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Из-за непогоды в Украине обесточено свыше 350 населенных пунктов, - ГСЧС

Из-за непогоды в Украине обесточено свыше 350 населенных пунктов, - ГСЧС

Из-за ухудшения погодных условий по состоянию на утро 26 декабря в Украине обесточены 357 населенных пунктов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.

"По состоянию на 7 утра 26 декабря в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 357 населенных пунктов в пяти областях, а именно: Полтавская - 281, Сумская - 46, Донецкая - 15, Днепропетровская - 13 и Черновицкая - 2", - сказано в сообщении спасателей.

Кроме этого подчеркивается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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отключение (204) ГСЧС (4983) электроэнергия (772)


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Совковая действительность. Надо было провода и кабеля в землю закапывать! Они бы не оледевали и не обрывались!
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26.12.2020 09:05 Ответить
Так берите лопату и закапывайте. Или способностей хватает только понять на ветке?
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26.12.2020 10:57 Ответить
https://censor.net/ru/user/446358
"...понять на ветке."
"понять на ветке" и копать канавы это удел люмпена, такого. как Вы Через негоду в Україні знеструмлено понад 350 населених пунктів, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7545 . .
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26.12.2020 11:25 Ответить
ну не только этот фактор, провода еще имеют время службы, их надо вовремя менять!
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26.12.2020 11:09 Ответить
https://censor.net/ru/user/413467

их меняют тогда, когда бомжики свистнут и сдадут .
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26.12.2020 11:20 Ответить
Вы говорите умные вещи,но не в нашей стране все президенты раздарили и продали облэнерго а их хозяева вкладываться в них не собираются.Например сколько не бывал и жил в Италии у них таких проблем нет, так как все под землей.
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26.12.2020 11:14 Ответить
https://censor.net/ru/user/50986

- у них не правили коммунисты! По этому "всё под землей" ...
У нас же до сих пор Коммунисты или их отпрыски принимают участие в правлении страной -
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26.12.2020 11:23 Ответить
Да невесело вчера было,ни света,ни интернета не связи.Хорошо что хоть в хозяйстве электрогенератор был.
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26.12.2020 11:12 Ответить
 
 