Думаю про громадську та політичну діяльність, - звільнений політв'язень Шумков

Політв'язень Олександр Шумков, який 4 роки перебував у незаконному ув’язненні в РФ, розповів, чим буде займатися після звільнення.

Про це він повідомив в ефірі Громадського радіо, передає Цензор.НЕТ.

"Перші дні проведу з рідними і буду приходити до тями, а потім як один із варіантів - це і громадська діяльність, і, можливо, політична", - сказав Шумков.

Він зазначив, що зустріти його приїхали рідні та побратими з "Правого сектора".

За його словами, керівники колонії в місті Торжок, де він відбував покарання, "були раді" його відпустити.

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Як повідомлялося, на початку грудня 2018 року суд у Брянській області визнав винним в участі в екстремістській організації громадянина України, військовослужбовця ЗСУ Шумкова, якого слідство називало колишнім охоронцем лідера організації "Правий сектор" Дмитра Яроша.

Шумкова було засуджено до 4 років ув'язнення в колонії загального режиму. 16 жовтня 2019 року Шумков оголосив голодування у зв'язку з систематичним порушенням співробітниками Тверської колонії його прав і психологічним тиском на нього.