Киснем забезпечено понад 70% ліжок для хворих COVID-19, - МОЗ
Станом на зараз понад 70% від усіх ліжок, виділених під лікування хворих на коронавірус COVID-19, забезпечено подачею кисню.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці написав головний державний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.
"На сьогодні понад 70% від усіх ліжок, виділених під ковід, забезпечені киснем.
Зараз 55-60% з госпіталізованих потребують лікування киснем.
Всього в лікарнях перепрофільовані під надання медичної допомоги людям, що страждають коронавірусною хворобою, 64 349 ліжок. З них 44 436 ліжок з киснем, і це майже 70% від усіх відведених ліжок.
На сьогодні в лікарнях є 29 487 вільних ліжок з киснем", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+3 Владимир Иванец
показати весь коментар26.12.2020 14:21
+2 Елена Голиц
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+2 wake up-UA
показати весь коментар26.12.2020 14:18
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Кто обеспечивает это все кисдородом?
Какм пальцем об какой стукнул степанов,чтобы чтото появилось?