Израиль закрывает въезд для иностранцев из-за нового штамма COVID-19
С 23 декабря Израиль закрывает въезд для иностранцев и вводит для израильтян, возвращающихся домой, обязательный карантин в специальных центрах. Причиной этого стала мутация коронавируса в Великобритании.
Об этом сказано на официальной странице премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
Правительство решило закрыть въезд в Израиль для иностранцев из всех стран.
Кроме этого, с 14:00 среды, 23 декабря возвращающиеся в страну израильтяне будут обязаны пройти карантин в гостиницах. Можно либо уйти на карантин на 10 дней и дважды сдать анализ на коронавирус, или не сдавать анализы, но тогда на карантине придется сидеть 14 дней.
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Те, кто возвращаются из-за границы, в течение ближайших 48 часов (за исключением Великобритании, Южной Африки и Дании) будут обязаны находиться на домашнем карантине с проведением в течение 48 часов анализа по месту жительства.
Это решение действует в течение 10 дней с возможностью продления и немедленно вносится на утверждение комиссии Кнессета по вопросам законодательства.
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"Истерия с новым вирусом в Великобритании - это обычная пиар-акция для западных вакцин. Достаточно посмотреть на штамм COVID-19. До сих пор нет уверенности, что вакцины эффективно справятся с ним. Кроме того, с момента эпидемии до вакцинации прошёл уже практически год. А тут выходит совсем странная история. На выходных появляется новый штамм и уже в понедельник становится известно, что вакцины Pfizer и BioNTech эффективны и против нового штамма коронавируса. Подобная акция должна сыграть решающую роль на настроениях местных жителей с целью подтолкнуть их к вакцинации." (с)
А если развилось такое поражение легких, что человек не может задержать дыхание на 10 секунд, он и без всяких тестов поймет, что болен, потому что это говорит о серьезном поражении легких, которое обычно сопровождается высокой температурой, слабостью, кашлем, одышкой и прочими симптомами.