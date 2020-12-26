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Російський десантник вистрілив із гармати по торговому центру в Пскові

Російський десантник вистрілив із гармати по торговому центру в Пскові

У Російській Федерації на території воїнської частини в Пскові випадково вистрілили з 30-міліметрової пушки.

За даними СМІ, один із снарядів потрапив у дах ТЦ Fjord Plaza, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Россия. 

Як повідомляє командування Псковського гарнізону, військовослужбовець випадково вистрілив з 30-мм пушки під час обслуговування техніки та споруд у парках бойових машин.

При цьому стверджується, що болванка без вибухової речовини впала на околиці міста на нежитлову будівлю.

"Стався мимовільний постріл з 30-міліметрової гармати. Металева болванка без вибухової речовини на вильоті траєкторії впала на околиці міста на нежитлову будівлю", - заявили в командуванні.

При цьому, за даними РЕН ТВ, 24 грудня єфрейтор з необережності зробив постріл з гармати бойової десантної машини БМД-4, в результаті снаряд з полігону потрапив у дах одного з торгових центрів. Telegram-канал Baza уточнював, що мова йде про ТЦ Fjord Plaza: за його даними, болванка боєприпасу пробила дах будівлі і виявилася на другому поверсі в магазині "Дитячий світ". З торгового центру евакуювали 300 осіб.

За інформацією Telegram-каналу "Псковська губернія", постріл був випадково зроблений під час розрядження знаряддя після навчань. За даними видання, торговий центр на деякий час перекривали на в'їзд.

В адміністрації Пскова стверджують, що інформація про попадання снаряда в ТЦ Fjord Plaza від чергових служб не надходила.

Також дивіться: 23-річний хлопець обстріляв поліцейських, які приїхали до нього з обшуком, в Одесі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

росія (65379) стрілянина (1784)


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Топ коментарі
+94
Байден понемногу начал пристреливаться
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26.12.2020 11:36
+19
Ну и пусть себе стреляют. Дома могут делать все, что хотят. Хоть в Детский мир могут палить, хоть в детский сад. Главное, чтобы на каждый их выстрел в Донбассе прилетало им так, чтобы обсирались от одной мысли взяться за оружие. Но у нас бубочка, нам надо "просто перестать стрелять"
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26.12.2020 11:39
+18
Дай дураку стеклянный хер, он и хер разобьет и руки порежет
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26.12.2020 11:37
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Байден понемногу начал пристреливаться
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26.12.2020 11:36 Відповісти
Ностальгия прям по Обаме
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26.12.2020 11:41 Відповісти
Обама в кацапов из пушки 30мм. не стрелял, а использовал в хим. оружие - карбамит
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26.12.2020 11:53 Відповісти
Кто такая "карбамит"?
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26.12.2020 12:30 Відповісти
сцяв в парадних...
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26.12.2020 14:07 Відповісти
Карбамид, он же мочевина)))
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26.12.2020 14:23 Відповісти
Он этим карбомитом все подъезды обгадил *****
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26.12.2020 17:48 Відповісти
В Пскове военнослужащий случайно выстрелил из 30-мм пушки. Командование утверждает, что болванка приземлилась на окраине, СМИ заявляют о попадании в ТЦ - Цензор.НЕТ 8843+++++В Пскове военнослужащий случайно выстрелил из 30-мм пушки. Командование утверждает, что болванка приземлилась на окраине, СМИ заявляют о попадании в ТЦ - Цензор.НЕТ 6046
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26.12.2020 12:17 Відповісти
Шото новину подали тут так скромно ?
От повний текст:
«СМИ узнали о случайном выстреле из пушки по торговому центру в Пскове
Как сообщал канал РЕН ТВ, 24 декабря ефрейтор по неосторожности сделал выстрел из пушки боевой десантной машины БМД-4, в результате снаряд с полигона попал в крышу одного из торговых центров. Telegram-канал Baza уточнял, что речь идет о ТЦ Fjord Plaza: по его данным, болванка боеприпаса пробила крышу здания и оказалась на втором этаже в магазине «Детский мир». Из торгового центра эвакуировали 300 человек.
Baza писала, что военнослужащий случайно произвел два выстрела, вторую болванку не нашли.
По информации Telegram-канала «Псковская губерния», выстрел был случайно сделан во время разряжения орудия после учений. По данным издания, торговый центр на некоторое время перекрывали на въезд.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/26/12/2020/5fe652de9a794714e13b1bad »
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26.12.2020 12:55 Відповісти
Дай дураку стеклянный хер, он и хер разобьет и руки порежет
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26.12.2020 11:37 Відповісти
Классный комент! Зря убираете! )))))))
Паша, респект!
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26.12.2020 11:40 Відповісти
Респект коцапской свинособаке?😂😂😂
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26.12.2020 11:42 Відповісти
Чувства юмора не хватает у людей)
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26.12.2020 11:46 Відповісти
А убивать украинцев-это юмор?Воровать их земли тоже юмор?
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26.12.2020 11:47 Відповісти
Точно у рускаво свинорыла руки из жопы. Надо было так ******, что б всю русню и любителей русни в хлам
В Пскове военнослужащий случайно выстрелил из 30-мм пушки. Командование утверждает, что болванка приземлилась на окраине, СМИ заявляют о попадании в ТЦ - Цензор.НЕТ 2446
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26.12.2020 11:54 Відповісти
https://censor.net/ru/user/479138 - желаю всей русне и любителям рускаво отребья
В Пскове военнослужащий случайно выстрелил из 30-мм пушки. Командование утверждает, что болванка приземлилась на окраине, СМИ заявляют о попадании в ТЦ - Цензор.НЕТ 5484
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26.12.2020 12:02 Відповісти
Целил в "воронеж". Так вот какие это боеприпасы с " непредсказуемой траекторией".
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26.12.2020 11:38 Відповісти
В..бал бы кто-нибудь из этих орков лаптеногих по кремблю.., непроизвольно, ядерным тактическим.
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26.12.2020 11:39 Відповісти
В Пскове военнослужащий случайно выстрелил из 30-мм пушки. Командование утверждает, что болванка приземлилась на окраине, СМИ заявляют о попадании в ТЦ - Цензор.НЕТ 75
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26.12.2020 11:39 Відповісти
Ну и пусть себе стреляют. Дома могут делать все, что хотят. Хоть в Детский мир могут палить, хоть в детский сад. Главное, чтобы на каждый их выстрел в Донбассе прилетало им так, чтобы обсирались от одной мысли взяться за оружие. Но у нас бубочка, нам надо "просто перестать стрелять"
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26.12.2020 11:39 Відповісти
Тролебот мокшанский штоле? На каком таком "в Донбассе"? В Донбасс лаптеногих могут только закапывать!
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26.12.2020 12:39 Відповісти
Там же всего три строчки было. Ниасилил?
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26.12.2020 13:44 Відповісти
А нефиг кацапские нарративы проталкивать, нет никакого "В" Донбассе только "на"
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26.12.2020 14:51 Відповісти
Дон(ецкий каменноугольный)басс(ейн).
Ты по выходным ходишь поплавать на бассейне?
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27.12.2020 10:04 Відповісти
"Произошел непроизвольный выстрел из 30-миллиметровой пушки." може на форумі є людиная яка добре розбирається в інжинерній справі та в філології. Поясніть будь ласка - "непроизвольний вистрєл" це як?
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26.12.2020 11:39 Відповісти
а так что предурко сру решил не передёрнуть затвор после извлечения ленты и представил себя делдом против тигров в 41м результат снаряд полетел куда пушке направленна была
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26.12.2020 11:43 Відповісти
Если бы он ленту извлек, то второго выстрела бы не было.
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27.12.2020 12:50 Відповісти
непроизвольное бывает семяизвержение )) во время полюции
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26.12.2020 11:46 Відповісти
хотя может ему старослужащий о шапке стукнул и он по рефлексу спуск нажал
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26.12.2020 11:49 Відповісти
а может его хотели полюбить в той нано-колеснице и он сопротивлялся любовничку был же случай шо заревновал и десяток положил с калаша, анальное возбуждение оно такое жестокое
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26.12.2020 11:58 Відповісти
та кто их знает у них тяжёлая психотравма после погрома в 2014 м
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26.12.2020 12:38 Відповісти
Це коли барана москальського притаскало до армєйки, бо немає жодного йому корисного застосування. Батя потомствєнний алкаш, мама потомствєнная олігофренка. народили разом шмат лайна без мозку. Виховали цього вилупка за своєю подобою, тобто ніяк, та й вигнали з хати зайвий рот. Але на гарматне мс"ясо цей рот годиться і його всунули у стрілячку. Зважаючи на крайню ступінь дебілізму це чмо лазило у стілячці та й натиснулона гашетку. Скоріш за все сракою або чоботом. Діди його, звичайно, відбуцали за тупість, але по суті нічого не змінилося ані в армєйці, ані в довбешці цього пабідітеля.
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26.12.2020 11:54 Відповісти
Це коли барана (вставит любое) притаскало до армєйки, бо немає жодного йому корисного застосування. Батя потомствєнний алкаш, мама потомствєнная олігофренка. народили разом шмат лайна без мозку. Виховали цього вилупка за своєю подобою, тобто ніяк, та й вигнали з хати зайвий рот.
Броварська́ катастро́фа - нещасний випадок, що стався https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 20 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2000 2000 року у місті Бровари https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Київської області , коли навчально-бойова ракета типу «земля-земля» комплексу «Точка-У»,......
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26.12.2020 13:15 Відповісти
Є проізвольний і є нєпроізвольний. Два взаємо заперечуючих фактора. Коли вони відбуваються одночасно, то отаке й буває.
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26.12.2020 11:59 Відповісти
Пояснюю: те, що сталося в парку бойової техніки, в армійській практиці іменується "распиз..йство" і "долбое..зм"... До "непраизвольнага вистрєла" ця подія ніякого стосунку не має... "Непраизвольний", (українською - "мимовільний"), це, коли стрілець чи хтось з екіпажу б/м, розрахунку гармати, випадково, перебуваючи на вогневому рубежі, зачепив спусковий гачок чи шнур, натиснув на гашетку, до отримання команди "Вогонь!" чи "Залп!". На полігонах, стрільбищах, після закінчення стрільби обов"язково дається команда на розрядку зброї на постановку її на запобіжник. При цьому від зброї від"єднується магазин (витягується касета, кулеметна стрічка, пересмикується затворна рама, щоб видалить патрон з патронника, і робиться "контрольний спуск". Те ж саме здійснюється і з іншими видами "ствольної" вогнепальної зброї. Стосовно ракетних видів - не знаю, але думаю, що там існує подібна система. Єдине виключення - авіатехніка. Там ці дії робляться лише частково - закриваються запобіжними ковпачками кнопки стрільби та пуску ракеи. Лише після посадки у відповідні місця вставляються запобіжні чеки і проводиться розрядка зброї.
А тут екіпаж "поклав" на команду про розрядку, а керівник стільб не впевнився у її виконанні...
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26.12.2020 12:14 Відповісти
Дякую.
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26.12.2020 18:11 Відповісти
Пушка 2а42, коли закачав снаряд в казенник,24 качка,при неправильній постановки ручки на штатне місце стався мимовільний постріл.Таке трапляється,не часто але трапляється.У випадку з кацапом він помилився тільки в тому,що не переключив на ОФЗ.
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27.12.2020 00:39 Відповісти
Воронеж заздрить!
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26.12.2020 11:40 Відповісти
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26.12.2020 11:43 Відповісти
і перехрестився радісно )))
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26.12.2020 12:23 Відповісти
парень видать ранее в "ДНР" служил, да по старой привычке по своим пулять начал для картинки про биндер..
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26.12.2020 11:40 Відповісти
Пхи. У нас під час провертання механізмів гахнули болванкою 76 мм по Североморську. Потрапили в будівлю з якимись майстернями.
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26.12.2020 11:41 Відповісти
повезло что бронебойным а не фугасным хотя эпик торпеден по апл свои же это ТОФ учебной забубенили по своей же апл
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26.12.2020 11:44 Відповісти
В свое время на Дальнем востоке техник самолета непроизвольно произвел запуск ракеты. Шарахнуло по сопке, на которой электроники было больше, чем во всей Албании. По пути ракета снесла ТВ-антенны на пятиэтажке, где жили командиры этого гения.
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26.12.2020 11:59 Відповісти
то ви руSSкій "курск" потопили??
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26.12.2020 12:34 Відповісти
я при совке служил в армии, сделал самопал калибра 76 мм, жменька пороха, болванка снаряда, короче снаряд пролетел около километра...
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26.12.2020 12:42 Відповісти
Ти великий вчоний.
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26.12.2020 12:54 Відповісти
присвоить ехрентуму орден мужества им.зебильского 6й степени и отправит Скобарям китайской почтой...
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26.12.2020 11:41 Відповісти
"Империя @ля........ Трепещи Америка"
В Пскове военнослужащий случайно выстрелил из 30-мм пушки. Командование утверждает, что болванка приземлилась на окраине, СМИ заявляют о попадании в ТЦ - Цензор.НЕТ 658
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26.12.2020 11:41 Відповісти
сначала нужно было достать тормозок с харчами и подпалить бтр, а только потом стрелять, не по людски как то получилось у кацапа.
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26.12.2020 11:44 Відповісти
то нано брмд 4 новейшая сру разработке
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26.12.2020 11:46 Відповісти
чудак начал войну за северные казахские территории.
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26.12.2020 11:47 Відповісти
НЕ ЗРЯ НАШИ ИХ ПСОВ ПСКОВСКИХ ПОДСОКРАТИЛИ !)
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26.12.2020 11:56 Відповісти
Отмечается, что было совершено два выстрела из БДМ-4. Один из снарядов попал в крышу ТРЦ Fjord Plaza, пробил его и приземлился в магазине «Детский мир». Из ТРЦ эвакуировали 300 человек.
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26.12.2020 12:05 Відповісти
они же дети
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26.12.2020 12:06 Відповісти
Перша добра новина за сьогодні. Дай Боже, щоб і далі так було.
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26.12.2020 12:07 Відповісти
https://rusevik.ru/news/647106 В Пскове военный выстрелил из БМД-4 по "Детскому миру"
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26.12.2020 12:08 Відповісти
вот так надо подавать новость
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26.12.2020 12:08 Відповісти
Єто у рабсиян лайфхак такой. Как за секунду из "Детского мира" сделать "Русский мир".
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26.12.2020 12:56 Відповісти
Головно, що й цього разу Воронєж оминуло...
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26.12.2020 17:33 Відповісти
Произошел непроизвольный выстрел - может Аленку вспомнил и рука дернулась в ужасе ))
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26.12.2020 12:10 Відповісти
два выстрела
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26.12.2020 12:14 Відповісти
ну так, от такого чудовища нервный местный алкаш потомственный и 3 мог сделать )
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26.12.2020 12:20 Відповісти
Два раза вспомнил значит
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27.12.2020 18:24 Відповісти
Да. уж.. Хорошо, что Алёнку убрали, а то мог в неё попасть..
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26.12.2020 12:15 Відповісти
Читаймо уважно: "У Пскові військовослужбовець випадково вистрілив із 30-мм гармати."
Наскільки мені відомо, Альоніщє раніше перебувало в Нововоронєжі (це неподалік від фінського кордону). Де воно зараз - наразі нікому невідомо, однак є дані, що стараннями сцарьова це чудо-ізваяніє буде доставлено до Криму.
...Ну а Воронєж напружився, як завжди у таких випадках .
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26.12.2020 13:02 Відповісти
А что это за пушечка такая, 30мм? Это же 3см? Я не спец конечно.
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26.12.2020 12:19 Відповісти
30-мм автоматическая пушка 2А72 повезло что там бронебойный улетел не оф
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26.12.2020 12:37 Відповісти
Не повезло.
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26.12.2020 12:50 Відповісти
Ну это Вы мне совсем уж "упростили" объяснение. Я бы еще могла что-нибудь сообразить, если бы Вы сказали какую воронку в диаметре может оставить такая пушечка в 30мм.🙂
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26.12.2020 15:40 Відповісти
гуглите
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26.12.2020 16:01 Відповісти
Если эти 3 см попали бы не в крышу, а какому-нибудь прохожему в горло (только не вдоль , а поперек), то прохожий немного прошел бы дальше, а голова немного вернулась бы назад.
Вот такая вот получилась бы воронка
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27.12.2020 18:30 Відповісти
До Воронежа снаряд не долетел
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26.12.2020 12:34 Відповісти
Далеко...
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26.12.2020 13:03 Відповісти
Надо было брать оф снаряд, калибром побольше и авиапочтой в Воронеж высылать. Со сбросом над пунктом назначения. Ну и стабилизаторы к нему примастырить...
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26.12.2020 14:43 Відповісти
То надто складно - проміжних ходів забагато. Пересічному лаптєногові забракне ОЗУ, і він щось обов'язково забуде. Наслідки будуть непередбачуваними.
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26.12.2020 17:37 Відповісти
Ну, якщо він разом зі снарядом на Воронєж стрибне - великої біди я в тому не вбачаю.
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26.12.2020 17:46 Відповісти


Було б ще веселіше, якби воно штрикнуло в мацкву чи пітєр.
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26.12.2020 18:12 Відповісти
У Пскові військовослужбовець випадково вистрілив із 30-мм гармати. Командування стверджує, що болванка приземлилася на околиці, ЗМІ заявляють про попадання у ТЦ - Цензор.НЕТ 4331
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26.12.2020 12:50 Відповісти
В.Ульянов - это актёр ?
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26.12.2020 21:07 Відповісти
https://twitter.com/DurdomOnline

https://twitter.com/DurdomOnline Вести из Дурдома



Что за страна, в которой боец ОМОН шарахается от пластикового стаканчика, а сотрудник ФСБ приходит в ужас от звука дверного звонка?
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26.12.2020 12:51 Відповісти
Якщо вірити москалям, то "болванка приземлилась на украине".
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26.12.2020 13:13 Відповісти
Гадаєте, москалі нам хотіли зробити файний подарунок у вигляді міста-героя Воронєжа? Але ж дупорукі істоти: бозна-що незнамо нащо розковбасили, а потім таку дурню повідомили. Одне слово - зайвохромосомні...
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26.12.2020 17:30 Відповісти
жалко шо не искандером по кремлю.... вот х у й ло бы обрадовалось.....
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26.12.2020 13:35 Відповісти
это так по-руцЪкы - бей в своих чтобы чужие боялись..
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26.12.2020 13:57 Відповісти
и калибр маловат и не пострадал никто. новость ни о чем.
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26.12.2020 14:10 Відповісти
Дык,этот ефрейтор,мудило,холостым пальнул
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26.12.2020 14:42 Відповісти
Сподiваюсь далi буде . Регіони Козлостану, підхоплюйте цю чудову ініціативу!
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26.12.2020 14:29 Відповісти
Наверняка где-то по подобной причине и начала воплощаться ситуация описанная в серии книг Глуховского "Метро 2033" и Сурен Цормудян "Второго шанса не будет".
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26.12.2020 15:11 Відповісти
Байден прийде - порядок наведе.
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26.12.2020 16:10 Відповісти
Хороший мальчик
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26.12.2020 18:29 Відповісти
Вот так суровые пскофские десантники передергивают.
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26.12.2020 20:40 Відповісти
ну ці кцп ще ті дебіли. причом тут псков. козлу же понятно. сначала воронеж.
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26.12.2020 20:41 Відповісти
ярош привиделся бойцу, нервы наверное сдали
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27.12.2020 00:31 Відповісти
На бензоазаправці без змін
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27.12.2020 00:56 Відповісти
Скоро наверн-ОЕ Новый Год

Російський десантник вистрілив із гармати по торговому центру в Пскові - Цензор.НЕТ 2146



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27.12.2020 03:04 Відповісти
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27.12.2020 16:52 Відповісти
 
 