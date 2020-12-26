Російський десантник вистрілив із гармати по торговому центру в Пскові
У Російській Федерації на території воїнської частини в Пскові випадково вистрілили з 30-міліметрової пушки.
За даними СМІ, один із снарядів потрапив у дах ТЦ Fjord Plaza, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Россия.
Як повідомляє командування Псковського гарнізону, військовослужбовець випадково вистрілив з 30-мм пушки під час обслуговування техніки та споруд у парках бойових машин.
При цьому стверджується, що болванка без вибухової речовини впала на околиці міста на нежитлову будівлю.
"Стався мимовільний постріл з 30-міліметрової гармати. Металева болванка без вибухової речовини на вильоті траєкторії впала на околиці міста на нежитлову будівлю", - заявили в командуванні.
При цьому, за даними РЕН ТВ, 24 грудня єфрейтор з необережності зробив постріл з гармати бойової десантної машини БМД-4, в результаті снаряд з полігону потрапив у дах одного з торгових центрів. Telegram-канал Baza уточнював, що мова йде про ТЦ Fjord Plaza: за його даними, болванка боєприпасу пробила дах будівлі і виявилася на другому поверсі в магазині "Дитячий світ". З торгового центру евакуювали 300 осіб.
За інформацією Telegram-каналу "Псковська губернія", постріл був випадково зроблений під час розрядження знаряддя після навчань. За даними видання, торговий центр на деякий час перекривали на в'їзд.
В адміністрації Пскова стверджують, що інформація про попадання снаряда в ТЦ Fjord Plaza від чергових служб не надходила.
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«СМИ узнали о случайном выстреле из пушки по торговому центру в Пскове
Как сообщал канал РЕН ТВ, 24 декабря ефрейтор по неосторожности сделал выстрел из пушки боевой десантной машины БМД-4, в результате снаряд с полигона попал в крышу одного из торговых центров. Telegram-канал Baza уточнял, что речь идет о ТЦ Fjord Plaza: по его данным, болванка боеприпаса пробила крышу здания и оказалась на втором этаже в магазине «Детский мир». Из торгового центра эвакуировали 300 человек.
Baza писала, что военнослужащий случайно произвел два выстрела, вторую болванку не нашли.
По информации Telegram-канала «Псковская губерния», выстрел был случайно сделан во время разряжения орудия после учений. По данным издания, торговый центр на некоторое время перекрывали на въезд.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/26/12/2020/5fe652de9a794714e13b1bad »
Паша, респект!
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...Ну а Воронєж напружився, як завжди у таких випадках .
Вот такая вот получилась бы воронка
Було б ще веселіше, якби воно штрикнуло в мацкву чи пітєр.
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Что за страна, в которой боец ОМОН шарахается от пластикового стаканчика, а сотрудник ФСБ приходит в ужас от звука дверного звонка?