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Новини Коронавірус і карантин
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Киснем забезпечено понад 70% ліжок для хворих COVID-19, - МОЗ

Киснем забезпечено понад 70% ліжок для хворих COVID-19, - МОЗ

Станом на зараз понад 70% від усіх ліжок, виділених під лікування хворих на коронавірус COVID-19, забезпечено подачею кисню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці написав головний державний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.

"На сьогодні понад 70% від усіх ліжок, виділених під ковід, забезпечені киснем.

Зараз 55-60% з госпіталізованих потребують лікування киснем.

Всього в лікарнях перепрофільовані під надання медичної допомоги людям, що страждають коронавірусною хворобою, 64 349 ліжок. З них 44 436 ліжок з киснем, і це майже 70% від усіх відведених ліжок.

На сьогодні в лікарнях є 29 487 вільних ліжок з киснем", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 79,8 млн, жертв вірусу - 1,75 млн, - університет Гопкінса

Киснем забезпечено понад 70% ліжок для хворих COVID-19, - МОЗ 01

карантин (18172) МОЗ (5398) Ляшко Віктор (1515) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
По Феофании
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26.12.2020 14:21
+2
Если 70% обеспечены . то почему 60% нуждаются? Это по киеву "обеспечено" ил по всей Украине?
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26.12.2020 14:17
+2
Кислородом обеспечены более 70% коек для больных COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3164
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26.12.2020 14:18
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Каждую койку окружает воздух, в котором содержится 21% кислорода! Все койки обеспечены кислородом!
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26.12.2020 14:06 Відповісти
А решта забезпечені...газом Фірташа....
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26.12.2020 15:43 Відповісти
А який відсоток з тих відсотків за державний кошт, який - за кошт волонтерів, і який особисто за кошти Владіміра Алєксандрича Сонцесяйного?
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26.12.2020 14:08 Відповісти
Кислородом обеспечены более 70% коек для больных COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3164
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26.12.2020 14:18 Відповісти
ВОНО розважається.
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26.12.2020 14:33 Відповісти
Що б зараз не лііпили прихильники ПОПа, але Віслюк Оманський зробив для медицини (саме в цьому плані) більш ніж Патріот Панамський (навіть в умовах пандемії)! І це - факт, дєвачькі і мальчікі!
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26.12.2020 14:36 Відповісти
та да...произвел замену масок и спецодежды,лежавших на складах на свежие.епричем не за счет казны-а за счет потребителей
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26.12.2020 14:59 Відповісти
Відповідь на рівні дитячого садочка: - Скільки? - Багато! - А конкретно? - У-у-у, порохоботи!
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26.12.2020 15:24 Відповісти
А что делать 30% кто лежит на койке коронке , - Помирать.
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26.12.2020 14:10 Відповісти
Если 70% обеспечены . то почему 60% нуждаются? Это по киеву "обеспечено" ил по всей Украине?
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26.12.2020 14:17 Відповісти
По Феофании
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26.12.2020 14:21 Відповісти
Да ну! Брешете! По Феофании 150% !!!
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26.12.2020 14:29 Відповісти
А остальные 30%? Без кислорода никак.
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26.12.2020 14:35 Відповісти
Сколько из этих коек минздравовские?
Кто обеспечивает это все кисдородом?
Какм пальцем об какой стукнул степанов,чтобы чтото появилось?
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26.12.2020 17:13 Відповісти
Скоріше за все - брехня. Бо вони ж не перевіряють, а засновують свої заяви на рапортах головних лікарів, а ті брешуть стовідсотково...
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26.12.2020 17:46 Відповісти
 
 