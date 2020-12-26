Российский десантник выстрелил из пушки по торговому центру в Пскове
В Российской Федерации на территории воинской части в Пскове случайно выстрелили из 30-миллиметровой пушки.
По данным СМИ, один из снарядов попал в попал в крышу ТЦ Fjord Plaza, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Россия.
Как сообщили командовании Псковского гарнизона, военнослужащий случайно выстрелил из 30-мм пушки во время обслуживания техники и вооружения в парке боевых машин.
При этом утверждается, что болванка без взрывчатого вещества упала на окраине города на нежилое здание.
"Произошел непроизвольный выстрел из 30-миллиметровой пушки. Металлическая болванка без взрывчатого вещества на излете траектории упала на окраине города на нежилое здание", — заявили в командовании.
При этом, по данным РЕН ТВ, 24 декабря ефрейтор по неосторожности сделал выстрел из пушки боевой десантной машины БМД-4, в результате снаряд с полигона попал в крышу одного из торговых центров. Telegram-канал Baza уточнял, что речь идет о ТЦ Fjord Plaza: по его данным, болванка боеприпаса пробила крышу здания и оказалась на втором этаже в магазине "Детский мир". Из торгового центра эвакуировали 300 человек.
По информации Telegram-канала "Псковская губерния", выстрел был случайно сделан во время разряжения орудия после учений. По данным издания, торговый центр на некоторое время перекрывали на въезд.
В администрации Пскова утверждают, что информация о попадании снаряда в ТЦ Fjord Plaza по линии дежурных служб не поступала.
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«СМИ узнали о случайном выстреле из пушки по торговому центру в Пскове
Как сообщал канал РЕН ТВ, 24 декабря ефрейтор по неосторожности сделал выстрел из пушки боевой десантной машины БМД-4, в результате снаряд с полигона попал в крышу одного из торговых центров. Telegram-канал Baza уточнял, что речь идет о ТЦ Fjord Plaza: по его данным, болванка боеприпаса пробила крышу здания и оказалась на втором этаже в магазине «Детский мир». Из торгового центра эвакуировали 300 человек.
Baza писала, что военнослужащий случайно произвел два выстрела, вторую болванку не нашли.
По информации Telegram-канала «Псковская губерния», выстрел был случайно сделан во время разряжения орудия после учений. По данным издания, торговый центр на некоторое время перекрывали на въезд.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/26/12/2020/5fe652de9a794714e13b1bad »
Паша, респект!
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...Ну а Воронєж напружився, як завжди у таких випадках .
Вот такая вот получилась бы воронка
Було б ще веселіше, якби воно штрикнуло в мацкву чи пітєр.
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Что за страна, в которой боец ОМОН шарахается от пластикового стаканчика, а сотрудник ФСБ приходит в ужас от звука дверного звонка?