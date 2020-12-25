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Думаю об общественной и политической деятельности, - освобожденный политзаключенный Шумков

Думаю об общественной и политической деятельности, - освобожденный политзаключенный Шумков

Политзаключенный Александр Шумков, который 4 года находился в незаконном заключении в РФ, рассказал, чем будет заниматься после освобождения.

Об этом он сообщил в эфире Громадського радио, передает Цензор.НЕТ.

"Первые дни проведу с родными и буду приходить в себя, а потом как один из вариантов — это и общественная деятельность, и, возможно, политическая", - сказал Шумков.

Он отметил, что встретить его приехали родные и побратимы из "Правого сектора".

По его словам, руководители колонии в городе Торжок, где он отбывал наказание, "были рады" его отпустить.

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Как сообщалось, в начале декабря 2018 года суд в Брянской области признал виновным в участии в экстремистской организации гражданина Украины, военнослужащего ВСУ Шумкова, которого следствие называло бывшим телохранителем лидера организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша.

Суд приговорил Шумкова к 4 годам заключения в колонии общего режима. 16 октября 2019 года Шумков объявил голодовку в связи с систематическим нарушением сотрудниками Тверской колонии его прав и психологическим давлением на него.

Автор: 

политзаключенные (1622) Шумков Александр (33)


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Топ комментарии
+7
щось кожний в минулому ЗК з рашки ********* сприймається героєм України та марить займатися політичной діяльністю? Їх там що, вчать у застєнках ФСБ той професії?
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25.12.2020 19:06
+6
нда...надеюсь не как надька?
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25.12.2020 18:59
+2
Как Сенцов. Это народ устроит. Политики должны быть патриотами. Будем считать, что гадя и шмаркля были чистым недоразумением.
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25.12.2020 19:07
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нда...надеюсь не как надька?
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25.12.2020 18:59 Ответить
бгггг-Ыга
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25.12.2020 19:05 Ответить
і не надійся, обов'язково буде в якихось виборчих списках
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25.12.2020 19:07 Ответить
щось кожний в минулому ЗК з рашки ********* сприймається героєм України та марить займатися політичной діяльністю? Їх там що, вчать у застєнках ФСБ той професії?
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25.12.2020 19:06 Ответить
Как Сенцов. Это народ устроит. Политики должны быть патриотами. Будем считать, что гадя и шмаркля были чистым недоразумением.
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25.12.2020 19:07 Ответить
то хто його приманить? ГАЛАС чи ЄС? Петро Олексійович на Наді одного разу вже трошки підпалився. А може матьківщина батьківна розкриє йому свої обійми
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25.12.2020 19:12 Ответить
Может свою партию создаст. Думаю, многие вступят.
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25.12.2020 19:34 Ответить
и я хочу нифига не делать..
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25.12.2020 19:48 Ответить
В нього є відповідна освіта чи досвід? Те що він сидів в москальських катівнях,не робить його добрим діячем і політиком.
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25.12.2020 20:19 Ответить
ждем, ждем когда начнет рассказывать, что "Порошенко - сбитый летчик" и что "Порошенко пора на пенсию".
Платят за такое неплохо - вон Монова месяц в Турции на курорте жила...
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25.12.2020 20:26 Ответить
Еще один активист-работать никто не хочет. И квартирку от Пинчука поскорей.
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25.12.2020 21:00 Ответить
Ну а хера ли ещё делать? Работать что ли?
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25.12.2020 22:58 Ответить
Если правда,что он САМ туда приехал, то вся история мтранная.
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28.12.2020 00:17 Ответить
 
 