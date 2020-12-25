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Новини Коронавірус і карантин
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Ізраїль вводить жорсткий карантин

Ізраїль вводить жорсткий карантин

Уряд Ізраїлю під час телефонного голосування сьогодні схвалив введення двотижневого жорсткого карантину в країні. Обмеження набудуть чинності о 17:00 за місцевим часом 27 грудня і діятимуть до 9 січня 2021 року.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Обмеження передбачають заборону віддалятися на відстань більше 1 кілометра від місця проживання, крім виняткових випадків і виходу на вакцинацію. В Ізраїлі повністю закриють магазини, припинять роботу розважальні заклади, але працюватиме доставка.

Робота громадського транспорту впродовж цих двох тижнів буде скорочена на 50%. Також у цей період буде припинена діяльність проєкту "Зелені острови".

Низка обмежень передбачена також і для організації навчального процесу.

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Автор: 

Ізраїль (1646) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+17
Тю, якісь дикі. А ось "українська" влада "дбає" про своїх громадян, які втомились від здоров'я. Кабаки, новорічні базари, гулянки.
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25.12.2020 16:10
+14
та ну ! пусть наши "карантинщики" их просветят как надо правильно карантинить - либо "карантин выходного дня" либо "интеллектуальный карантин" (новогодние праздники и рестораны до 7 утра...) потом 3-4 дня - на пандемию и опять карантин....до 24 января..но не более ибо там преЗЕдентская днюха ..а он уже устал от ограничений шоу-бизнеса...и его душа хочет пира....во время чумы коронавируса...
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25.12.2020 16:04
+6
Израиль вообще из жёсткого карантина выпускать нельзя..
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25.12.2020 16:01
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Израиль вообще из жёсткого карантина выпускать нельзя..
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25.12.2020 16:01 Відповісти
Странные они, не хотят болеть?
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25.12.2020 16:03 Відповісти
та ну ! пусть наши "карантинщики" их просветят как надо правильно карантинить - либо "карантин выходного дня" либо "интеллектуальный карантин" (новогодние праздники и рестораны до 7 утра...) потом 3-4 дня - на пандемию и опять карантин....до 24 января..но не более ибо там преЗЕдентская днюха ..а он уже устал от ограничений шоу-бизнеса...и его душа хочет пира....во время чумы коронавируса...
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25.12.2020 16:04 Відповісти
такой каскадный карантин....
как каскадное голодание, с периодическим отказом от приема пищи между завтраком, обедом и ужином
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25.12.2020 16:15 Відповісти
так если бы там не ввели карантин, то весь израиль сьехался бы в свободную от вирусов умань праздновать новый год, по новой. а оно им там надо потом по их возвращению вспышку разгребать? ))))))
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25.12.2020 16:30 Відповісти
та да! и так еле отбились ))))
что-то там они ломились-ломились...не обломилось )))))
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25.12.2020 16:32 Відповісти
та бульбофюрер просто тупой )) он так и не понял, шо то хасиды, которые там у него шастали, польшу, Литву и Украину заставили катить бульбу на самого младшенького усатого фюрера европы))
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25.12.2020 16:43 Відповісти
А кагже вава з каломоєм?! Куди бєчь?!
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25.12.2020 16:05 Відповісти
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25.12.2020 16:06 Відповісти
Израиль вводит жесткий карантин - Цензор.НЕТ 4353
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25.12.2020 16:06 Відповісти
Тю, якісь дикі. А ось "українська" влада "дбає" про своїх громадян, які втомились від здоров'я. Кабаки, новорічні базари, гулянки.
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25.12.2020 16:10 Відповісти
Тю, так ты же недавно орал, что карантин Фопы похоронит.
Шо опять не так?
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25.12.2020 16:21 Відповісти
Вообще-то, это дама...
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25.12.2020 18:13 Відповісти
ну да, карантин же должен цели какой то служить

А у нас для чего его вводят? При том, что почти все можно кроме отдельных видов бизнеса.

Вакцину не купят, врачам з/п не поднимут, комуналку опять повысят, маски не раздадут, про кислород в больницы вообще забыли все. Тесты через жопу будут делать и опять не всем и т.д.

По итогу эти чемпионы борьбы с короной подтасуют цифры опять, а вы *б*тесь как хотите.
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25.12.2020 18:23 Відповісти
если придурки прутся в эти самые кабаки, на новогодние базары и гулянки, кто им доктор? идиотов никакой карантин не остановит, а умному никакой карантин не нужен.
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25.12.2020 16:37 Відповісти
Непонятно только зачем тогда вообще общественный транспорт если от дома далеко отходить нельзя.))
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25.12.2020 16:12 Відповісти
На роботу їхати. Чи на карантині без води, світла і їжі сидіти будуть?
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25.12.2020 16:37 Відповісти
От дома далеко отходить нельзя, а отъезжать далеко от дома наверное можно.
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25.12.2020 16:41 Відповісти
Та позакривати всіх лохів по квартирам! Через дві неділі перевірити може хто здуру й вижив.
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25.12.2020 18:30 Відповісти
Супермаркеты и аптеки будут открыты.Жизнеобеспечивающие производства будут работать.
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25.12.2020 16:16 Відповісти
а ты, похоже. только что из Европы? Прямо на пароходе из Парижа?
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25.12.2020 17:03 Відповісти
В кастрюльке, ещё даже пар идет...
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25.12.2020 18:15 Відповісти
Просто у президента израиля нет развлекательного бизнеса, поэтому и вводят карантин.
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25.12.2020 16:42 Відповісти
Чего они волнуются? В Израиле болеют 33 494, а в Украине в десять раз больше 347 814.
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25.12.2020 16:47 Відповісти
позитивний результат тесту зовсім не означає, що людина хворіє "ковідом"
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25.12.2020 16:52 Відповісти
так и отрицательный не означает, что здорова
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25.12.2020 17:05 Відповісти
Тоді нащо ці тести робити?
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25.12.2020 18:43 Відповісти
Так там і населення 9 млн.
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25.12.2020 18:51 Відповісти
вот глупые, нет чтоб брать пример с Украины, где уставшим от воины на праздники открыли кафе и рестораны, но тут одна фича - этот вирус очень любит идиотов, но к сожаление страдает и умные, особенно больно что страдает медики и их семьи.
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25.12.2020 17:02 Відповісти
І шо я вам хочу сказать... Поки це зелене бідосьо якось асоціює себе з Ураїною, тутачкі буде ковід, єрмак, тартарін і прочіє фсбешно-квартальні. Треба якось його здихатись! Але ж Байден наближаєцця! З чим нас усіх і вітаю
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25.12.2020 17:11 Відповісти
Що таке "ураїна",байденодроч...
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25.12.2020 17:24 Відповісти
У нас еще жесче надо ввести, пусть фопы дохнут, как то пофиг на них, здоровье дороже.
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25.12.2020 17:30 Відповісти
вот прямо за две недели они все и подохнут!
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25.12.2020 18:01 Відповісти
Всі обожнювані ковід-дисидентами країн заявляють що помилялися....
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25.12.2020 18:08 Відповісти
Гарна казочка.
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25.12.2020 18:43 Відповісти
забыли довавить - шо кого ждет . Ггаждане Изгаиля, получат все что получат (вместе с гепатгиантами), а охлос в Украине будет на нас смотреть и загадки загадовать - как так? а вы видели как в Израиле?...а почему у не нас так, а у не них, так как у нас, но наоборот? Ох дебилы
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25.12.2020 18:54 Відповісти
Вирусы - это инструменты "божественного программирования", при помощи которого делается "upgrade" генома и движется эволюция! Думаю, бессмысленно стоять на пути таких сил или препятствовать эволюции.Переболеть должны многие (если не все), ничего случайного в этом мире не происходит, на то есть воля и планы, которым помешать не удасться, видимо на этом вирусе очень важная и критическая заплатка для генома человека, поэтому он такой заразный.
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25.12.2020 20:15 Відповісти
 
 