Из-за непогоды в Украине обесточено свыше 350 населенных пунктов, - ГСЧС

Из-за ухудшения погодных условий по состоянию на утро 26 декабря в Украине обесточены 357 населенных пунктов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.

"По состоянию на 7 утра 26 декабря в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 357 населенных пунктов в пяти областях, а именно: Полтавская - 281, Сумская - 46, Донецкая - 15, Днепропетровская - 13 и Черновицкая - 2", - сказано в сообщении спасателей.

Кроме этого подчеркивается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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