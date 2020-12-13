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НАТО в 2021 году рассмотрит вопрос ПДЧ для Грузии

НАТО в 2021 году рассмотрит вопрос ПДЧ для Грузии

В Североатлантическом альянсе активно ведется дискуссия о политике открытых дверей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия-онлайн", об этом заявил спецпредставитель генсека НАТО по вопросам Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

На вопрос, обсуждается ли в НАТО вопрос об активизации политики открытых дверей и передаче Плана действий по членству в НАТО Грузии, Аппатурай сказал, что говорить о политике открытых дверей — непростое заявление.

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"Я, конечно, не могу назвать точную дату передачи МАР Грузии. Однако могу подтвердить, что здесь, в НАТО, идет действительно активная дискуссия о политике открытых дверей, и это не простое заявление, которое мы делаем раз в три месяца.

Как мы поднимаем этот вопрос, как мы воплощаем его в реальность, как мы помогаем нашим партнерам — это то, что придаст нам новый импульс в ближайшие месяцы. Я уверен, что политика открытых дверей на саммите 2021 года будет одним из вопросов, обсуждаемых при подготовке коммюнике саммита", — сказал Джеймс Аппатурай.

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Топ комментарии
+9
Вітаю. І у нас так могло бути, аби півтора роки тому, владу вибирали не пА прІколу.
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13.12.2020 13:53
+7
А я желаю ГРУЗИИ стать членом НАТО в ближайшие годы и пусть ***** замучают фантомные боли!
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13.12.2020 14:18
+6
В Грузии нет пророссийской власти, как у нас. И нет трепача Мишико.
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13.12.2020 13:33
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13.12.2020 13:29 Ответить
Украине, Молдове и Азербайджану приготовиться. }{уйлу приготовиться вешаться.
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13.12.2020 13:30 Ответить
В Грузии нет ОПЗЖоповцев.
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13.12.2020 13:30 Ответить
В Грузии нет пророссийской власти, как у нас. И нет трепача Мишико.
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13.12.2020 13:33 Ответить
так *грузинская мечта* и есть прорашистская партейка Бздины ,как его там...
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13.12.2020 13:55 Ответить
а у нас еще 5 пробёанных лет..
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13.12.2020 13:52 Ответить
Сейчас налетят кремлеботы с фейком что в НАТО не берут страны с территориальными конфликтами.
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13.12.2020 13:52 Ответить
Вітаю. І у нас так могло бути, аби півтора роки тому, владу вибирали не пА прІколу.
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13.12.2020 13:53 Ответить
только вам это было бы в конце прошлого года, я серьёзно, об этом говорили уже, но тогда пошли приколы вашего уставшего общества.
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13.12.2020 14:00 Ответить
да ладно, зебобики и юлкины сектанты орали мол в Георгие прорассеисие к власти, как же так, может и НАТО прорассеиское уже.
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13.12.2020 13:57 Ответить
хорошо, что Украина уже вступила в НАТО в конце 2018 года. Правда
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13.12.2020 13:57 Ответить
А я желаю ГРУЗИИ стать членом НАТО в ближайшие годы и пусть ***** замучают фантомные боли!
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13.12.2020 14:18 Ответить
Зебидлу не на часі.
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13.12.2020 14:58 Ответить
Ему и Украина "не на часі"...
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13.12.2020 17:05 Ответить
 
 