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Новости Коронавирус и карантин
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В Латвию и Эстонию прибыли первые партии вакцины от коронавируса

В Латвию и Эстонию прибыли первые партии вакцины от коронавируса

Первые партии вакцины от коронавируса, произведенной компаниями Pfizer и BioNTech, доставлены в Латвию и Эстонию.

О доставке в субботу в Латвию этой вакцины сообщила в Twitter министр здравоохранения страны Илзе Винькеле, приложив четыре фотографии, на которых картонные ящики переносятся из грузовика в здание, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В этих ящиках - спасенные жизни, будущее Рождество с друзьями, очные хоровые репетиции, путешествия, снова нормальная работа для медиков. В этих ящиках - научный прорыв, труд многих людей. Это вакцина "Pfizer" против "SARS-CoV2". Это также означает счастливый Новый год!", - написала Винькеле.

Как сообщили агентству BNS в министерстве здравоохранения, первая партия вакцин, произведенных компаниями BioNTech и Pfizer, была доставлена утром - в Государственный центр доноров крови поступило 9 750 доз вакцины.

28 декабря медицинский персонал больниц, работающий с пациентами с COVID-19, а также сотрудники Службы неотложной медицинской помощи начнут получать первые вакцины.

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Аналогичная партия вакцины Pfizer и BioNTech, содержащая 9750 доз для вакцинации 4875 человек, прибыла в субботу и в Эстонию.

Об этом сообщило министерство социальных дел, напомнив, что во всем Европейском союзе вакцинация начинается с 27 декабря. Первые прививки будут сделаны в приграничном с Россией Северо-востоке Эстонии, городах Таллин и Тарту, где ситуация с заболеваемостью коронавирусом наиболее острая, а со следующей недели вакцинация постепенно начнется по всей Эстонии.

"Поступившая первая партия вакцин предназначена для медицинских работников больниц, скорой помощи и центров семейных врачей. В первую очередь вакцинация проводится среди медицинских работников, поскольку они имеют более высокий риск заражения из-за контакта с пациентами с COVID-19, а вакцинация медицинских работников позволяет обеспечить непрерывность работы системы здравоохранения", - сказал министр социальных дел Танель Кийк.

"Мы надеемся, что оставшиеся вакцины от COVID-19 получат разрешение на продажу в ближайшем будущем и что в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины, чтобы мы могли как можно скорее провести вакцинацию для других групп риска и остальной части населения", - добавил министр.

Ранее премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что правительство не рассматривает закупок российских вакцин и ориентируется на получение западных препаратов.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Латвия (1337) Эстония (1430) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Масон :

"У всіх країнах ЄС завтра почнеться вакцинація.

Напередодні всюди доставили вакцину, яку охороняють спецпідрозділи поліції чи військові

В Україні спецпідрозділи поліції охороняють концерт 95 кварталу від підприємців. А вакцину країні, яка обрала президентом клоуна, постачати взагалі ніхто не збирається

Це про контрасти

Захотіли 2 роки тому жити як гівно - живіть як гівно, лікуйтесь концертами клоунів тепер"
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26.12.2020 12:15
+5
Да, там дураки одни живут, я согласен с вами , не хер с них пример брать, а то ещё не дай Бог Украина ещё и заживет уровнем жизни как у них ...
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26.12.2020 12:22
+5
А Вы думали с президента ?
Стариков и врачей полно, а такого ххх президента как у нас, на весь мир может быть один )))
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26.12.2020 12:24
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Експеримент на людях починається. Спостерігаємо за наслідками.
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26.12.2020 12:10 Ответить
Да, там дураки одни живут, я согласен с вами , не хер с них пример брать, а то ещё не дай Бог Украина ещё и заживет уровнем жизни как у них ...
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26.12.2020 12:22 Ответить
ясьтавориницкав тиватсаз ен откин сав
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26.12.2020 15:50 Ответить
во цензор глюкает при вводе текста )
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26.12.2020 15:51 Ответить
Масон :

"У всіх країнах ЄС завтра почнеться вакцинація.

Напередодні всюди доставили вакцину, яку охороняють спецпідрозділи поліції чи військові

В Україні спецпідрозділи поліції охороняють концерт 95 кварталу від підприємців. А вакцину країні, яка обрала президентом клоуна, постачати взагалі ніхто не збирається

Це про контрасти

Захотіли 2 роки тому жити як гівно - живіть як гівно, лікуйтесь концертами клоунів тепер"
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26.12.2020 12:15 Ответить
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26.12.2020 12:24 Ответить
Коммуняцко- фсбэшная система развела пропаганду , шо мол какая медицина в Беларуси , какие дороги в Беларуси
А НАДО ВОСХИЩАТЬСЯ МЕДИЦИНОЙ В ЕВРОПЕ И ДОРОГАМИ В ЕВРОПЕ
То есть поменять вектор воспитания
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26.12.2020 12:30 Ответить
А українцям чергова порція локшини від Степашки !!)))
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26.12.2020 12:33 Ответить
2019 всіх навчив. Запам'ятайте, що під гасло "Тільки не Порошенко!" можна і країну, і матір продати!!
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26.12.2020 12:21 Ответить
А Вы думали с президента ?
Стариков и врачей полно, а такого ххх президента как у нас, на весь мир может быть один )))
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26.12.2020 12:24 Ответить
vitjok, neprivivaisa i svoju kodlu ne privivai, eta vakcina dlja ljudei i jesli ostanetsia to dast i rabam, no mozjet i ne datj, mozjno Ukraine ili Belorusi pomocj, tak sjto, derzji sebja v ruki.
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26.12.2020 12:55 Ответить
tiho, tiho tebe jesjcjo otrabativatj za didov i tvojim detjam da i vnukam pridjotsia rabaami bitj, tak chto zaviduj molcha.
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26.12.2020 13:03 Ответить
Чемодан-вокзал-Расея!
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26.12.2020 20:58 Ответить
Станом на 26 грудня вакцину від коронавірусу доставили в усі країни Європейського союзу. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у спеціальному https://twitter.com/***********/status/1342751465274806273?s=20 відеозверненні .
«Ми починаємо перегортати сторінку важкого року. Сьогодні день доставки, а завтра вакцинація проти Covid-19 почнеться по всьому ЄС. Вакцина стала доступна одночасно для всіх держав ЄС, і люди почнуть приймати вакцину в Афінах, у Римі, у Гельсінкі, в Софії», - заявила фон дер Ляєн.
Також фон дер Ляєн додала, що дуже скоро ЄС матиме більше вакцин, як тільки буде підтверджено їх безпеку і ефективність.
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26.12.2020 12:24 Ответить
Чемпионы по коронно вирусу действуют по другому
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26.12.2020 12:25 Ответить
о . тепер вже не вбережуться від вірусу - всім введуть шо треба і не треба
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26.12.2020 12:24 Ответить
Просто у них нет такого специалиста вирусолога как Вы
Вы какое медицинское учреждение закончили?
Или так себе, пиСдабол ?
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26.12.2020 12:27 Ответить
Так медицина і вірусологія дві великі різниці . я від прививок подалі , всерівно імунітет 3- 4 міс .
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26.12.2020 15:17 Ответить
Ну вот, а говорили холодильники мощные надо. Простые картонные коробки и нет проблем..
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26.12.2020 12:38 Ответить
Privezli ix specialnyje masini iz Pfizer,potom 2 casa polozyli x xolodilniki i opiat specialnimi masinami vyvezli.Za 5 dnej ix nado ispolzyvat.
Za 3 dnia opiat vsemu ES zavezut novuju partiju vakcini
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26.12.2020 12:50 Ответить
Seriozno ruski ti nas pozdravliajes sto tut liudej mnogo umirajet.Smotri stob sam togda nepomer ot koroni ili peredoza vodki
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26.12.2020 13:01 Ответить
написал Виталий з Риги- наследник завезенних кацапов в советское время - наверно внук какого-нибудь палковника или хенерала. Возвращайся на свою Расею.
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26.12.2020 20:57 Ответить
С каких пор Черногорию, Чехию и Словению из ЕС исключили?
Montenegro
Incidence rate: 7 232,25 per 100,000 people

Czechia
Incidence rate: 6 208,46 per 100,000 people
Slovenia
Incidence rate: 5 388,39 per 100,000 people

Lithuania
Incidence rate: 4 649,80 per 100,000 people
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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26.12.2020 13:56 Ответить
У Вас что, туалет во дворе и Вы в интернете какаете?
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26.12.2020 13:58 Ответить
В статье так написано. И чем вам не понравилось мое замечание?
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26.12.2020 14:26 Ответить
Картонна коробка якимось чином виключає зберігання її в низькотемпературному холодильнику або ізотермічному контейнері?
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26.12.2020 14:36 Ответить
Я сам много чего в коробках вожу и кошка любит в них сидеть.Так что у меня нет претензий к картону. Ну как бы вы высказали к нему(и мне) претензии. Просто вы ищете повод для ссоры, некрасиво.
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26.12.2020 15:12 Ответить
Ось це написали Ви - "Ну вот, а говорили холодильники мощные надо. Простые картонные коробки и нет проблем." Це натякає на порушення термічного режиму транспортування та зберігання. Але це неправда. Подивіться на рукавиці на фото. Якщо Ваша кішка притулиться до коробки з такою температурою, то вона миттю примерзне.

У Латвію та Естонію прибули перші партії вакцини проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 8073
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26.12.2020 15:28 Ответить
Ничего я не намекал. Этого фото не было в заголовке.
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26.12.2020 15:59 Ответить
1. "Ничего я не намекал." Не клейте з себе дурня. Тут всі добре знають, що Ви російський прихвостень, а не дурень.
2. Ви явно читали цей абзац статті.
Про доставку в суботу в Латвію цієї вакцини повідомила в твіттері міністр охорони здоров'я країни Ілзе Вінькеле, приклавши чотири фотографії, на яких картонні ящики переносять із вантажівки в будівлю, інформує https://censor.net/ua із посиланням на https://ua.interfax.com.ua/news/general/712696.html Інтерфакс-Україна. "

В кінці абзацу гіперпосилання на статтю https://ua.interfax.com.ua/news/general/712696.html Інтерфакс-Україна з цим фото.
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26.12.2020 16:05 Ответить
Навіщо на ту блювоту час гоїти,копняка під дупу йому вистачить😀
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26.12.2020 16:13 Ответить
За можливості, я на зло відповідаю справедливістю. Якщо на зло відповідати злом, то зла у всесвіті менше не стане.
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26.12.2020 16:45 Ответить
Уф, еле нашел, спасибо. На интерфаксе меленькими буковками, потом на твит, потом еще куда. Ну да, вижу шкаф. Не, не гожусь я в разведку.
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26.12.2020 16:16 Ответить
У Латвію та Естонію прибули перші партії вакцини проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 4777
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26.12.2020 14:17 Ответить
На 25 декабря в Израиле вакцинировано 210 тыс. человек.https://detaly.co.il/gendirektor-minzdrava-karantin-prodlitsya-3-4-nedeli/
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26.12.2020 13:03 Ответить
 
 