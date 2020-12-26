Автомобиль влетел в остановку после столкновения в Харькове, водитель госпитализирован. ФОТО

В Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие, после которого машина влетела в остановку общественного транспорта, вследствие инцидента пострадал водитель одного из автомобилей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал полиции Харьковской области.

"Сообщение об аварии на улице Рыбалко поступило в Немышлянский отдел полиции 26 декабря. Предварительно установлено, что по адресу произошло столкновение автомобилей Volkswagen Touareg под управлением 37-летнего водителя и Volkswagen Passat под управлением 39-летнего водителя. После чего автомобиль Volkswagen Touareg въехал в остановку. В результате аварии 37-летний мужчина получил ссадины и ушибы. Его доставили в больницу", - сказано в сообщении.

Информация внесена в Единый реестр учета Немышлянского отдела полиции. Все обстоятельства аварии устанавливаются.