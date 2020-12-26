Парламент Грузии принял резолюцию по интеграции в ЕС и НАТО

Парламент Грузии поддержал проект резолюции о стремлении страны вступить в Европейский союз и НАТО. Это определили приоритетом внешней политики.

Об этом сообщается на сайте парламента Грузии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Резолюцию поддержал 81 депутат.

"Безальтернативным приоритетом внешней политики Грузии является членство в Организации Североатлантического договора. Трансатлантическое единство является важнейшим условием укрепления мировой безопасности", - говорится в документе.

Еще одним приоритетом Грузии во внешней политике называют полноправное членство в ЕС.

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