Парламент Грузії ухвалив резолюцію щодо інтеграції в ЄС і НАТО

Парламент Грузії підтримав проєкт резолюції про прагнення країни вступити в Європейський союз і НАТО. Це визначили пріоритетом зовнішньої політики.

Про це повідомляється на сайті парламенту Грузії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Резолюцію підтримав 81 депутат.

"Безальтернативним пріоритетом зовнішньої політики Грузії є членство в Організації Північноатлантичного договору. Трансатлантична єдність є найважливішою умовою зміцнення світової безпеки", - йдеться в документі.

Ще одним пріоритетом Грузії у зовнішній політиці називають повноправне членство в ЄС.

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