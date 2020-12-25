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Новости Бюджет-2021
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Зеленский подписал закон о Госбюджете-2021

Зеленский подписал закон о Госбюджете-2021

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", который Верховная Рада приняла 15 декабря.

Согласно документу, доходы государственного бюджета на 2021 год составляют 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тыс. грн. Расходы госбюджета на 2021-й предусмотрены в сумме 1 трлн 320 млрд 152 млн 623 тыс. грн. Предельный объем дефицита Государственного бюджета Украины определен в сумме 246 млрд 635 млн 500 тыс. грн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

В госбюджете-2021 на здравоохранение предусмотрено почти 160 млрд грн, на развитие образования и науки будет направлено почти 170 млрд грн. Расходы на национальную безопасность и оборону предусмотрены в объеме 267 млрд грн, или 5,93% ВВП.

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С 1 января 2021 года размер минимальной заработной платы увеличится до 6 тыс. грн, а с 1 декабря – до 6,5 тыс. грн с соответствующим пересмотром расходов на оплату труда работников бюджетной сферы.

Автор: 

госбюджет (1186) Зеленский Владимир (20482)


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Топ комментарии
+3
Як добре, що у нас ********** не корисливий

Зеленский подписал закон о Госбюджете-2021 - Цензор.НЕТ 8930
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25.12.2020 19:53
+2
с 13 по 30 ноября болел ковидом. Денег из соцстраха вместе с зарплатой не получил. а это где-то 9 000 грн. Вопрос нахрена я 10 лет исправно платил налоги, если денег, а особенно перед новым годом нет! До нового года осталось...200 грн. Какого хрена я должен был сидеть в карантине 2 недели с положительным ковидом, если это минус только мне по деньгам , а все остальные упиваются на празднике жизни?
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25.12.2020 20:21
+2
Зеленський підписав закон про Держбюджет-2021 - Цензор.НЕТ 90
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25.12.2020 20:25
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Правила форума Совет форумчан
пилим-пилим, пилим-пилим, пилим-шпилим перепилить не можем..
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25.12.2020 19:47 Ответить
Як добре, що у нас ********** не корисливий

Зеленский подписал закон о Госбюджете-2021 - Цензор.НЕТ 8930
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25.12.2020 19:53 Ответить
Сашок, а матючча пишеш, щоб доказати всім, який ти розумний?
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25.12.2020 20:00 Ответить
пиши. тобі можна. починай .
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25.12.2020 20:02 Ответить
Ти матюччам тут самостверджуєшся?
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25.12.2020 20:05 Ответить
я матюки не пишу.
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25.12.2020 20:06 Ответить
Тобто, то є твій рівень?
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25.12.2020 20:07 Ответить
тобто я тобі написав, Вася , ти Вася?
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25.12.2020 20:09 Ответить
Зеленський підписав закон про Держбюджет-2021 - Цензор.НЕТ 90
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25.12.2020 20:25 Ответить
Молодець! Ти показав та довів високий рівень твого розвитку!
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25.12.2020 20:32 Ответить
через квартал подпишет изменения...
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25.12.2020 19:56 Ответить
зелескот, ты обязан быть доволен новым бюджетом! ведь на видосики и роскошную жизнь твоего бубочки выделено рекордные 1.4 млрд, а на медицину, образование и социальную сферу денег по факту не будет. А бы не порошенко, ведь так?!
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25.12.2020 20:00 Ответить
цікаво, звідки цей дятел думає взяти 10 млрд $, щоб покрити дефіцит?
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25.12.2020 20:02 Ответить
а шо друкарський станок, який друкує фантіки під назвою "гривня", поламався?!
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25.12.2020 20:16 Ответить
Я одне можу людям порадити 100% !

Люди, маєте гривню, всю до копійки переводьте у долар, євро, злотий, юань
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25.12.2020 20:18 Ответить
с 13 по 30 ноября болел ковидом. Денег из соцстраха вместе с зарплатой не получил. а это где-то 9 000 грн. Вопрос нахрена я 10 лет исправно платил налоги, если денег, а особенно перед новым годом нет! До нового года осталось...200 грн. Какого хрена я должен был сидеть в карантине 2 недели с положительным ковидом, если это минус только мне по деньгам , а все остальные упиваются на празднике жизни?
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25.12.2020 20:21 Ответить
Как говорится, Зеля "подписал бюджет, не приходя в сознание"!... Думаю, что с его нижайшим интеллектом и пониманием процессов экономики, он его даже не читал.
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25.12.2020 21:23 Ответить
Бюджет дефицитный, откуда они эьи 250млд. гривен возьмут ? напечатают ?
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26.12.2020 11:00 Ответить
 
 