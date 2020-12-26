Парламент Грузії ухвалив резолюцію щодо інтеграції в ЄС і НАТО
Парламент Грузії підтримав проєкт резолюції про прагнення країни вступити в Європейський союз і НАТО. Це визначили пріоритетом зовнішньої політики.
Про це повідомляється на сайті парламенту Грузії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Резолюцію підтримав 81 депутат.
"Безальтернативним пріоритетом зовнішньої політики Грузії є членство в Організації Північноатлантичного договору. Трансатлантична єдність є найважливішою умовою зміцнення світової безпеки", - йдеться в документі.
Ще одним пріоритетом Грузії у зовнішній політиці називають повноправне членство в ЄС.
Топ коментарі
+19 Владимир Сливка
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показати весь коментар26.12.2020 10:02
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Повезло только полякам в своё время, до сих пор дотации тянут. Раньше поляков можно было увидеть только на фурах. Сейчас их заменили украинцы, а поляки перебрались на фирмы с зарплатой чуть выше минимальной.
По национальному признаку, как ущемленный?
что это меняет ?