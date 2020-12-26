РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4328 посетителей онлайн
Новости
3 871 57

Парламент Грузии принял резолюцию по интеграции в ЕС и НАТО

Парламент Грузии принял резолюцию по интеграции в ЕС и НАТО

Парламент Грузии поддержал проект резолюции о стремлении страны вступить в Европейский союз и НАТО. Это определили приоритетом внешней политики.

Об этом сообщается на сайте парламента Грузии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Резолюцию поддержал 81 депутат.

"Безальтернативным приоритетом внешней политики Грузии является членство в Организации Североатлантического договора. Трансатлантическое единство является важнейшим условием укрепления мировой безопасности", - говорится в документе.

Еще одним приоритетом Грузии во внешней политике называют полноправное членство в ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО в 2021 году рассмотрит вопрос ПДЧ для Грузии

Автор: 

Грузия (4501) НАТО (10000) членство в НАТО (1515) Евросоюз (17147)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
А наш парламент спит и видит как вернуться в кацапию.
показать весь комментарий
26.12.2020 09:59
+14
Лаптєй оточують врахі.
показать весь комментарий
26.12.2020 09:56
+14
Який нарід, такий і парламент.
показать весь комментарий
26.12.2020 10:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лаптєй оточують врахі.
показать весь комментарий
26.12.2020 09:56 Ответить
А наш парламент спит и видит как вернуться в кацапию.
показать весь комментарий
26.12.2020 09:59 Ответить
Який нарід, такий і парламент.
показать весь комментарий
26.12.2020 10:02 Ответить
Спорить не буду,да вот народ силовики и нациские гвардейцы зашугали окончательно.Да что там народ любое громадянское или политическое движения которое может хоть чуть-чуть представлять угрозу для существующей власти уничтожается в самом зародыше.
показать весь комментарий
26.12.2020 10:10 Ответить
Ця влада до нас з неба впала, чи її таки обрав мудрий нарід?
показать весь комментарий
26.12.2020 10:20 Ответить
Вибирає не народ а тот хто підраховує так звані голоси.
показать весь комментарий
26.12.2020 10:21 Ответить
P.S.Тим більше що Україна ще недоросла щоб вибирати партіі,партії це кіт в мішку.А людей просто лишили конституційного права на вибір так як ні в одному бюлетні нема строки ,,ПРОТИ ВСІХ,,
показать весь комментарий
26.12.2020 10:25 Ответить
Саме кота в мішку і обрали ідійоти. Хуже нібудіт верещали ЗЕлохи.

Парламент Грузії ухвалив резолюцію щодо інтеграції в ЄС і НАТО - Цензор.НЕТ 3985
показать весь комментарий
26.12.2020 10:31 Ответить
А ті, хто підраховують, це не народ??
показать весь комментарий
26.12.2020 11:30 Ответить
ні. це рєптілоїди з пєйсами
показать весь комментарий
26.12.2020 16:39 Ответить
Ахахах! Тобто 73% не раділо після виборів, що їх, імбіцилів, так багато?
показать весь комментарий
26.12.2020 12:19 Ответить
Можливо Ви вчули десь про 73% тыльки від чого?Від менше як 43-х відсотків виборців?А це являється не більшостю населення а по міркам нашого парламенту нацменшина про яких вони весь час згадують та піаряться.
показать весь комментарий
26.12.2020 12:42 Ответить
А інші, що не голосували, думали: "Кловун чи не кловун?" Якщо на вибори не ходиш, або не можеш визначитись ти за кловуна чи ні, то на тебе також вплинуть наслідки і ти за них у відповіді! Бо це був твій вибір! Віддати кловуну перемогу!
показать весь комментарий
26.12.2020 12:50 Ответить
Мене як і більшість українців залишили без конституційного права виявлення своєї думки виключивши із виборчрго бюлетня строфу ,,ПРОТИ ВСІХ,, а це ознаяає що як що на вибори незалежно якого рівня прийде всього одна людина і проголосує за себе то вибори по прийнятим під себе кандидатами Законом України будуть вважатися дійсними насравши на думку 99.999999% виборців.
показать весь комментарий
26.12.2020 13:01 Ответить
"Мене як і більшість українців залишили без конституційного права" - ти і твоя більшість нічого не ВАРТА, якщо вас ПОЗБАВИЛИ. Овочі і раби, що сидять на диванах і квартали дивляться. Істинною причиною, чому такі як ти не проголосували за кловуна, було те, що ви не змогли відірвати свою дупу від дивану!!
показать весь комментарий
26.12.2020 13:07 Ответить
Вибачаюсь,а Ви дописуєте із Майдана чи ,,нульовки,,?
показать весь комментарий
26.12.2020 13:18 Ответить
P.S.Чи із крісла ВР України поміж порнухою і викликом проституток на вечір?
показать весь комментарий
26.12.2020 13:20 Ответить
Не потрібно переді мною вибачатись. Вибачення раба-ледаря викликають тільки огиду і зневагу.
показать весь комментарий
26.12.2020 13:21 Ответить
Тоді спитаю інакше.Звідки ти дебіле пишеш із Майдана чи із опопа?Та що ти уроде зробив добре для країни щоби осуджувати других?
показать весь комментарий
26.12.2020 13:26 Ответить
Хто тобі дав право питати? У тебе ж, дебіле, навіть графу "проти всіх" відібрали? Тобі потрібно залишити тільки одне право - кріпосне. Сиди тихо на своєму дивані і не подавай голосу, як ти це робило на виборах 2019
показать весь комментарий
26.12.2020 13:29 Ответить
Гнила у тебе душа як ти і сам.І нехочу із таким пі--ром общатись.ГНИЛЬ.
показать весь комментарий
26.12.2020 13:32 Ответить
Прийши б і перечеркнули свій бюлетень. Це і був би Ваш голос проти всіх. В іншому випадку Ваш голос міг бути використаний будь-якою стороною.
показать весь комментарий
26.12.2020 15:35 Ответить
Як я і зробив.
показать весь комментарий
26.12.2020 16:11 Ответить
следом украина молдова киргизия азербайджан и казахстан
показать весь комментарий
26.12.2020 10:02 Ответить
грузины, такое ощущение, каждый год такие меморандумы принимают..
показать весь комментарий
26.12.2020 10:05 Ответить
Этарусафобия!!
показать весь комментарий
26.12.2020 10:08 Ответить
А мы врагу в глаз заглядываем...
показать весь комментарий
26.12.2020 10:09 Ответить
это Зеля ********* фуйлу в шоколадный глаз заглянуть
показать весь комментарий
26.12.2020 10:22 Ответить
НАТО и ЕС нужно бы по хорошему сделать ход конем и принять одномоментно и в НАТО и в ЕС Грузию, Азербайджан, Молдову и Украину. И пусть Раша наслаждается своими оккупированными территориями ( которая она и захватила с целью закрыть этим странам пусть в эти организации). Вот это был бы фортель. У Раша пердопель бы порвался от " возмущения".
показать весь комментарий
26.12.2020 10:11 Ответить
Не с нашим ******************...
показать весь комментарий
26.12.2020 10:15 Ответить
Внеблоковость отменяли еще при Кучме.Не неси херни,ваторогое.
показать весь комментарий
26.12.2020 10:42 Ответить
А ничего, что "братья" территорию оттяпали? Они нас сами туда толкают!
показать весь комментарий
26.12.2020 13:59 Ответить
На что вообще расчитывают бедные страны в ЕС? На равноправие? Нет, его не будет.
Повезло только полякам в своё время, до сих пор дотации тянут. Раньше поляков можно было увидеть только на фурах. Сейчас их заменили украинцы, а поляки перебрались на фирмы с зарплатой чуть выше минимальной.
показать весь комментарий
26.12.2020 10:17 Ответить
Расскажи лучше общественности как ты в Дойчланд просочился?
По национальному признаку, как ущемленный?
показать весь комментарий
26.12.2020 16:41 Ответить
Правильно, и чем быстрее, тем лучше! "Братства" с некогда "братским" государством-не будет!
показать весь комментарий
26.12.2020 10:34 Ответить
грузины намного быстрее вступят в ЕС и НАТО чем наши клоуны
показать весь комментарий
26.12.2020 10:36 Ответить
як же так? там же влада процапська, ****** і його експерди
показать весь комментарий
26.12.2020 10:55 Ответить
А ЗЕБИЛЫ В ОРДЛО ТЯНУТ
показать весь комментарий
26.12.2020 11:00 Ответить
Там-класс! Вот сейчас "республики" с колен встанут и начнётся счастье! Шутка.
показать весь комментарий
26.12.2020 14:04 Ответить
Саакашвили балабол, Деканоидзе воровка кричали соевые......а тем временем Грузия по демократическому развитию нас уже и в заднее зеркало не видит.
показать весь комментарий
26.12.2020 11:22 Ответить
Так тіпєрь нада уже нє Бєларуссіі завідавать а Грузіі?
показать весь комментарий
26.12.2020 11:32 Ответить
Где в моем сообщении хоть слово про Беларусь?
показать весь комментарий
26.12.2020 11:36 Ответить
Мєжду строк.
показать весь комментарий
26.12.2020 11:38 Ответить
резолюцией больше, резолюцией меньше.
что это меняет ?
показать весь комментарий
26.12.2020 11:32 Ответить
э зелёные шавки и *******-и юлкь, промосковские у руля и святого михаила не пускает к рулю, вот же неудача, ненаходите ли тут противоречие?
показать весь комментарий
26.12.2020 12:26 Ответить
ТОЛЬКО РОССИЯ МЕШАЕТ НОРМАЛЬНОЙ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ !!! ПОРА ТЕРРИТОРИАЛЬНО С ЭТИМ ЧТО ТО РЕШАТЬ !!!
показать весь комментарий
26.12.2020 12:37 Ответить
І що на це скаже парламент Брекситанії?
показать весь комментарий
26.12.2020 13:27 Ответить
кровосиси
показать весь комментарий
26.12.2020 15:29 Ответить
а наши 73% дебилов которые проголосовали за вазелина добились обратного
показать весь комментарий
26.12.2020 17:05 Ответить
Парламент Грузії ухвалив резолюцію щодо інтеграції в ЄС і НАТО - Цензор.НЕТ 8864
показать весь комментарий
27.12.2020 08:43 Ответить
 
 