Децентрализация является ключевым инструментом достижения членства в ЕС и НАТО, - Стефанишина

Реформа местного самоуправления является ключевым инструментом успешной трансформации страны и достижения заложенных в Конституции целей членства в ЕС и НАТО.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроаталантической интеграции Ольга Стефанишина на открытии международной онлайн-конференции "Развитие громад: доверие, институции, финансы и люди", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Вице-премьер отметила, что реформа местного самоуправления не является основной частью Соглашения об ассоциации Украины с ЕС или обязательств в рамках НАТО - это основной элемент демократического преобразования Украины.

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"Усиление и развитие громад является ключевым для успешной трансформации страны и достижения заложенных в Конституции целей членства в ЕС и НАТО", - сказала Стефанишина.

Она добавила, что децентрализация приближает Украину к ЕС также посредством разделения политических приоритетов и стратегий не только на центральном, но и на региональном уровне.

"Поэтому по моему мнению особенно важно стимулировать евроинтеграцию в регионах. Мы слишком много уже сделали на центральном уровне, чтобы концентрировать эти знания и возможности только в Киеве. Одним из инструментов являются Офисы по евроинтеграции. Сегодня на территории Украины в Херсонской и Днепропетровской областях созданы региональные Офисы евроинтеграции, и уже в следующем году мы откроем такие офисы в Хмельницком и Полтаве ", - отметила вице-премьер-министр.

Стефанишина также сообщила, что многие области и ОТГ уже обратились с пожеланием открыть Офисы евроинтеграции на их территории.

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"Я уверена, что это очень хорошая инициатива, которая поможет обеспечить использование максимальных возможностей, которые мы получаем благодаря движению в ЕС", - акцентировала вице-премьер-министр.