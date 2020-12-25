УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11493 відвідувача онлайн
Новини Бюджет-2021
1 183 19

Зеленський підписав закон про Держбюджет-2021

Зеленський підписав закон про Держбюджет-2021

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік", який Верховна Рада прийняла 15 грудня.

Згідно з документом, доходи державного бюджету на 2021 рік становлять 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тис. грн. Витрати держбюджету на 2021-й передбачено в сумі 1 трлн 320 млрд 152 млн 623 тис. грн. Граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України визначено в сумі 246 млрд 635 млн 500 тис. грн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

У держбюджеті-2021 на охорону здоров'я передбачено майже 160 млрд грн, на розвиток освіти і науки буде направлено майже 170 млрд грн. Витрати на національну безпеку та оборону передбачено в обсязі 267 млрд грн, або 5,93% ВВП.

З 1 січня 2021 року розмір мінімальної заробітної плати збільшиться до 6 тис. грн, а з 1 грудня - до 6,5 тис. грн з відповідним переглядом витрат на оплату праці працівників бюджетної сфери.

Читайте також: Рада і Кабмін будуть переглядати бюджет, - Разумков

Автор: 

держбюджет (2396) Зеленський Володимир (23964)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Як добре, що у нас ********** не корисливий

Зеленский подписал закон о Госбюджете-2021 - Цензор.НЕТ 8930
показати весь коментар
25.12.2020 19:53
+2
с 13 по 30 ноября болел ковидом. Денег из соцстраха вместе с зарплатой не получил. а это где-то 9 000 грн. Вопрос нахрена я 10 лет исправно платил налоги, если денег, а особенно перед новым годом нет! До нового года осталось...200 грн. Какого хрена я должен был сидеть в карантине 2 недели с положительным ковидом, если это минус только мне по деньгам , а все остальные упиваются на празднике жизни?
показати весь коментар
25.12.2020 20:21
+2
Зеленський підписав закон про Держбюджет-2021 - Цензор.НЕТ 90
показати весь коментар
25.12.2020 20:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пилим-пилим, пилим-пилим, пилим-шпилим перепилить не можем..
показати весь коментар
25.12.2020 19:47 Відповісти
Як добре, що у нас ********** не корисливий

Зеленский подписал закон о Госбюджете-2021 - Цензор.НЕТ 8930
показати весь коментар
25.12.2020 19:53 Відповісти
Сашок, а матючча пишеш, щоб доказати всім, який ти розумний?
показати весь коментар
25.12.2020 20:00 Відповісти
пиши. тобі можна. починай .
показати весь коментар
25.12.2020 20:02 Відповісти
Ти матюччам тут самостверджуєшся?
показати весь коментар
25.12.2020 20:05 Відповісти
я матюки не пишу.
показати весь коментар
25.12.2020 20:06 Відповісти
Тобто, то є твій рівень?
показати весь коментар
25.12.2020 20:07 Відповісти
тобто я тобі написав, Вася , ти Вася?
показати весь коментар
25.12.2020 20:09 Відповісти
Зеленський підписав закон про Держбюджет-2021 - Цензор.НЕТ 90
показати весь коментар
25.12.2020 20:25 Відповісти
Молодець! Ти показав та довів високий рівень твого розвитку!
показати весь коментар
25.12.2020 20:32 Відповісти
через квартал подпишет изменения...
показати весь коментар
25.12.2020 19:56 Відповісти
зелескот, ты обязан быть доволен новым бюджетом! ведь на видосики и роскошную жизнь твоего бубочки выделено рекордные 1.4 млрд, а на медицину, образование и социальную сферу денег по факту не будет. А бы не порошенко, ведь так?!
показати весь коментар
25.12.2020 20:00 Відповісти
цікаво, звідки цей дятел думає взяти 10 млрд $, щоб покрити дефіцит?
показати весь коментар
25.12.2020 20:02 Відповісти
а шо друкарський станок, який друкує фантіки під назвою "гривня", поламався?!
показати весь коментар
25.12.2020 20:16 Відповісти
Я одне можу людям порадити 100% !

Люди, маєте гривню, всю до копійки переводьте у долар, євро, злотий, юань
показати весь коментар
25.12.2020 20:18 Відповісти
с 13 по 30 ноября болел ковидом. Денег из соцстраха вместе с зарплатой не получил. а это где-то 9 000 грн. Вопрос нахрена я 10 лет исправно платил налоги, если денег, а особенно перед новым годом нет! До нового года осталось...200 грн. Какого хрена я должен был сидеть в карантине 2 недели с положительным ковидом, если это минус только мне по деньгам , а все остальные упиваются на празднике жизни?
показати весь коментар
25.12.2020 20:21 Відповісти
Как говорится, Зеля "подписал бюджет, не приходя в сознание"!... Думаю, что с его нижайшим интеллектом и пониманием процессов экономики, он его даже не читал.
показати весь коментар
25.12.2020 21:23 Відповісти
Бюджет дефицитный, откуда они эьи 250млд. гривен возьмут ? напечатают ?
показати весь коментар
26.12.2020 11:00 Відповісти
 
 