В Украине в следующем году начнем строить новый инфекционный институт, - Зеленский
В Украине в следующем году планируется начать строительство нового современного инфекционного института.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью изданию "Фокус", сообщает Цензор.НЕТ.
"Сейчас готовится предложение по новому современному инфекционному институту, начнем строить в следующем году", - сказал Зеленский.
Кроме того, по его словам, с началом пандемии COVID-19 "достали всех инфекционистов из разных уголков страны, дали им работу, зарплату".
Также Президент отметил, что бюрократия помогла Украине сохранить больницы, которые могли быть закрыты в связи с медицинской реформой.
"История с сокращением больниц. Слава Богу, что у нас такая бюрократия и мы такие менеджеры, которые не успели в соответствии с планами реформы закрыть больницу. И все они работают. Если в мире сейчас открывают и что-то строят, у нас все есть", - заметил Президент.
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ахмадет что уже закончили ?
Схоже, Бубочка надихається окрім "дурі", ще й історіями про Насреддіна.
Потрібно просто відремонтувати існуючі, відремонтувати палати, зробити в них перегородки, змінити всі ліжка на ******* медичні, налагодити вентиляцію, повністю змінити,закупити матраси та білизну, відремонтувати туалети та душ, це все можна зробити за рік, така загальнонаціональна програма була б реальною та по силам країні і місцевим громадам при реальному бажанні, а Олімпіада могла б і почекати...
Днбил открой справочник....
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