НАТО в 2021 році розгляне питання ПДЧ для Грузії

У Північноатлантичному альянсі активно ведеться дискусія про політику відкритих дверей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Грузія-онлайн", про це заявив спецпредставник генсека НАТО з питань Кавказу і Центральної Азії Джеймс Аппатурай.

На питання, чи обговорюється в НАТО питання про активізацію політики відкритих дверей і передачі Плану дій щодо членства в НАТО Грузії, Аппатурай сказав, що говорити про політику відкритих дверей - непроста заява.

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"Я, звичайно, не можу назвати точну дату передачі МАР Грузії. Проте можу підтвердити, що тут, в НАТО, йде дійсно активна дискусія про політику відкритих дверей, і це не проста заява, яку ми робимо раз в три місяці.

Як ми порушуємо це питання, як ми втілюємо його в реальність, як ми допомагаємо нашим партнерам - це те, що додасть нам новий імпульс в найближчі місяці. Я впевнений, що політика відкритих дверей на саміті 2021 року одним з питань, що обговорюються під час підготовки комюніке саміту", - сказав Джеймс Аппатурай.

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