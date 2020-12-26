Автомобиль влетел в остановку после столкновения в Харькове, водитель госпитализирован. ФОТО
В Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие, после которого машина влетела в остановку общественного транспорта, вследствие инцидента пострадал водитель одного из автомобилей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал полиции Харьковской области.
"Сообщение об аварии на улице Рыбалко поступило в Немышлянский отдел полиции 26 декабря. Предварительно установлено, что по адресу произошло столкновение автомобилей Volkswagen Touareg под управлением 37-летнего водителя и Volkswagen Passat под управлением 39-летнего водителя. После чего автомобиль Volkswagen Touareg въехал в остановку. В результате аварии 37-летний мужчина получил ссадины и ушибы. Его доставили в больницу", - сказано в сообщении.
Информация внесена в Единый реестр учета Немышлянского отдела полиции. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
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места между остановками мало?
гастеллы какие то...
У нас неправильные евреи рулят.
Нет, он не был нравственным человеком.
Это был бывший слепой, самозванец и гусекрад.." (c)
Машины на этом перекрестке бьются с завидной регулярностью(((( А вопрос "лугандон" или "свідомий громадянин" находился за рулем, ни какой разницы не имеет. По своему опыту скажу дисциплинированность участников дорожного движения в Харькове, остается на очень низком уровне(((.К сожалению как пешеходов, так и водителей.
Во избежании подобных ДТП в будущем, необходимо инженерными способами ,ограничить скоростной режим (лежачими полицейскими) , и установкой знака 1.41 (Место (участок) концентрации дорожно-транспортных происшествий)и.т..п.