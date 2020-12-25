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В Николаеве неизвестные захватили предприятие на территории нефтебазы, - полиция

В Николаеве неизвестные захватили предприятие на территории нефтебазы, - полиция

В Ингульском районе Николаева утром 25 декабря группа неизвестных мужчин захватила частное предприятие на территории нефтебазы.

Об этом сообщает полиция Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что инцидент произошел около 9:15 утра. О захвате сообщил представитель фирмы.

"На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции, сотрудники роты тактико-оперативного реагирования патрульной полиции, Управление полиции охраны, которые держат ситуацию под контролем. Предварительно установлено, что требования сторон носят гражданско-правовой характер, однако, полиция выясняет все обстоятельства", - указывается в сообщении.

На данный момент проводятся необходимые следственные действия, проверяется законность представленных сторонами документов.

Позже правоохранители сообщили, что в полицию с заявлением по факту противодействия законной хозяйственной деятельности обратился директор частного предприятия.

Отмечается, что сведения по данному факту следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 206 УК "Противодействие законной хозяйственной деятельности", что карается штрафом от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Автор: 

Николаев (2154) Нацполиция (16492)


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Топ комментарии
+18
Инвест-няни приехали.
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25.12.2020 16:27
+17
День через день ці рейдерські движухi ... Який дурний iноземний інвестор сюди прийде ..хз?
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25.12.2020 16:20
+10
Вовк и круглая печать. Басня.
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25.12.2020 16:13
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Вовк и круглая печать. Басня.
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25.12.2020 16:13 Ответить
Ну якщо їх називають "невідомими", то скоріш за все які-небудь - "ахтивісти"...........
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25.12.2020 16:17 Ответить
Поліцаї ж могли сходить "познайомитись". Як з ФОПами. Але шось їх зупинило)
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25.12.2020 16:40 Ответить
На данный момент проводятся необходимые следственные действия, проверяется законность представленных сторонами документов.Источник: https://censor.net/ru/n3239121 А в документах так и написано- неизвестные?
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25.12.2020 16:41 Ответить
Тесть спикера там рулит ....все знают.
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25.12.2020 16:20 Ответить
Тесть умер 10 лет назад.Ты о чем?
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26.12.2020 03:01 Ответить
День через день ці рейдерські движухi ... Який дурний iноземний інвестор сюди прийде ..хз?
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25.12.2020 16:20 Ответить
100%
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25.12.2020 16:36 Ответить
дурних нема
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25.12.2020 16:48 Ответить
Все эти захваты, закончились бы, если полиция, при оказании сопротивления, тем более вооруженного, применила бы оружие. Но это не у нас. У нас у власти те, кто эти захваты и организовываю. Поэтому этот бандитизм был, есть и, скорее всего, будет.
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25.12.2020 16:20 Ответить
никакого свободного обращения с оружием в Украине не будет, даже не мечтайте.
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25.12.2020 16:54 Ответить
ну, уехать никогда не поздно. а трупы здесь в полях еще поваляются, я думаю. https://propozitsiya.com/fermery-bessarabii-nakanune-prodazhi-zemli-nachali-vooruzhatsya Фермеры Бессарабии накануне продажи земли начали вооружаться Представляешь, что будет, когда начнется торговля землей? И вот поэтому свободное ношение оружия не разрешат, хотя оно все равно есть и будет...
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25.12.2020 17:18 Ответить
суды нужны справедливые, а не оружие. но их нет.
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25.12.2020 17:19 Ответить
когда правосудия нет - начинает говорить оружие...
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25.12.2020 18:39 Ответить
ну вот поэтому и не будут продавать, чтобы не заговорило.
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25.12.2020 18:42 Ответить
https://censor.net/ru/user/461407 Депутаты подстраховались. Милиции, а теперь и полиции, запрещено вмешиваться в споры двух хозяйствующих субъектов. Т.е. те, кто захватывают предприятие, пишут заявление, в суд, с претензиями, захватывают предприятие силой, уничтожают все документы, прежних владельцев и, в зависимости от поставленных целей, или грабят его, уничтожая, или решают вопросы в суде.
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25.12.2020 17:35 Ответить
потом полицию бы засудили.. а судьи у нас кто? а как законодательная и исполнительная власть? трэшак по всем направлениям.. год прошел, а смириться с этим гребаным ЗЕклоунским цирком не могу.. и наверное не смирюсь никогда!
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25.12.2020 18:42 Ответить
У нас всю Украину захватили рейдерским захватом....судя по плеванию на Конституцию....
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25.12.2020 16:26 Ответить
Инвест-няни приехали.
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25.12.2020 16:27 Ответить


https://www.slovoidilo.ua/2019/07/22/novyna/polityka/zelenskyj-********-ukaz-shhodo-protydiyi-rejderstvu 22 липня 2019 Зеленський підписав указ щодо протидії рейдерству

https://minjust.gov.ua/watch/denis-malyuska-vidkriv-ofis-protidii-reyderstvu 19-12-2019 ДЕНИС МАЛЮСЬКА ВІДКРИВ ОФІС ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ
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25.12.2020 17:32 Ответить
Благодаря продажным судам, рейдеры до сих пор чувствуют себя безнаказанными. И мальчики по вызову, такие же проститутки, которые торгуют телом, которые обеспечивают силовой вариант. Думаю, что их рожи давно известны, но их отпускали под личное обязательство. И они снова, зная. что прикроют, шли на это. И как там поживает судейская реформа времён Порошенко? Зеля тоже трус. Не может начать борьбу против них, так как зависим от очень уважаемых людей. Вот так и барахтаемся в говне. Тут Микитясь с укрбудом, тут это. Ничего не поменялось. Бандитизм - есть бандитизм.
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25.12.2020 16:33 Ответить
Зеля трус? Не думаю. Посмотрите как он коррупционера Татарова вьігораживает.
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25.12.2020 16:48 Ответить
значит Татарову есть чкм поделиться - подельник подельника защищает...
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25.12.2020 18:44 Ответить
"Эраблагополучия"-она такая. Спешите урвать побольше,пока эти зелёные долбо@бы при власти.
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25.12.2020 16:35 Ответить
У Миколаєві невідомі захопили підприємство на території нафтобази, - поліція - Цензор.НЕТ 5982
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25.12.2020 16:37 Ответить
ты как сюда забрел, здесь не наливают
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25.12.2020 16:54 Ответить
Развал государства происходит именно так. У Авакова армия мусаров, но он даже не чешется. Делают из Украиньі Сомали. Какой дурак поедет сюда вкладьівать деньги, и создавать рабочие места для украинцев? Скоро убегут и те немногие, что остались.
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25.12.2020 16:43 Ответить
Несомненно нужно разобраться и определить принадлежность неизвестных.
Вдруг это патриоты.
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25.12.2020 16:43 Ответить
та не, наверно будут там синагогу строить
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25.12.2020 16:57 Ответить
ну, одно другого не исключает. У Миколаєві невідомі захопили підприємство на території нафтобази, - поліція - Цензор.НЕТ 1226
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25.12.2020 17:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xxAVvIkHwpQ&feature=emb_logo "95 квартал" поглумился над ФОПами
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25.12.2020 16:55 Ответить
Приехали мусора и проверяют у кого крыша круче документы. Кстати вызов был - обязаны выяснять.
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25.12.2020 16:55 Ответить
Полиция, успешно исполняя свой долг, героически отрапортовала о захвате предприятия неизвестными
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25.12.2020 16:58 Ответить
нет, не бува
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25.12.2020 17:10 Ответить
"Предварительно установлено, что требования сторон носят гражданско-правовой характер..."- да нет , это рейдерство, это криминал....
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25.12.2020 17:02 Ответить
вот поэтому немецкий посол и говорит, что немецкие инвестиции не пойдут в Украину до тех пор, пока не будет справедливых судов. Развелось молодчиков. Полицейские с ними ничего сделать не могут, потому что их же засудят.
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25.12.2020 17:09 Ответить
Эти действа должны сопровождаться судебным приставом. Если нет, значит чье-либо самоуправство и криминал.
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25.12.2020 17:10 Ответить
ну так а кулі, коли влади фактично немає? фактично, повернулися 90-ті.
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25.12.2020 17:21 Ответить
Допоки суддів, які виносять рішення на користь рейдерів, не почнуть засуджувати до реальних термінів, з відбуттям покарання на загальних зона (а не на спеціалізованій поліцейській зоні як заращ) боротися з рейдерством не має сенсу
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25.12.2020 17:24 Ответить
Когда то неизвестные что то захватили в Симферополе ,позже назвали зелеными человечиками.Теперь это видать от ЗЕ президента раз их до сих пор не ликвидировали. РАССТРЕЛЯТЬ. ПОТОМ РАЗБЕРЕМСЯ
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25.12.2020 17:29 Ответить
выход из ситуации с рейдерством только один. ЛИКВИДАЦИЯ на месте, всех без разбора. потом выяснять, кто и за чем их туда послал.
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25.12.2020 17:36 Ответить
Ааа..так вы почитайте как беня НПЗ отжал...и ниче...кормилец нации...бтр заправил (пока решал, как поиметь гешефт на обеих сторонах войны)...на зелке, тогда, аж маструбировали на него ...такой парень...прямь как потерпевшый, но круче (денег там комуто "пообещал" за сепаров ).
Короче...нам враги не страшны...мы сами себе враги!
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25.12.2020 18:31 Ответить
Вежливыми хоть были?
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25.12.2020 18:44 Ответить
Вы не поняли, это инвестиционные няни Зеленского )))))
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25.12.2020 19:01 Ответить
"...группа неизвестных мужчин захватила частное предприятие на территории нефтебазы.
Об этом https://mk.npu.gov.ua/news/novini/policziya-z-yasovuje-obstavini-konfliktu-na-teritoriji-naftobazi-v-Ingulskomu-rajoni-mikolajeva/ сообщает полиция Николаевской области." Это заявляет ПОЛИЦИЯ???? Это что за "ПОЛИЦИЯ", у которой террористы НЕИЗВЕСТНЫ???
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25.12.2020 19:33 Ответить
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ГОСПОДА ИНВЕСТОРЫ!!!
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25.12.2020 19:57 Ответить
так в чем проблема? проблема в дебильных начальниках эсбэушников и ментов, в свое время обосравшихся в Донецке и Луганске дать приказ разогнать климактерических недо*баных донецкими и луганскими алкоголиками баб? хотя, сегодня это примерно то же самое - менты сидят в засадах и крышуют бандитов... а по нормальному - окружить базу, положить всех мордой в асфальт на 5 часов или на столько, сколько это нужно пока проявятся реальные заказчики с банковой или еще какой-то дебильной улицы...
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26.12.2020 08:16 Ответить
 
 