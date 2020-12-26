Російський десантник вистрілив із гармати по торговому центру в Пскові

У Російській Федерації на території воїнської частини в Пскові випадково вистрілили з 30-міліметрової пушки.

За даними СМІ, один із снарядів потрапив у дах ТЦ Fjord Plaza, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Россия.

Як повідомляє командування Псковського гарнізону, військовослужбовець випадково вистрілив з 30-мм пушки під час обслуговування техніки та споруд у парках бойових машин.

При цьому стверджується, що болванка без вибухової речовини впала на околиці міста на нежитлову будівлю.

"Стався мимовільний постріл з 30-міліметрової гармати. Металева болванка без вибухової речовини на вильоті траєкторії впала на околиці міста на нежитлову будівлю", - заявили в командуванні.

При цьому, за даними РЕН ТВ, 24 грудня єфрейтор з необережності зробив постріл з гармати бойової десантної машини БМД-4, в результаті снаряд з полігону потрапив у дах одного з торгових центрів. Telegram-канал Baza уточнював, що мова йде про ТЦ Fjord Plaza: за його даними, болванка боєприпасу пробила дах будівлі і виявилася на другому поверсі в магазині "Дитячий світ". З торгового центру евакуювали 300 осіб.

За інформацією Telegram-каналу "Псковська губернія", постріл був випадково зроблений під час розрядження знаряддя після навчань. За даними видання, торговий центр на деякий час перекривали на в'їзд.

В адміністрації Пскова стверджують, що інформація про попадання снаряда в ТЦ Fjord Plaza від чергових служб не надходила.

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