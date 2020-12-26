Фискализация нужна Украине, но организаторы SaveФОП играют в политику, - Гетманцев
Организаторы, которые вывели предпринимателей с протестами в центр Киева, играют в политику и не идут на компромиссы.
Об этом рассказал в интервью Радио Свобода председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ.
Он заявил, что SaveФОП выступает за отмену кассовых аппаратов вообще. При этом Гетманцев настаивает: фискализация нужна не ему или президенту Владимиру Зеленскому, она нужна Украине. Кроме этого он вспомнил об опыте соседей, в частности Польши.
"Там тоже были митинги, тоже были неувязки, но страна нормально работает, все "по-белому", все классно. Мы туда едем. У наших бизнесменов, которые там (в Польше) организуют бизнес, тоже не возникает вопросов, а почему, собственно говоря, они в Варшаве должны выдавать чек? Может, у них какой-то уникальный бизнес? Может, этого не надо делать?", – утверждает депутат.
Сами же организаторы акций настаивают на отсутствии связей с какой-либо партией.
Напомним, частные предприниматели из разных городов Украины 22 декабря вышли на бессрочную акцию SaveФОП. Участники митинга собрались на Майдане Незалежности в Киеве. Они протестовали также под ОП и Дворцом "Украина". Участники акции требовали разрешить ФОПам работать во время локдауна с 8 по 24 января.
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Если хотят побороть минимизаторов - отстаньте от ФОП !
Накажите минимизаторов! Отделение "Новой почты" - ФОП, краны в Эпицентре тоже ФОП. Покупали детские подарки Рошен по безналу - ФОП ...
Не будь очередным Лохом, включи мозги! Это стандартная схема минимизации.
Т.е. у каждого отделения-ФОПа свои машины ...?
Укрпочта не дробит свои отделения на ФОП, и Укрзализниця может каждый вагон сделать ФОП.
Многие ФОПы так круто живут, что не могут уже цены сложить на перепродаваемую ими продукцию. А платят налог как будто нищие, по 1000 грн в месяц.
Не нравятся цены у ФОП-ов - не покупай! Тебя никто не принуждает
Плачут только, чтоб налоги не платить.
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Сколько умников, которые не вникают в суть, но языком поляпать - будь здоров!
Не желает ли пан узнать, все ли они налогообложили и не забыли ли налоги уплатить с офшоров? Или с украинского газа, который по конституции принадлежит украинцам, а почему-то им владеют олигархи? Не хотите узнать почему?
Или с депутатов можно начать, а то у них один обед, как заработок 10 ФОПов в месяц?
Пан не желает выдать им кассовые аппараты, чтоб они свои взятки пробивали и платили с них налог?
Странный у пана интерес, я б сказал, что даже сильно избирательный) Не видящий ни олигархов, ни коррупционеров
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Депутатам тоже кассовое аппараты "на взятки" выдадут? А то у них один обед, как заработок 10-ти ФОПов за месяц!
второе это то, что в Польше нет коррумпированной таможни и налоговой
Касовий апарат, що має звязок із податковою, показує виручку в кінці дня. Навіщо питається ще мати книгу і клеїти туди чеки? Навіщо кожен товар повинен мати свій код. коли достатньо код групи товарів - кондитерка, напої безалкогольні, пиво, горілка і так далі. Нне треба клеїти на кожну коробку штрихкод. не потрібні сканери того коду. З десяток кодів можна запамятати. Навіщо великі штрафи за маленьку помилку? Адже в середньому податкова знатиме скільки чого за місяць продано. І той обєм, що переводить в іншу групу платників попробуй ще досягни продати. Якщо касовий апарат не дорогий і обслуговування його дуже не дорого, то страхи продавців за відсутності вбивчих штрафів не обгрунтовані.
Але ж так не буде
А чому кловунам, запроданцям та іншій сволоті з гівно-кварталу,які весь час працювали без будь-яких касових апаратів та показували лише збитки, можна гратися у політику та називати себе політиками, а підприємцям, що платять податки та годують всю цю квартальну шоблу,що зараз при владі, ні?
Все по заветом ***** - ищи след американцев, кричи громко "это все американская разведка спонсирует"
И чтобы оправдаться - вы начинаете по заветам ***** приплетать сюда кого угода, типа "все у нас хорошо, а недовольные ФОПы - это проплачено".
На себя посмотрите, что вы творите, а потом будете на кого-то кивать!
Начните с себя, русскую балалайку для начала снимите и подумайте может вы сами что-то делаете не так??? !
Но больше всего раздражает, что когда тебе делают замечание, что ты себя ведешь как привыкли ********** агитаторы - выдаешь свой бред за истину, вместо извинений, ты начинаешь дерьмом плеваться. А это не хорошо! Чисто по руззки получается
Платить налоги приятно в стране, которая заботится о тебе, а и не покупает депутатам автомобили вместо лекарств для народа!
Нужно начинать с олигархов - воров, взяточников в министерствах и Верховной Раде, им для начала нужно на каждый карман повесить по кассовому аппарату, а потом уже требовать его у бабки, которая свою картошку на рынке продает!
И налоговой, чтобы драть взятки с народа за минимальную ошибку.
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Пожалейте их - у них же дети, которым не хватает на Бентли и кокаин!