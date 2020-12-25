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Думаю про громадську та політичну діяльність, - звільнений політв'язень Шумков

Думаю про громадську та політичну діяльність, - звільнений політв'язень Шумков

Політв'язень Олександр Шумков, який 4 роки перебував у незаконному ув’язненні в РФ, розповів, чим буде займатися після звільнення.

Про це він повідомив в ефірі Громадського радіо, передає Цензор.НЕТ.

"Перші дні проведу з рідними і буду приходити до тями, а потім як один із варіантів - це і громадська діяльність, і, можливо, політична", - сказав Шумков.

Він зазначив, що зустріти його приїхали рідні та побратими з "Правого сектора".

За його словами, керівники колонії в місті Торжок, де він відбував покарання, "були раді" його відпустити.

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Як повідомлялося, на початку грудня 2018 року суд у Брянській області визнав винним в участі в екстремістській організації громадянина України, військовослужбовця ЗСУ Шумкова, якого слідство називало колишнім охоронцем лідера організації "Правий сектор" Дмитра Яроша.

Шумкова було засуджено до 4 років ув'язнення в колонії загального режиму. 16 жовтня 2019 року Шумков оголосив голодування у зв'язку з систематичним порушенням співробітниками Тверської колонії його прав і психологічним тиском на нього.

Автор: 

політв’язні (1355) Шумков Олександр (28)


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Топ коментарі
+7
щось кожний в минулому ЗК з рашки ********* сприймається героєм України та марить займатися політичной діяльністю? Їх там що, вчать у застєнках ФСБ той професії?
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25.12.2020 19:06
+6
нда...надеюсь не как надька?
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25.12.2020 18:59
+2
Как Сенцов. Это народ устроит. Политики должны быть патриотами. Будем считать, что гадя и шмаркля были чистым недоразумением.
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25.12.2020 19:07
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нда...надеюсь не как надька?
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25.12.2020 18:59 Відповісти
бгггг-Ыга
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25.12.2020 19:05 Відповісти
і не надійся, обов'язково буде в якихось виборчих списках
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25.12.2020 19:07 Відповісти
щось кожний в минулому ЗК з рашки ********* сприймається героєм України та марить займатися політичной діяльністю? Їх там що, вчать у застєнках ФСБ той професії?
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25.12.2020 19:06 Відповісти
Как Сенцов. Это народ устроит. Политики должны быть патриотами. Будем считать, что гадя и шмаркля были чистым недоразумением.
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25.12.2020 19:07 Відповісти
то хто його приманить? ГАЛАС чи ЄС? Петро Олексійович на Наді одного разу вже трошки підпалився. А може матьківщина батьківна розкриє йому свої обійми
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25.12.2020 19:12 Відповісти
Может свою партию создаст. Думаю, многие вступят.
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25.12.2020 19:34 Відповісти
и я хочу нифига не делать..
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25.12.2020 19:48 Відповісти
В нього є відповідна освіта чи досвід? Те що він сидів в москальських катівнях,не робить його добрим діячем і політиком.
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25.12.2020 20:19 Відповісти
ждем, ждем когда начнет рассказывать, что "Порошенко - сбитый летчик" и что "Порошенко пора на пенсию".
Платят за такое неплохо - вон Монова месяц в Турции на курорте жила...
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25.12.2020 20:26 Відповісти
Еще один активист-работать никто не хочет. И квартирку от Пинчука поскорей.
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25.12.2020 21:00 Відповісти
Ну а хера ли ещё делать? Работать что ли?
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25.12.2020 22:58 Відповісти
Если правда,что он САМ туда приехал, то вся история мтранная.
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28.12.2020 00:17 Відповісти
 
 