НАТО в 2021 году рассмотрит вопрос ПДЧ для Грузии
В Североатлантическом альянсе активно ведется дискуссия о политике открытых дверей.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия-онлайн", об этом заявил спецпредставитель генсека НАТО по вопросам Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.
На вопрос, обсуждается ли в НАТО вопрос об активизации политики открытых дверей и передаче Плана действий по членству в НАТО Грузии, Аппатурай сказал, что говорить о политике открытых дверей — непростое заявление.
"Я, конечно, не могу назвать точную дату передачи МАР Грузии. Однако могу подтвердить, что здесь, в НАТО, идет действительно активная дискуссия о политике открытых дверей, и это не простое заявление, которое мы делаем раз в три месяца.
Как мы поднимаем этот вопрос, как мы воплощаем его в реальность, как мы помогаем нашим партнерам — это то, что придаст нам новый импульс в ближайшие месяцы. Я уверен, что политика открытых дверей на саммите 2021 года будет одним из вопросов, обсуждаемых при подготовке коммюнике саммита", — сказал Джеймс Аппатурай.
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