В Латвию и Эстонию прибыли первые партии вакцины от коронавируса
Первые партии вакцины от коронавируса, произведенной компаниями Pfizer и BioNTech, доставлены в Латвию и Эстонию.
О доставке в субботу в Латвию этой вакцины сообщила в Twitter министр здравоохранения страны Илзе Винькеле, приложив четыре фотографии, на которых картонные ящики переносятся из грузовика в здание, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В этих ящиках - спасенные жизни, будущее Рождество с друзьями, очные хоровые репетиции, путешествия, снова нормальная работа для медиков. В этих ящиках - научный прорыв, труд многих людей. Это вакцина "Pfizer" против "SARS-CoV2". Это также означает счастливый Новый год!", - написала Винькеле.
Как сообщили агентству BNS в министерстве здравоохранения, первая партия вакцин, произведенных компаниями BioNTech и Pfizer, была доставлена утром - в Государственный центр доноров крови поступило 9 750 доз вакцины.
28 декабря медицинский персонал больниц, работающий с пациентами с COVID-19, а также сотрудники Службы неотложной медицинской помощи начнут получать первые вакцины.
Аналогичная партия вакцины Pfizer и BioNTech, содержащая 9750 доз для вакцинации 4875 человек, прибыла в субботу и в Эстонию.
Об этом сообщило министерство социальных дел, напомнив, что во всем Европейском союзе вакцинация начинается с 27 декабря. Первые прививки будут сделаны в приграничном с Россией Северо-востоке Эстонии, городах Таллин и Тарту, где ситуация с заболеваемостью коронавирусом наиболее острая, а со следующей недели вакцинация постепенно начнется по всей Эстонии.
"Поступившая первая партия вакцин предназначена для медицинских работников больниц, скорой помощи и центров семейных врачей. В первую очередь вакцинация проводится среди медицинских работников, поскольку они имеют более высокий риск заражения из-за контакта с пациентами с COVID-19, а вакцинация медицинских работников позволяет обеспечить непрерывность работы системы здравоохранения", - сказал министр социальных дел Танель Кийк.
"Мы надеемся, что оставшиеся вакцины от COVID-19 получат разрешение на продажу в ближайшем будущем и что в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины, чтобы мы могли как можно скорее провести вакцинацию для других групп риска и остальной части населения", - добавил министр.
Ранее премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что правительство не рассматривает закупок российских вакцин и ориентируется на получение западных препаратов.
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"У всіх країнах ЄС завтра почнеться вакцинація.
Напередодні всюди доставили вакцину, яку охороняють спецпідрозділи поліції чи військові
В Україні спецпідрозділи поліції охороняють концерт 95 кварталу від підприємців. А вакцину країні, яка обрала президентом клоуна, постачати взагалі ніхто не збирається
Це про контрасти
Захотіли 2 роки тому жити як гівно - живіть як гівно, лікуйтесь концертами клоунів тепер"
А НАДО ВОСХИЩАТЬСЯ МЕДИЦИНОЙ В ЕВРОПЕ И ДОРОГАМИ В ЕВРОПЕ
То есть поменять вектор воспитания
Стариков и врачей полно, а такого ххх президента как у нас, на весь мир может быть один )))
«Ми починаємо перегортати сторінку важкого року. Сьогодні день доставки, а завтра вакцинація проти Covid-19 почнеться по всьому ЄС. Вакцина стала доступна одночасно для всіх держав ЄС, і люди почнуть приймати вакцину в Афінах, у Римі, у Гельсінкі, в Софії», - заявила фон дер Ляєн.
Також фон дер Ляєн додала, що дуже скоро ЄС матиме більше вакцин, як тільки буде підтверджено їх безпеку і ефективність.
Вы какое медицинское учреждение закончили?
Или так себе, пиСдабол ?
Za 3 dnia opiat vsemu ES zavezut novuju partiju vakcini
Montenegro
Incidence rate: 7 232,25 per 100,000 people
Czechia
Incidence rate: 6 208,46 per 100,000 people
Slovenia
Incidence rate: 5 388,39 per 100,000 people
Lithuania
Incidence rate: 4 649,80 per 100,000 people
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
2. Ви явно читали цей абзац статті.
Про доставку в суботу в Латвію цієї вакцини повідомила в твіттері міністр охорони здоров'я країни Ілзе Вінькеле, приклавши чотири фотографії, на яких картонні ящики переносять із вантажівки в будівлю, інформує https://censor.net/ua із посиланням на https://ua.interfax.com.ua/news/general/712696.html Інтерфакс-Україна. "
В кінці абзацу гіперпосилання на статтю https://ua.interfax.com.ua/news/general/712696.html Інтерфакс-Україна з цим фото.