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Израиль закрывает въезд для иностранцев из-за нового штамма COVID-19

Израиль закрывает въезд для иностранцев из-за нового штамма COVID-19

С 23 декабря Израиль закрывает въезд для иностранцев и вводит для израильтян, возвращающихся домой, обязательный карантин в специальных центрах. Причиной этого стала мутация коронавируса в Великобритании.

Об этом сказано на официальной странице премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Правительство решило закрыть въезд в Израиль для иностранцев из всех стран.

Кроме этого, с 14:00 среды, 23 декабря возвращающиеся в страну израильтяне будут обязаны пройти карантин в гостиницах. Можно либо уйти на карантин на 10 дней и дважды сдать анализ на коронавирус, или не сдавать анализы, но тогда на карантине придется сидеть 14 дней.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ученые насчитали в "британском штамме" коронавируса 22 мутации: Это является тревожным звонком, вирус потенциально может "убежать" от вакцины

Те, кто возвращаются из-за границы, в течение ближайших 48 часов (за исключением Великобритании, Южной Африки и Дании) будут обязаны находиться на домашнем карантине с проведением в течение 48 часов анализа по месту жительства.

Это решение действует в течение 10 дней с возможностью продления и немедленно вносится на утверждение комиссии Кнессета по вопросам законодательства.

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Топ комментарии
+3
Надеюсь , закроют и выезд для своих граждан .
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21.12.2020 19:15
+2
Немного конспирологии. Как версия имеет право быть..
"Истерия с новым вирусом в Великобритании - это обычная пиар-акция для западных вакцин. Достаточно посмотреть на штамм COVID-19. До сих пор нет уверенности, что вакцины эффективно справятся с ним. Кроме того, с момента эпидемии до вакцинации прошёл уже практически год. А тут выходит совсем странная история. На выходных появляется новый штамм и уже в понедельник становится известно, что вакцины Pfizer и BioNTech эффективны и против нового штамма коронавируса. Подобная акция должна сыграть решающую роль на настроениях местных жителей с целью подтолкнуть их к вакцинации." (с)
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21.12.2020 18:23
+1
Ой вей, такі да
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21.12.2020 18:19
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Дурачки. Там и так слишком много стариков.
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21.12.2020 18:07 Ответить
Ой вей, такі да
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21.12.2020 18:19 Ответить
А из Умани куда иностранцы делись ? Или они никуда не делись ? - ))
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21.12.2020 18:19 Ответить
Немного конспирологии. Как версия имеет право быть..
"Истерия с новым вирусом в Великобритании - это обычная пиар-акция для западных вакцин. Достаточно посмотреть на штамм COVID-19. До сих пор нет уверенности, что вакцины эффективно справятся с ним. Кроме того, с момента эпидемии до вакцинации прошёл уже практически год. А тут выходит совсем странная история. На выходных появляется новый штамм и уже в понедельник становится известно, что вакцины Pfizer и BioNTech эффективны и против нового штамма коронавируса. Подобная акция должна сыграть решающую роль на настроениях местных жителей с целью подтолкнуть их к вакцинации." (с)
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21.12.2020 18:23 Ответить
Я вам даже больше скажу - нет совершенно никакой уверенности в пцр и других тестах
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21.12.2020 18:34 Ответить
Есть простой тест в домашних условиях - Только проснулся, набери полные легкие воздуха и задержи на 10 секунд - если получилось без проблем - то ты не болен, если с проблемами - то у тебя джек-пот и иди к врачу! А лучше всего еще сделать КТ легких - и любой врач тебе скажет есть корона или нет - там все видно и без экспрес-тестов... Не болейте !!!
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21.12.2020 18:52 Ответить
А вам я вынужден рассказать одну интересную вещь, которая заключается в том что воспаление лёгких это совершенно не обязательно вирус кАроны, даже больше скажу, что воспаление лёгких бывает (в основном) бактериальным )) Так что набирайте воздух в легкие
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21.12.2020 18:57 Ответить
Глупость. Не обязательно при короне развивается пневмония, особенно, при легкой форме течения. Даже, если развивается, то не в выраженном виде, и пройти такой тест не составит труда. Но человек все равно может быть болен и заразен для окружающих.
А если развилось такое поражение легких, что человек не может задержать дыхание на 10 секунд, он и без всяких тестов поймет, что болен, потому что это говорит о серьезном поражении легких, которое обычно сопровождается высокой температурой, слабостью, кашлем, одышкой и прочими симптомами.
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21.12.2020 20:42 Ответить
Видать не закупили ещё вакцины )))
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21.12.2020 18:33 Ответить
А шо-такі єслі , беня здриснуть попробуєт?! А зеля-дибіл?! Ви ж как-то поосторожней троллите.
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21.12.2020 18:38 Ответить
Надеюсь , закроют и выезд для своих граждан .
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21.12.2020 19:15 Ответить
 
 