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НАТО в 2021 році розгляне питання ПДЧ для Грузії

НАТО в 2021 році розгляне питання ПДЧ для Грузії

У Північноатлантичному альянсі активно ведеться дискусія про політику відкритих дверей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Грузія-онлайн", про це заявив спецпредставник генсека НАТО з питань Кавказу і Центральної Азії Джеймс Аппатурай.

На питання, чи обговорюється в НАТО питання про активізацію політики відкритих дверей і передачі Плану дій щодо членства в НАТО Грузії, Аппатурай сказав, що говорити про політику відкритих дверей - непроста заява.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада має повернути питання ПДЧ в НАТО до порядку денного, - Порошенко

"Я, звичайно, не можу назвати точну дату передачі МАР Грузії. Проте можу підтвердити, що тут, в НАТО, йде дійсно активна дискусія про політику відкритих дверей, і це не проста заява, яку ми робимо раз в три місяці.

Як ми порушуємо це питання, як ми втілюємо його в реальність, як ми допомагаємо нашим партнерам - це те, що додасть нам новий імпульс в найближчі місяці. Я впевнений, що політика відкритих дверей на саміті 2021 року одним з питань, що обговорюються під час підготовки комюніке саміту", - сказав Джеймс Аппатурай.

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Топ коментарі
+9
Вітаю. І у нас так могло бути, аби півтора роки тому, владу вибирали не пА прІколу.
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13.12.2020 13:53
+7
А я желаю ГРУЗИИ стать членом НАТО в ближайшие годы и пусть ***** замучают фантомные боли!
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13.12.2020 14:18
+6
В Грузии нет пророссийской власти, как у нас. И нет трепача Мишико.
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13.12.2020 13:33
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13.12.2020 13:29 Відповісти
Украине, Молдове и Азербайджану приготовиться. }{уйлу приготовиться вешаться.
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13.12.2020 13:30 Відповісти
В Грузии нет ОПЗЖоповцев.
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13.12.2020 13:30 Відповісти
В Грузии нет пророссийской власти, как у нас. И нет трепача Мишико.
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13.12.2020 13:33 Відповісти
так *грузинская мечта* и есть прорашистская партейка Бздины ,как его там...
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13.12.2020 13:55 Відповісти
а у нас еще 5 пробёанных лет..
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13.12.2020 13:52 Відповісти
Сейчас налетят кремлеботы с фейком что в НАТО не берут страны с территориальными конфликтами.
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13.12.2020 13:52 Відповісти
Вітаю. І у нас так могло бути, аби півтора роки тому, владу вибирали не пА прІколу.
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13.12.2020 13:53 Відповісти
только вам это было бы в конце прошлого года, я серьёзно, об этом говорили уже, но тогда пошли приколы вашего уставшего общества.
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13.12.2020 14:00 Відповісти
да ладно, зебобики и юлкины сектанты орали мол в Георгие прорассеисие к власти, как же так, может и НАТО прорассеиское уже.
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13.12.2020 13:57 Відповісти
хорошо, что Украина уже вступила в НАТО в конце 2018 года. Правда
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13.12.2020 13:57 Відповісти
А я желаю ГРУЗИИ стать членом НАТО в ближайшие годы и пусть ***** замучают фантомные боли!
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13.12.2020 14:18 Відповісти
Зебидлу не на часі.
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13.12.2020 14:58 Відповісти
Ему и Украина "не на часі"...
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13.12.2020 17:05 Відповісти
 
 