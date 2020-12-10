Децентралізація є ключовим інструментом досягнення членства в ЄС і НАТО, - Стефанишина
Реформа місцевого самоврядування є ключовим інструментом успішної трансформації країни і досягнення закладених у Конституції цілей членства в ЄС і НАТО.
Про це заявила віцепрем'єрміністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина на відкритті міжнародної онлайн-конференції "Розвиток громад: довіра, інституції, фінанси і люди", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Віцепрем'єр зазначила, що реформа місцевого самоврядування не є основною частиною Угоди про асоціацію України з ЄС або зобов'язань у рамках НАТО - це основний елемент демократичного перетворення України.
"Посилення і розвиток громад є ключовим для успішної трансформації країни і досягнення закладених у Конституції цілей членства в ЄС і НАТО", - сказала Стефанишина.
Вона додала, що децентралізація наближає Україну до ЄС також за допомогою поділу політичних пріоритетів і стратегій не тільки на центральному, але й на регіональному рівні.
"Тому на мою думку особливо важливо стимулювати євроінтеграцію в регіонах. Ми занадто багато вже зробили на центральному рівні, щоб концентрувати ці знання і можливості тільки в Києві. Одним з інструментів є Офіси з євроінтеграції. Сьогодні на території України в Херсонській і Дніпропетровській областях створені регіональні офіси євроінтеграції, і вже наступного року ми відкриємо такі офіси в Хмельницькому і Полтаві", - зазначила віце-прем'єр-міністр.
Стефанишина також повідомила, що багато областей і ОТГ вже звернулися з побажанням відкрити Офіси євроінтеграції на їх території.
"Я впевнена, що це дуже хороша ініціатива, яка допоможе забезпечити використання максимальних можливостей, які ми отримуємо завдяки руху в ЄС", - акцентувала віце-прем'єрміністр.
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