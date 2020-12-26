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Новини Коронавірус і карантин
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У Латвію та Естонію прибули перші партії вакцини проти коронавірусу

У Латвію та Естонію прибули перші партії вакцини проти коронавірусу

Перші партії вакцини проти коронавірусу, виробленої компаніями Pfizer і BioNTech, доставлені в Латвію і Естонію.

Про доставку в суботу в Латвію цієї вакцини повідомила в твіттері міністр охорони здоров'я країни Ілзе Вінькеле, приклавши чотири фотографії, на яких картонні ящики переносять із вантажівки в будівлю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У цих ящиках - врятовані життя, майбутнє Різдво з друзями, очні хорові репетиції, подорожі, знову нормальна робота для медиків. У цих ящиках - науковий прорив, праця багатьох людей. Це вакцина Pfizer проти SARS-CoV2. Це також означає щасливий Новий рік!" - написала Вінькеле.

Як повідомили агентству BNS в Міністерстві охорони здоров'я, перша партія вакцин, вироблених компаніями BioNTech і Pfizer, була доставлена вранці - в державний центр донорів крові надійшло 9 750 доз вакцини.

28 грудня медичний персонал лікарень, що працює з пацієнтами з Covid-19, а також співробітники служби невідкладної медичної допомоги почнуть отримувати перші вакцини.

Для гарантування безпеки поставок транспорт від заводу до місця призначення супроводжував конвой виробника, а на території Латвії - держполіція.

Аналогічна партія вакцини Pfizer і BioNTech, що містить 9750 доз для вакцинації 4875 людей, прибула в суботу і в Естонію.

Про це повідомило Міністерство соціальних справ, нагадавши, що в усьому Європейському Союзі вакцинація починається з 27 грудня. Перші щеплення будуть зроблені в прикордонному з Росією північному сході Естонії, містах Таллінн і Тарту, де ситуація із захворюваністю коронавірусом найбільш гостра, а з наступного тижня вакцинація поступово почнеться у всій Естонії.

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"Перша партія вакцин призначена для медичних працівників лікарень, швидкої допомоги та центрів сімейних лікарів. Передусім вакцинація проводиться серед медичних працівників, оскільки вони мають найбільший ризик зараження через контакт із пацієнтами з Covid-19, а вакцинація медичних працівників дає змогу забезпечити безперервність роботи системи охорони здоров'я", – сказав міністр соціальних справ Танель Кійк.

"Ми сподіваємося, що інші вакцини від Covid-19 отримають дозвіл на продаж у найближчому майбутньому і що в Естонію прибуде достатня кількість вакцини, щоб ми могли якомога швидше провести вакцинацію для інших груп ризику і решти населення", - додав міністр.

Раніше прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас заявив, що уряд не розглядає закупівель російських вакцин і орієнтується на отримання західних препаратів.

вакцина (4419) карантин (18172) Латвія (1351) Естонія (1620) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Масон :

"У всіх країнах ЄС завтра почнеться вакцинація.

Напередодні всюди доставили вакцину, яку охороняють спецпідрозділи поліції чи військові

В Україні спецпідрозділи поліції охороняють концерт 95 кварталу від підприємців. А вакцину країні, яка обрала президентом клоуна, постачати взагалі ніхто не збирається

Це про контрасти

Захотіли 2 роки тому жити як гівно - живіть як гівно, лікуйтесь концертами клоунів тепер"
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26.12.2020 12:15
+5
Да, там дураки одни живут, я согласен с вами , не хер с них пример брать, а то ещё не дай Бог Украина ещё и заживет уровнем жизни как у них ...
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26.12.2020 12:22
+5
А Вы думали с президента ?
Стариков и врачей полно, а такого ххх президента как у нас, на весь мир может быть один )))
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26.12.2020 12:24
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Експеримент на людях починається. Спостерігаємо за наслідками.
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26.12.2020 12:10 Відповісти
Да, там дураки одни живут, я согласен с вами , не хер с них пример брать, а то ещё не дай Бог Украина ещё и заживет уровнем жизни как у них ...
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26.12.2020 12:22 Відповісти
ясьтавориницкав тиватсаз ен откин сав
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26.12.2020 15:50 Відповісти
во цензор глюкает при вводе текста )
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26.12.2020 15:51 Відповісти
Масон :

"У всіх країнах ЄС завтра почнеться вакцинація.

Напередодні всюди доставили вакцину, яку охороняють спецпідрозділи поліції чи військові

В Україні спецпідрозділи поліції охороняють концерт 95 кварталу від підприємців. А вакцину країні, яка обрала президентом клоуна, постачати взагалі ніхто не збирається

Це про контрасти

Захотіли 2 роки тому жити як гівно - живіть як гівно, лікуйтесь концертами клоунів тепер"
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26.12.2020 12:15 Відповісти
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26.12.2020 12:24 Відповісти
Коммуняцко- фсбэшная система развела пропаганду , шо мол какая медицина в Беларуси , какие дороги в Беларуси
А НАДО ВОСХИЩАТЬСЯ МЕДИЦИНОЙ В ЕВРОПЕ И ДОРОГАМИ В ЕВРОПЕ
То есть поменять вектор воспитания
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26.12.2020 12:30 Відповісти
А українцям чергова порція локшини від Степашки !!)))
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26.12.2020 12:33 Відповісти
2019 всіх навчив. Запам'ятайте, що під гасло "Тільки не Порошенко!" можна і країну, і матір продати!!
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26.12.2020 12:21 Відповісти
А Вы думали с президента ?
Стариков и врачей полно, а такого ххх президента как у нас, на весь мир может быть один )))
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26.12.2020 12:24 Відповісти
vitjok, neprivivaisa i svoju kodlu ne privivai, eta vakcina dlja ljudei i jesli ostanetsia to dast i rabam, no mozjet i ne datj, mozjno Ukraine ili Belorusi pomocj, tak sjto, derzji sebja v ruki.
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26.12.2020 12:55 Відповісти
tiho, tiho tebe jesjcjo otrabativatj za didov i tvojim detjam da i vnukam pridjotsia rabaami bitj, tak chto zaviduj molcha.
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26.12.2020 13:03 Відповісти
Чемодан-вокзал-Расея!
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26.12.2020 20:58 Відповісти
Станом на 26 грудня вакцину від коронавірусу доставили в усі країни Європейського союзу. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у спеціальному https://twitter.com/***********/status/1342751465274806273?s=20 відеозверненні .
«Ми починаємо перегортати сторінку важкого року. Сьогодні день доставки, а завтра вакцинація проти Covid-19 почнеться по всьому ЄС. Вакцина стала доступна одночасно для всіх держав ЄС, і люди почнуть приймати вакцину в Афінах, у Римі, у Гельсінкі, в Софії», - заявила фон дер Ляєн.
Також фон дер Ляєн додала, що дуже скоро ЄС матиме більше вакцин, як тільки буде підтверджено їх безпеку і ефективність.
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26.12.2020 12:24 Відповісти
Чемпионы по коронно вирусу действуют по другому
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26.12.2020 12:25 Відповісти
о . тепер вже не вбережуться від вірусу - всім введуть шо треба і не треба
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26.12.2020 12:24 Відповісти
Просто у них нет такого специалиста вирусолога как Вы
Вы какое медицинское учреждение закончили?
Или так себе, пиСдабол ?
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26.12.2020 12:27 Відповісти
Так медицина і вірусологія дві великі різниці . я від прививок подалі , всерівно імунітет 3- 4 міс .
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26.12.2020 15:17 Відповісти
Ну вот, а говорили холодильники мощные надо. Простые картонные коробки и нет проблем..
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26.12.2020 12:38 Відповісти
Privezli ix specialnyje masini iz Pfizer,potom 2 casa polozyli x xolodilniki i opiat specialnimi masinami vyvezli.Za 5 dnej ix nado ispolzyvat.
Za 3 dnia opiat vsemu ES zavezut novuju partiju vakcini
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26.12.2020 12:50 Відповісти
Seriozno ruski ti nas pozdravliajes sto tut liudej mnogo umirajet.Smotri stob sam togda nepomer ot koroni ili peredoza vodki
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26.12.2020 13:01 Відповісти
написал Виталий з Риги- наследник завезенних кацапов в советское время - наверно внук какого-нибудь палковника или хенерала. Возвращайся на свою Расею.
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26.12.2020 20:57 Відповісти
С каких пор Черногорию, Чехию и Словению из ЕС исключили?
Montenegro
Incidence rate: 7 232,25 per 100,000 people

Czechia
Incidence rate: 6 208,46 per 100,000 people
Slovenia
Incidence rate: 5 388,39 per 100,000 people

Lithuania
Incidence rate: 4 649,80 per 100,000 people
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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26.12.2020 13:56 Відповісти
У Вас что, туалет во дворе и Вы в интернете какаете?
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26.12.2020 13:58 Відповісти
В статье так написано. И чем вам не понравилось мое замечание?
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26.12.2020 14:26 Відповісти
Картонна коробка якимось чином виключає зберігання її в низькотемпературному холодильнику або ізотермічному контейнері?
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26.12.2020 14:36 Відповісти
Я сам много чего в коробках вожу и кошка любит в них сидеть.Так что у меня нет претензий к картону. Ну как бы вы высказали к нему(и мне) претензии. Просто вы ищете повод для ссоры, некрасиво.
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26.12.2020 15:12 Відповісти
Ось це написали Ви - "Ну вот, а говорили холодильники мощные надо. Простые картонные коробки и нет проблем." Це натякає на порушення термічного режиму транспортування та зберігання. Але це неправда. Подивіться на рукавиці на фото. Якщо Ваша кішка притулиться до коробки з такою температурою, то вона миттю примерзне.

У Латвію та Естонію прибули перші партії вакцини проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 8073
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26.12.2020 15:28 Відповісти
Ничего я не намекал. Этого фото не было в заголовке.
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26.12.2020 15:59 Відповісти
1. "Ничего я не намекал." Не клейте з себе дурня. Тут всі добре знають, що Ви російський прихвостень, а не дурень.
2. Ви явно читали цей абзац статті.
Про доставку в суботу в Латвію цієї вакцини повідомила в твіттері міністр охорони здоров'я країни Ілзе Вінькеле, приклавши чотири фотографії, на яких картонні ящики переносять із вантажівки в будівлю, інформує https://censor.net/ua із посиланням на https://ua.interfax.com.ua/news/general/712696.html Інтерфакс-Україна. "

В кінці абзацу гіперпосилання на статтю https://ua.interfax.com.ua/news/general/712696.html Інтерфакс-Україна з цим фото.
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26.12.2020 16:05 Відповісти
Навіщо на ту блювоту час гоїти,копняка під дупу йому вистачить😀
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26.12.2020 16:13 Відповісти
За можливості, я на зло відповідаю справедливістю. Якщо на зло відповідати злом, то зла у всесвіті менше не стане.
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26.12.2020 16:45 Відповісти
Уф, еле нашел, спасибо. На интерфаксе меленькими буковками, потом на твит, потом еще куда. Ну да, вижу шкаф. Не, не гожусь я в разведку.
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26.12.2020 16:16 Відповісти
У Латвію та Естонію прибули перші партії вакцини проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 4777
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26.12.2020 14:17 Відповісти
На 25 декабря в Израиле вакцинировано 210 тыс. человек.https://detaly.co.il/gendirektor-minzdrava-karantin-prodlitsya-3-4-nedeli/
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26.12.2020 13:03 Відповісти
 
 