Думаю об общественной и политической деятельности, - освобожденный политзаключенный Шумков

Политзаключенный Александр Шумков, который 4 года находился в незаконном заключении в РФ, рассказал, чем будет заниматься после освобождения.

Об этом он сообщил в эфире Громадського радио, передает Цензор.НЕТ.

"Первые дни проведу с родными и буду приходить в себя, а потом как один из вариантов — это и общественная деятельность, и, возможно, политическая", - сказал Шумков.

Он отметил, что встретить его приехали родные и побратимы из "Правого сектора".

По его словам, руководители колонии в городе Торжок, где он отбывал наказание, "были рады" его отпустить.

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Как сообщалось, в начале декабря 2018 года суд в Брянской области признал виновным в участии в экстремистской организации гражданина Украины, военнослужащего ВСУ Шумкова, которого следствие называло бывшим телохранителем лидера организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша.

Суд приговорил Шумкова к 4 годам заключения в колонии общего режима. 16 октября 2019 года Шумков объявил голодовку в связи с систематическим нарушением сотрудниками Тверской колонии его прав и психологическим давлением на него.