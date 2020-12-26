У Латвію та Естонію прибули перші партії вакцини проти коронавірусу
Перші партії вакцини проти коронавірусу, виробленої компаніями Pfizer і BioNTech, доставлені в Латвію і Естонію.
Про доставку в суботу в Латвію цієї вакцини повідомила в твіттері міністр охорони здоров'я країни Ілзе Вінькеле, приклавши чотири фотографії, на яких картонні ящики переносять із вантажівки в будівлю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У цих ящиках - врятовані життя, майбутнє Різдво з друзями, очні хорові репетиції, подорожі, знову нормальна робота для медиків. У цих ящиках - науковий прорив, праця багатьох людей. Це вакцина Pfizer проти SARS-CoV2. Це також означає щасливий Новий рік!" - написала Вінькеле.
Як повідомили агентству BNS в Міністерстві охорони здоров'я, перша партія вакцин, вироблених компаніями BioNTech і Pfizer, була доставлена вранці - в державний центр донорів крові надійшло 9 750 доз вакцини.
28 грудня медичний персонал лікарень, що працює з пацієнтами з Covid-19, а також співробітники служби невідкладної медичної допомоги почнуть отримувати перші вакцини.
Для гарантування безпеки поставок транспорт від заводу до місця призначення супроводжував конвой виробника, а на території Латвії - держполіція.
Аналогічна партія вакцини Pfizer і BioNTech, що містить 9750 доз для вакцинації 4875 людей, прибула в суботу і в Естонію.
Про це повідомило Міністерство соціальних справ, нагадавши, що в усьому Європейському Союзі вакцинація починається з 27 грудня. Перші щеплення будуть зроблені в прикордонному з Росією північному сході Естонії, містах Таллінн і Тарту, де ситуація із захворюваністю коронавірусом найбільш гостра, а з наступного тижня вакцинація поступово почнеться у всій Естонії.
"Перша партія вакцин призначена для медичних працівників лікарень, швидкої допомоги та центрів сімейних лікарів. Передусім вакцинація проводиться серед медичних працівників, оскільки вони мають найбільший ризик зараження через контакт із пацієнтами з Covid-19, а вакцинація медичних працівників дає змогу забезпечити безперервність роботи системи охорони здоров'я", – сказав міністр соціальних справ Танель Кійк.
"Ми сподіваємося, що інші вакцини від Covid-19 отримають дозвіл на продаж у найближчому майбутньому і що в Естонію прибуде достатня кількість вакцини, щоб ми могли якомога швидше провести вакцинацію для інших груп ризику і решти населення", - додав міністр.
Раніше прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас заявив, що уряд не розглядає закупівель російських вакцин і орієнтується на отримання західних препаратів.
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"У всіх країнах ЄС завтра почнеться вакцинація.
Напередодні всюди доставили вакцину, яку охороняють спецпідрозділи поліції чи військові
В Україні спецпідрозділи поліції охороняють концерт 95 кварталу від підприємців. А вакцину країні, яка обрала президентом клоуна, постачати взагалі ніхто не збирається
Це про контрасти
Захотіли 2 роки тому жити як гівно - живіть як гівно, лікуйтесь концертами клоунів тепер"
А НАДО ВОСХИЩАТЬСЯ МЕДИЦИНОЙ В ЕВРОПЕ И ДОРОГАМИ В ЕВРОПЕ
То есть поменять вектор воспитания
Стариков и врачей полно, а такого ххх президента как у нас, на весь мир может быть один )))
«Ми починаємо перегортати сторінку важкого року. Сьогодні день доставки, а завтра вакцинація проти Covid-19 почнеться по всьому ЄС. Вакцина стала доступна одночасно для всіх держав ЄС, і люди почнуть приймати вакцину в Афінах, у Римі, у Гельсінкі, в Софії», - заявила фон дер Ляєн.
Також фон дер Ляєн додала, що дуже скоро ЄС матиме більше вакцин, як тільки буде підтверджено їх безпеку і ефективність.
Вы какое медицинское учреждение закончили?
Или так себе, пиСдабол ?
Za 3 dnia opiat vsemu ES zavezut novuju partiju vakcini
Montenegro
Incidence rate: 7 232,25 per 100,000 people
Czechia
Incidence rate: 6 208,46 per 100,000 people
Slovenia
Incidence rate: 5 388,39 per 100,000 people
Lithuania
Incidence rate: 4 649,80 per 100,000 people
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
2. Ви явно читали цей абзац статті.
Про доставку в суботу в Латвію цієї вакцини повідомила в твіттері міністр охорони здоров'я країни Ілзе Вінькеле, приклавши чотири фотографії, на яких картонні ящики переносять із вантажівки в будівлю, інформує https://censor.net/ua із посиланням на https://ua.interfax.com.ua/news/general/712696.html Інтерфакс-Україна. "
В кінці абзацу гіперпосилання на статтю https://ua.interfax.com.ua/news/general/712696.html Інтерфакс-Україна з цим фото.