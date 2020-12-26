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Через негоду в Україні знеструмлено понад 350 населених пунктів, - ДСНС

Через негоду в Україні знеструмлено понад 350 населених пунктів, - ДСНС

Через погіршення погодних умов станом на ранок 26 грудня в Україні знеструмлено 357 населених пунктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.

"Станом на 7 год. 26 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 357 населених пунктів у 5 областях, а саме: Полтавська – 281, Сумська – 46, Донецька – 15, Дніпропетровська – 13 та Чернівецька – 2. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - сказано в повідомленні рятувальників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальники переходять на посилений режим несення служби, - ДСНС

вимкнення (150) ДСНС (5122) Електрика (2042)


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Совковая действительность. Надо было провода и кабеля в землю закапывать! Они бы не оледевали и не обрывались!
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26.12.2020 09:05 Відповісти
Так берите лопату и закапывайте. Или способностей хватает только понять на ветке?
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26.12.2020 10:57 Відповісти
https://censor.net/ru/user/446358
"...понять на ветке."
"понять на ветке" и копать канавы это удел люмпена, такого. как Вы Через негоду в Україні знеструмлено понад 350 населених пунктів, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7545 . .
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26.12.2020 11:25 Відповісти
ну не только этот фактор, провода еще имеют время службы, их надо вовремя менять!
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26.12.2020 11:09 Відповісти
https://censor.net/ru/user/413467

их меняют тогда, когда бомжики свистнут и сдадут .
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26.12.2020 11:20 Відповісти
Вы говорите умные вещи,но не в нашей стране все президенты раздарили и продали облэнерго а их хозяева вкладываться в них не собираются.Например сколько не бывал и жил в Италии у них таких проблем нет, так как все под землей.
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26.12.2020 11:14 Відповісти
https://censor.net/ru/user/50986

- у них не правили коммунисты! По этому "всё под землей" ...
У нас же до сих пор Коммунисты или их отпрыски принимают участие в правлении страной -
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26.12.2020 11:23 Відповісти
Да невесело вчера было,ни света,ни интернета не связи.Хорошо что хоть в хозяйстве электрогенератор был.
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26.12.2020 11:12 Відповісти
 
 