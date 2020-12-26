Из-за непогоды в Украине обесточено свыше 350 населенных пунктов, - ГСЧС
Из-за ухудшения погодных условий по состоянию на утро 26 декабря в Украине обесточены 357 населенных пунктов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.
"По состоянию на 7 утра 26 декабря в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 357 населенных пунктов в пяти областях, а именно: Полтавская - 281, Сумская - 46, Донецкая - 15, Днепропетровская - 13 и Черновицкая - 2", - сказано в сообщении спасателей.
Кроме этого подчеркивается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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"...понять на ветке."
"понять на ветке" и копать канавы это удел люмпена, такого. как Вы . .
их меняют тогда, когда бомжики свистнут и сдадут .
- у них не правили коммунисты! По этому "всё под землей" ...
У нас же до сих пор Коммунисты или их отпрыски принимают участие в правлении страной -