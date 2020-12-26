Киснем забезпечено понад 70% ліжок для хворих COVID-19, - МОЗ

Станом на зараз понад 70% від усіх ліжок, виділених під лікування хворих на коронавірус COVID-19, забезпечено подачею кисню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці написав головний державний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.

"На сьогодні понад 70% від усіх ліжок, виділених під ковід, забезпечені киснем.

Зараз 55-60% з госпіталізованих потребують лікування киснем.

Всього в лікарнях перепрофільовані під надання медичної допомоги людям, що страждають коронавірусною хворобою, 64 349 ліжок. З них 44 436 ліжок з киснем, і це майже 70% від усіх відведених ліжок.

На сьогодні в лікарнях є 29 487 вільних ліжок з киснем", - сказано в повідомленні.

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