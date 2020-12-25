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У Миколаєві невідомі захопили підприємство на території нафтобази, - поліція

У Миколаєві невідомі захопили підприємство на території нафтобази, - поліція

В Інгульському районі Миколаєва вранці 25 грудня група невідомих чоловіків захопила приватне підприємство на території нафтобази.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що інцидент стався близько 9:15 ранку. Про захоплення повідомив представник фірми.

"На місці події працюють слідчо-оперативна група Інгульського відділу поліції, співробітники роти тактико-оперативного реагування патрульної поліції, Управління поліції охорони, які тримають ситуацію на контролі. Попередньо встановлено, що вимоги сторін мають цивільно-правовий характер, проте, поліція з'ясовує всі обставини", - вказується в повідомленні.

На цей момент проводяться необхідні слідчі дії, перевіряється законність представлених сторонами документів.

Пізніше правоохоронці повідомили, що в поліцію із заявою за фактом протидії законній господарській діяльності звернувся директор приватного підприємства.

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Зазначається, що відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 206 КК "Протидія законній господарській діяльності", що карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Автор: 

Миколаїв (1808) Нацполіція (15198)


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Топ коментарі
+18
Инвест-няни приехали.
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25.12.2020 16:27
+17
День через день ці рейдерські движухi ... Який дурний iноземний інвестор сюди прийде ..хз?
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25.12.2020 16:20
+10
Вовк и круглая печать. Басня.
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25.12.2020 16:13
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Вовк и круглая печать. Басня.
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25.12.2020 16:13 Відповісти
Ну якщо їх називають "невідомими", то скоріш за все які-небудь - "ахтивісти"...........
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25.12.2020 16:17 Відповісти
Поліцаї ж могли сходить "познайомитись". Як з ФОПами. Але шось їх зупинило)
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25.12.2020 16:40 Відповісти
На данный момент проводятся необходимые следственные действия, проверяется законность представленных сторонами документов.Источник: https://censor.net/ru/n3239121 А в документах так и написано- неизвестные?
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25.12.2020 16:41 Відповісти
Тесть спикера там рулит ....все знают.
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25.12.2020 16:20 Відповісти
Тесть умер 10 лет назад.Ты о чем?
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26.12.2020 03:01 Відповісти
День через день ці рейдерські движухi ... Який дурний iноземний інвестор сюди прийде ..хз?
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25.12.2020 16:20 Відповісти
100%
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25.12.2020 16:36 Відповісти
дурних нема
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25.12.2020 16:48 Відповісти
Все эти захваты, закончились бы, если полиция, при оказании сопротивления, тем более вооруженного, применила бы оружие. Но это не у нас. У нас у власти те, кто эти захваты и организовываю. Поэтому этот бандитизм был, есть и, скорее всего, будет.
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25.12.2020 16:20 Відповісти
никакого свободного обращения с оружием в Украине не будет, даже не мечтайте.
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25.12.2020 16:54 Відповісти
ну, уехать никогда не поздно. а трупы здесь в полях еще поваляются, я думаю. https://propozitsiya.com/fermery-bessarabii-nakanune-prodazhi-zemli-nachali-vooruzhatsya Фермеры Бессарабии накануне продажи земли начали вооружаться Представляешь, что будет, когда начнется торговля землей? И вот поэтому свободное ношение оружия не разрешат, хотя оно все равно есть и будет...
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25.12.2020 17:18 Відповісти
суды нужны справедливые, а не оружие. но их нет.
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25.12.2020 17:19 Відповісти
когда правосудия нет - начинает говорить оружие...
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25.12.2020 18:39 Відповісти
ну вот поэтому и не будут продавать, чтобы не заговорило.
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25.12.2020 18:42 Відповісти
https://censor.net/ru/user/461407 Депутаты подстраховались. Милиции, а теперь и полиции, запрещено вмешиваться в споры двух хозяйствующих субъектов. Т.е. те, кто захватывают предприятие, пишут заявление, в суд, с претензиями, захватывают предприятие силой, уничтожают все документы, прежних владельцев и, в зависимости от поставленных целей, или грабят его, уничтожая, или решают вопросы в суде.
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25.12.2020 17:35 Відповісти
потом полицию бы засудили.. а судьи у нас кто? а как законодательная и исполнительная власть? трэшак по всем направлениям.. год прошел, а смириться с этим гребаным ЗЕклоунским цирком не могу.. и наверное не смирюсь никогда!
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25.12.2020 18:42 Відповісти
У нас всю Украину захватили рейдерским захватом....судя по плеванию на Конституцию....
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25.12.2020 16:26 Відповісти
Инвест-няни приехали.
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25.12.2020 16:27 Відповісти


https://www.slovoidilo.ua/2019/07/22/novyna/polityka/zelenskyj-********-ukaz-shhodo-protydiyi-rejderstvu 22 липня 2019 Зеленський підписав указ щодо протидії рейдерству

https://minjust.gov.ua/watch/denis-malyuska-vidkriv-ofis-protidii-reyderstvu 19-12-2019 ДЕНИС МАЛЮСЬКА ВІДКРИВ ОФІС ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ
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25.12.2020 17:32 Відповісти
Благодаря продажным судам, рейдеры до сих пор чувствуют себя безнаказанными. И мальчики по вызову, такие же проститутки, которые торгуют телом, которые обеспечивают силовой вариант. Думаю, что их рожи давно известны, но их отпускали под личное обязательство. И они снова, зная. что прикроют, шли на это. И как там поживает судейская реформа времён Порошенко? Зеля тоже трус. Не может начать борьбу против них, так как зависим от очень уважаемых людей. Вот так и барахтаемся в говне. Тут Микитясь с укрбудом, тут это. Ничего не поменялось. Бандитизм - есть бандитизм.
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25.12.2020 16:33 Відповісти
Зеля трус? Не думаю. Посмотрите как он коррупционера Татарова вьігораживает.
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25.12.2020 16:48 Відповісти
значит Татарову есть чкм поделиться - подельник подельника защищает...
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25.12.2020 18:44 Відповісти
"Эраблагополучия"-она такая. Спешите урвать побольше,пока эти зелёные долбо@бы при власти.
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25.12.2020 16:35 Відповісти
У Миколаєві невідомі захопили підприємство на території нафтобази, - поліція - Цензор.НЕТ 5982
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25.12.2020 16:37 Відповісти
ты как сюда забрел, здесь не наливают
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25.12.2020 16:54 Відповісти
Развал государства происходит именно так. У Авакова армия мусаров, но он даже не чешется. Делают из Украиньі Сомали. Какой дурак поедет сюда вкладьівать деньги, и создавать рабочие места для украинцев? Скоро убегут и те немногие, что остались.
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25.12.2020 16:43 Відповісти
Несомненно нужно разобраться и определить принадлежность неизвестных.
Вдруг это патриоты.
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25.12.2020 16:43 Відповісти
та не, наверно будут там синагогу строить
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25.12.2020 16:57 Відповісти
ну, одно другого не исключает. У Миколаєві невідомі захопили підприємство на території нафтобази, - поліція - Цензор.НЕТ 1226
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25.12.2020 17:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xxAVvIkHwpQ&feature=emb_logo "95 квартал" поглумился над ФОПами
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25.12.2020 16:55 Відповісти
Приехали мусора и проверяют у кого крыша круче документы. Кстати вызов был - обязаны выяснять.
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25.12.2020 16:55 Відповісти
Полиция, успешно исполняя свой долг, героически отрапортовала о захвате предприятия неизвестными
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25.12.2020 16:58 Відповісти
нет, не бува
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25.12.2020 17:10 Відповісти
"Предварительно установлено, что требования сторон носят гражданско-правовой характер..."- да нет , это рейдерство, это криминал....
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25.12.2020 17:02 Відповісти
вот поэтому немецкий посол и говорит, что немецкие инвестиции не пойдут в Украину до тех пор, пока не будет справедливых судов. Развелось молодчиков. Полицейские с ними ничего сделать не могут, потому что их же засудят.
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25.12.2020 17:09 Відповісти
Эти действа должны сопровождаться судебным приставом. Если нет, значит чье-либо самоуправство и криминал.
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25.12.2020 17:10 Відповісти
ну так а кулі, коли влади фактично немає? фактично, повернулися 90-ті.
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25.12.2020 17:21 Відповісти
Допоки суддів, які виносять рішення на користь рейдерів, не почнуть засуджувати до реальних термінів, з відбуттям покарання на загальних зона (а не на спеціалізованій поліцейській зоні як заращ) боротися з рейдерством не має сенсу
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25.12.2020 17:24 Відповісти
Когда то неизвестные что то захватили в Симферополе ,позже назвали зелеными человечиками.Теперь это видать от ЗЕ президента раз их до сих пор не ликвидировали. РАССТРЕЛЯТЬ. ПОТОМ РАЗБЕРЕМСЯ
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25.12.2020 17:29 Відповісти
выход из ситуации с рейдерством только один. ЛИКВИДАЦИЯ на месте, всех без разбора. потом выяснять, кто и за чем их туда послал.
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25.12.2020 17:36 Відповісти
Ааа..так вы почитайте как беня НПЗ отжал...и ниче...кормилец нации...бтр заправил (пока решал, как поиметь гешефт на обеих сторонах войны)...на зелке, тогда, аж маструбировали на него ...такой парень...прямь как потерпевшый, но круче (денег там комуто "пообещал" за сепаров ).
Короче...нам враги не страшны...мы сами себе враги!
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25.12.2020 18:31 Відповісти
Вежливыми хоть были?
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25.12.2020 18:44 Відповісти
Вы не поняли, это инвестиционные няни Зеленского )))))
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25.12.2020 19:01 Відповісти
"...группа неизвестных мужчин захватила частное предприятие на территории нефтебазы.
Об этом https://mk.npu.gov.ua/news/novini/policziya-z-yasovuje-obstavini-konfliktu-na-teritoriji-naftobazi-v-Ingulskomu-rajoni-mikolajeva/ сообщает полиция Николаевской области." Это заявляет ПОЛИЦИЯ???? Это что за "ПОЛИЦИЯ", у которой террористы НЕИЗВЕСТНЫ???
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25.12.2020 19:33 Відповісти
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ГОСПОДА ИНВЕСТОРЫ!!!
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25.12.2020 19:57 Відповісти
так в чем проблема? проблема в дебильных начальниках эсбэушников и ментов, в свое время обосравшихся в Донецке и Луганске дать приказ разогнать климактерических недо*баных донецкими и луганскими алкоголиками баб? хотя, сегодня это примерно то же самое - менты сидят в засадах и крышуют бандитов... а по нормальному - окружить базу, положить всех мордой в асфальт на 5 часов или на столько, сколько это нужно пока проявятся реальные заказчики с банковой или еще какой-то дебильной улицы...
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26.12.2020 08:16 Відповісти
 
 