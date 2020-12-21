Ізраїль закриває в'їзд для іноземців через новий штам COVID-19
З 23 грудня Ізраїль закриває в'їзд для іноземців і вводить для ізраїльтян, які повертаються додому, обов'язковий карантин у спеціальних центрах. Причиною цього стала мутація коронавірусу у Великій Британії.
Про це сказано на офіційній сторінці прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
Уряд вирішив закрити в'їзд в Ізраїль для іноземців з усіх країн.
Крім цього, з 14:00 середи, 23 грудня ізраїльтяни, які повертаються в країну, будуть зобов'язані пройти карантин у готелях. Можна або піти на карантин на 10 днів і двічі здати аналіз на коронавірус, або не здавати аналізи, але тоді на карантині доведеться сидіти 14 днів.
Ті, хто повертаються з-за кордону впродовж найближчих 48 годин (за винятком Великої Британії, Південної Африки і Данії) будуть зобов'язані перебувати на домашньому карантині з проведенням упродовж 48 годин аналізу за місцем проживання.
Це рішення діє впродовж 10 днів з можливістю продовження і негайно вноситься на затвердження комісії Кнесету з питань законодавства.
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"Истерия с новым вирусом в Великобритании - это обычная пиар-акция для западных вакцин. Достаточно посмотреть на штамм COVID-19. До сих пор нет уверенности, что вакцины эффективно справятся с ним. Кроме того, с момента эпидемии до вакцинации прошёл уже практически год. А тут выходит совсем странная история. На выходных появляется новый штамм и уже в понедельник становится известно, что вакцины Pfizer и BioNTech эффективны и против нового штамма коронавируса. Подобная акция должна сыграть решающую роль на настроениях местных жителей с целью подтолкнуть их к вакцинации." (с)
А если развилось такое поражение легких, что человек не может задержать дыхание на 10 секунд, он и без всяких тестов поймет, что болен, потому что это говорит о серьезном поражении легких, которое обычно сопровождается высокой температурой, слабостью, кашлем, одышкой и прочими симптомами.