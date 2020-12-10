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Новости Агрессия России против Украины
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Децентрализация является ключевым инструментом достижения членства в ЕС и НАТО, - Стефанишина

Децентрализация является ключевым инструментом достижения членства в ЕС и НАТО, - Стефанишина

Реформа местного самоуправления является ключевым инструментом успешной трансформации страны и достижения заложенных в Конституции целей членства в ЕС и НАТО.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроаталантической интеграции Ольга Стефанишина на открытии международной онлайн-конференции "Развитие громад: доверие, институции, финансы и люди", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Вице-премьер отметила, что реформа местного самоуправления не является основной частью Соглашения об ассоциации Украины с ЕС или обязательств в рамках НАТО - это основной элемент демократического преобразования Украины.

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"Усиление и развитие громад является ключевым для успешной трансформации страны и достижения заложенных в Конституции целей членства в ЕС и НАТО", - сказала Стефанишина.

Она добавила, что децентрализация приближает Украину к ЕС также посредством разделения политических приоритетов и стратегий не только на центральном, но и на региональном уровне.

"Поэтому по моему мнению особенно важно стимулировать евроинтеграцию в регионах. Мы слишком много уже сделали на центральном уровне, чтобы концентрировать эти знания и возможности только в Киеве. Одним из инструментов являются Офисы по евроинтеграции. Сегодня на территории Украины в Херсонской и Днепропетровской областях созданы региональные Офисы евроинтеграции, и уже в следующем году мы откроем такие офисы в Хмельницком и Полтаве ", - отметила вице-премьер-министр.

Стефанишина также сообщила, что многие области и ОТГ уже обратились с пожеланием открыть Офисы евроинтеграции на их территории.

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"Я уверена, что это очень хорошая инициатива, которая поможет обеспечить использование максимальных возможностей, которые мы получаем благодаря движению в ЕС", - акцентировала вице-премьер-министр.

Автор: 

евроинтеграция (2124) НАТО (9970) членство в НАТО (1509) Евросоюз (17089) децентрализация (582) Стефанишина Ольга вице-премьер (243)


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Топ комментарии
+1
Офіси з"являються ,проте євроінтегрціі не відчувається !! Голіма імітація рехворм !!))
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10.12.2020 12:58
+1
....самым главным есть раздерибанивание земли и недр
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10.12.2020 13:04
+1
Судячи по твоєму коменту ,то ФСБ працює на відмінно !! Нажаль СБУ в простраціі !!))
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10.12.2020 13:06
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Офіси з"являються ,проте євроінтегрціі не відчувається !! Голіма імітація рехворм !!))
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10.12.2020 12:58 Ответить
Корабли Военно-морских сил России и стран НАТО впервые за 10 лет проведут совместные учения.
Как информирует https://censor.net/, об этом сообщает "https://echo.msk.ru/news/2755660-echo.html Эхо Москвы" .
"Маневры пройдут в феврале будущего года у берегов Пакистана", - сообщили журналистам в пресс-службе Черноморского флота.Поэтому и план Б отменяет Вовка, которого не было по Донбассу, Интересно а НАТО знает об этих учениях?
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10.12.2020 12:59 Ответить
После того, что уже начудили в этой стране последыши евроинтеграции, впору задаться вопросом: А нужно ли нам в эту ...опу?
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10.12.2020 13:03 Ответить
Судячи по твоєму коменту ,то ФСБ працює на відмінно !! Нажаль СБУ в простраціі !!))
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10.12.2020 13:06 Ответить
....самым главным есть раздерибанивание земли и недр
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10.12.2020 13:04 Ответить
А хіба вона (децентралізація) вижила, після приходу плісняви до влади?
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10.12.2020 13:21 Ответить
А каким образом усиление роли громад будет влиять на взаимодействие с НАТО? Неужели НАТО будут согласовывать свои передвижения с представителями громад,а не центральными органами власти?
Похоже громады упомянуты ради того чтобы их упомянуть.
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10.12.2020 13:37 Ответить
так в случае децентрализации самыми бедными станут запродавцы из лугандонии, даунбаса и крыма... это хорошо... пусть сами себя развивают...
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10.12.2020 13:45 Ответить
Ця влада - то кліка злочинних бездарів. Робити т.з. "децентралізацію" в умовах розгулу сепаратизму (болгарського, румунського, угорського), українофобії в крупних містах Півдня і Сходу, в умовах окупації територій, реальної загрози московського вторгнення, крайньої слабкості і продажності центральної влади - то злочин. Завтра виникне "парад суверенітетів" навіть на теренах, про котрі навіть би не подумав. Стефанишина - тупа бездарність, якщо вона того не розуміє, або проплачена кацапами і жидами наволоч, що більш ймовірно.
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10.12.2020 20:42 Ответить
Ну и где тут связь вообще, кроме требования иностранцев во время войны отдать власть и деньги местным удельным князькам, которые ставят лавочки по сумасшедшим ценам, а средств на закупку вооружения для защиты страны от кацапской орды катастрофически не хватает? Это в НАТО-ЕС такой хитрый план придумали или это наши полезные идиоты и сепары решили развал страны прикрывать их требованиями?
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10.12.2020 22:24 Ответить
 
 