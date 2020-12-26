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Парламент Грузії ухвалив резолюцію щодо інтеграції в ЄС і НАТО

Парламент Грузії ухвалив резолюцію щодо інтеграції в ЄС і НАТО

Парламент Грузії підтримав проєкт резолюції про прагнення країни вступити в Європейський союз і НАТО. Це визначили пріоритетом зовнішньої політики.

Про це повідомляється на сайті парламенту Грузії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Резолюцію підтримав 81 депутат.

"Безальтернативним пріоритетом зовнішньої політики Грузії є членство в Організації Північноатлантичного договору. Трансатлантична єдність є найважливішою умовою зміцнення світової безпеки", - йдеться в документі.

Ще одним пріоритетом Грузії у зовнішній політиці називають повноправне членство в ЄС.

Також читайте: НАТО в 2021 році розгляне питання ПДЧ для Грузії

Грузія (1846) НАТО (6461) членство в НАТО (1724) Євросоюз (13446)


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Топ коментарі
+19
А наш парламент спит и видит как вернуться в кацапию.
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26.12.2020 09:59
+14
Лаптєй оточують врахі.
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26.12.2020 09:56
+14
Який нарід, такий і парламент.
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26.12.2020 10:02
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Лаптєй оточують врахі.
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26.12.2020 09:56 Відповісти
А наш парламент спит и видит как вернуться в кацапию.
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26.12.2020 09:59 Відповісти
Який нарід, такий і парламент.
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26.12.2020 10:02 Відповісти
Спорить не буду,да вот народ силовики и нациские гвардейцы зашугали окончательно.Да что там народ любое громадянское или политическое движения которое может хоть чуть-чуть представлять угрозу для существующей власти уничтожается в самом зародыше.
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26.12.2020 10:10 Відповісти
Ця влада до нас з неба впала, чи її таки обрав мудрий нарід?
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26.12.2020 10:20 Відповісти
Вибирає не народ а тот хто підраховує так звані голоси.
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26.12.2020 10:21 Відповісти
P.S.Тим більше що Україна ще недоросла щоб вибирати партіі,партії це кіт в мішку.А людей просто лишили конституційного права на вибір так як ні в одному бюлетні нема строки ,,ПРОТИ ВСІХ,,
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26.12.2020 10:25 Відповісти
Саме кота в мішку і обрали ідійоти. Хуже нібудіт верещали ЗЕлохи.

Парламент Грузії ухвалив резолюцію щодо інтеграції в ЄС і НАТО - Цензор.НЕТ 3985
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26.12.2020 10:31 Відповісти
А ті, хто підраховують, це не народ??
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26.12.2020 11:30 Відповісти
ні. це рєптілоїди з пєйсами
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26.12.2020 16:39 Відповісти
Ахахах! Тобто 73% не раділо після виборів, що їх, імбіцилів, так багато?
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26.12.2020 12:19 Відповісти
Можливо Ви вчули десь про 73% тыльки від чого?Від менше як 43-х відсотків виборців?А це являється не більшостю населення а по міркам нашого парламенту нацменшина про яких вони весь час згадують та піаряться.
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26.12.2020 12:42 Відповісти
А інші, що не голосували, думали: "Кловун чи не кловун?" Якщо на вибори не ходиш, або не можеш визначитись ти за кловуна чи ні, то на тебе також вплинуть наслідки і ти за них у відповіді! Бо це був твій вибір! Віддати кловуну перемогу!
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26.12.2020 12:50 Відповісти
Мене як і більшість українців залишили без конституційного права виявлення своєї думки виключивши із виборчрго бюлетня строфу ,,ПРОТИ ВСІХ,, а це ознаяає що як що на вибори незалежно якого рівня прийде всього одна людина і проголосує за себе то вибори по прийнятим під себе кандидатами Законом України будуть вважатися дійсними насравши на думку 99.999999% виборців.
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26.12.2020 13:01 Відповісти
"Мене як і більшість українців залишили без конституційного права" - ти і твоя більшість нічого не ВАРТА, якщо вас ПОЗБАВИЛИ. Овочі і раби, що сидять на диванах і квартали дивляться. Істинною причиною, чому такі як ти не проголосували за кловуна, було те, що ви не змогли відірвати свою дупу від дивану!!
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26.12.2020 13:07 Відповісти
Вибачаюсь,а Ви дописуєте із Майдана чи ,,нульовки,,?
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26.12.2020 13:18 Відповісти
P.S.Чи із крісла ВР України поміж порнухою і викликом проституток на вечір?
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26.12.2020 13:20 Відповісти
Не потрібно переді мною вибачатись. Вибачення раба-ледаря викликають тільки огиду і зневагу.
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26.12.2020 13:21 Відповісти
Тоді спитаю інакше.Звідки ти дебіле пишеш із Майдана чи із опопа?Та що ти уроде зробив добре для країни щоби осуджувати других?
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26.12.2020 13:26 Відповісти
Хто тобі дав право питати? У тебе ж, дебіле, навіть графу "проти всіх" відібрали? Тобі потрібно залишити тільки одне право - кріпосне. Сиди тихо на своєму дивані і не подавай голосу, як ти це робило на виборах 2019
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26.12.2020 13:29 Відповісти
Гнила у тебе душа як ти і сам.І нехочу із таким пі--ром общатись.ГНИЛЬ.
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26.12.2020 13:32 Відповісти
Прийши б і перечеркнули свій бюлетень. Це і був би Ваш голос проти всіх. В іншому випадку Ваш голос міг бути використаний будь-якою стороною.
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26.12.2020 15:35 Відповісти
Як я і зробив.
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26.12.2020 16:11 Відповісти
следом украина молдова киргизия азербайджан и казахстан
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26.12.2020 10:02 Відповісти
грузины, такое ощущение, каждый год такие меморандумы принимают..
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26.12.2020 10:05 Відповісти
Этарусафобия!!
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26.12.2020 10:08 Відповісти
А мы врагу в глаз заглядываем...
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26.12.2020 10:09 Відповісти
это Зеля ********* фуйлу в шоколадный глаз заглянуть
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26.12.2020 10:22 Відповісти
НАТО и ЕС нужно бы по хорошему сделать ход конем и принять одномоментно и в НАТО и в ЕС Грузию, Азербайджан, Молдову и Украину. И пусть Раша наслаждается своими оккупированными территориями ( которая она и захватила с целью закрыть этим странам пусть в эти организации). Вот это был бы фортель. У Раша пердопель бы порвался от " возмущения".
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26.12.2020 10:11 Відповісти
Не с нашим ******************...
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26.12.2020 10:15 Відповісти
Внеблоковость отменяли еще при Кучме.Не неси херни,ваторогое.
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26.12.2020 10:42 Відповісти
А ничего, что "братья" территорию оттяпали? Они нас сами туда толкают!
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26.12.2020 13:59 Відповісти
На что вообще расчитывают бедные страны в ЕС? На равноправие? Нет, его не будет.
Повезло только полякам в своё время, до сих пор дотации тянут. Раньше поляков можно было увидеть только на фурах. Сейчас их заменили украинцы, а поляки перебрались на фирмы с зарплатой чуть выше минимальной.
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26.12.2020 10:17 Відповісти
Расскажи лучше общественности как ты в Дойчланд просочился?
По национальному признаку, как ущемленный?
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26.12.2020 16:41 Відповісти
Правильно, и чем быстрее, тем лучше! "Братства" с некогда "братским" государством-не будет!
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26.12.2020 10:34 Відповісти
грузины намного быстрее вступят в ЕС и НАТО чем наши клоуны
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26.12.2020 10:36 Відповісти
як же так? там же влада процапська, ****** і його експерди
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26.12.2020 10:55 Відповісти
А ЗЕБИЛЫ В ОРДЛО ТЯНУТ
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26.12.2020 11:00 Відповісти
Там-класс! Вот сейчас "республики" с колен встанут и начнётся счастье! Шутка.
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26.12.2020 14:04 Відповісти
Саакашвили балабол, Деканоидзе воровка кричали соевые......а тем временем Грузия по демократическому развитию нас уже и в заднее зеркало не видит.
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26.12.2020 11:22 Відповісти
Так тіпєрь нада уже нє Бєларуссіі завідавать а Грузіі?
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26.12.2020 11:32 Відповісти
Где в моем сообщении хоть слово про Беларусь?
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26.12.2020 11:36 Відповісти
Мєжду строк.
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26.12.2020 11:38 Відповісти
резолюцией больше, резолюцией меньше.
что это меняет ?
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26.12.2020 11:32 Відповісти
э зелёные шавки и *******-и юлкь, промосковские у руля и святого михаила не пускает к рулю, вот же неудача, ненаходите ли тут противоречие?
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26.12.2020 12:26 Відповісти
ТОЛЬКО РОССИЯ МЕШАЕТ НОРМАЛЬНОЙ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ !!! ПОРА ТЕРРИТОРИАЛЬНО С ЭТИМ ЧТО ТО РЕШАТЬ !!!
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26.12.2020 12:37 Відповісти
І що на це скаже парламент Брекситанії?
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26.12.2020 13:27 Відповісти
кровосиси
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26.12.2020 15:29 Відповісти
а наши 73% дебилов которые проголосовали за вазелина добились обратного
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26.12.2020 17:05 Відповісти
Парламент Грузії ухвалив резолюцію щодо інтеграції в ЄС і НАТО - Цензор.НЕТ 8864
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27.12.2020 08:43 Відповісти
 
 