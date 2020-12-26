У Латвію та Естонію прибули перші партії вакцини проти коронавірусу

Перші партії вакцини проти коронавірусу, виробленої компаніями Pfizer і BioNTech, доставлені в Латвію і Естонію.

Про доставку в суботу в Латвію цієї вакцини повідомила в твіттері міністр охорони здоров'я країни Ілзе Вінькеле, приклавши чотири фотографії, на яких картонні ящики переносять із вантажівки в будівлю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У цих ящиках - врятовані життя, майбутнє Різдво з друзями, очні хорові репетиції, подорожі, знову нормальна робота для медиків. У цих ящиках - науковий прорив, праця багатьох людей. Це вакцина Pfizer проти SARS-CoV2. Це також означає щасливий Новий рік!" - написала Вінькеле.

Як повідомили агентству BNS в Міністерстві охорони здоров'я, перша партія вакцин, вироблених компаніями BioNTech і Pfizer, була доставлена вранці - в державний центр донорів крові надійшло 9 750 доз вакцини.

28 грудня медичний персонал лікарень, що працює з пацієнтами з Covid-19, а також співробітники служби невідкладної медичної допомоги почнуть отримувати перші вакцини.

Для гарантування безпеки поставок транспорт від заводу до місця призначення супроводжував конвой виробника, а на території Латвії - держполіція.

Аналогічна партія вакцини Pfizer і BioNTech, що містить 9750 доз для вакцинації 4875 людей, прибула в суботу і в Естонію.

Про це повідомило Міністерство соціальних справ, нагадавши, що в усьому Європейському Союзі вакцинація починається з 27 грудня. Перші щеплення будуть зроблені в прикордонному з Росією північному сході Естонії, містах Таллінн і Тарту, де ситуація із захворюваністю коронавірусом найбільш гостра, а з наступного тижня вакцинація поступово почнеться у всій Естонії.

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"Перша партія вакцин призначена для медичних працівників лікарень, швидкої допомоги та центрів сімейних лікарів. Передусім вакцинація проводиться серед медичних працівників, оскільки вони мають найбільший ризик зараження через контакт із пацієнтами з Covid-19, а вакцинація медичних працівників дає змогу забезпечити безперервність роботи системи охорони здоров'я", – сказав міністр соціальних справ Танель Кійк.

"Ми сподіваємося, що інші вакцини від Covid-19 отримають дозвіл на продаж у найближчому майбутньому і що в Естонію прибуде достатня кількість вакцини, щоб ми могли якомога швидше провести вакцинацію для інших груп ризику і решти населення", - додав міністр.

Раніше прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас заявив, що уряд не розглядає закупівель російських вакцин і орієнтується на отримання західних препаратів.