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Децентралізація є ключовим інструментом досягнення членства в ЄС і НАТО, - Стефанишина

Децентралізація є ключовим інструментом досягнення членства в ЄС і НАТО, - Стефанишина

Реформа місцевого самоврядування є ключовим інструментом успішної трансформації країни і досягнення закладених у Конституції цілей членства в ЄС і НАТО.

Про це заявила віцепрем'єрміністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина на відкритті міжнародної онлайн-конференції "Розвиток громад: довіра, інституції, фінанси і люди", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Віцепрем'єр зазначила, що реформа місцевого самоврядування не є основною частиною Угоди про асоціацію України з ЄС або зобов'язань у рамках НАТО - це основний елемент демократичного перетворення України.

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"Посилення і розвиток громад є ключовим для успішної трансформації країни і досягнення закладених у Конституції цілей членства в ЄС і НАТО", - сказала Стефанишина.

Вона додала, що децентралізація наближає Україну до ЄС також за допомогою поділу політичних пріоритетів і стратегій не тільки на центральному, але й на регіональному рівні.

"Тому на мою думку особливо важливо стимулювати євроінтеграцію в регіонах. Ми занадто багато вже зробили на центральному рівні, щоб концентрувати ці знання і можливості тільки в Києві. Одним з інструментів є Офіси з євроінтеграції. Сьогодні на території України в Херсонській і Дніпропетровській областях створені регіональні офіси євроінтеграції, і вже наступного року ми відкриємо такі офіси в Хмельницькому і Полтаві", - зазначила віце-прем'єр-міністр.

Стефанишина також повідомила, що багато областей і ОТГ вже звернулися з побажанням відкрити Офіси євроінтеграції на їх території.

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"Я впевнена, що це дуже хороша ініціатива, яка допоможе забезпечити використання максимальних можливостей, які ми отримуємо завдяки руху в ЄС", - акцентувала віце-прем'єрміністр.

євроінтеграція (501) НАТО (6431) членство в НАТО (1718) Євросоюз (13360) децентралізація (453) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (354)


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Топ коментарі
+1
Офіси з"являються ,проте євроінтегрціі не відчувається !! Голіма імітація рехворм !!))
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10.12.2020 12:58
+1
....самым главным есть раздерибанивание земли и недр
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10.12.2020 13:04
+1
Судячи по твоєму коменту ,то ФСБ працює на відмінно !! Нажаль СБУ в простраціі !!))
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10.12.2020 13:06
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Офіси з"являються ,проте євроінтегрціі не відчувається !! Голіма імітація рехворм !!))
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10.12.2020 12:58 Відповісти
Корабли Военно-морских сил России и стран НАТО впервые за 10 лет проведут совместные учения.
Как информирует https://censor.net/, об этом сообщает "https://echo.msk.ru/news/2755660-echo.html Эхо Москвы" .
"Маневры пройдут в феврале будущего года у берегов Пакистана", - сообщили журналистам в пресс-службе Черноморского флота.Поэтому и план Б отменяет Вовка, которого не было по Донбассу, Интересно а НАТО знает об этих учениях?
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10.12.2020 12:59 Відповісти
После того, что уже начудили в этой стране последыши евроинтеграции, впору задаться вопросом: А нужно ли нам в эту ...опу?
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10.12.2020 13:03 Відповісти
Судячи по твоєму коменту ,то ФСБ працює на відмінно !! Нажаль СБУ в простраціі !!))
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10.12.2020 13:06 Відповісти
....самым главным есть раздерибанивание земли и недр
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10.12.2020 13:04 Відповісти
А хіба вона (децентралізація) вижила, після приходу плісняви до влади?
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10.12.2020 13:21 Відповісти
А каким образом усиление роли громад будет влиять на взаимодействие с НАТО? Неужели НАТО будут согласовывать свои передвижения с представителями громад,а не центральными органами власти?
Похоже громады упомянуты ради того чтобы их упомянуть.
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10.12.2020 13:37 Відповісти
так в случае децентрализации самыми бедными станут запродавцы из лугандонии, даунбаса и крыма... это хорошо... пусть сами себя развивают...
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10.12.2020 13:45 Відповісти
Ця влада - то кліка злочинних бездарів. Робити т.з. "децентралізацію" в умовах розгулу сепаратизму (болгарського, румунського, угорського), українофобії в крупних містах Півдня і Сходу, в умовах окупації територій, реальної загрози московського вторгнення, крайньої слабкості і продажності центральної влади - то злочин. Завтра виникне "парад суверенітетів" навіть на теренах, про котрі навіть би не подумав. Стефанишина - тупа бездарність, якщо вона того не розуміє, або проплачена кацапами і жидами наволоч, що більш ймовірно.
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10.12.2020 20:42 Відповісти
Ну и где тут связь вообще, кроме требования иностранцев во время войны отдать власть и деньги местным удельным князькам, которые ставят лавочки по сумасшедшим ценам, а средств на закупку вооружения для защиты страны от кацапской орды катастрофически не хватает? Это в НАТО-ЕС такой хитрый план придумали или это наши полезные идиоты и сепары решили развал страны прикрывать их требованиями?
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10.12.2020 22:24 Відповісти
 
 