Фискализация нужна Украине, но организаторы SaveФОП играют в политику, - Гетманцев

Организаторы, которые вывели предпринимателей с протестами в центр Киева, играют в политику и не идут на компромиссы.

Об этом рассказал в интервью Радио Свобода председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ.

Он заявил, что SaveФОП выступает за отмену кассовых аппаратов вообще. При этом Гетманцев настаивает: фискализация нужна не ему или президенту Владимиру Зеленскому, она нужна Украине. Кроме этого он вспомнил об опыте соседей, в частности Польши.

"Там тоже были митинги, тоже были неувязки, но страна нормально работает, все "по-белому", все классно. Мы туда едем. У наших бизнесменов, которые там (в Польше) организуют бизнес, тоже не возникает вопросов, а почему, собственно говоря, они в Варшаве должны выдавать чек? Может, у них какой-то уникальный бизнес? Может, этого не надо делать?", – утверждает депутат.

Сами же организаторы акций настаивают на отсутствии связей с какой-либо партией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Квартал-95" высмеял протестующих под Дворцом "Украина" ФОПов. ВИДЕО

Напомним, частные предприниматели из разных городов Украины 22 декабря вышли на бессрочную акцию SaveФОП. Участники митинга собрались на Майдане Незалежности в Киеве. Они протестовали также под ОП и Дворцом "Украина". Участники акции требовали разрешить ФОПам работать во время локдауна с 8 по 24 января.