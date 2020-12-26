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На Херсонщине в результате конфликта возле кафе до смерти избили военнослужащего

На Херсонщине в результате конфликта возле кафе до смерти избили военнослужащего

25 декабря в Новой Каховке в Херсонской области военнослужащий умер от телесных повреждений после драки с гражданскими.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает оперативное командование "Юг"

"25.12.2020 в 04:30 часов возле одного из кафе города Новая Каховка между военнослужащим и гражданскими лицами возникла ссора, которая переросла в драку, в результате которой военнослужащему причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Следователями следственного отдела Новокаховского отдела полиции ГУ Нацполиции в Херсонской области проводятся следственные действия, а командиром воинской части – служебное расследование.

При этом в сообщении отмечается, что в воинских частях и учреждениях оперативного командования "Юг" постоянно проводится работа по профилактике нарушения военнослужащими воинской дисциплины, однако "в некоторых случаях военнослужащие подчиненных подразделений продолжают пренебрегать правилами поведения за пределами воинской части".

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Автор: 

драка (2022) смерть (9232) военнослужащие (6155) Херсонская область (4807)


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Топ комментарии
+23
з нашими судами,що завгодно...Дуже шкода військового.
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26.12.2020 13:32
+21
а що мають право там бути цівільні скоти,-військовому в окопах по багнюці тільки ходить ,а біля кафе-зась
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26.12.2020 13:34
+18
Може статись,що військового зроблять винним...
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26.12.2020 13:27
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Яке суспільство такі вчинки
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26.12.2020 21:38 Ответить
А виновников убийств полиция отпустила и они сбежали куда-то за бугор. Теперь попробуй их найти.
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27.12.2020 06:00 Ответить
видео в фб
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27.12.2020 09:55 Ответить
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