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В Украине в следующем году начнем строить новый инфекционный институт, - Зеленский

В Украине в следующем году начнем строить новый инфекционный институт, - Зеленский

В Украине в следующем году планируется начать строительство нового современного инфекционного института.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью изданию "Фокус", сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас готовится предложение по новому современному инфекционному институту, начнем строить в следующем году", - сказал Зеленский.

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Кроме того, по его словам, с началом пандемии COVID-19 "достали всех инфекционистов из разных уголков страны, дали им работу, зарплату".

Также Президент отметил, что бюрократия помогла Украине сохранить больницы, которые могли быть закрыты в связи с медицинской реформой.

"История с сокращением больниц. Слава Богу, что у нас такая бюрократия и мы такие менеджеры, которые не успели в соответствии с планами реформы закрыть больницу. И все они работают. Если в мире сейчас открывают и что-то строят, у нас все есть", - заметил Президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (20493) медицина (2524)


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Топ комментарии
+24
Я не понял, он Олимпиаду будет проводить до "строительства инфекционного института" или сразу после?!
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26.12.2020 00:15
+19
В Украине в следующем году начнем строить новый инфекционный институт, - Зеленский - Цензор.НЕТ 954
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26.12.2020 00:14
+19
Сразу после строительства Диснейленда...
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26.12.2020 00:34
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С тех пор, благодаря фиглярству
Переродившись целиком,
Мы прячем светское коварство
Под скоморошьим колпаком.
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26.12.2020 00:10 Ответить
Главком-батяня, батяня-главком
По клавишам мощщно ударил ****!

(Т. Адамс)
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26.12.2020 00:40 Ответить
Дитяча "лікарня майбутнього" - 2 ? Йдемо стопами Ющера?
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26.12.2020 00:12 Ответить
начать не означает обязательно закончить......
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26.12.2020 01:34 Ответить
В Украине в следующем году начнем строить новый инфекционный институт, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2328
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26.12.2020 00:14 Ответить
В Украине в следующем году начнем строить новый инфекционный институт, - Зеленский - Цензор.НЕТ 954
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26.12.2020 00:14 Ответить
Я не понял, он Олимпиаду будет проводить до "строительства инфекционного института" или сразу после?!
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26.12.2020 00:15 Ответить
Во время полёта Зели к Марсу на тренировки.
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26.12.2020 00:18 Ответить
Сразу после строительства Диснейленда...
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26.12.2020 00:34 Ответить
Не понял??? Шо, Голливуда не будет?
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26.12.2020 07:02 Ответить
Естественно, Голливуд перевозить в Украину никто не собирается....В этом году....Больной пошутил....Он до президетства работал клоуном и генитальным пианистом на свадьбах ....Ещё не растерял чувства юмора в нашей больнице...
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26.12.2020 08:13 Ответить
в Америці Голлівуд, в Індіїї Боллівуд, а в Україні в Квартлалленді, буде Кварталлвуд з новою інфекційною лікарнею
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26.12.2020 10:28 Ответить
якый молодэць...ощаслывыв всих дорогамы и зразу выришив згвалтуваты вирус...
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26.12.2020 00:15 Ответить
Дівочи мрії зеленського. Але ж ми вже знаєм - все що вірвалось із рота зеленського приречене на провал
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26.12.2020 00:18 Ответить
В Украине в следующем году начнем строить новый инфекционный институт, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3014
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26.12.2020 00:22 Ответить
блин,я ещё посоветую ему пенсии гильзами папиросными выдавать...стопудово на второй срок,якщо в те гильзы вы будете забивать то, шо мендель грузит в айкосы ненаглядному...
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26.12.2020 00:24 Ответить
Та не, облигациями внутреннего займа, эта дорожке проторена. А обещать выплатить к концу второго срока. И народ проголосует!
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26.12.2020 00:33 Ответить
Ну слишком туп -"мы такие менеджеры, которые не успели в соответствии с планами реформы закрыть больницУ. И все они работают" . Так будет со всеми реформами при вас -таких менеджерах? А с концом "эпохи бедности" - Обнадежил.
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26.12.2020 00:24 Ответить
В Украине в следующем году начнем строить новый инфекционный институт, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7279
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26.12.2020 00:25 Ответить
Ну да, тупым британцам пришлось строить с нуля больницы с кислородными аппаратами у каждой койки, у них же нет таких шикарных районных больниц, которые у нас с совка остались А у этого дебила, оказывается, все есть (кроме мозга).
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26.12.2020 00:25 Ответить
Поручи Порошенко, пусть строит. Но денег не давать! Тогда он полюбому виноватым будет.
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26.12.2020 00:28 Ответить
головна інфекція, то ти і твоя зелена совкова плісніва...
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26.12.2020 00:28 Ответить
ну радует,шо не токо мокши выбирают и подчиняются альтернативно умственно одарённым...
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26.12.2020 00:28 Ответить
Президент Зеленский правильно всё делает .Востанавливает медицину после предыдущей власти .
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26.12.2020 00:31 Ответить
Дурак все никак не уймется со своими прожектами...
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26.12.2020 00:33 Ответить
Штирить бідолаху нєпадеццкі - "дурь" забористою виявилась .
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26.12.2020 09:49 Ответить
А старый институт развалим ? Или уже ?
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26.12.2020 00:33 Ответить
А спонсором,прорабом и дилехтором стройки будет Каломойский...
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26.12.2020 00:36 Ответить
Пристегните ремни чуваки,Зеля строит Перестройку-2 на носу Ускорение,что на РАБссии прорыв Путлера,времени в обрез...В Украине в следующем году начнем строить новый инфекционный институт, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1769
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26.12.2020 00:39 Ответить
Меня не стоько этот идиот со своими прожектами и личным контролем, которые заканчиваются систематическими зашкварами, пугает, сколько пугают те дегенераты, что привели его к власти
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26.12.2020 00:50 Ответить
Вы абсолютно правы.... Идиотов - миллионы, и их вылечить будет сложнее, чем бывшего "порнозвезду для сауны"....
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26.12.2020 08:19 Ответить
Вова знову бреше
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26.12.2020 01:44 Ответить
может попробовать все старое отремонтировать в начале ?
ахмадет что уже закончили ?
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26.12.2020 05:37 Ответить
Оце так зрада! )
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26.12.2020 06:27 Ответить
Це не зрада.Це словесна діарея владного клоуна.Не потрібно звертати увагу,таке в нього майже щодня.
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26.12.2020 11:13 Ответить
Это надо было сделать позавчера!
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26.12.2020 07:07 Ответить
А позавчора зебільна влада забрала 104млн.грн. у Нац. інституту раку.
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26.12.2020 07:35 Ответить
Вот,если бы он забрал бы у них возможность получать взятки...!
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26.12.2020 07:59 Ответить
айай, зрадулька.
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26.12.2020 07:12 Ответить
В Украине в следующем году начнем строить новый инфекционный институт, - Зеленский - Цензор.НЕТ 37
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26.12.2020 07:55 Ответить
каждое твоё слово наоборот.
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26.12.2020 09:02 Ответить
Самое страшное в сегодняшней Украине не то, что страной "управляет" чувак без мозгов, а то что есть миллионы населения, которое искренне верит, что зеленский обладает интеллектом.
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26.12.2020 07:32 Ответить
Бидлу надали право голосу, от воно й обирає собі подібних.
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26.12.2020 11:28 Ответить
104млн.грн. з Національного інституту раку перекинули на "величайше будівництво", а тепер вони будуть будувати Інфекційний інститут...Серйозно? Хтось ще вірить у цю зебільну маячню? які інститути воно буде будувати?
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26.12.2020 07:33 Ответить
Як то - які ще інститути?! А "Інститут досліджень галюциногенів"?
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26.12.2020 11:24 Ответить
"В Украине в следующем году начнем строить новый инфекционный институт, - Зеленский" - на бубуку !!!
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26.12.2020 08:13 Ответить
Наверно после Зелеленда - конкурента Диснейленда, и ******** - и все! Трындец у Голливуда!
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26.12.2020 08:42 Ответить
жесть, уже существующее в разрухе, а оно еще строить что-то хочет.
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26.12.2020 09:27 Ответить
Насреддін пообіцяв шахові за 10 років навчити віслюка читати Коран. Все, що йому для того було треба - два кошелі з золотом, причому один уже й зараз, а другий - аж за 10 років. Коли ж у Насреддіна запитали, як він думає виплутуватись, той сказав, що за 10 років помре або шах, або він сам, або віслюк здохне. А кошель золота - тут і зараз.
Схоже, Бубочка надихається окрім "дурі", ще й історіями про Насреддіна.
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26.12.2020 09:46 Ответить
Блін ... А старий що робить ??
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26.12.2020 10:24 Ответить
Потрібно насамперед відремонтувати ті лікарні, що вже є та заборонити їх скорочення та закриття, бо в багатьох містах лікарні знаходяться в центральних гарних зелених районах і на них поклали вже око забудовники з запроданськими місцевими чинушами, а лікарні відправляють десь на висілки, в багатьох містах такі плани.

Потрібно просто відремонтувати існуючі, відремонтувати палати, зробити в них перегородки, змінити всі ліжка на ******* медичні, налагодити вентиляцію, повністю змінити,закупити матраси та білизну, відремонтувати туалети та душ, це все можна зробити за рік, така загальнонаціональна програма була б реальною та по силам країні і місцевим громадам при реальному бажанні, а Олімпіада могла б і почекати...
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26.12.2020 10:55 Ответить
Не все так просто. Як же тоді медреФФорма? Що ж тоді пилятиме пан кРадуцький (корейкині гирі не пропонувати - вони, кажуть, зовсім не золоті)?
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26.12.2020 12:00 Ответить
В Києві є інфекційний інститут ім. Громашевського на Протасовому Яру. Тільки збудований і переїхав туди з Печерської лаври, звідки його прогнали московські попи. Але так муляє Протасів яр забудовникам корбану вавришу та іншим друзям 95 кварталу, очі можливостю поставити там висотних монстрів, що вже приЗеднт допомагає там вкрасти землю
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26.12.2020 11:29 Ответить
Да? А у нас нет институтов?
Днбил открой справочник....
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26.12.2020 12:25 Ответить
.

мой ты зайчик
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26.12.2020 13:32 Ответить
да да! обязательно нужен новый инфекционный институт! и посадим туда еще 2021 шаровика дармоеда!
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26.12.2020 14:40 Ответить
Кто в нем будет работать? На зарплату 4000 -6000 грн кого туда наберете? Тех кто будут портить оборудование и "просиживать свои штаны" .....
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27.12.2020 09:47 Ответить
Да дайте уже существующим институтам нормальные деньги.
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27.12.2020 10:21 Ответить
 
 