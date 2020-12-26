Через негоду в Україні знеструмлено понад 350 населених пунктів, - ДСНС
Через погіршення погодних умов станом на ранок 26 грудня в Україні знеструмлено 357 населених пунктів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.
"Станом на 7 год. 26 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 357 населених пунктів у 5 областях, а саме: Полтавська – 281, Сумська – 46, Донецька – 15, Дніпропетровська – 13 та Чернівецька – 2. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - сказано в повідомленні рятувальників.
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"...понять на ветке."
"понять на ветке" и копать канавы это удел люмпена, такого. как Вы . .
их меняют тогда, когда бомжики свистнут и сдадут .
- у них не правили коммунисты! По этому "всё под землей" ...
У нас же до сих пор Коммунисты или их отпрыски принимают участие в правлении страной -