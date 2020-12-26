Российский десантник выстрелил из пушки по торговому центру в Пскове

В Российской Федерации на территории воинской части в Пскове случайно выстрелили из 30-миллиметровой пушки.

По данным СМИ, один из снарядов попал в попал в крышу ТЦ Fjord Plaza, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Россия.

Как сообщили командовании Псковского гарнизона, военнослужащий случайно выстрелил из 30-мм пушки во время обслуживания техники и вооружения в парке боевых машин.

При этом утверждается, что болванка без взрывчатого вещества упала на окраине города на нежилое здание.

"Произошел непроизвольный выстрел из 30-миллиметровой пушки. Металлическая болванка без взрывчатого вещества на излете траектории упала на окраине города на нежилое здание", — заявили в командовании.

При этом, по данным РЕН ТВ, 24 декабря ефрейтор по неосторожности сделал выстрел из пушки боевой десантной машины БМД-4, в результате снаряд с полигона попал в крышу одного из торговых центров. Telegram-канал Baza уточнял, что речь идет о ТЦ Fjord Plaza: по его данным, болванка боеприпаса пробила крышу здания и оказалась на втором этаже в магазине "Детский мир". Из торгового центра эвакуировали 300 человек.

По информации Telegram-канала "Псковская губерния", выстрел был случайно сделан во время разряжения орудия после учений. По данным издания, торговый центр на некоторое время перекрывали на въезд.

В администрации Пскова утверждают, что информация о попадании снаряда в ТЦ Fjord Plaza по линии дежурных служб не поступала.

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