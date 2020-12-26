Контрабандисти намагалися доставити до Румунії 17 ящиків сигарет, - Держприкордонслужба. ФОТО

Минулої ночі військовослужбовці відділу "Порубне" під час несення служби помітили групу осіб, які прямували в бік кордону з пакетами.

Побачивши правоохоронців, невідомі вдались до втечі. Одного з них прикордонники затримали за 400 метрів до кордону з Румунією. Крім того охоронці кордону знайшли 17 покинутих порушниками пакунків з сигаретами. В них були 8 500 пачок сигарет, які контрабандисти планували незаконно перемістити до Румунії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

Затриманого чоловіка прикордонники притягнули до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетинання кордону. Знайдені сигарети будуть передані співробітникам ДФС.

Заходи з пошуку інших осіб, причетних до протиправної діяльності, тривають.

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