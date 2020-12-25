У Миколаєві невідомі захопили підприємство на території нафтобази, - поліція

В Інгульському районі Миколаєва вранці 25 грудня група невідомих чоловіків захопила приватне підприємство на території нафтобази.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що інцидент стався близько 9:15 ранку. Про захоплення повідомив представник фірми.

"На місці події працюють слідчо-оперативна група Інгульського відділу поліції, співробітники роти тактико-оперативного реагування патрульної поліції, Управління поліції охорони, які тримають ситуацію на контролі. Попередньо встановлено, що вимоги сторін мають цивільно-правовий характер, проте, поліція з'ясовує всі обставини", - вказується в повідомленні.

На цей момент проводяться необхідні слідчі дії, перевіряється законність представлених сторонами документів.

Пізніше правоохоронці повідомили, що в поліцію із заявою за фактом протидії законній господарській діяльності звернувся директор приватного підприємства.

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Зазначається, що відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 206 КК "Протидія законній господарській діяльності", що карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.