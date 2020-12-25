Ізраїль вводить жорсткий карантин
Уряд Ізраїлю під час телефонного голосування сьогодні схвалив введення двотижневого жорсткого карантину в країні. Обмеження набудуть чинності о 17:00 за місцевим часом 27 грудня і діятимуть до 9 січня 2021 року.
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Обмеження передбачають заборону віддалятися на відстань більше 1 кілометра від місця проживання, крім виняткових випадків і виходу на вакцинацію. В Ізраїлі повністю закриють магазини, припинять роботу розважальні заклади, але працюватиме доставка.
Робота громадського транспорту впродовж цих двох тижнів буде скорочена на 50%. Також у цей період буде припинена діяльність проєкту "Зелені острови".
Низка обмежень передбачена також і для організації навчального процесу.
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как каскадное голодание, с периодическим отказом от приема пищи между завтраком, обедом и ужином
что-то там они ломились-ломились...не обломилось )))))
Шо опять не так?
А у нас для чего его вводят? При том, что почти все можно кроме отдельных видов бизнеса.
Вакцину не купят, врачам з/п не поднимут, комуналку опять повысят, маски не раздадут, про кислород в больницы вообще забыли все. Тесты через жопу будут делать и опять не всем и т.д.
По итогу эти чемпионы борьбы с короной подтасуют цифры опять, а вы *б*тесь как хотите.