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Российский десантник выстрелил из пушки по торговому центру в Пскове

Российский десантник выстрелил из пушки по торговому центру в Пскове

В Российской Федерации на территории воинской части в Пскове случайно выстрелили из 30-миллиметровой пушки.

По данным СМИ, один из снарядов попал в попал в крышу ТЦ Fjord Plaza, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Россия. 

Как сообщили командовании Псковского гарнизона, военнослужащий случайно выстрелил из 30-мм пушки во время обслуживания техники и вооружения в парке боевых машин.

При этом утверждается, что болванка без взрывчатого вещества упала на окраине города на нежилое здание.

"Произошел непроизвольный выстрел из 30-миллиметровой пушки. Металлическая болванка без взрывчатого вещества на излете траектории упала на окраине города на нежилое здание", — заявили в командовании. 

При этом, по данным РЕН ТВ, 24 декабря ефрейтор по неосторожности сделал выстрел из пушки боевой десантной машины БМД-4, в результате снаряд с полигона попал в крышу одного из торговых центров. Telegram-канал Baza уточнял, что речь идет о ТЦ Fjord Plaza: по его данным, болванка боеприпаса пробила крышу здания и оказалась на втором этаже в магазине "Детский мир". Из торгового центра эвакуировали 300 человек.

По информации Telegram-канала "Псковская губерния", выстрел был случайно сделан во время разряжения орудия после учений. По данным издания, торговый центр на некоторое время перекрывали на въезд.

В администрации Пскова утверждают, что информация о попадании снаряда в ТЦ Fjord Plaza по линии дежурных служб не поступала.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 23-летний парень обстрелял приехавших к нему с обыском полицейских в Одессе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

россия (95683) стрельба (3257)


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Топ комментарии
+94
Байден понемногу начал пристреливаться
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26.12.2020 11:36
+19
Ну и пусть себе стреляют. Дома могут делать все, что хотят. Хоть в Детский мир могут палить, хоть в детский сад. Главное, чтобы на каждый их выстрел в Донбассе прилетало им так, чтобы обсирались от одной мысли взяться за оружие. Но у нас бубочка, нам надо "просто перестать стрелять"
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26.12.2020 11:39
+18
Дай дураку стеклянный хер, он и хер разобьет и руки порежет
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26.12.2020 11:37
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Правила форума Совет форумчан
Байден понемногу начал пристреливаться
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26.12.2020 11:36 Ответить
Ностальгия прям по Обаме
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26.12.2020 11:41 Ответить
Обама в кацапов из пушки 30мм. не стрелял, а использовал в хим. оружие - карбамит
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26.12.2020 11:53 Ответить
Кто такая "карбамит"?
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26.12.2020 12:30 Ответить
сцяв в парадних...
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26.12.2020 14:07 Ответить
Карбамид, он же мочевина)))
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26.12.2020 14:23 Ответить
Он этим карбомитом все подъезды обгадил *****
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26.12.2020 17:48 Ответить
В Пскове военнослужащий случайно выстрелил из 30-мм пушки. Командование утверждает, что болванка приземлилась на окраине, СМИ заявляют о попадании в ТЦ - Цензор.НЕТ 8843+++++В Пскове военнослужащий случайно выстрелил из 30-мм пушки. Командование утверждает, что болванка приземлилась на окраине, СМИ заявляют о попадании в ТЦ - Цензор.НЕТ 6046
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26.12.2020 12:17 Ответить
Шото новину подали тут так скромно ?
От повний текст:
«СМИ узнали о случайном выстреле из пушки по торговому центру в Пскове
Как сообщал канал РЕН ТВ, 24 декабря ефрейтор по неосторожности сделал выстрел из пушки боевой десантной машины БМД-4, в результате снаряд с полигона попал в крышу одного из торговых центров. Telegram-канал Baza уточнял, что речь идет о ТЦ Fjord Plaza: по его данным, болванка боеприпаса пробила крышу здания и оказалась на втором этаже в магазине «Детский мир». Из торгового центра эвакуировали 300 человек.
Baza писала, что военнослужащий случайно произвел два выстрела, вторую болванку не нашли.
По информации Telegram-канала «Псковская губерния», выстрел был случайно сделан во время разряжения орудия после учений. По данным издания, торговый центр на некоторое время перекрывали на въезд.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/26/12/2020/5fe652de9a794714e13b1bad »
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26.12.2020 12:55 Ответить
Дай дураку стеклянный хер, он и хер разобьет и руки порежет
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26.12.2020 11:37 Ответить
Классный комент! Зря убираете! )))))))
Паша, респект!
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26.12.2020 11:40 Ответить
Респект коцапской свинособаке?😂😂😂
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26.12.2020 11:42 Ответить
Чувства юмора не хватает у людей)
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26.12.2020 11:46 Ответить
А убивать украинцев-это юмор?Воровать их земли тоже юмор?
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26.12.2020 11:47 Ответить
Точно у рускаво свинорыла руки из жопы. Надо было так ******, что б всю русню и любителей русни в хлам
В Пскове военнослужащий случайно выстрелил из 30-мм пушки. Командование утверждает, что болванка приземлилась на окраине, СМИ заявляют о попадании в ТЦ - Цензор.НЕТ 2446
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26.12.2020 11:54 Ответить
https://censor.net/ru/user/479138 - желаю всей русне и любителям рускаво отребья
В Пскове военнослужащий случайно выстрелил из 30-мм пушки. Командование утверждает, что болванка приземлилась на окраине, СМИ заявляют о попадании в ТЦ - Цензор.НЕТ 5484
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26.12.2020 12:02 Ответить
Целил в "воронеж". Так вот какие это боеприпасы с " непредсказуемой траекторией".
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26.12.2020 11:38 Ответить
В..бал бы кто-нибудь из этих орков лаптеногих по кремблю.., непроизвольно, ядерным тактическим.
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26.12.2020 11:39 Ответить
В Пскове военнослужащий случайно выстрелил из 30-мм пушки. Командование утверждает, что болванка приземлилась на окраине, СМИ заявляют о попадании в ТЦ - Цензор.НЕТ 75
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26.12.2020 11:39 Ответить
Ну и пусть себе стреляют. Дома могут делать все, что хотят. Хоть в Детский мир могут палить, хоть в детский сад. Главное, чтобы на каждый их выстрел в Донбассе прилетало им так, чтобы обсирались от одной мысли взяться за оружие. Но у нас бубочка, нам надо "просто перестать стрелять"
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26.12.2020 11:39 Ответить
Тролебот мокшанский штоле? На каком таком "в Донбассе"? В Донбасс лаптеногих могут только закапывать!
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26.12.2020 12:39 Ответить
Там же всего три строчки было. Ниасилил?
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26.12.2020 13:44 Ответить
А нефиг кацапские нарративы проталкивать, нет никакого "В" Донбассе только "на"
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26.12.2020 14:51 Ответить
Дон(ецкий каменноугольный)басс(ейн).
Ты по выходным ходишь поплавать на бассейне?
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27.12.2020 10:04 Ответить
"Произошел непроизвольный выстрел из 30-миллиметровой пушки." може на форумі є людиная яка добре розбирається в інжинерній справі та в філології. Поясніть будь ласка - "непроизвольний вистрєл" це як?
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26.12.2020 11:39 Ответить
а так что предурко сру решил не передёрнуть затвор после извлечения ленты и представил себя делдом против тигров в 41м результат снаряд полетел куда пушке направленна была
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26.12.2020 11:43 Ответить
Если бы он ленту извлек, то второго выстрела бы не было.
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27.12.2020 12:50 Ответить
непроизвольное бывает семяизвержение )) во время полюции
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26.12.2020 11:46 Ответить
хотя может ему старослужащий о шапке стукнул и он по рефлексу спуск нажал
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26.12.2020 11:49 Ответить
а может его хотели полюбить в той нано-колеснице и он сопротивлялся любовничку был же случай шо заревновал и десяток положил с калаша, анальное возбуждение оно такое жестокое
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26.12.2020 11:58 Ответить
та кто их знает у них тяжёлая психотравма после погрома в 2014 м
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26.12.2020 12:38 Ответить
Це коли барана москальського притаскало до армєйки, бо немає жодного йому корисного застосування. Батя потомствєнний алкаш, мама потомствєнная олігофренка. народили разом шмат лайна без мозку. Виховали цього вилупка за своєю подобою, тобто ніяк, та й вигнали з хати зайвий рот. Але на гарматне мс"ясо цей рот годиться і його всунули у стрілячку. Зважаючи на крайню ступінь дебілізму це чмо лазило у стілячці та й натиснулона гашетку. Скоріш за все сракою або чоботом. Діди його, звичайно, відбуцали за тупість, але по суті нічого не змінилося ані в армєйці, ані в довбешці цього пабідітеля.
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26.12.2020 11:54 Ответить
Це коли барана (вставит любое) притаскало до армєйки, бо немає жодного йому корисного застосування. Батя потомствєнний алкаш, мама потомствєнная олігофренка. народили разом шмат лайна без мозку. Виховали цього вилупка за своєю подобою, тобто ніяк, та й вигнали з хати зайвий рот.
Броварська́ катастро́фа - нещасний випадок, що стався https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 20 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2000 2000 року у місті Бровари https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Київської області , коли навчально-бойова ракета типу «земля-земля» комплексу «Точка-У»,......
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26.12.2020 13:15 Ответить
Є проізвольний і є нєпроізвольний. Два взаємо заперечуючих фактора. Коли вони відбуваються одночасно, то отаке й буває.
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26.12.2020 11:59 Ответить
Пояснюю: те, що сталося в парку бойової техніки, в армійській практиці іменується "распиз..йство" і "долбое..зм"... До "непраизвольнага вистрєла" ця подія ніякого стосунку не має... "Непраизвольний", (українською - "мимовільний"), це, коли стрілець чи хтось з екіпажу б/м, розрахунку гармати, випадково, перебуваючи на вогневому рубежі, зачепив спусковий гачок чи шнур, натиснув на гашетку, до отримання команди "Вогонь!" чи "Залп!". На полігонах, стрільбищах, після закінчення стрільби обов"язково дається команда на розрядку зброї на постановку її на запобіжник. При цьому від зброї від"єднується магазин (витягується касета, кулеметна стрічка, пересмикується затворна рама, щоб видалить патрон з патронника, і робиться "контрольний спуск". Те ж саме здійснюється і з іншими видами "ствольної" вогнепальної зброї. Стосовно ракетних видів - не знаю, але думаю, що там існує подібна система. Єдине виключення - авіатехніка. Там ці дії робляться лише частково - закриваються запобіжними ковпачками кнопки стрільби та пуску ракеи. Лише після посадки у відповідні місця вставляються запобіжні чеки і проводиться розрядка зброї.
А тут екіпаж "поклав" на команду про розрядку, а керівник стільб не впевнився у її виконанні...
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26.12.2020 12:14 Ответить
Дякую.
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26.12.2020 18:11 Ответить
Пушка 2а42, коли закачав снаряд в казенник,24 качка,при неправильній постановки ручки на штатне місце стався мимовільний постріл.Таке трапляється,не часто але трапляється.У випадку з кацапом він помилився тільки в тому,що не переключив на ОФЗ.
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27.12.2020 00:39 Ответить
Воронеж заздрить!
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26.12.2020 11:40 Ответить
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26.12.2020 11:43 Ответить
і перехрестився радісно )))
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26.12.2020 12:23 Ответить
парень видать ранее в "ДНР" служил, да по старой привычке по своим пулять начал для картинки про биндер..
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26.12.2020 11:40 Ответить
Пхи. У нас під час провертання механізмів гахнули болванкою 76 мм по Североморську. Потрапили в будівлю з якимись майстернями.
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26.12.2020 11:41 Ответить
повезло что бронебойным а не фугасным хотя эпик торпеден по апл свои же это ТОФ учебной забубенили по своей же апл
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26.12.2020 11:44 Ответить
В свое время на Дальнем востоке техник самолета непроизвольно произвел запуск ракеты. Шарахнуло по сопке, на которой электроники было больше, чем во всей Албании. По пути ракета снесла ТВ-антенны на пятиэтажке, где жили командиры этого гения.
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26.12.2020 11:59 Ответить
то ви руSSкій "курск" потопили??
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26.12.2020 12:34 Ответить
я при совке служил в армии, сделал самопал калибра 76 мм, жменька пороха, болванка снаряда, короче снаряд пролетел около километра...
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26.12.2020 12:42 Ответить
Ти великий вчоний.
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26.12.2020 12:54 Ответить
присвоить ехрентуму орден мужества им.зебильского 6й степени и отправит Скобарям китайской почтой...
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26.12.2020 11:41 Ответить
"Империя @ля........ Трепещи Америка"
В Пскове военнослужащий случайно выстрелил из 30-мм пушки. Командование утверждает, что болванка приземлилась на окраине, СМИ заявляют о попадании в ТЦ - Цензор.НЕТ 658
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26.12.2020 11:41 Ответить
сначала нужно было достать тормозок с харчами и подпалить бтр, а только потом стрелять, не по людски как то получилось у кацапа.
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26.12.2020 11:44 Ответить
то нано брмд 4 новейшая сру разработке
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26.12.2020 11:46 Ответить
чудак начал войну за северные казахские территории.
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26.12.2020 11:47 Ответить
НЕ ЗРЯ НАШИ ИХ ПСОВ ПСКОВСКИХ ПОДСОКРАТИЛИ !)
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26.12.2020 11:56 Ответить
Отмечается, что было совершено два выстрела из БДМ-4. Один из снарядов попал в крышу ТРЦ Fjord Plaza, пробил его и приземлился в магазине «Детский мир». Из ТРЦ эвакуировали 300 человек.
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26.12.2020 12:05 Ответить
они же дети
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26.12.2020 12:06 Ответить
Перша добра новина за сьогодні. Дай Боже, щоб і далі так було.
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26.12.2020 12:07 Ответить
https://rusevik.ru/news/647106 В Пскове военный выстрелил из БМД-4 по "Детскому миру"
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26.12.2020 12:08 Ответить
вот так надо подавать новость
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26.12.2020 12:08 Ответить
Єто у рабсиян лайфхак такой. Как за секунду из "Детского мира" сделать "Русский мир".
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26.12.2020 12:56 Ответить
Головно, що й цього разу Воронєж оминуло...
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26.12.2020 17:33 Ответить
Произошел непроизвольный выстрел - может Аленку вспомнил и рука дернулась в ужасе ))
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26.12.2020 12:10 Ответить
два выстрела
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26.12.2020 12:14 Ответить
ну так, от такого чудовища нервный местный алкаш потомственный и 3 мог сделать )
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26.12.2020 12:20 Ответить
Два раза вспомнил значит
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27.12.2020 18:24 Ответить
Да. уж.. Хорошо, что Алёнку убрали, а то мог в неё попасть..
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26.12.2020 12:15 Ответить
Читаймо уважно: "У Пскові військовослужбовець випадково вистрілив із 30-мм гармати."
Наскільки мені відомо, Альоніщє раніше перебувало в Нововоронєжі (це неподалік від фінського кордону). Де воно зараз - наразі нікому невідомо, однак є дані, що стараннями сцарьова це чудо-ізваяніє буде доставлено до Криму.
...Ну а Воронєж напружився, як завжди у таких випадках .
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26.12.2020 13:02 Ответить
А что это за пушечка такая, 30мм? Это же 3см? Я не спец конечно.
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26.12.2020 12:19 Ответить
30-мм автоматическая пушка 2А72 повезло что там бронебойный улетел не оф
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26.12.2020 12:37 Ответить
Не повезло.
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26.12.2020 12:50 Ответить
Ну это Вы мне совсем уж "упростили" объяснение. Я бы еще могла что-нибудь сообразить, если бы Вы сказали какую воронку в диаметре может оставить такая пушечка в 30мм.🙂
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26.12.2020 15:40 Ответить
гуглите
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26.12.2020 16:01 Ответить
Если эти 3 см попали бы не в крышу, а какому-нибудь прохожему в горло (только не вдоль , а поперек), то прохожий немного прошел бы дальше, а голова немного вернулась бы назад.
Вот такая вот получилась бы воронка
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27.12.2020 18:30 Ответить
До Воронежа снаряд не долетел
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26.12.2020 12:34 Ответить
Далеко...
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26.12.2020 13:03 Ответить
Надо было брать оф снаряд, калибром побольше и авиапочтой в Воронеж высылать. Со сбросом над пунктом назначения. Ну и стабилизаторы к нему примастырить...
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26.12.2020 14:43 Ответить
То надто складно - проміжних ходів забагато. Пересічному лаптєногові забракне ОЗУ, і він щось обов'язково забуде. Наслідки будуть непередбачуваними.
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26.12.2020 17:37 Ответить
Ну, якщо він разом зі снарядом на Воронєж стрибне - великої біди я в тому не вбачаю.
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26.12.2020 17:46 Ответить


Було б ще веселіше, якби воно штрикнуло в мацкву чи пітєр.
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26.12.2020 18:12 Ответить
У Пскові військовослужбовець випадково вистрілив із 30-мм гармати. Командування стверджує, що болванка приземлилася на околиці, ЗМІ заявляють про попадання у ТЦ - Цензор.НЕТ 4331
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26.12.2020 12:50 Ответить
В.Ульянов - это актёр ?
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26.12.2020 21:07 Ответить
https://twitter.com/DurdomOnline

https://twitter.com/DurdomOnline Вести из Дурдома



Что за страна, в которой боец ОМОН шарахается от пластикового стаканчика, а сотрудник ФСБ приходит в ужас от звука дверного звонка?
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26.12.2020 12:51 Ответить
Якщо вірити москалям, то "болванка приземлилась на украине".
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26.12.2020 13:13 Ответить
Гадаєте, москалі нам хотіли зробити файний подарунок у вигляді міста-героя Воронєжа? Але ж дупорукі істоти: бозна-що незнамо нащо розковбасили, а потім таку дурню повідомили. Одне слово - зайвохромосомні...
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26.12.2020 17:30 Ответить
жалко шо не искандером по кремлю.... вот х у й ло бы обрадовалось.....
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26.12.2020 13:35 Ответить
это так по-руцЪкы - бей в своих чтобы чужие боялись..
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26.12.2020 13:57 Ответить
и калибр маловат и не пострадал никто. новость ни о чем.
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26.12.2020 14:10 Ответить
Дык,этот ефрейтор,мудило,холостым пальнул
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26.12.2020 14:42 Ответить
Сподiваюсь далi буде . Регіони Козлостану, підхоплюйте цю чудову ініціативу!
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26.12.2020 14:29 Ответить
Наверняка где-то по подобной причине и начала воплощаться ситуация описанная в серии книг Глуховского "Метро 2033" и Сурен Цормудян "Второго шанса не будет".
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26.12.2020 15:11 Ответить
Байден прийде - порядок наведе.
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26.12.2020 16:10 Ответить
Хороший мальчик
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26.12.2020 18:29 Ответить
Вот так суровые пскофские десантники передергивают.
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26.12.2020 20:40 Ответить
ну ці кцп ще ті дебіли. причом тут псков. козлу же понятно. сначала воронеж.
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26.12.2020 20:41 Ответить
ярош привиделся бойцу, нервы наверное сдали
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27.12.2020 00:31 Ответить
На бензоазаправці без змін
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27.12.2020 00:56 Ответить
Скоро наверн-ОЕ Новый Год

Російський десантник вистрілив із гармати по торговому центру в Пскові - Цензор.НЕТ 2146



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27.12.2020 03:04 Ответить
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27.12.2020 16:52 Ответить
 
 