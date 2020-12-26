Парламент Грузии принял резолюцию по интеграции в ЕС и НАТО
Парламент Грузии поддержал проект резолюции о стремлении страны вступить в Европейский союз и НАТО. Это определили приоритетом внешней политики.
Об этом сообщается на сайте парламента Грузии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Резолюцию поддержал 81 депутат.
"Безальтернативным приоритетом внешней политики Грузии является членство в Организации Североатлантического договора. Трансатлантическое единство является важнейшим условием укрепления мировой безопасности", - говорится в документе.
Еще одним приоритетом Грузии во внешней политике называют полноправное членство в ЕС.
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+19 Владимир Сливка
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показать весь комментарий26.12.2020 10:02
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Повезло только полякам в своё время, до сих пор дотации тянут. Раньше поляков можно было увидеть только на фурах. Сейчас их заменили украинцы, а поляки перебрались на фирмы с зарплатой чуть выше минимальной.
По национальному признаку, как ущемленный?
что это меняет ?