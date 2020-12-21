Ізраїль закриває в'їзд для іноземців через новий штам COVID-19

З 23 грудня Ізраїль закриває в'їзд для іноземців і вводить для ізраїльтян, які повертаються додому, обов'язковий карантин у спеціальних центрах. Причиною цього стала мутація коронавірусу у Великій Британії.

Про це сказано на офіційній сторінці прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Уряд вирішив закрити в'їзд в Ізраїль для іноземців з усіх країн.

Крім цього, з 14:00 середи, 23 грудня ізраїльтяни, які повертаються в країну, будуть зобов'язані пройти карантин у готелях. Можна або піти на карантин на 10 днів і двічі здати аналіз на коронавірус, або не здавати аналізи, але тоді на карантині доведеться сидіти 14 днів.

Ті, хто повертаються з-за кордону впродовж найближчих 48 годин (за винятком Великої Британії, Південної Африки і Данії) будуть зобов'язані перебувати на домашньому карантині з проведенням упродовж 48 годин аналізу за місцем проживання.

Це рішення діє впродовж 10 днів з можливістю продовження і негайно вноситься на затвердження комісії Кнесету з питань законодавства.

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