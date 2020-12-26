Кислородом обеспечены более 70% коек для больных COVID-19, - Минздрав
По состоянию на данный момент более 70% от всех коек, выделенных под лечение больных коронавирусом COVID-19, обеспечены подачей кислорода.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал главный государственный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.
"На сегодня более 70% от всех коек, выделенных под ковид, обеспечены кислородом.
Сейчас 55-60% из госпитализированных нуждаются в лечении кислородом.
Всего в больницах перепрофилированы под оказание медицинской помощи людям, страдающим коронавирусной болезнью, 64 349 коек. Из них 44 436 коек с кислородом, и это почти 70% от всех отведенных коек.
На сегодня в больницах есть 29 487 свободных коек с кислородом", - сказано в сообщении.
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+3 Владимир Иванец
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Кто обеспечивает это все кисдородом?
Какм пальцем об какой стукнул степанов,чтобы чтото появилось?