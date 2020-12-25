Зеленський підписав закон про Держбюджет-2021

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік", який Верховна Рада прийняла 15 грудня.

Згідно з документом, доходи державного бюджету на 2021 рік становлять 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тис. грн. Витрати держбюджету на 2021-й передбачено в сумі 1 трлн 320 млрд 152 млн 623 тис. грн. Граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України визначено в сумі 246 млрд 635 млн 500 тис. грн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

У держбюджеті-2021 на охорону здоров'я передбачено майже 160 млрд грн, на розвиток освіти і науки буде направлено майже 170 млрд грн. Витрати на національну безпеку та оборону передбачено в обсязі 267 млрд грн, або 5,93% ВВП.

З 1 січня 2021 року розмір мінімальної заробітної плати збільшиться до 6 тис. грн, а з 1 грудня - до 6,5 тис. грн з відповідним переглядом витрат на оплату праці працівників бюджетної сфери.

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