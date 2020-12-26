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Фискализация нужна Украине, но организаторы SaveФОП играют в политику, - Гетманцев

Фискализация нужна Украине, но организаторы SaveФОП играют в политику, - Гетманцев

Организаторы, которые вывели предпринимателей с протестами в центр Киева, играют в политику и не идут на компромиссы.

Об этом рассказал в интервью Радио Свобода председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ.

Он заявил, что SaveФОП выступает за отмену кассовых аппаратов вообще. При этом Гетманцев настаивает: фискализация нужна не ему или президенту Владимиру Зеленскому, она нужна Украине. Кроме этого он вспомнил об опыте соседей, в частности Польши.

"Там тоже были митинги, тоже были неувязки, но страна нормально работает, все "по-белому", все классно. Мы туда едем. У наших бизнесменов, которые там (в Польше) организуют бизнес, тоже не возникает вопросов, а почему, собственно говоря, они в Варшаве должны выдавать чек? Может, у них какой-то уникальный бизнес? Может, этого не надо делать?", – утверждает депутат.

Сами же организаторы акций настаивают на отсутствии связей с какой-либо партией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Квартал-95" высмеял протестующих под Дворцом "Украина" ФОПов. ВИДЕО

Напомним, частные предприниматели из разных городов Украины 22 декабря вышли на бессрочную акцию SaveФОП. Участники митинга собрались на Майдане Незалежности в Киеве. Они протестовали также под ОП и Дворцом "Украина". Участники акции требовали разрешить ФОПам работать во время локдауна с 8 по 24 января.

Автор: 

бизнес (1621) протест (5858) Гетманцев Даниил (410)


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Топ комментарии
+51
Фискализация нужна Украине, но организаторы SaveФОП играют в политику, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 5410
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26.12.2020 12:00
+49
Сказал Гетманцев,сверкнув часами за 26 тыс.баксов,а вы фискализируйтесь.
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26.12.2020 12:03
+44
Офигеть!.. вот жешь **** безсовестная!
И это говорит чИлавек, которые прятал доходы "95 квартала" и лично Зеленскавага, от налогов, в том числе, через ФОПовскую схему..
Напомню, Даня Гетманцев был директором аудиторской фирмы, которая вела дела всех фирм и фопов "95 квартала" и лично семьи Зеленскавага..
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26.12.2020 12:03
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Страница 3 из 3
Современные государства дерут с налогоплательщиков безбожно. В Украине НДФЛ+военсбор+ЕСВ+ПДВ с каждого товара который вы купите на оставшиеся средства и того 18+1,5+22=58,5-20%ПДВ=46.8% это то что в идеале должно остаться налогоплательщику. Единщики 1-2 групп вместо НДФЛ и военсбора платят фиксированный патент.
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26.12.2020 14:26 Ответить
Подсмотрел: "Зеленский обещал бороться с олигархами, и Зеленский это делает: душит олигархов в зародыше, пока они ещё ФОПы..."(с)
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26.12.2020 14:26 Ответить
Та є, офіційні імпортери точно не ФОП, десь так.
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26.12.2020 14:27 Ответить
Это тебя как слепого надо водить Гетманцев, ФОПЫ никто за ручку не водит.
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26.12.2020 14:28 Ответить
Гетьманцев представляет интересы крупного ритейла в Украине (торговые сети). Ему проплачено задание - вытеснить малый бизнес, чтобы промтоварами торговали сети супермаркетов! Это пытались сделать при Януковиче, Порошенко от этой идеи отказался, и вот Зеленский согласился уничтожить малый бизнес! Фискализация (кассовые арпараты и первичные документы) полностью уничтодат малый бизнес а вместе с этим и конкуренцию на рынке промтоваров! Результат - меньше налогов для государства, рядовой покуратель будет покурать дерьмо в супермаркетах по дорогой цене без альтернативы выбора!
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26.12.2020 14:31 Ответить
Сексі потрібна детжіталізація.
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26.12.2020 14:32 Ответить
Государству куда проще чем ФОПУ, у власти уже есть клиенты и их целая страна, при этом качество услуг какое получится, за нарушения накажет только бунт, но и тогда чинуши могут на паковать чемоданы деньгами с бюджета и убежать за границу. Бюджетососам всегда было просто жить, открывай кошелек и жди когда с казны будет насыпаться и ругай при этом налогоплательщиков что мало отдают, тебе же деньги куда нужнее.
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26.12.2020 14:35 Ответить
На настоящий момент в Украине платят налоги только ФОПы. А крупный бизнес стране "ничего не должен". И такое Статус-Кво поддерживается благодаря ТВ, которое в руках олигархов.
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26.12.2020 15:10 Ответить
В настоящий момент в Украине платят налоги 100% населения Украины. Без исключения.
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28.12.2020 05:02 Ответить
Почитайте его декларация, в которой "Активи в 10+ разів перевищують доходи"
и вы прозреете !
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_0650c718-7273-47fb-b2f4-aa522e3da4b8


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26.12.2020 15:36 Ответить
Гетьманцев дебил?
Если хотят побороть минимизаторов - отстаньте от ФОП !
Накажите минимизаторов! Отделение "Новой почты" - ФОП, краны в Эпицентре тоже ФОП. Покупали детские подарки Рошен по безналу - ФОП ...
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26.12.2020 15:51 Ответить
Отделения Новой почты - это франшиза. Иди может на завод работать альфред соломонович, для еврея ты очень тупой Если тебе не понравились подарки с ФОП - можешь 20% сверху отправить лично Ахметову или Коломойскому, весь НДС идет в итоге им на возмещение
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26.12.2020 17:07 Ответить
Для еврея да, потому что не еврей.
Не будь очередным Лохом, включи мозги! Это стандартная схема минимизации.
Т.е. у каждого отделения-ФОПа свои машины ...?
Укрпочта не дробит свои отделения на ФОП, и Укрзализниця может каждый вагон сделать ФОП.
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26.12.2020 22:58 Ответить
ФОПы должны платить за реальный доход, как физлица, на офф. зарплате.
Многие ФОПы так круто живут, что не могут уже цены сложить на перепродаваемую ими продукцию. А платят налог как будто нищие, по 1000 грн в месяц.
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26.12.2020 15:57 Ответить
ФОП-ы никому ничего не должны, совок!
Не нравятся цены у ФОП-ов - не покупай! Тебя никто не принуждает
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26.12.2020 17:09 Ответить
Ну тогда и им никто ничего не должен.
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26.12.2020 17:15 Ответить
А они в отличие от вас, совков, ни у кого ничего и не просят!
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26.12.2020 17:22 Ответить
Ну да, 300 с лишним тыщь уже ничего не попросили.
Плачут только, чтоб налоги не платить.
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26.12.2020 17:26 Ответить
Надевай портки, лапоть, уруги на луде разошлись
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27.12.2020 21:26 Ответить
Проблема в тому, що ФОПи - це ж не тільки продаж... Це і послуги... Ви пропонуєте приватному сантехніку з касовим апаратом ходити по хатах?
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26.12.2020 19:33 Ответить
для 1й группы рро не нужно.
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26.12.2020 20:25 Ответить
Услуги сантехника 43.22 КВЄД всегда были 2-й группой. Ты, своим приказом, разрешаешь второй группе быть без кассового аппарата?
--
Сколько умников, которые не вникают в суть, но языком поляпать - будь здоров!
Фіскалізація потрібна Україні, але організатори SaveФОП грають у політику, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2285
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27.12.2020 15:01 Ответить
Давай хоча б почнем з продавців шмаття і продовольства. Мені як покупцю це потрібно, а державі цікаво зняти податок. Що в цьому не так?
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27.12.2020 15:53 Ответить
А почему не начать с Ахметова и Коломойского?
Не желает ли пан узнать, все ли они налогообложили и не забыли ли налоги уплатить с офшоров? Или с украинского газа, который по конституции принадлежит украинцам, а почему-то им владеют олигархи? Не хотите узнать почему?
Или с депутатов можно начать, а то у них один обед, как заработок 10 ФОПов в месяц?
Пан не желает выдать им кассовые аппараты, чтоб они свои взятки пробивали и платили с них налог?
Странный у пана интерес, я б сказал, что даже сильно избирательный) Не видящий ни олигархов, ни коррупционеров
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27.12.2020 23:49 Ответить
Еще раз повторяю за неуплату налогов в ес тюрьма -как можно торговать товаром и неплатить социалку здравотку +налог на товар ? - скажите как ? Без стоимости товара нет налога -ребята ето черный бизнес очнитесь -укажите страну в европе где будете торговать товаром и неплатить ?все товры китайского производства продают и здесь и платят все налоги платить -так там сразу тюрьма
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26.12.2020 16:25 Ответить
Олигархам тоже тюрьма или тюрьма только для бабушек, торгующих на рынке семечками? Как там в ЕС? Подскажи?
--
Депутатам тоже кассовое аппараты "на взятки" выдадут? А то у них один обед, как заработок 10-ти ФОПов за месяц!
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27.12.2020 15:04 Ответить
Serz, а что там в ЕС за коррупцию в особо крупных (да и не в крупных тоже) масштабах, не подскажешь?
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27.12.2020 17:03 Ответить
Прекратите называть это стадо ФОПами! Фоп - физическое лицо-предприниматель, Человек который может с нуля создать бизнес и тащить его дальше. Это стадо, которое уже неделю протестует не то что бизнес создать не может, пардон, попу себе подтереть не в состоянии. Какие они нафиг Фопы?
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26.12.2020 16:37 Ответить
только он забывает уточнить что во первых в Польше нет глобальной фискализации, более того, что частного бизнеса этого нет ни в одной цивилизованной стране, даже США

второе это то, что в Польше нет коррумпированной таможни и налоговой
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26.12.2020 17:06 Ответить
Будьте рады что еще можно будет купить мясо и молочные продукты на базаре здесь запрещено законем
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26.12.2020 18:05 Ответить
Гетьманцев у нас построено общество феодальное и ФОП это кость с барского олигархического стола для низжего тяглового сословия. Привелегии высшей касты обносить бюджет, куда поступают налоги от пейзан в том числе. И пейзане это видят и видят как им одевают намордник за их счет а поводок тоже за их счет дают налоговой, которая как каста повыше их обязательно будет доить.Да ФОП ами пользуеться и более богатое сословие. Но это проблема сословных, феодальных обществ. И таким методо ее не решить. Откуда этот дебил начал определять политику. Сделай как в Польше капитаоизм с чесными судами и полицией, которая загребла взяточников. Взорвет опять страну очередной проффесор.
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26.12.2020 18:18 Ответить
Дружина була ФОП кілька років тому. Не змогла конкурувати з торговою мережею і платити все більшу арендну плату за приміщення. А ще підвищені штрафи за неоформленого продавця (до речі: в магазині мережі половина теж неоформлених. але власникам-силовикам кого бояттись?).
Касовий апарат, що має звязок із податковою, показує виручку в кінці дня. Навіщо питається ще мати книгу і клеїти туди чеки? Навіщо кожен товар повинен мати свій код. коли достатньо код групи товарів - кондитерка, напої безалкогольні, пиво, горілка і так далі. Нне треба клеїти на кожну коробку штрихкод. не потрібні сканери того коду. З десяток кодів можна запамятати. Навіщо великі штрафи за маленьку помилку? Адже в середньому податкова знатиме скільки чого за місяць продано. І той обєм, що переводить в іншу групу платників попробуй ще досягни продати. Якщо касовий апарат не дорогий і обслуговування його дуже не дорого, то страхи продавців за відсутності вбивчих штрафів не обгрунтовані.
Але ж так не буде
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26.12.2020 23:13 Ответить
грають у політику...

А чому кловунам, запроданцям та іншій сволоті з гівно-кварталу,які весь час працювали без будь-яких касових апаратів та показували лише збитки, можна гратися у політику та називати себе політиками, а підприємцям, що платять податки та годують всю цю квартальну шоблу,що зараз при владі, ні?
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26.12.2020 23:53 Ответить
налоги это плата за услуги от государства... напомните мне какие я реальные услуги огу получить от государства....??? ну кроме наездов , проверок и т.д
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27.12.2020 06:01 Ответить
Интересно отфильтровать кто там действительно имеет непосредственное отношение к ФОПам, а кто нет. И кто организовывает и главное спонсирует акции. Если кто скажет что все там " по велению сердца" и все "представители" пострадавшего малого бизнеса не поверю.
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27.12.2020 10:20 Ответить
О, русский мир подтянулся.
Все по заветом ***** - ищи след американцев, кричи громко "это все американская разведка спонсирует"
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27.12.2020 11:42 Ответить
Да нет.. в том то и дело что там больше " руСЬким миром" попахивает. И шаловливыми ручонками ОПЗЖопса. ( оно ж все тайное когда то станет явным), а ваше "переведение стрелок" почему то только укрепляет такое вот мое мнение.. ( если же где то и ошибаюсь то не со зла, просто ищи кому выгодно, кто со всего этого стрижет купоны, ну конечно же самые главные "плакальщики о бедном народе" Рабинович, Королевская, Шуфрич и из побочных Шахов, Дубинский ит.д.)
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27.12.2020 11:57 Ответить
ЗЕ была обещана поддержка ФОПам и упрощение дурноватых коррупционных требований к малому бизнесу. А вместо этого - что происходит?

И чтобы оправдаться - вы начинаете по заветам ***** приплетать сюда кого угода, типа "все у нас хорошо, а недовольные ФОПы - это проплачено".
На себя посмотрите, что вы творите, а потом будете на кого-то кивать!
Начните с себя, русскую балалайку для начала снимите и подумайте может вы сами что-то делаете не так??? !
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27.12.2020 12:29 Ответить
Не вдаваясь в проблемы ФОпов" самых несчастных" в нашей стране ( как оказалось), хочу добавить что кричащим и вешающим ярлык про " русскую балалайку" " подтянувшийся " русЬкий мир" и т.д. Возникает твердая уверенность что так обычно поступают те кто кричит " лови вора" ( по старой традиции.)
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27.12.2020 12:35 Ответить
Ты же больше всех орешь "Все проплаченные". Сразу вспоминается Вова ***** - у него на Майдане тоже все были проплаченные, за деньги ЦРУ. Так чем ты от ************** отличаешься, а кацапчик?
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27.12.2020 14:03 Ответить
Я уже заметил кто начинает другим приписывать " кацапчик" и т.п. и есть кацап , да еще путинист под личиной. "патриЕЕта" Вас гн-д сразу видно, не спрячетесь, рога и хвост выдают. Не напрягайся так. а то и пятачок появится. Типа защитники самого обездоленного сегмента народа из прослойки ФОПовладельцев. Вы о них уже и думать то забыли.., вам бы сейчас шухер устроить да Вована Питерского порадовать.
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27.12.2020 15:16 Ответить
Ты про себя заметь, потому что стиль общения у тебя чисто кацапский - "Вы все врете, и все проплачено, фашизды"
Фіскалізація потрібна Україні, але організатори SaveФОП грають у політику, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 1953
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27.12.2020 15:22 Ответить
дело в том что я всегда просто высказываю свое мнение. И не лезу обсуждать чужие ( каждый имеет свое право на свое мнение, даже если мне оно не нравится) А подобные вам ( тебе) нет бы высказать свое мнение.. Не вам нужно все вокруг обоср-ть, чисто рашистская схема одномыслия. Ну и флаг вам в руки ущербные. ( Вот ввяжешься с таким вот после их коммента по отношению к твоему мнению, и потом подумаешь, верно ведь говорили старики " не трогай г--но , оно и вонять не будет". Ну что ж не сдержался.. так что воняй дальше.
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27.12.2020 15:36 Ответить
Дело в том, что ты лапоть, и ч этим нужноо начинать и заканчивать 🍌
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27.12.2020 21:27 Ответить
Если бы ты разобрался в проблеме и высказывал мнение по-существу, никто тебе бы слова не сказал. А так ты краем уха слышал, половину сам себе придумал и несешь хрень какую-то, наполовину со своей бредовой фантазией.
Но больше всего раздражает, что когда тебе делают замечание, что ты себя ведешь как привыкли ********** агитаторы - выдаешь свой бред за истину, вместо извинений, ты начинаешь дерьмом плеваться. А это не хорошо! Чисто по руззки получается
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27.12.2020 23:37 Ответить
Кажуть ОПЗЖ підживлює і направляє, тобто, расея.
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27.12.2020 15:54 Ответить
кажуть, шо кур доють, прийшли доїти - а смикати не має за що
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27.12.2020 23:29 Ответить
ЛЮДИ повстали проти сваволі це в інших провінціях паРафії німі скоти.
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27.12.2020 14:19 Ответить
Фіскалізація потрібна Україні, але організатори SaveФОП грають у політику, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 6033
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27.12.2020 15:34 Ответить
Платити податки неприємно. Але без цього не існує ні одна держава. Не хочеш платити податки в Україні і годувати свою армію,- будеш годувати армію сусідньої країни.
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27.12.2020 16:05 Ответить
Ты не путай грешное с праведным.
Платить налоги приятно в стране, которая заботится о тебе, а и не покупает депутатам автомобили вместо лекарств для народа!
Нужно начинать с олигархов - воров, взяточников в министерствах и Верховной Раде, им для начала нужно на каждый карман повесить по кассовому аппарату, а потом уже требовать его у бабки, которая свою картошку на рынке продает!
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27.12.2020 23:59 Ответить
С вас - реальная борьба с коррупцией, с нас - реальные налоги. Пока вы ******* чужие деньги - засуньте свою фискализацию в свои лживые алчные мошеннические задницы.
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27.12.2020 17:00 Ответить
"Фискализация нужна Украине, но организаторы SaveФОП играют в политику, - Гетманцев" - если Зеленский играет в политика, то почему другим нельзя?
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27.12.2020 20:20 Ответить
Фискализация нужна олигархам, чтобы иметь для себя монопольное право не платить налоги.
И налоговой, чтобы драть взятки с народа за минимальную ошибку.
--
Пожалейте их - у них же дети, которым не хватает на Бентли и кокаин!
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28.12.2020 00:05 Ответить
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