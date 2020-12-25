Ізраїль вводить жорсткий карантин

Уряд Ізраїлю під час телефонного голосування сьогодні схвалив введення двотижневого жорсткого карантину в країні. Обмеження набудуть чинності о 17:00 за місцевим часом 27 грудня і діятимуть до 9 січня 2021 року.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Обмеження передбачають заборону віддалятися на відстань більше 1 кілометра від місця проживання, крім виняткових випадків і виходу на вакцинацію. В Ізраїлі повністю закриють магазини, припинять роботу розважальні заклади, але працюватиме доставка.

Робота громадського транспорту впродовж цих двох тижнів буде скорочена на 50%. Також у цей період буде припинена діяльність проєкту "Зелені острови".

Низка обмежень передбачена також і для організації навчального процесу.

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