В Україні наступного року почнемо будувати новий інфекційний інститут, - Зеленський
В Україні в наступному році планується розпочати будівництво нового сучасного інфекційного інституту.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню "Фокус", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Зараз готується пропозиція щодо нового сучасного інфекційного інституту, почнемо будувати наступного року", - сказав Зеленський.
Крім того, за його словами, з початком пандемії COVID-19 "дістали всіх інфекціоністів з різних куточків країни, дали їм роботу, зарплату".
Також президент зазначив, що бюрократія допомогла Україні зберегти лікарні, які могли бути закриті у зв'язку з медичною реформою.
"Історія зі скороченням лікарень. Слава Богу, що у нас така бюрократія і ми такі менеджери, які не встигли відповідно до планів реформи закрити лікарню. І всі вони працюють. Якщо в світі зараз відкривають і щось будують, у нас все є", - зауважив президент.
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ахмадет что уже закончили ?
Схоже, Бубочка надихається окрім "дурі", ще й історіями про Насреддіна.
Потрібно просто відремонтувати існуючі, відремонтувати палати, зробити в них перегородки, змінити всі ліжка на ******* медичні, налагодити вентиляцію, повністю змінити,закупити матраси та білизну, відремонтувати туалети та душ, це все можна зробити за рік, така загальнонаціональна програма була б реальною та по силам країні і місцевим громадам при реальному бажанні, а Олімпіада могла б і почекати...
Днбил открой справочник....
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