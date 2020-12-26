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Контрабандисты пытались доставить в Румынию 17 ящиков сигарет, - Госпогранслужба. ФОТО

Контрабандисты пытались доставить в Румынию 17 ящиков сигарет, - Госпогранслужба. ФОТО

Минувшей ночью военнослужащие отдела "Порубное" во время несения службы заметили группу лиц, которые направлялись в сторону границы с пакетами.

Увидев правоохранителей, неизвестные бросились бежать. Одного из них пограничники задержали в 400 метрах от границы с Румынией. Кроме того пограничники нашли 17 брошенных нарушителями пакетов с сигаретами. В них находилось 8500 пачек сигарет, которые контрабандисты планировали незаконно переместить в Румынию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Задержанного мужчину пограничники привлекли к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы. Найденные сигареты будут переданы сотрудникам ГФС. Мероприятия по поиску других лиц, причастных к противоправной деятельности, продолжаются.

Контрабандисты пытались доставить в Румынию 17 ящиков сигарет, - Госпогранслужба 01
Контрабандисты пытались доставить в Румынию 17 ящиков сигарет, - Госпогранслужба 02

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Автор: 

Госпогранслужба (6471) контрабанда (2409) сигареты (867)


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Топ комментарии
+3
Стране могли быть нанесены несоизмеримые убытки, такие, что даже Беня с Гудком в шооке!! Но, доблестные правоохранители.., - дальше по новости.
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26.12.2020 13:20
+2
Мало кто знает, что основатель испанского гиганта индитекс (бренды: зара, бершка, страдивариус, массимо дутти и тд) начинал свою деятельность с того, что шил в подвале подделки именитых брендов и продавал их на рынке. А вы попробуйте пошить в Украине адибес или риобек в подвале без отката мусорам. Вас сразу же запакуют за производство контрафакта. А в том же китае спокойно можно шить что-угодно и продавать через алиэкспресс в любую точку мира. Вот поэтому основатель зары - миллиардер, китай одевает весь мир, а в Украине почти нихера не производят
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26.12.2020 13:52
+1
И что такого,просто бизнес,который нельзя почему то делать без взяток погранцам.
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26.12.2020 13:16
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И что такого,просто бизнес,который нельзя почему то делать без взяток погранцам.
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26.12.2020 13:16 Ответить
Стране могли быть нанесены несоизмеримые убытки, такие, что даже Беня с Гудком в шооке!! Но, доблестные правоохранители.., - дальше по новости.
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26.12.2020 13:20 Ответить
Посміховисько, уроди, де ділася баржа з цигарками, що викинуло штормом на Одещині...
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26.12.2020 13:25 Ответить
Розібрали. Халява ж.
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26.12.2020 13:27 Ответить
Одні везуть туди, а інші сюди. Кругообіг сигарет в природі.
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26.12.2020 13:25 Ответить
Вот только румынские потребители нервно курят в сторонке...
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26.12.2020 13:47 Ответить
Это явный подрыв экспортногопотенциала погранцами.
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26.12.2020 13:32 Ответить
Я всегда удивлялся долбоепам, которые так называемые правоохранители в нашей стране. Эти "контрабандисты", купили сигареты у нашего производителя, заплачены налоги в наш бюджет и вместо того, чтобы дать ребятам экспортировать товар и привезти валюту в страну, погранцы тупо похерили бизнес ребят. А вы еще спрашиваете почему в Украине нихера не производят... Вот вам одна из причин.
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26.12.2020 13:43 Ответить
Мало кто знает, что основатель испанского гиганта индитекс (бренды: зара, бершка, страдивариус, массимо дутти и тд) начинал свою деятельность с того, что шил в подвале подделки именитых брендов и продавал их на рынке. А вы попробуйте пошить в Украине адибес или риобек в подвале без отката мусорам. Вас сразу же запакуют за производство контрафакта. А в том же китае спокойно можно шить что-угодно и продавать через алиэкспресс в любую точку мира. Вот поэтому основатель зары - миллиардер, китай одевает весь мир, а в Украине почти нихера не производят
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26.12.2020 13:52 Ответить
Не поняла! Наши дорогие сигареты в Румынии ещё дороже?
(и зачем с меня требуют "введите символы с картинки" что бы оставить комент? Я что то покупаю у них или ТАМ сидят переболевшие КОВИдом придурки

с осложнениями в мозгах? Символ - "142794" ) .
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26.12.2020 14:24 Ответить
Тільки в нас діє така система : бий свій свого, щоб чужий боявся.Купили хлопаки сигарети, за який сплачений акциз, подакток, хотіли завезти циганам гостинців, нє вилазить зелений вилупок і все відбирає. Весь бізнес коту під хвіст , кінь заложений в заставу за сигарети пішов на ковбасу.Погранец вертухай получив премію сухпай і крекери, а цигани і далі курять самосад.
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26.12.2020 17:19 Ответить
а шо там за сигареты такие?
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26.12.2020 19:49 Ответить
 
 