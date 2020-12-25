В Николаеве неизвестные захватили предприятие на территории нефтебазы, - полиция
В Ингульском районе Николаева утром 25 декабря группа неизвестных мужчин захватила частное предприятие на территории нефтебазы.
Об этом сообщает полиция Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что инцидент произошел около 9:15 утра. О захвате сообщил представитель фирмы.
"На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции, сотрудники роты тактико-оперативного реагирования патрульной полиции, Управление полиции охраны, которые держат ситуацию под контролем. Предварительно установлено, что требования сторон носят гражданско-правовой характер, однако, полиция выясняет все обстоятельства", - указывается в сообщении.
На данный момент проводятся необходимые следственные действия, проверяется законность представленных сторонами документов.
Позже правоохранители сообщили, что в полицию с заявлением по факту противодействия законной хозяйственной деятельности обратился директор частного предприятия.
Отмечается, что сведения по данному факту следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 206 УК "Противодействие законной хозяйственной деятельности", что карается штрафом от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
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Вдруг это патриоты.
у кого крыша кручедокументы. Кстати вызов был - обязаны выяснять.
Короче...нам враги не страшны...мы сами себе враги!
Об этом https://mk.npu.gov.ua/news/novini/policziya-z-yasovuje-obstavini-konfliktu-na-teritoriji-naftobazi-v-Ingulskomu-rajoni-mikolajeva/ сообщает полиция Николаевской области." Это заявляет ПОЛИЦИЯ???? Это что за "ПОЛИЦИЯ", у которой террористы НЕИЗВЕСТНЫ???