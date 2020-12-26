В Латвию и Эстонию прибыли первые партии вакцины от коронавируса

Первые партии вакцины от коронавируса, произведенной компаниями Pfizer и BioNTech, доставлены в Латвию и Эстонию.

О доставке в субботу в Латвию этой вакцины сообщила в Twitter министр здравоохранения страны Илзе Винькеле, приложив четыре фотографии, на которых картонные ящики переносятся из грузовика в здание, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В этих ящиках - спасенные жизни, будущее Рождество с друзьями, очные хоровые репетиции, путешествия, снова нормальная работа для медиков. В этих ящиках - научный прорыв, труд многих людей. Это вакцина "Pfizer" против "SARS-CoV2". Это также означает счастливый Новый год!", - написала Винькеле.

Как сообщили агентству BNS в министерстве здравоохранения, первая партия вакцин, произведенных компаниями BioNTech и Pfizer, была доставлена утром - в Государственный центр доноров крови поступило 9 750 доз вакцины.

28 декабря медицинский персонал больниц, работающий с пациентами с COVID-19, а также сотрудники Службы неотложной медицинской помощи начнут получать первые вакцины.

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Аналогичная партия вакцины Pfizer и BioNTech, содержащая 9750 доз для вакцинации 4875 человек, прибыла в субботу и в Эстонию.

Об этом сообщило министерство социальных дел, напомнив, что во всем Европейском союзе вакцинация начинается с 27 декабря. Первые прививки будут сделаны в приграничном с Россией Северо-востоке Эстонии, городах Таллин и Тарту, где ситуация с заболеваемостью коронавирусом наиболее острая, а со следующей недели вакцинация постепенно начнется по всей Эстонии.

"Поступившая первая партия вакцин предназначена для медицинских работников больниц, скорой помощи и центров семейных врачей. В первую очередь вакцинация проводится среди медицинских работников, поскольку они имеют более высокий риск заражения из-за контакта с пациентами с COVID-19, а вакцинация медицинских работников позволяет обеспечить непрерывность работы системы здравоохранения", - сказал министр социальных дел Танель Кийк.

"Мы надеемся, что оставшиеся вакцины от COVID-19 получат разрешение на продажу в ближайшем будущем и что в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины, чтобы мы могли как можно скорее провести вакцинацию для других групп риска и остальной части населения", - добавил министр.

Ранее премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что правительство не рассматривает закупок российских вакцин и ориентируется на получение западных препаратов.