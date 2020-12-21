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Ізраїль закриває в'їзд для іноземців через новий штам COVID-19

Ізраїль закриває в'їзд для іноземців через новий штам COVID-19

З 23 грудня Ізраїль закриває в'їзд для іноземців і вводить для ізраїльтян, які повертаються додому, обов'язковий карантин у спеціальних центрах. Причиною цього стала мутація коронавірусу у Великій Британії.

Про це сказано на офіційній сторінці прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Уряд вирішив закрити в'їзд в Ізраїль для іноземців з усіх країн.

Крім цього, з 14:00 середи, 23 грудня ізраїльтяни, які повертаються в країну, будуть зобов'язані пройти карантин у готелях. Можна або піти на карантин на 10 днів і двічі здати аналіз на коронавірус, або не здавати аналізи, але тоді на карантині доведеться сидіти 14 днів.

Ті, хто повертаються з-за кордону впродовж найближчих 48 годин (за винятком Великої Британії, Південної Африки і Данії) будуть зобов'язані перебувати на домашньому карантині з проведенням упродовж 48 годин аналізу за місцем проживання.

Це рішення діє впродовж 10 днів з можливістю продовження і негайно вноситься на затвердження комісії Кнесету з питань законодавства.

Читайте також: Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху і міністр охорони здоров'я Едельштейн першими в країні вакцинувалися проти COVID-19
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Топ коментарі
+3
Надеюсь , закроют и выезд для своих граждан .
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21.12.2020 19:15
+2
Немного конспирологии. Как версия имеет право быть..
"Истерия с новым вирусом в Великобритании - это обычная пиар-акция для западных вакцин. Достаточно посмотреть на штамм COVID-19. До сих пор нет уверенности, что вакцины эффективно справятся с ним. Кроме того, с момента эпидемии до вакцинации прошёл уже практически год. А тут выходит совсем странная история. На выходных появляется новый штамм и уже в понедельник становится известно, что вакцины Pfizer и BioNTech эффективны и против нового штамма коронавируса. Подобная акция должна сыграть решающую роль на настроениях местных жителей с целью подтолкнуть их к вакцинации." (с)
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21.12.2020 18:23
+1
Ой вей, такі да
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21.12.2020 18:19
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Дурачки. Там и так слишком много стариков.
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21.12.2020 18:07 Відповісти
Ой вей, такі да
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21.12.2020 18:19 Відповісти
А из Умани куда иностранцы делись ? Или они никуда не делись ? - ))
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21.12.2020 18:19 Відповісти
Немного конспирологии. Как версия имеет право быть..
"Истерия с новым вирусом в Великобритании - это обычная пиар-акция для западных вакцин. Достаточно посмотреть на штамм COVID-19. До сих пор нет уверенности, что вакцины эффективно справятся с ним. Кроме того, с момента эпидемии до вакцинации прошёл уже практически год. А тут выходит совсем странная история. На выходных появляется новый штамм и уже в понедельник становится известно, что вакцины Pfizer и BioNTech эффективны и против нового штамма коронавируса. Подобная акция должна сыграть решающую роль на настроениях местных жителей с целью подтолкнуть их к вакцинации." (с)
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21.12.2020 18:23 Відповісти
Я вам даже больше скажу - нет совершенно никакой уверенности в пцр и других тестах
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21.12.2020 18:34 Відповісти
Есть простой тест в домашних условиях - Только проснулся, набери полные легкие воздуха и задержи на 10 секунд - если получилось без проблем - то ты не болен, если с проблемами - то у тебя джек-пот и иди к врачу! А лучше всего еще сделать КТ легких - и любой врач тебе скажет есть корона или нет - там все видно и без экспрес-тестов... Не болейте !!!
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21.12.2020 18:52 Відповісти
А вам я вынужден рассказать одну интересную вещь, которая заключается в том что воспаление лёгких это совершенно не обязательно вирус кАроны, даже больше скажу, что воспаление лёгких бывает (в основном) бактериальным )) Так что набирайте воздух в легкие
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21.12.2020 18:57 Відповісти
Глупость. Не обязательно при короне развивается пневмония, особенно, при легкой форме течения. Даже, если развивается, то не в выраженном виде, и пройти такой тест не составит труда. Но человек все равно может быть болен и заразен для окружающих.
А если развилось такое поражение легких, что человек не может задержать дыхание на 10 секунд, он и без всяких тестов поймет, что болен, потому что это говорит о серьезном поражении легких, которое обычно сопровождается высокой температурой, слабостью, кашлем, одышкой и прочими симптомами.
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21.12.2020 20:42 Відповісти
Видать не закупили ещё вакцины )))
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21.12.2020 18:33 Відповісти
А шо-такі єслі , беня здриснуть попробуєт?! А зеля-дибіл?! Ви ж как-то поосторожней троллите.
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21.12.2020 18:38 Відповісти
Надеюсь , закроют и выезд для своих граждан .
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21.12.2020 19:15 Відповісти
 
 