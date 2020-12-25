Израиль вводит жесткий карантин

Правительство Израиля в ходе телефонного голосования сегодня одобрило введение двухнедельного жесткого карантина в стране. Ограничения вступят в силу в 17:00 по местному времени 27 декабря и будут действовать до 9 января 2021 года.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Ограничения предусматривают запрет отдаляться на расстояние более 1 километра от места проживания, кроме исключительных случаев и выхода на вакцинацию. В Израиле полностью закроют магазины, прекратят работу развлекательные заведения, но будет работать доставка.

Работа общественного транспорта в течение этих двух недель будет сокращена на 50%. Также в этот период будет приостановлена деятельность проекта "Зеленые острова".

Ряд ограничений предусмотрены также и для организации учебного процесса.

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