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Новости Коронавирус и карантин
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Израиль вводит жесткий карантин

Израиль вводит жесткий карантин

Правительство Израиля в ходе телефонного голосования сегодня одобрило введение двухнедельного жесткого карантина в стране. Ограничения вступят в силу в 17:00 по местному времени 27 декабря и будут действовать до 9 января 2021 года.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Ограничения предусматривают запрет отдаляться на расстояние более 1 километра от места проживания, кроме исключительных случаев и выхода на вакцинацию. В Израиле полностью закроют магазины, прекратят работу развлекательные заведения, но будет работать доставка.

Работа общественного транспорта в течение этих двух недель будет сокращена на 50%. Также в этот период будет приостановлена деятельность проекта "Зеленые острова".

Ряд ограничений предусмотрены также и для организации учебного процесса. 

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Израиль (1927) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
Тю, якісь дикі. А ось "українська" влада "дбає" про своїх громадян, які втомились від здоров'я. Кабаки, новорічні базари, гулянки.
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25.12.2020 16:10
+14
та ну ! пусть наши "карантинщики" их просветят как надо правильно карантинить - либо "карантин выходного дня" либо "интеллектуальный карантин" (новогодние праздники и рестораны до 7 утра...) потом 3-4 дня - на пандемию и опять карантин....до 24 января..но не более ибо там преЗЕдентская днюха ..а он уже устал от ограничений шоу-бизнеса...и его душа хочет пира....во время чумы коронавируса...
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25.12.2020 16:04
+6
Израиль вообще из жёсткого карантина выпускать нельзя..
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25.12.2020 16:01
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Израиль вообще из жёсткого карантина выпускать нельзя..
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25.12.2020 16:01 Ответить
Странные они, не хотят болеть?
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25.12.2020 16:03 Ответить
та ну ! пусть наши "карантинщики" их просветят как надо правильно карантинить - либо "карантин выходного дня" либо "интеллектуальный карантин" (новогодние праздники и рестораны до 7 утра...) потом 3-4 дня - на пандемию и опять карантин....до 24 января..но не более ибо там преЗЕдентская днюха ..а он уже устал от ограничений шоу-бизнеса...и его душа хочет пира....во время чумы коронавируса...
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25.12.2020 16:04 Ответить
такой каскадный карантин....
как каскадное голодание, с периодическим отказом от приема пищи между завтраком, обедом и ужином
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25.12.2020 16:15 Ответить
так если бы там не ввели карантин, то весь израиль сьехался бы в свободную от вирусов умань праздновать новый год, по новой. а оно им там надо потом по их возвращению вспышку разгребать? ))))))
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25.12.2020 16:30 Ответить
та да! и так еле отбились ))))
что-то там они ломились-ломились...не обломилось )))))
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25.12.2020 16:32 Ответить
та бульбофюрер просто тупой )) он так и не понял, шо то хасиды, которые там у него шастали, польшу, Литву и Украину заставили катить бульбу на самого младшенького усатого фюрера европы))
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25.12.2020 16:43 Ответить
А кагже вава з каломоєм?! Куди бєчь?!
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25.12.2020 16:05 Ответить
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25.12.2020 16:06 Ответить
Израиль вводит жесткий карантин - Цензор.НЕТ 4353
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25.12.2020 16:06 Ответить
Тю, якісь дикі. А ось "українська" влада "дбає" про своїх громадян, які втомились від здоров'я. Кабаки, новорічні базари, гулянки.
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25.12.2020 16:10 Ответить
Тю, так ты же недавно орал, что карантин Фопы похоронит.
Шо опять не так?
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25.12.2020 16:21 Ответить
Вообще-то, это дама...
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25.12.2020 18:13 Ответить
ну да, карантин же должен цели какой то служить

А у нас для чего его вводят? При том, что почти все можно кроме отдельных видов бизнеса.

Вакцину не купят, врачам з/п не поднимут, комуналку опять повысят, маски не раздадут, про кислород в больницы вообще забыли все. Тесты через жопу будут делать и опять не всем и т.д.

По итогу эти чемпионы борьбы с короной подтасуют цифры опять, а вы *б*тесь как хотите.
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25.12.2020 18:23 Ответить
если придурки прутся в эти самые кабаки, на новогодние базары и гулянки, кто им доктор? идиотов никакой карантин не остановит, а умному никакой карантин не нужен.
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25.12.2020 16:37 Ответить
Непонятно только зачем тогда вообще общественный транспорт если от дома далеко отходить нельзя.))
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25.12.2020 16:12 Ответить
На роботу їхати. Чи на карантині без води, світла і їжі сидіти будуть?
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25.12.2020 16:37 Ответить
От дома далеко отходить нельзя, а отъезжать далеко от дома наверное можно.
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25.12.2020 16:41 Ответить
Та позакривати всіх лохів по квартирам! Через дві неділі перевірити може хто здуру й вижив.
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25.12.2020 18:30 Ответить
Супермаркеты и аптеки будут открыты.Жизнеобеспечивающие производства будут работать.
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25.12.2020 16:16 Ответить
а ты, похоже. только что из Европы? Прямо на пароходе из Парижа?
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25.12.2020 17:03 Ответить
В кастрюльке, ещё даже пар идет...
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25.12.2020 18:15 Ответить
Просто у президента израиля нет развлекательного бизнеса, поэтому и вводят карантин.
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25.12.2020 16:42 Ответить
Чего они волнуются? В Израиле болеют 33 494, а в Украине в десять раз больше 347 814.
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25.12.2020 16:47 Ответить
позитивний результат тесту зовсім не означає, що людина хворіє "ковідом"
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25.12.2020 16:52 Ответить
так и отрицательный не означает, что здорова
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25.12.2020 17:05 Ответить
Тоді нащо ці тести робити?
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25.12.2020 18:43 Ответить
Так там і населення 9 млн.
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25.12.2020 18:51 Ответить
вот глупые, нет чтоб брать пример с Украины, где уставшим от воины на праздники открыли кафе и рестораны, но тут одна фича - этот вирус очень любит идиотов, но к сожаление страдает и умные, особенно больно что страдает медики и их семьи.
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25.12.2020 17:02 Ответить
І шо я вам хочу сказать... Поки це зелене бідосьо якось асоціює себе з Ураїною, тутачкі буде ковід, єрмак, тартарін і прочіє фсбешно-квартальні. Треба якось його здихатись! Але ж Байден наближаєцця! З чим нас усіх і вітаю
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25.12.2020 17:11 Ответить
Що таке "ураїна",байденодроч...
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25.12.2020 17:24 Ответить
У нас еще жесче надо ввести, пусть фопы дохнут, как то пофиг на них, здоровье дороже.
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25.12.2020 17:30 Ответить
вот прямо за две недели они все и подохнут!
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25.12.2020 18:01 Ответить
Всі обожнювані ковід-дисидентами країн заявляють що помилялися....
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25.12.2020 18:08 Ответить
Гарна казочка.
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25.12.2020 18:43 Ответить
забыли довавить - шо кого ждет . Ггаждане Изгаиля, получат все что получат (вместе с гепатгиантами), а охлос в Украине будет на нас смотреть и загадки загадовать - как так? а вы видели как в Израиле?...а почему у не нас так, а у не них, так как у нас, но наоборот? Ох дебилы
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25.12.2020 18:54 Ответить
Вирусы - это инструменты "божественного программирования", при помощи которого делается "upgrade" генома и движется эволюция! Думаю, бессмысленно стоять на пути таких сил или препятствовать эволюции.Переболеть должны многие (если не все), ничего случайного в этом мире не происходит, на то есть воля и планы, которым помешать не удасться, видимо на этом вирусе очень важная и критическая заплатка для генома человека, поэтому он такой заразный.
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25.12.2020 20:15 Ответить
 
 