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Новини
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Контрабандисти намагалися доставити до Румунії 17 ящиків сигарет, - Держприкордонслужба. ФОТО

Контрабандисти намагалися доставити до Румунії 17 ящиків сигарет, - Держприкордонслужба. ФОТО

Минулої ночі військовослужбовці відділу "Порубне" під час несення служби помітили групу осіб, які прямували в бік кордону з пакетами.

Побачивши правоохоронців, невідомі вдались до втечі. Одного з них прикордонники затримали за 400 метрів до кордону з Румунією. Крім того охоронці кордону знайшли 17 покинутих порушниками пакунків з сигаретами. В них були 8 500 пачок сигарет, які контрабандисти планували незаконно перемістити до Румунії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

Затриманого чоловіка прикордонники притягнули до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетинання кордону. Знайдені сигарети будуть передані співробітникам ДФС.

Заходи з пошуку інших осіб, причетних до протиправної діяльності, тривають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За рік службові собаки прикордонників допомогли виявити центнер наркотиків. 45% затримань здійснено з їх залученням, - ДПСУ

Контрабандисти намагалися доставити до Румунії 17 ящиків сигарет, - Держприкордонслужба 01
Контрабандисти намагалися доставити до Румунії 17 ящиків сигарет, - Держприкордонслужба 02

Також читайте: В Україну намагалися ввезти брендові товари на 40 млн грн під виглядом штучних ялинок, - ДБР. ФОТО

Держприкордонслужба ДПСУ (6028) контрабанда (1823) цигарки (975)


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Топ коментарі
+3
Стране могли быть нанесены несоизмеримые убытки, такие, что даже Беня с Гудком в шооке!! Но, доблестные правоохранители.., - дальше по новости.
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26.12.2020 13:20
+2
Мало кто знает, что основатель испанского гиганта индитекс (бренды: зара, бершка, страдивариус, массимо дутти и тд) начинал свою деятельность с того, что шил в подвале подделки именитых брендов и продавал их на рынке. А вы попробуйте пошить в Украине адибес или риобек в подвале без отката мусорам. Вас сразу же запакуют за производство контрафакта. А в том же китае спокойно можно шить что-угодно и продавать через алиэкспресс в любую точку мира. Вот поэтому основатель зары - миллиардер, китай одевает весь мир, а в Украине почти нихера не производят
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26.12.2020 13:52
+1
И что такого,просто бизнес,который нельзя почему то делать без взяток погранцам.
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26.12.2020 13:16
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И что такого,просто бизнес,который нельзя почему то делать без взяток погранцам.
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26.12.2020 13:16 Відповісти
Стране могли быть нанесены несоизмеримые убытки, такие, что даже Беня с Гудком в шооке!! Но, доблестные правоохранители.., - дальше по новости.
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26.12.2020 13:20 Відповісти
Посміховисько, уроди, де ділася баржа з цигарками, що викинуло штормом на Одещині...
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26.12.2020 13:25 Відповісти
Розібрали. Халява ж.
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26.12.2020 13:27 Відповісти
Одні везуть туди, а інші сюди. Кругообіг сигарет в природі.
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26.12.2020 13:25 Відповісти
Вот только румынские потребители нервно курят в сторонке...
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26.12.2020 13:47 Відповісти
Это явный подрыв экспортногопотенциала погранцами.
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26.12.2020 13:32 Відповісти
Я всегда удивлялся долбоепам, которые так называемые правоохранители в нашей стране. Эти "контрабандисты", купили сигареты у нашего производителя, заплачены налоги в наш бюджет и вместо того, чтобы дать ребятам экспортировать товар и привезти валюту в страну, погранцы тупо похерили бизнес ребят. А вы еще спрашиваете почему в Украине нихера не производят... Вот вам одна из причин.
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26.12.2020 13:43 Відповісти
Мало кто знает, что основатель испанского гиганта индитекс (бренды: зара, бершка, страдивариус, массимо дутти и тд) начинал свою деятельность с того, что шил в подвале подделки именитых брендов и продавал их на рынке. А вы попробуйте пошить в Украине адибес или риобек в подвале без отката мусорам. Вас сразу же запакуют за производство контрафакта. А в том же китае спокойно можно шить что-угодно и продавать через алиэкспресс в любую точку мира. Вот поэтому основатель зары - миллиардер, китай одевает весь мир, а в Украине почти нихера не производят
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26.12.2020 13:52 Відповісти
Не поняла! Наши дорогие сигареты в Румынии ещё дороже?
(и зачем с меня требуют "введите символы с картинки" что бы оставить комент? Я что то покупаю у них или ТАМ сидят переболевшие КОВИдом придурки

с осложнениями в мозгах? Символ - "142794" ) .
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26.12.2020 14:24 Відповісти
Тільки в нас діє така система : бий свій свого, щоб чужий боявся.Купили хлопаки сигарети, за який сплачений акциз, подакток, хотіли завезти циганам гостинців, нє вилазить зелений вилупок і все відбирає. Весь бізнес коту під хвіст , кінь заложений в заставу за сигарети пішов на ковбасу.Погранец вертухай получив премію сухпай і крекери, а цигани і далі курять самосад.
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26.12.2020 17:19 Відповісти
а шо там за сигареты такие?
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26.12.2020 19:49 Відповісти
 
 