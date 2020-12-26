В Украине в следующем году начнем строить новый инфекционный институт, - Зеленский

В Украине в следующем году планируется начать строительство нового современного инфекционного института.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью изданию "Фокус", сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас готовится предложение по новому современному инфекционному институту, начнем строить в следующем году", - сказал Зеленский.

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Кроме того, по его словам, с началом пандемии COVID-19 "достали всех инфекционистов из разных уголков страны, дали им работу, зарплату".

Также Президент отметил, что бюрократия помогла Украине сохранить больницы, которые могли быть закрыты в связи с медицинской реформой.

"История с сокращением больниц. Слава Богу, что у нас такая бюрократия и мы такие менеджеры, которые не успели в соответствии с планами реформы закрыть больницу. И все они работают. Если в мире сейчас открывают и что-то строят, у нас все есть", - заметил Президент.