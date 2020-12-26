На Херсонщине в результате конфликта возле кафе до смерти избили военнослужащего

25 декабря в Новой Каховке в Херсонской области военнослужащий умер от телесных повреждений после драки с гражданскими.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает оперативное командование "Юг"

"25.12.2020 в 04:30 часов возле одного из кафе города Новая Каховка между военнослужащим и гражданскими лицами возникла ссора, которая переросла в драку, в результате которой военнослужащему причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Следователями следственного отдела Новокаховского отдела полиции ГУ Нацполиции в Херсонской области проводятся следственные действия, а командиром воинской части – служебное расследование.

При этом в сообщении отмечается, что в воинских частях и учреждениях оперативного командования "Юг" постоянно проводится работа по профилактике нарушения военнослужащими воинской дисциплины, однако "в некоторых случаях военнослужащие подчиненных подразделений продолжают пренебрегать правилами поведения за пределами воинской части".

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