Ракетные подразделения на Херсонщине учились уничтожать противника при помощи "Смерчей", - командование ОС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На одном из полигонов боевой подготовки Херсонской области проводятся занятия по готовности ракетных подразделений к выполнению задач по назначению с привлечением ракетной батареи реактивной системы залпового огня "Смерч".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу по связям с общественностью командования Объединенными силами ВС Украины.
"К практической фазе были привлечены военнослужащие подразделений, которые подчинены командованию Объединенными силами Вооруженных Сил Украины и несут боевую службу на южном направлении.
В частности, воины-ракетчики отрабатывали элементы подготовки к нанесению ракетных ударов по определенным целях условного противника.
По словам командующего Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, защитники юга страны осуществили выдвижение колонной в район временных стартовых позиций, осуществили развертывание, а также выполнили мероприятия подготовки к пускам с элементами непосредственной охраны и обороны стартовых позиций.
- В условиях максимально приближенных к боевым, батарея быстро и слаженно осуществила марш и заняла стартовые позиции. После этого она развернулась и отработала точное наведение по определенным целях, - отметил командующий.
Он также добавил, что сейчас занятия по готовности ракетных подразделений проводятся еженедельно как днем, так и ночью. Личный состав действует сплоченно и демонстрирует свое профессиональное мастерство, показывая хороший результат.
Вместе победим!" - говорится в сообщении.
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отаких "відслуживших" тисяч 100 напевно. Типу десь "служили". Отставнічкі-дармоїди.
Просиділо десь, пропило горілку, отримало квартиру і швидку пенсію та й присіло в 50 років на шию якомусь фермеру чи програмісту.
А армії де ділася, служака?!
"служака".
"Служило воно".
Масло сьели - день прошел, два яйца - неделя, чтобы мне такого сьесть, чтобы два года пролетело.
Це вся твоя служба.
Просто прошарився. Думаю і "трудовий шлях" у тебе подібний.
Десь числився. Дармоїд.
Іди на...
И по сути: А почему на своей земле солдату нельзя стрелять первым? А, забыл: "нада проста перестать стрилять".
Провокатор дырявый.
Каков главнокомандующий, таков и результат...
Развертывание, слаживание - это дело нужное и важное. Но не надо из этого делать пафосные видосики с громким названием "учения".