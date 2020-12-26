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Новости Коронавирус и карантин
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Кислородом обеспечены более 70% коек для больных COVID-19, - Минздрав

Кислородом обеспечены более 70% коек для больных COVID-19, - Минздрав

По состоянию на данный момент более 70% от всех коек, выделенных под лечение больных коронавирусом COVID-19, обеспечены подачей кислорода.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал главный государственный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.

"На сегодня более 70% от всех коек, выделенных под ковид, обеспечены кислородом.

Сейчас 55-60% из госпитализированных нуждаются в лечении кислородом.

Всего в больницах перепрофилированы под оказание медицинской помощи людям, страдающим коронавирусной болезнью, 64 349 коек. Из них 44 436 коек с кислородом, и это почти 70% от всех отведенных коек.

На сегодня в больницах есть 29 487 свободных коек с кислородом", - сказано в сообщении.

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Кислородом обеспечены более 70% коек для больных COVID-19, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4901) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
По Феофании
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26.12.2020 14:21
+2
Если 70% обеспечены . то почему 60% нуждаются? Это по киеву "обеспечено" ил по всей Украине?
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26.12.2020 14:17
+2
Кислородом обеспечены более 70% коек для больных COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3164
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26.12.2020 14:18
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Каждую койку окружает воздух, в котором содержится 21% кислорода! Все койки обеспечены кислородом!
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26.12.2020 14:06 Ответить
А решта забезпечені...газом Фірташа....
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26.12.2020 15:43 Ответить
А який відсоток з тих відсотків за державний кошт, який - за кошт волонтерів, і який особисто за кошти Владіміра Алєксандрича Сонцесяйного?
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26.12.2020 14:08 Ответить
Кислородом обеспечены более 70% коек для больных COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3164
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26.12.2020 14:18 Ответить
ВОНО розважається.
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26.12.2020 14:33 Ответить
Що б зараз не лііпили прихильники ПОПа, але Віслюк Оманський зробив для медицини (саме в цьому плані) більш ніж Патріот Панамський (навіть в умовах пандемії)! І це - факт, дєвачькі і мальчікі!
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26.12.2020 14:36 Ответить
та да...произвел замену масок и спецодежды,лежавших на складах на свежие.епричем не за счет казны-а за счет потребителей
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26.12.2020 14:59 Ответить
Відповідь на рівні дитячого садочка: - Скільки? - Багато! - А конкретно? - У-у-у, порохоботи!
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26.12.2020 15:24 Ответить
А что делать 30% кто лежит на койке коронке , - Помирать.
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26.12.2020 14:10 Ответить
Если 70% обеспечены . то почему 60% нуждаются? Это по киеву "обеспечено" ил по всей Украине?
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26.12.2020 14:17 Ответить
По Феофании
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26.12.2020 14:21 Ответить
Да ну! Брешете! По Феофании 150% !!!
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26.12.2020 14:29 Ответить
А остальные 30%? Без кислорода никак.
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26.12.2020 14:35 Ответить
Сколько из этих коек минздравовские?
Кто обеспечивает это все кисдородом?
Какм пальцем об какой стукнул степанов,чтобы чтото появилось?
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26.12.2020 17:13 Ответить
Скоріше за все - брехня. Бо вони ж не перевіряють, а засновують свої заяви на рапортах головних лікарів, а ті брешуть стовідсотково...
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26.12.2020 17:46 Ответить
 
 