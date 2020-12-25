У Миколаєві невідомі захопили підприємство на території нафтобази, - поліція
В Інгульському районі Миколаєва вранці 25 грудня група невідомих чоловіків захопила приватне підприємство на території нафтобази.
Про це повідомляє поліція Миколаївської області, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що інцидент стався близько 9:15 ранку. Про захоплення повідомив представник фірми.
"На місці події працюють слідчо-оперативна група Інгульського відділу поліції, співробітники роти тактико-оперативного реагування патрульної поліції, Управління поліції охорони, які тримають ситуацію на контролі. Попередньо встановлено, що вимоги сторін мають цивільно-правовий характер, проте, поліція з'ясовує всі обставини", - вказується в повідомленні.
На цей момент проводяться необхідні слідчі дії, перевіряється законність представлених сторонами документів.
Пізніше правоохоронці повідомили, що в поліцію із заявою за фактом протидії законній господарській діяльності звернувся директор приватного підприємства.
Зазначається, що відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 206 КК "Протидія законній господарській діяльності", що карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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Вдруг это патриоты.
у кого крыша кручедокументы. Кстати вызов был - обязаны выяснять.
Короче...нам враги не страшны...мы сами себе враги!
Об этом https://mk.npu.gov.ua/news/novini/policziya-z-yasovuje-obstavini-konfliktu-na-teritoriji-naftobazi-v-Ingulskomu-rajoni-mikolajeva/ сообщает полиция Николаевской области." Это заявляет ПОЛИЦИЯ???? Это что за "ПОЛИЦИЯ", у которой террористы НЕИЗВЕСТНЫ???