Через негоду в Україні знеструмлено понад 350 населених пунктів, - ДСНС

Через погіршення погодних умов станом на ранок 26 грудня в Україні знеструмлено 357 населених пунктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.

"Станом на 7 год. 26 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 357 населених пунктів у 5 областях, а саме: Полтавська – 281, Сумська – 46, Донецька – 15, Дніпропетровська – 13 та Чернівецька – 2. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - сказано в повідомленні рятувальників.

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