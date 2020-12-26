На Херсонщині через конфлікт біля кафе до смерті побили військовослужбовця

25 грудня в Новій Каховці на Херсонщині військовослужбовець помер від тілесних ушкоджень після бійки з цивільними.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомляє оперативне командування "Південь".

25.12.2020 о 04:30 год. поблизу одного з кафе міста Нова Каховка між військовослужбовцем та цивільними особами виникла сварка, яка переросла в бійку, внаслідок якої військовослужбовцю спричинено тілесні ушкодження, від яких він помер на місці події.

Наразі слідчими слідчого відділу Новокаховського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводяться слідчі дії, а командиром військової частини - службове розслідування.

Укотре командувач військ оперативного командування "Південь" наголошує на неухильному дотриманні військовослужбовцями військової дисципліни як у військовій частині так і за її межами.

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