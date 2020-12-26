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В Україні наступного року почнемо будувати новий інфекційний інститут, - Зеленський

В Україні наступного року почнемо будувати новий інфекційний інститут, - Зеленський

В Україні в наступному році планується розпочати будівництво нового сучасного інфекційного інституту.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню "Фокус", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз готується пропозиція щодо нового сучасного інфекційного інституту, почнемо будувати наступного року", - сказав Зеленський.

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Крім того, за його словами, з початком пандемії COVID-19 "дістали всіх інфекціоністів з різних куточків країни, дали їм роботу, зарплату".

Також президент зазначив, що бюрократія допомогла Україні зберегти лікарні, які могли бути закриті у зв'язку з медичною реформою.

"Історія зі скороченням лікарень. Слава Богу, що у нас така бюрократія і ми такі менеджери, які не встигли відповідно до планів реформи закрити лікарню. І всі вони працюють. Якщо в світі зараз відкривають і щось будують, у нас все є", - зауважив президент.

Зеленський Володимир (23964) медицина (2127)


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Топ коментарі
+24
Я не понял, он Олимпиаду будет проводить до "строительства инфекционного института" или сразу после?!
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26.12.2020 00:15
+19
В Украине в следующем году начнем строить новый инфекционный институт, - Зеленский - Цензор.НЕТ 954
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26.12.2020 00:14
+19
Сразу после строительства Диснейленда...
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26.12.2020 00:34
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С тех пор, благодаря фиглярству
Переродившись целиком,
Мы прячем светское коварство
Под скоморошьим колпаком.
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26.12.2020 00:10 Відповісти
Главком-батяня, батяня-главком
По клавишам мощщно ударил ****!

(Т. Адамс)
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26.12.2020 00:40 Відповісти
Дитяча "лікарня майбутнього" - 2 ? Йдемо стопами Ющера?
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26.12.2020 00:12 Відповісти
начать не означает обязательно закончить......
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26.12.2020 01:34 Відповісти
В Украине в следующем году начнем строить новый инфекционный институт, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2328
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26.12.2020 00:14 Відповісти
В Украине в следующем году начнем строить новый инфекционный институт, - Зеленский - Цензор.НЕТ 954
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26.12.2020 00:14 Відповісти
Я не понял, он Олимпиаду будет проводить до "строительства инфекционного института" или сразу после?!
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26.12.2020 00:15 Відповісти
Во время полёта Зели к Марсу на тренировки.
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26.12.2020 00:18 Відповісти
Сразу после строительства Диснейленда...
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26.12.2020 00:34 Відповісти
Не понял??? Шо, Голливуда не будет?
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26.12.2020 07:02 Відповісти
Естественно, Голливуд перевозить в Украину никто не собирается....В этом году....Больной пошутил....Он до президетства работал клоуном и генитальным пианистом на свадьбах ....Ещё не растерял чувства юмора в нашей больнице...
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26.12.2020 08:13 Відповісти
в Америці Голлівуд, в Індіїї Боллівуд, а в Україні в Квартлалленді, буде Кварталлвуд з новою інфекційною лікарнею
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26.12.2020 10:28 Відповісти
якый молодэць...ощаслывыв всих дорогамы и зразу выришив згвалтуваты вирус...
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26.12.2020 00:15 Відповісти
Дівочи мрії зеленського. Але ж ми вже знаєм - все що вірвалось із рота зеленського приречене на провал
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26.12.2020 00:18 Відповісти
В Украине в следующем году начнем строить новый инфекционный институт, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3014
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26.12.2020 00:22 Відповісти
блин,я ещё посоветую ему пенсии гильзами папиросными выдавать...стопудово на второй срок,якщо в те гильзы вы будете забивать то, шо мендель грузит в айкосы ненаглядному...
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26.12.2020 00:24 Відповісти
Та не, облигациями внутреннего займа, эта дорожке проторена. А обещать выплатить к концу второго срока. И народ проголосует!
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26.12.2020 00:33 Відповісти
Ну слишком туп -"мы такие менеджеры, которые не успели в соответствии с планами реформы закрыть больницУ. И все они работают" . Так будет со всеми реформами при вас -таких менеджерах? А с концом "эпохи бедности" - Обнадежил.
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26.12.2020 00:24 Відповісти
В Украине в следующем году начнем строить новый инфекционный институт, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7279
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26.12.2020 00:25 Відповісти
Ну да, тупым британцам пришлось строить с нуля больницы с кислородными аппаратами у каждой койки, у них же нет таких шикарных районных больниц, которые у нас с совка остались А у этого дебила, оказывается, все есть (кроме мозга).
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26.12.2020 00:25 Відповісти
Поручи Порошенко, пусть строит. Но денег не давать! Тогда он полюбому виноватым будет.
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26.12.2020 00:28 Відповісти
головна інфекція, то ти і твоя зелена совкова плісніва...
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26.12.2020 00:28 Відповісти
ну радует,шо не токо мокши выбирают и подчиняются альтернативно умственно одарённым...
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26.12.2020 00:28 Відповісти
Президент Зеленский правильно всё делает .Востанавливает медицину после предыдущей власти .
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26.12.2020 00:31 Відповісти
Дурак все никак не уймется со своими прожектами...
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26.12.2020 00:33 Відповісти
Штирить бідолаху нєпадеццкі - "дурь" забористою виявилась .
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26.12.2020 09:49 Відповісти
А старый институт развалим ? Или уже ?
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26.12.2020 00:33 Відповісти
А спонсором,прорабом и дилехтором стройки будет Каломойский...
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26.12.2020 00:36 Відповісти
Пристегните ремни чуваки,Зеля строит Перестройку-2 на носу Ускорение,что на РАБссии прорыв Путлера,времени в обрез...В Украине в следующем году начнем строить новый инфекционный институт, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1769
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26.12.2020 00:39 Відповісти
Меня не стоько этот идиот со своими прожектами и личным контролем, которые заканчиваются систематическими зашкварами, пугает, сколько пугают те дегенераты, что привели его к власти
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26.12.2020 00:50 Відповісти
Вы абсолютно правы.... Идиотов - миллионы, и их вылечить будет сложнее, чем бывшего "порнозвезду для сауны"....
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26.12.2020 08:19 Відповісти
Вова знову бреше
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26.12.2020 01:44 Відповісти
может попробовать все старое отремонтировать в начале ?
ахмадет что уже закончили ?
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26.12.2020 05:37 Відповісти
Оце так зрада! )
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26.12.2020 06:27 Відповісти
Це не зрада.Це словесна діарея владного клоуна.Не потрібно звертати увагу,таке в нього майже щодня.
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26.12.2020 11:13 Відповісти
Это надо было сделать позавчера!
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26.12.2020 07:07 Відповісти
А позавчора зебільна влада забрала 104млн.грн. у Нац. інституту раку.
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26.12.2020 07:35 Відповісти
Вот,если бы он забрал бы у них возможность получать взятки...!
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26.12.2020 07:59 Відповісти
айай, зрадулька.
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26.12.2020 07:12 Відповісти
В Украине в следующем году начнем строить новый инфекционный институт, - Зеленский - Цензор.НЕТ 37
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26.12.2020 07:55 Відповісти
каждое твоё слово наоборот.
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26.12.2020 09:02 Відповісти
Самое страшное в сегодняшней Украине не то, что страной "управляет" чувак без мозгов, а то что есть миллионы населения, которое искренне верит, что зеленский обладает интеллектом.
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26.12.2020 07:32 Відповісти
Бидлу надали право голосу, от воно й обирає собі подібних.
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26.12.2020 11:28 Відповісти
104млн.грн. з Національного інституту раку перекинули на "величайше будівництво", а тепер вони будуть будувати Інфекційний інститут...Серйозно? Хтось ще вірить у цю зебільну маячню? які інститути воно буде будувати?
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26.12.2020 07:33 Відповісти
Як то - які ще інститути?! А "Інститут досліджень галюциногенів"?
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26.12.2020 11:24 Відповісти
"В Украине в следующем году начнем строить новый инфекционный институт, - Зеленский" - на бубуку !!!
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26.12.2020 08:13 Відповісти
Наверно после Зелеленда - конкурента Диснейленда, и ******** - и все! Трындец у Голливуда!
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26.12.2020 08:42 Відповісти
жесть, уже существующее в разрухе, а оно еще строить что-то хочет.
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26.12.2020 09:27 Відповісти
Насреддін пообіцяв шахові за 10 років навчити віслюка читати Коран. Все, що йому для того було треба - два кошелі з золотом, причому один уже й зараз, а другий - аж за 10 років. Коли ж у Насреддіна запитали, як він думає виплутуватись, той сказав, що за 10 років помре або шах, або він сам, або віслюк здохне. А кошель золота - тут і зараз.
Схоже, Бубочка надихається окрім "дурі", ще й історіями про Насреддіна.
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26.12.2020 09:46 Відповісти
Блін ... А старий що робить ??
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26.12.2020 10:24 Відповісти
Потрібно насамперед відремонтувати ті лікарні, що вже є та заборонити їх скорочення та закриття, бо в багатьох містах лікарні знаходяться в центральних гарних зелених районах і на них поклали вже око забудовники з запроданськими місцевими чинушами, а лікарні відправляють десь на висілки, в багатьох містах такі плани.

Потрібно просто відремонтувати існуючі, відремонтувати палати, зробити в них перегородки, змінити всі ліжка на ******* медичні, налагодити вентиляцію, повністю змінити,закупити матраси та білизну, відремонтувати туалети та душ, це все можна зробити за рік, така загальнонаціональна програма була б реальною та по силам країні і місцевим громадам при реальному бажанні, а Олімпіада могла б і почекати...
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26.12.2020 10:55 Відповісти
Не все так просто. Як же тоді медреФФорма? Що ж тоді пилятиме пан кРадуцький (корейкині гирі не пропонувати - вони, кажуть, зовсім не золоті)?
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26.12.2020 12:00 Відповісти
В Києві є інфекційний інститут ім. Громашевського на Протасовому Яру. Тільки збудований і переїхав туди з Печерської лаври, звідки його прогнали московські попи. Але так муляє Протасів яр забудовникам корбану вавришу та іншим друзям 95 кварталу, очі можливостю поставити там висотних монстрів, що вже приЗеднт допомагає там вкрасти землю
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26.12.2020 11:29 Відповісти
Да? А у нас нет институтов?
Днбил открой справочник....
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26.12.2020 12:25 Відповісти
.

мой ты зайчик
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26.12.2020 13:32 Відповісти
да да! обязательно нужен новый инфекционный институт! и посадим туда еще 2021 шаровика дармоеда!
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26.12.2020 14:40 Відповісти
Кто в нем будет работать? На зарплату 4000 -6000 грн кого туда наберете? Тех кто будут портить оборудование и "просиживать свои штаны" .....
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27.12.2020 09:47 Відповісти
Да дайте уже существующим институтам нормальные деньги.
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27.12.2020 10:21 Відповісти
 
 