Израиль закрывает въезд для иностранцев из-за нового штамма COVID-19

С 23 декабря Израиль закрывает въезд для иностранцев и вводит для израильтян, возвращающихся домой, обязательный карантин в специальных центрах. Причиной этого стала мутация коронавируса в Великобритании.

Об этом сказано на официальной странице премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Правительство решило закрыть въезд в Израиль для иностранцев из всех стран.

Кроме этого, с 14:00 среды, 23 декабря возвращающиеся в страну израильтяне будут обязаны пройти карантин в гостиницах. Можно либо уйти на карантин на 10 дней и дважды сдать анализ на коронавирус, или не сдавать анализы, но тогда на карантине придется сидеть 14 дней.

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Те, кто возвращаются из-за границы, в течение ближайших 48 часов (за исключением Великобритании, Южной Африки и Дании) будут обязаны находиться на домашнем карантине с проведением в течение 48 часов анализа по месту жительства.

Это решение действует в течение 10 дней с возможностью продления и немедленно вносится на утверждение комиссии Кнессета по вопросам законодательства.

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