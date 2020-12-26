Контрабандисты пытались доставить в Румынию 17 ящиков сигарет, - Госпогранслужба. ФОТО

Минувшей ночью военнослужащие отдела "Порубное" во время несения службы заметили группу лиц, которые направлялись в сторону границы с пакетами.

Увидев правоохранителей, неизвестные бросились бежать. Одного из них пограничники задержали в 400 метрах от границы с Румынией. Кроме того пограничники нашли 17 брошенных нарушителями пакетов с сигаретами. В них находилось 8500 пачек сигарет, которые контрабандисты планировали незаконно переместить в Румынию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Задержанного мужчину пограничники привлекли к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы. Найденные сигареты будут переданы сотрудникам ГФС. Мероприятия по поиску других лиц, причастных к противоправной деятельности, продолжаются.





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