.12.2020 09:36 Ответить
это с какого бодуна артиллеристы стали ракетчиками?
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24.12.2020 09:26 Ответить
Тому що "Смерч" стартує як ракета, а не як снаряд.
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24.12.2020 09:59 Ответить
а реактивная артиллерия куда делась?...)
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24.12.2020 10:26 Ответить
Что это за позорище? О чем это видео? Мол "ми працюєм"? Во времена "кровавой хунты" не было такого месяца, чтобы не показывали то масштабные учения, то новинки ВПК Украины. Ракетная программа развивалась семимильными шагами. А это что за хрень уже почти два года показывают?
Каков главнокомандующий, таков и результат...
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24.12.2020 09:33 Ответить
А где бум?
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24.12.2020 10:31 Ответить
Та щас. Скажи спасибо что солярку дали для покатушек. Представляю как в мордоре ржут над такими "учениями".

Развертывание, слаживание - это дело нужное и важное. Но не надо из этого делать пафосные видосики с громким названием "учения".
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24.12.2020 11:30 Ответить
З ким воювати плануєте? Бубочка торгівлю з москалями налагоджує, а ви з вашими ракетами.
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24.12.2020 10:54 Ответить
и учения по принципу, - не стрелять, дно.
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24.12.2020 11:01 Ответить
а зачем ??? думаешь не настрелялись ?
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24.12.2020 14:11 Ответить
Так есть же целевой полигон - Дамбасия - на дамбасах и обучайтесь
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24.12.2020 11:35 Ответить
По предателям Родины - по дамбасам - Огонь
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24.12.2020 11:37 Ответить
некуда ракеты девать?
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24.12.2020 12:33 Ответить
Хомчак сказав, що на складах повно "Ольхи" для Смерчів, цілих 7 (сім) пакетів. Тут настріляєшся...
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24.12.2020 14:38 Ответить
Главное прицелились точно. Враг обделался и смылся!
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24.12.2020 16:14 Ответить
Бачу не всі ГАЗ 66 прапора "посписували".
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24.12.2020 20:36 Ответить
Не дай Бог Байроктари, то в артилерійску бусоль довго не надивешся.
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24.12.2020 20:52 Ответить
При стрельбе и отходе необходимо ставить очень сильную дымзавесу(мало ли,что там сверху).
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24.12.2020 23:28 Ответить
При стрельбе и отходе необходимо ставить очень сильную дымзавесу(мало ли,что там сверху).
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24.12.2020 23:29 Ответить
Пацаны, епоните пару зарядов по конче заспе. Там как раз главные враги Украины обитают: янелох, мертведчук, чучма, ахметов, тюлька и прочие казнокрады.
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25.12.2020 12:46 Ответить
а ні авіарозвідки , а ні радіолокаціі , а ні прикриття НІДЕ НЕМА ... як у 1941 викатилися дурні у степ - жарьте нас кому завгодно ... 98 ракет Вільха командуючому здається ЗАБАГАТО , більш не виробляють , пусков ракет смерча НЕМА ... і це після Сіріі , Лівіі та Карабаха .... берить нас голими руками . здається в ВСУ або примітивні дурні , або відпрацьовють наказ кремля ....
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25.12.2020 12:53 Ответить
ракет нет(((
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25.12.2020 14:57 Ответить
интересно какие на таких машинах пробеги???
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26.12.2020 00:25 Ответить
 
 