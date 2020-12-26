В Україні наступного року почнемо будувати новий інфекційний інститут, - Зеленський

В Україні в наступному році планується розпочати будівництво нового сучасного інфекційного інституту.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню "Фокус", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз готується пропозиція щодо нового сучасного інфекційного інституту, почнемо будувати наступного року", - сказав Зеленський.

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Крім того, за його словами, з початком пандемії COVID-19 "дістали всіх інфекціоністів з різних куточків країни, дали їм роботу, зарплату".

Також президент зазначив, що бюрократія допомогла Україні зберегти лікарні, які могли бути закриті у зв'язку з медичною реформою.

"Історія зі скороченням лікарень. Слава Богу, що у нас така бюрократія і ми такі менеджери, які не встигли відповідно до планів реформи закрити лікарню. І всі вони працюють. Якщо в світі зараз відкривають і щось будують, у нас все є", - зауважив президент.