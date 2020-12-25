Израиль вводит жесткий карантин
Правительство Израиля в ходе телефонного голосования сегодня одобрило введение двухнедельного жесткого карантина в стране. Ограничения вступят в силу в 17:00 по местному времени 27 декабря и будут действовать до 9 января 2021 года.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Ограничения предусматривают запрет отдаляться на расстояние более 1 километра от места проживания, кроме исключительных случаев и выхода на вакцинацию. В Израиле полностью закроют магазины, прекратят работу развлекательные заведения, но будет работать доставка.
Работа общественного транспорта в течение этих двух недель будет сокращена на 50%. Также в этот период будет приостановлена деятельность проекта "Зеленые острова".
Ряд ограничений предусмотрены также и для организации учебного процесса.
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чумыкоронавируса...
как каскадное голодание, с периодическим отказом от приема пищи между завтраком, обедом и ужином
что-то там они ломились-ломились...не обломилось )))))
Шо опять не так?
А у нас для чего его вводят? При том, что почти все можно кроме отдельных видов бизнеса.
Вакцину не купят, врачам з/п не поднимут, комуналку опять повысят, маски не раздадут, про кислород в больницы вообще забыли все. Тесты через жопу будут делать и опять не всем и т.д.
По итогу эти чемпионы борьбы с короной подтасуют цифры опять, а вы *б*тесь как хотите.